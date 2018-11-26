Адлерберг - Из Рима в Иерусалим
Русский паломник
От автора. Эти беззаветные строки были написаны мною без претензии на литературную известность, без всякого авторского тщеславия, единственно для освежения в памяти того, что я видел, и притом в то время, когда писались они, я не имел и мысли пустить их когда-нибудь в свет.
Между тем некоторые снисходительные приятели, прочитав, одобрили этот рассказ о моем странствовании и уговорили меня напечатать мои впечатления, которые имеют лишь одно достоинство: они чужды всяких вымышленных прикрас. По-моему лучше многое даже не досказать, нежели пустыми, ложными добавлениями искажать истину.
Очерки путешествий не должны быть [ни] плодом фантазии, ни вымышленной болтовней. Глубокие, ученые исследования принадлежат историческим сочинениям, а потому здесь они столь же неуместны, как философские и политические рассуждения. Путевые заметки должны быть зеркалом того, что действительно было в путешествии, ибо путешествие не сказка, а быль.
Николай Адлерберг - Из Рима в Иерусалим
Сочинение графа Н. Адлерберга
М.: Индрик, 2008 — 296 с.
ISBN 978-5-91674-003-5
Николай Адлерберг - Из Рима в Иерусалим - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- I Рим — Католическая Пасха в Риме — Благословеше папы — Отъезд — Анкона — Пароход «Лодовико» — Анекдот на море — Корфу — Патрас — Интересная незнакомка — Вос-тица — Лутраки — Каламаки — Пирей — Приезд в Афины
- II Афины — Сравнение прошедшего с настоящим — Исторические сведения — Взгляд на древний город — Акрополис — Парфенон — Пропилеи — Пантеон — Главнейшие памятники древности — Храм Юпитера Олимпийского — Ареопаг — Древние и новые Афины — Королевский дворец — Король и королева — Палата Депутатов
- III Пароход «Леонидас» — Капитанская каюта — Остров Сира — Пароход «Минос» — Карантинные правила — Препровождение времени в море — Архипелаг — Берега Африки — Начало бури — Смелость капитана — Приезд в Александрию
- IV Хамсин — Сераль Мехмеда-Али — Ротонда — Спальня — Подарок папы — Присутственные места — Жизнь на улице — Извоз в Египт — Взгляд на угнетенное положение народа — Отношение паши к народу — Нил — Дельта — Канал — Сераль Сеида-Паши — Бананы — Розовые поля — Утонченная роскошь — Харем Сеида-Паши — Помпеева колонна — Величественные обелиски — Исторически обзор Александрии — Клеопатрины иглы
- V Купальня Клеопатры — Торговля невольницами — Обед у консула — Воспоминание о Пассеке — Вид из дома консула — Два пути из Александрии в Иерусалим — Предложение прусского консула — Мехмед-Решид-Паша — Фрегат Бехейра — Капитан Халиль — Несчастие — Возвращение на берег — Обещание капитана — Мустики — Перемена ветра — Неожиданная тревога и опасение — Пушечная пальба в море — Арабская лодка — Спасение
- VI Обиды Решида-Паши — Трубки — Чубукчи — Приготовление кофе — Постель на парусах между орудий — Морской штиль — Равнодушие паши и всего экипажа — Болтовня — Неуместная затея — Зять Решида-Паши — Происхождение паши — Оригинальный разговор — Кармельский монастырь — Пророк Илия — Дынный сад — Рассказ аббата Жерамба — Акра, или Птоломаида — Джезар-Паша — Осада Акры — Отступление Бонапарте
- VII Бейрут — Приготовления экипажа Бехейры — Пушечный салют — Карантин — Старания Решида-Паши — Народонаселение — Ливанская Гора — Анти-Ливан — Разнополосная почва земли — Кедры ливанские — Генеральный консул — Г. Мострас — Доктор Песталоцци — Обеды в карантине — Вид на взморье — Турецкий пароход — Новые усилия — Арабская лодка — Впечатления бейрутского карантина — Безветрие — Неудобства путешествия на лодке — Предвестники бури — Шторм — Отчаяние моряков — Убеждения — Быстрое плавание вдоль берегов — Спасительное провидение — Тир — Консул — Восточный кейф — Завтрак на восточный лад — Следы древнего города — Дочь консула — Оригинальное предложение — Богатство деревьев — Убийственные разговоры — Адъютант Мехмеда-Али — Боязливость моряков — Отплытие — Темная ночь и сильная качка в море
- VIII. Приезд в Яффу — Исторические воспоминания — Подводные камни — Два слова о турецких пароходах — Карантинные затруднения — Г. Жаба — Вице-консул Марабутти — Отъезд — Дорога из Яффы в Иерусалим — Кактусы — Стада диких птиц — Рамле — Греческий монастырь — Толпа поклонников на ночлеге — Старик игумен — Разговор с русским монахом — Нестерпимая ночь — Выезд из Рамле — Прелестное утро — Изменившийся характер местоположения — Встреча путешественников
- IX Неожиданное препятствие — Турецкий обычай — Рассуждение — Унижение веры христианской — Вход в Храм Воскресения — Два слова о богобоязни и православии в русском сердце — Пренебрежение Крестного Пути: мысли о способе устранить осквернение его — Ворота Возлюбленного — Солнечный зной — Толпа народа — Предание мухаммедан — Встреча путешественников — Легкомыслие молодого американца — Укрепление Иерусалима — Нечистота за оградой города — Отпирание ворот — Беспорядок и драка — Грустное впечатление — Кавас — Митрополит Мелетий — Квартира консула — Препятствие, встреченное при поклонении гробу Господню
