Ад - История идеи и ее земные воплощения

Ад — место, где христиане расплачиваются за грехи после смерти, — это, пожалуй, самый мощный и убедительный образ, рожденный человеческим воображением, во всей европейской традиции. Преисподняя, вечные муки, темница, где томятся грешные души и ими правит падший ангел, превзошедший своими пороками всех живых существ, — вот уже более двух тысячелетий Ад вселял ужас и тем самым определял поступки бессчетного числа людей. Научный прогресс сильно пошатнул авторитет Священного Писания, а последние открытия ученых изменили наши представления о том, что такое род человеческий и каково наше место во Вселенной, но концепция Ада неизменно остается частью европейского мышления. В современном дискурсе «ад» служит расхожей метафорой для разного рода трудностей («так тяжело, это просто ад») или крайностей («печет как в аду»), но все же это слово не потеряло своего религиозного статуса в наш так называемый Век Разума. Опрос Исследовательского центра Пью в 2014 г. показал, что 58% совершеннолетних жителей Америки верят в существование места, «где вечно наказывают тех, кто при жизни поступал плохо и умер, не покаявшись».

Упорная вера в Ад, сохраняющаяся в наши дни, — повод углубиться в его долгую историю. Первые описания преисподней появились тогда же, когда зародилась сама письменность. Жители древней Месопотамии изображали зловещий загробный мир в «обители праха», древние египтяне трепетали от одной мысли о суде Анубиса, бога смерти; однако эти традиции повлияли на европейскую культуру меньше, чем царство сумрака и тьмы, описанное в Ветхом Завете (Шеол), а также в греческой и римской литературе (Аид). Сказание о том, как Эней спустился в подземное царство, и описания ландшафта и мегафауны этих мест в «Энеиде» римского поэта Вергилия (70-19 до н. э.) также имели огромное значение; эта поэма оказала влияние на средневековых интеллектуалов и поэтов, в особенности на Данте Алигьери (1261-1321). Таким образом, первые христиане унаследовали богатую традицию идей и образов загробной жизни от своих современников, иудеев и язычников, но в представлениях о подземном царстве не только подражали другим религиям. На протяжении нескольких веков, от эпохи Христа до триумфа Церкви во времена Августина Блаженного (354-430), христианские мыслители очерчивали контуры и функции христианского Ада, имея перед глазами античные модели, но согласуясь со своим пониманием первородного греха и Божьей милости.

В I тысячелетии н. э. авторы раннего Средневековья придумали карающий загробный мир, его свойства и жутких обитателей. Все это подробно описано в народных сказаниях, не включенных в церковный канон, — например, о путешествии в Ад апостола Павла, сопровождаемого ангелом, или в легенде о том, как Христос, три дня пребывая во гробе, спускался в преисподнюю, чтобы освободить души ветхозаветных праведников из темницы Аида (так называемое Сошествие во ад). В ярких фантасмагорических путешествиях по Аду его обитатели и мучения грешников описываются с дидактической целью — они помогают читателям, давшим монашеский обет, избежать грехов, которые могут закрыть дорогу в Рай. Понадобилась почти тысяча лет, чтобы эти тексты смогли войти в церковный канон, но в Высоком Средневековье (ок. 1000-1300) такие теологи, как Фома Аквинский, с беспристрастной рассудительностью описывали виды мучений, которые могут ждать грешников в Аду, и отношения между блаженными и проклятыми. К исходу Средних веков Данте Алигьери соединил популярные представления о наказании в посмертной жизни и продуманные умозаключения мыслителей-схоластов о Божьей каре в своей грандиозной поэме «Божественная комедия». Его поэтическое изображение Ада (Инферно) — это апогей страданий грешников в воображении людей Средневековья.

В ходе протестантской Реформации ранние мыслители Нового времени поставили под сомнение средневековое понимание Ада. В XVI в. реформаторы-протестанты, как и их оппоненты-католики, считали, что Ад ждет грешников в конце пути, но предпочитали толковать вечные муки как нечто абстрактное, например как муки совести и раскаяние, а не в конкретных образах адского пламени, распространенных в католической традиции. Новые открытия в науке и социальные реформы вновь поместили концепцию Ада в центр внимания: в Викторианскую эпоху христиане поставили под сомнение то, что терзания в Аду вечны, хотя перед теоретиками-эволюционистами во главе с Дарвином отстаивали веру в жизнь после смерти. На этот период приходится пик секулярной критики самой идеи Ада. Разумеется, ведь идее о расплате за грехи после смерти нет места в мире науки и рассудка, не так ли?

