Предлагаемый читателю и рекомендуемый в качестве учебного пособия для воспитанников Духовных школ, будущих кандидатов в священнослужители, труд известного парижского богослова-канониста протопресвитера Николая Афанасьева (1893-1966) – это курс лекций по каноническому праву, прочитанный в Парижском Православном Сергиевском Богословском Институте.

Как все известные и уже издаваемые ранние работы о. Николая Афанасьева: "Вступление в Церковь", "Церковь Духа Святого", "Трапеза Господня", так и до сих пор не издаваемый печатно труд "Вступление в клир", освещают проблемы экклезиологии.

Это научное исследование интересно тем, что автор адекватно рассматривает формирование клира и условия вступления в клир по трем основным аспектам:

историко-богословскому;

церковно-правовому;

нравственно-христианскому.

Мало того, для понимания некоторых тонкостей православной каноники в книге приводится множество ссылок на греческие тексты, чем подчеркивается требование объективного перевода церковных правил.

Николай Афанасьев – Экклезиология вступления в клир

К.: ТОВ «Задруга», 1997. – 112 с.

ISBN 966-95019-9-7

Николай Афанасьев – Экклезиология вступления в клир – Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТАИНСТВО ПОСТАВЛЕНИЯ

ГЛАВА 1. Общие понятия о таинстве Поставления

ГЛАВА 2. Хиротония и хирофесия. Терминология рукоположений в древний церкви и Византии. Учение современного школьного богословия. Понятие "выдвижения". Литургическое предание

ГЛАВА 3. Избрание как первый момент таинства Поставления. Составные моменты таинства Поставления. Избрание епископов в дособорный период; Ипполит, Апостольские Постановления, Киприан. Законодательство Никейского собора. Последующее развитие: Антиохийский Лаодикийский и Халкйдоцский соборы. 123-я новелла Юстиниана, византийские толкователи XII в., настоящее положение. Вмешательство гражданской власти. Избрание пресвитеров и диаконов. Ктиторское право. Свидетельства литургических текстов

ГЛАВА 4. Священнодействие таинства Поставления. Священнодействие - центральный момент таинства. Вопрос о "совершителе таинства". Место совершения рукоположений. Тайные поставления. Рукоположения вне пределов местной церкви. Рукоположения лиц, не состоящих в местной церкви

ГЛАВА 5. Рецепция священнодействия таинства Поставления. Рецепция местной церковью. Рецепция остальными церквами

ГЛАВА 6. Отрешение хиротонии. Понятие отрешенной хиротонии. Запрещение Халкидонским собором отрешенных хиротоний пресвитеров и прочих клириков. Распространение пределов городской епископской церкви на сельские местности. Причины появления акафалов. Понятие недействительности отрешенных хиротоний. Отрешенные хиротонии после Халкидонского собора. "Приписные священники". Подчинение всех клириков власти епископа. Епископские отрешенные хиротонии. "Праздные" епископы. Поставления "in partibus"

ГЛАВА 7. Перемещение клириков. Предположения о перемещении клириков в доникейскую эпоху. Перемещения епископов в соборный период и в новое время. Временное пребывание епископов вне своих церквей. Перемещения пресвитеров и прочих клириков. "Представительные" и "увольнительные" грамоты

ГЛАВА 8. Последовательность клирового служения

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В КЛИР

ГЛАВА 1. Общие понятия о качествах, которыми должны обладать кандидаты в клир. Условия вступления в клир и действительность таинства Поставления. Принадлежность к Церкви как абсолютное условие. Вопрос женского клирового служения. Краткий обзор условий вступления в клир. Их классификация. - Личный характер предъявляемых условий и связанные с ним вопросы: наследственность служений, собственноличные назначения преемников, принятие с клир незаконнорожденных