- X. Наставление путешественникам — Седла — Вода — Черта народной гордости восточных племен — Место убиения яффского паши — Разбойник Абугож — Условия путешественников с разбойниками — Первый взгляд на Иерусалим — Краткая молитва — Негодование проходящих — Неудобопроходимая дорога — Доброта арабских коней — Иерусалим
- XI. Ночное шествие с факелами — Невыразимое впечатление — Вход в Храм Воскресения Господня — Камень миропомазания — Глубокое благоговение — Лестница на Голгофу — Описание Голгофы — Происхождение святого гроба — Обычай погребения иудеев — План храма — Плата за вход — Наследственное владение ключами храма — Отверстие для передачи пищи — Пять исповеданий, отправляющих богослужение — Главная часть храма; купол; Часовня Святого Гроба; Пещера Ангела; камень, служащий жертвенником — Вход ко гробу Господню и его внутренность — Ночь; яркий свет паникадил — Время обедни — Впечатление, производимое словами св. Евангелия
- XII Церковь на Голгофе; придел св. Голгофы; место распятия Спасителя — Серебряная оправа — Казнь двух разбойников — Расселина в скале — Кровь Христова — Череп первого человека — Предание — Гробницы Гот-Фрида Буильйон-ского и Балдуина; вторая половина храма на Голгофе; место пригвождения Иисуса Христа к древу — Часовня Богоматери; страдание Пресвятой Богородицы; сравнение несравнимого; столб поругания; Пещера св. Елены; богоугодная деятельность царицы — Константин Великий — Св. Макарий — Поиски честного креста Господня — Идолы — Открытие Пещеры Святого Гроба — Обретение честного древа — Чудесное знамение силы и славы Божией — Запрещение казнить пропятием
- XIII. Место метания жребия о ризах Спасителя — Встреча Марии Магдалины со Спасителем по его воскресении — Место явления Иисуса Христа Пресвятой Деве — Темница Спасителя — Греческий храм — Животворящее древо — Вера — Выход из храма — Крестный Путь — Дом Пилата — Происхождение тернового венца — Замечание Шатобриана; место встречи Пресвятой Богородицы — Сила веры — Симон Ки-ренейский — Лазарь — Дом богача — Святые жены — Слова Спасителя — Нерукотворенный образ — Судные ворота; мысли о Крестном Пути — Св. гостиница в Риме — Зной — Темница св. Петра — Дом Заведеов; дом Симона Фарисея; дом св. Анны — Место встречи Спасителя — Дом архиерея Анны — Купола церквей, кресты и колокола — Патриарх Кирилл — Панагия — Нишам — Распределение времени — Вопрос патриарха — Пост
- XIV Губернатор Иерусалимский — Ночное говение — Мечеть Омара — Запрещение христианам — Иосафатова Долина —
- Кедронский Поток — Место убиения св. Стефана — Гефсимания — Вертеп Пресв. Богородицы — Гробницы Иоакима и Анны — Масличный Сад — Восемь дерев — Ощущение. — Холод — Рассказ о. Дионисия — Место молитвы Господней — Место отдохновения Пресв. Богородицы — Явление Пресв. Девы апостолу Фоме — Омофор — Гробницы Иосафата и Авессалома — Привратники — Недостаток местных познаний греческих монахов — Возвращение в Храм Воскресения
- XV Ночи, проведенные в храме — Ризница — Мощи св. Василия Великого — Архиерейское служение в греческом храме. — Сравнение — Молитва у гроба Господня — Чтение Евангелия на Голгофе — Исповедь там же — Принятие св. таинств в Пещере св. Гроба — Глубокие, необыкновенные впечатления — Отдых; посещение патриарха — Условие с разбойниками; их наружность — Приготовления к дороге
- XVI. Совет митрополита Мелетия — Петра Аравийская — Селение Керак — Отчет по сбору доброхотных приношений на построение храма — Освящение церкви — Путешествие митрополита в Керак; его содействие к успешному ходу предприятия — Употребление собранных денег — Упрочение существования храма на будущие времена — Слово благодарности участникам этого предприятия
Комментарии
Е. Румановская - Граф Николай Адлерберг и его путешествие в Иерусалим
Николай Адлерберг - Из Рима в Иерусалим - Рим
Проведя зиму 1845 г. в Италии, в марте я спешил из Неаполя на несколько дней в Рим к празднованию католической Пасхи.
Рим мне уже прежде был знаком, а потому, при этом новом посещении, я не заботился осматривать все его достопримечательности, но имел в виду лишь одно — провести в столице Церковной Области святые для всякого христианина дни и получить верное понятие о всех обрядах и о препровождении жителями вечного города времени на страстной неделе и в великолепно празднуемый день светлого Христова Воскресения. Между тем, желая встретить нашу православную Пасху там, где она получила свое святое начало, я предполагал, оставив 17/29 марта Рим, поспешить в Анкону, а оттуда морем предпринять дальнейшее путешествие к святым местам.
Я коснулся Рима лишь мимоходом, как основания, или исходного пункта моего рассказа, но не стану описывать всех обрядов римского богослужения в последовательном порядке: это давно уже сделано пером более опытным и красноречивым. Б. З. М. в 1846 г. подарил нашу духовную литературу своими «Римскими Письмами», изложив в них так же занимательно и поучительно свои впечатления, как верно и подробно переданы им описания замечательных церковных обрядов и богослужения, совершаемого Папою в первый день Пасхи.
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