Несмотря на то что в современном мире больше нет традиционной религиозной веры, идея Ада сохранилась и процветает. Хотя в последние столетия все меньше людей верили в реальность преисподней как определенного места, идея Ада оставалась распространенной метафорой и, что особенно страшно, подсказывала, как обращаться с другими людьми. Две мировые войны и Холокост, ужасающее положение заключенных и удерживаемых без суда, политические катастрофы современного мира повышают значение концепции Ада как метафоры страдания и муки. Хотя многие люди в наши дни не воспринимают Ад буквально как место, где их ждет расплата после смерти, они все же вдохновляются историческим образом преисподней, причиняя другим страдания при жизни, устраивая им «ад на земле». Современные технологии и рациональное мышление, которое, по общему мнению, отличает нас от предков, позволяют совершать массовые убийства и создавать инфернальные пейзажи одним нажатием кнопки. По иронии судьбы мы сами стали демонами, которых наши предки так боялись повстречать.

Скотт Брюс (сост.) - Ад: История идеи и ее земные воплощения

М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 296 с.

ISBN 978-5-91671-966-6

Скотт Брюс (сост.) - Ад: История идеи и ее земные воплощения - Содержание

О СОСТАВИТЕЛЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЦАРСТВА, ЗАПРЕТНЫЕ ДЛЯ ЖИВЫХ. Древняя Греция и Рим

ТАРТАР, ТЕМНИЦА ТИТАНОВ

МЕГАФАУНА ПРЕИСПОДНЕЙ

ОДИССЕЙ У ВРАТ СМЕРТИ

СОКРАТ РАССУЖДАЕТ О НАКАЗАНИИ ДУШИ

В ЦАРСТВЕ ТЕНЕЙ

РАННЕХРИСТИАНСКИЕ ЛАНДШАФТЫ АДА (ок. 100—506)

ОГОНЬ И ЧЕРВЬ

БОГАЧ И ЛАЗАРЬ

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ - СОШЕСТВИЕ ВО АД

НА КРАЮ БЕЗДНЫ. Раннее средневековье (ок. 500—1006)

НА ТОМ БЕРЕГУ ЧЕРНОЙ РЕКИ

СМОТРИ, ПЛАМЯ СОВСЕМ БЛИЗКО

ДРИКТЕЛЬМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ МЕРТВЫХ

ОСТРОВ ОГНЕННЫХ ГИГАНТОВ

ВО ТЬМУ КРОМЕШНУЮ. "Видение Тундала" (ок. 1500)

ПУТЬ В АД

РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ

ВЕЛИКАЯ БЕЗДНА

УЧЕНИЕ О ПЫТКАХ. Высокое Средневековье (ок. 1000-1300)

УРОКИ УЖАСА

ПОУЧЕНИЕ О БОЛИ

ТРИ ПРИТЧИ О МУКАХ

ЗАМОГИЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

ГНУСНАЯ ВЫДУМКА

ОСТАВЬ НАДЕЖДУ. «Ад» Данте (ок. 1320)

У ВРАТ АДА

МУТНЫЙ ОМУТ

КИПЯЩАЯ КРОВЬ

ЛЕС САМОУБИЙЦ

СКОВАННЫЕ ЛЬДОМ

ПЕЧАЛЬНАЯ ПОДРУГА ВСЕХ НЕСЧАСТИЙ. Представления о загробном мире в эпоху раннего Нового времени (ок. 1500-1700)

УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ

В ВЕЧНУЮ ПЕЧЬ

И СМЕРТЬ ПОГЛОТИТ ИХ ЖИВЬЕМ

УЖАС ПЕРЕД АДОМ НАСЕЛЯЕТ РАЙ. XIX столетие

АД ДЛЯ ДЕТЕЙ

МЕСТО, ЧУЖДОЕ ВСЯКОМУ МИЛОСЕРДИЮ

АД РУКОТВОРНЫЙ. XX столетие и далее

ФАБРИКИ СМЕРТИ

ОГОНЬ В НЕБЕСАХ

СУММА СТРАДАНИЙ

МИКСТЕЙП ГУАНТАНАМО

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ

ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

БЛАГОДАРНОСТИ