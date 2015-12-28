Одной из важнейших и общеизвестных особенностей христианской традиции является то, что вера рассматривается в ней как добродетель, а неверие (по крайней мере во многих случаях) как грех.

Меня же, когда я об этом размышлял, такая позиция всякий раз приводила в недоумение, и по двум причинам:

(1) Вера и неверие представляют собой по преимуществу независимые от нашей воли состояния, но ведь считается, что непроизвольные состояния не подлежат ни моральной похвале, ни порицанию.

(2) Если же верование или мнение вообще заслуживает похвалы, то его похвальность, как мы привыкли думать, зависит от его рациональности, разумной обоснованности, однако для христиан добродетельность религиозного убеждения определяется, похоже, его правильностью и совершенно не зависит от силы аргументов и свидетельств в его пользу.

Анализом этих вопросов я займусь в первых двух разделах настоящей статьи и попытаюсь доказать, что многие когнитивные ошибки, хотя и совершаемые непроизвольно, являются морально предосудительными (первый раздел) и что во многих случаях верования и убеждения следует высоко оценивать не за их рациональную обоснованность, но за ту легкость, внутреннюю готовность, с какой их принимают (второй раздел).

Роберт М. Адамс - Добродетель веры - очерки по философскому богословию

Серия «Современное богословие»

Москва: Издательство ББИ, 2013 г. - 376 с.

ISBN 978-5-89647-273-5

Роберт М. Адамс - Добродетель веры - очерки по философскому богословию - Серия «Современное богословие» - Содержание

Благодарности

Введение

Часть первая. ВЕРА

1. Добродетель веры

2. Аргументы Керкегора против объективных доказательств в религии

3. Скачок веры

Часть вторая. Проблема зла

4. Должен ли Бог творить наилучшее?

5. Существование, личный интерес и проблема зла

6. Среднее знание и проблема зла

Часть третья. Бог и этика

7. Этическая неправильность в свете модифицированной теории божественной воли

8. Моральная автономия и богословская этика

9. Новая модификация метаэтики божественной воли

10. Моральные аргументы в пользу теизма

11. Святые

12. Чистая любовь

Часть четвертая. Метафизика теизма

13. Доказано ли, что всякое реальное существование является случайным?

14. Божественная необходимость

15. Логическая структура аргументов Ансельма

16. Запахи, цвета и Бог

Указатель

Роберт М. Адамс - Добродетель веры - очерки по философскому богословию - Серия «Современное богословие» - Введение

Настоящий том содержит большую часть работ по философии религии, опубликованных мною за последние пятнадцать лет; еще два очерка (главы 3 и 16) публикуются здесь впервые. Ранее изданные статьи перепечатываются с незначительными изменениями. Добавлены несколько новых примечаний (отмечены звездочками), исправлены опечатки (в том числе смещение целых шести абзацев в первой публикации главы 5). Глава 15 предполагает у читателя некоторое представление о символической логике; в других местах я старался либо избегать специальной терминологии, либо объяснять соответствующие термины. Надеюсь, настоящий сборник вызовет интерес не только у аналитических философов, для которых большая его часть первоначально и предназначалась, но и у широкой публики, небезразличной к религиозным проблемам. В надежде на это я хочу представить здесь ряд кратких пояснений относительно моего подхода к теме.

Философия религии не отделена жесткими границами от остальной философии. Теми или иными своими сторонами она принадлежит также к метафизике, эпистемологии (теории познания) и этике. Религия влияет на человеческие представления о жизни и реальности в целом, и главная идея ряда собранных здесь очерков (особенно глав 10, 11, 14 и 16) состоит в том, что теистическая вера делает для нас возможными несколько весьма привлекательных точек зрения в таких областях, как этика, эпистемология и философия духа. Верно, на мой взгляд, и обратное: все основные философские дисциплины имеют значение для религиозной мысли. Четвертая часть книги посвящена главным образом метафизическим аспектам религиозной веры, третья часть рассматривает взаимоотношения религии и этики, тогда как первая трактует об эпистемологии и этике, а вторая - о метафизике и этике.

Предмет книги определен в ее названии как «философское богословие». Философское богословие - это та часть философии религии, где речь идет главным образом о Боге. Другие разделы философии религии посвящены по преимуществу религии как человеческому феномену либо тем вопросам, которые возникают в связи с религиями нетеистическими, такими, например, как буддизм. Философское богословие представляет собой естественный фокус нашего исследования, ведь понятие о Боге неотделимо от целого ряда метафизических, эпистемологических и нравственных проблем, которые могут и не обнаружиться в других частях философии религии. Под «философским богословием» в данном контексте я вовсе не подразумеваю такую дисциплину, заниматься которой могут лишь те, кто, подобно мне, верит в существование Бога. Свой вклад в ее изучение способны внести и действительно вносят не только теисты, но и атеисты. Собственно говоря, сам атеизм является здесь одной из конкурирующих позиций. Философское богословие ведет речь о Боге в том смысле, что задается вопросами: существует Бог или нет; каков Бог (если Он существует, или каким бы Он мог быть, если бы существовал); каким должно быть наше отношение к подобному существу (если оно существует), и так далее.

В этом смысле по преимуществу и трактует философское богословие современная американская аналитическая философия религии, что весьма озадачивает или даже приводит в смятение некоторых исследователей религии. Отчасти эти возражения против специфической сфокусированности наших интересов объясняются в высшей степени разумным желанием, чтобы аналитики обращали внимание не только на западные, но и на восточные религии. Есть здесь, однако, и другая причина: любые философские споры о бытии и природе Бога стали казаться наивно-старомодными тем людям, которые убеждены, что никаких объективных данных на сей счет попросту не существует, а значит, единственным религиозным материалом, доступным для исследования, претендующего на статус в широком смысле «научного», или академически респектабельного, остаются чисто человеческие религиозные феномены.

Тем, кто выдвигает возражения такого рода, я ни в чем не намерен уступать.Делая это заявление, я хочу подчеркнуть реализм, характерный для моего подхода к философскому богословию. Под «реализмом» же я подразумеваю убеждение, что в этих вещах существует истина, независимая от наших мнений и даже от самых убедительных доказательств. Верим ли мы в это или нет, более того, имеем ли мы веские основания для такой веры или не имеем - Бог в любом случае существует или не существует, является или не является всемогущим, воскресит или не воскресит нас из мертвых, и так далее. Это убеждение лежит в основе всех очерков, вошедших в настоящую книгу.