Пьер Адо - Что такое античная философия?

Философы нечасто размышляют о том, что такое сама философия. А между тем дать ей определение дело далеко не простое. Студентов, изучающих философию, как правило, знакомят с творчеством отдельных философов. Так, учебная программа неизменно предлагает им Платона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, Плотина и после «мрачной эпохи» средневековья, слишком часто выпадающей из официальных программ, Декарта, Мальбранша, Спинозу, Лейбница, Канта, Гегеля, Фихте, Шеллинга, Бергсона и некоторых современных мыслителей. Чтобы сдать экзамен, требуется написать дипломную работу, где необходимо показать знание проблем, постааленных той или иной теорией. Другая письменная работа должна засвидетельствовать способность выпускника самостоятельно размышлять над какой-либо проблемой, волновавшей многих философов прошлого и современности и потому именуемой «философской». Такая практика сама по себе вполне оправданна. Ведь очевидно, что только изучая отдельные философские концепции, мы можем составить понятие о философии. Однако история «философии» не совпадает с историей философий, если подразумевать под «философиями» теоретические дискурсы и философские системы. Помимо истории этих дискурсов и систем, возможно исследование философского отношения к действительности и соответствующего образа жизни.

В этой книге делается попытка в самых общих чертах описать тот исторический духовный феномен, какой представляет собой античная философия. Предвижу возражение читателя: зачем ограничиваться одной античной философией, отделенной от нас многими столетиями? На это возражение я ответил бы так. Во-первых, это область, в которой мне, надеюсь, удалось достичь определенной компетентности. Во­ вторых, чтобы понять предмет, надо, как говорил Аристотель, рассмотреть его в развитии, проследить его рождение. Если мы сейчас ведем речь о «философии», то этим мы обязаны тому, что греки придумали слово philosophia, означающее «любовь к мудрости», и традиция, начало которой положила греческая philosophia, бьша продолжена в Средние века, а затем в Новое время. Поэтому мы должны добраться до истоков интересующего нас феномена, отдавая себе отчет в том, что философия есть явление историческое: она имела начало во времени и постоянно развивалась вплоть до наших дней.

Цель моей книги показать глубокое различие между тем, чем была philosophia в представлении древних, и тем, чем обычно предстает философия в наши дни по крайней мере, в рамках программы университетского образования. У студентов складывается впечатление, что все философы, которых они изучают, пытались, каждый в свой черед и на свой лад, измыслить новое систематическое и абстрактное построение, призванное так или иначе объяснить мир, или, по меньшей мере (если речь идет осовременных философах), старались разработать новый дискурс относительно языка. Из этих теорий, которые можно было бы назвать «общей философией», почти во всех системах вытекают этические доктрины или же моральный критицизм; философы как бы выводят из общих принципов системы следствия, касающиеся человека и общества, и тем самым призывают сделать определенный жизненный выбор, принять определенный тип поведения. Будет ли этот жизненный выбор сделан кем-либо в действительности вопрос второстепенный, не затрагивающий сути системы. Это уже не попадает в поле зрения философского дискурса.

Пьер Адо - Что такое античная философия?

М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999. - 320 с.

ISBN 5-87121-0 17-1

Пьер Адо - Что такое античная философия? - Содержание

Предисловие. М.А. Гарниев. Пьер Адо и его подход к античной философии

Часть первая. Платоновское определение философа и его предыстория

I. Философия ао философии

II. Появление понятия философствования

III . Фигура сократа

IV. Определение философа в «пире» Платона

Часть вторая. Философия как образ жизни

V. Платон и академия

VI. Аристотель и его школа

VII. Эллинистические школы

VIII. Философские школы в эпоху римской империи

IX. Философия и философский дискурс

Часть третья. Перелом и преемственность. Средние века и Новое время

X. Христианство как философия откровения

XI. Исчезновение и новая жизнь античной концепции философии

XII. Проблемы и перспективы

Библиография

Хронологическая таблица

Примечания переводчика