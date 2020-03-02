Рабби Шнеур Залман из Ляд - Руководство по благословениям

В трактате Брахот (35а) Вавилонского Талмуда, который, по сути, является развернутым комментарием к Мишне, о смысле и предназначении благословений сказано так: «Сказал рав Йегуда от имени Шмуэля: “Тот, кто наслаждается благами этого мира [такими, как еда или питье], не произнося предварительно благословений, подобен [святотатцу], использующему в личных целях священное имущество Храма [посвященное Всевышнему], ибо сказано: "... Господу принадлежит земля и все, что ее наполняет..."(Тегилим, 24:1)”».

Одной из ярких и характерных для иудаизма черт являются установленные Галахой (еврейским религиозным законом) благословения, приносимые Всевышнему в благодарность за еду, питье и все прочие блага мира. Наши мудрецы сформулировали множество различных благословений, установленных для каждой категории этих благ. Особая роль благословений в иудаизме отразилась, помимо прочего, в том, что именно им и всестороннему обсуждению связанных с ними законов составитель и кодификатор Мишны рабби Йегуда га-Наси посвятил ее первый трактат, который так и назвал—Брахот («Благословения»).

Тот, кто наслаждается благами этого мира без предварительного произнесения благословения, тем самым как бы «крадет» у Всевышнего. Он лишает сотворенный Творцом мир доли раскрытия Его присутствия, которая была связана с его составляющей, использующейся этим человеком. Выходит, что, пользуясь творением и не произнося при этом благословения, он нарушает таким образом замысел Творца, ради которого Тот сотворил Вселенную. В этом случае пользоваться благами материального мира он права не имеет—они ему не надлежит, так как Всевышний сотворил их для иной цели.

Весь наш материальный мир был сотворен с тем, чтобы человек своими поступками и отношением именно в нем раскрывал бесконечное величие его Творца. И тот, кто, наслаждаясь благами материального мира, благословляет Всевышнего, сказав: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира...»—тем самым выявляет, подчеркивает величие его Создателя, сотворившего все сущее и управляющего им. Другими словами, произнося благословение, человек использует ту составляющую материального мира, которой он пользуется в личных целях, по тому назначению, ради которого она и была сотворена. В таком случае он пользуется ею по праву—в соответствии с замыслом Творца вселенной. Произнося благословение, человек осознает сам и декларирует, что мир, благами которого он пользуется, сотворен с определенной целью и существует в соответствии с определенным замыслом.

Еще один важный аспект благословения—выражение благодарности Всевышнему за то, что Он предоставил людям возможность наслаждаться благами сотворенного Им мира. При этом речь идет не только о внешнем выражении благодарности (хотя и она имеет немалое значение во всем, что касается нашего влияния на окружающий мир), но и о внутреннем осознании того, что сотворенный Всевышним человек должен быть благодарен своему Творцу.

Еврейское слово моде имеет два неразрывно связанных между собой значения «благодарю» и «признаю». Подобным же образом русское слово «признательность», однокоренное с «признанием», тоже означает «благодарность». В самом деле, для человека выразить кому-либо благодарность означает признать тем самым, что он ему чем-то обязан. В этой связи уместно также подчеркнуть, что и само слово йегуди («еврей» или, точнее, «иудей») происходит от того же корня. Оно является производным от имени Йегуды, сына праотца Яакова и праматери Леи, потомки которого составляли самое большое из колен Израиля. В Торе {Берешит,29:35) рассказывается о том, что, когда Лея родила четвертого сына, она сказала: «Теперь поблагодарю я [на иврите—оде] Всевышнего» — и назвала своего сына Йегуда, что можно перевести как «благодарственный» или «благодарящий».