ГЛАВА 2. Физические качества. Телесное здоровье. Зрелый возраст

ГЛАВА 3. Духовные качества. Вера. Знание. Духовное здоровье

ГЛАВА 4. Моральные качества. Моральный облик епископа по 1 Тим. "Миролюбие". Вопрос о допущении в клир лицу совершивших убийство. Применение физического насилия. Отсутствие корыстолюбия и сребролюбия. Нравственная безукоризненность. Целомудрие. Отсутствие неумеренного пристрастия к вину. "Доброе свидетельство от внешних". Недопущение в клир лиц, подвергнувших себя добровольному оскоплению

ГЛАВА 5. Свободное общественное положение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

Николай Афанасьев – Экклезиология вступления в клир – Отрешенные хиротонии

1. Халкидонский собор решительно запретил т.н. "абсолютные" или "отрешенные" хиротонии. "Решительного никого, ни в пресвитера, ни в диакона, ниже в какую-либо степень церковного чина не рукополагати иначе, как с назначением рукополагаемого именно к церкви градской, или сельской, или к мученическому храму, или к монастырю. О рукополагаемых же без точного назначения, святый собор определил: поставление (χειροθεσίᾷν) их почитати недействительными, и нигде не допускати их до служения, к посрамлению поставившего их" [55] . Буквальный смысл правила следующий: никого не должно поставлять (χεοροτονεῖσθαι) освобожденно, независимо или отрешенно (ἀπολύτως). Поставленному должна быть названа (ἐπικηρύττοιτο) определенная церковь. Независимая хиротесия объявляется собором недействительной (ἄκυρον). Рукоположенный таким образом не может нигде действовать согласно полученной им степени.

Прежде чем перейти к анализу этого правила, необходимо сделать одно предварительное указание. Правило запрещает независимые хиротонии всех членов клира, начиная от пресвитера, но за исключением епископа. Умалчивая об епископе, собор не имел в виду освободить поставление епископов от действия своего правила, а тем более - признать допустимость отрешенных епископских хиротоний. Собор, издавая свое правило, исходил из того, что каждый епископ имеет свою церковь, в которую он может назначить поставляемых им клириков. Поэтому само по себе напрашивается заключение, что в эпоху Халкидонского собора не существовало никаких независимых епископских хиротоний. Это заключение подтверждается теми данными, которые имеются в нашем распоряжении. Мы знаем, что в IV веке существовали т.н. "праздные" епископы, т.е. епископы, фактически не имеющие кафедр и не управляющие церквами. Появление этих праздных епископов было следствием разнообразных причин, но не вытекало из того, что они были поставлены отрешенно или независимо. Если отрешенных хиротоний епископов не существовало ни в IV, ни в V веке, то Халкидонскому собору не было необходимости говорить об этом специально. Что же касается праздных епископов, то, вероятно, отцы собора считали, что их случаи должны быть рассматриваемы отдельно. Умолчание Халкидонского собора об отрешенных епископских хиротониях вполне законно, т.к. нельзя в законодательном порядке говорить о том, чего еще фактически не существует. Тем не менее, как показала последующая церковная практика, в этом заключался дефект правила [56]

2. Что означает "отрешенная хиротония"? Ответ на этот вопрос мы находим в самом тексте 6-го правила Халкидонского собора: отрешенно поставляется тот, кто не получает при своем поставлении церкви, в которой он мог бы исполнять свое служение. Исидор Севильский указывал, что в его время, несмотря на постановление Халкидонского собора, существовало очень много "акефалов". Под последними Исидор понимал клириков, которые при своем поставлении не получили назначения на определенное служение. Поэтому, поставленные таким образом имели только внешние знаки принадлежности к клиру, но не имели служения, соответствующего этим знакам. Как не имеющие определенного служения, они не находились под властью епископа, а посему были "акефалами", т.е. "безглавыми". Не имея служения, они не клирики, но они и не миряне, т.к. получили знаки принадлежности к клиру. По словам Исидора, они подобны центаврам [57] . Сила свидетельства Исидора не уменьшается от того, что оно относится к началу VII века. Так было и в эпоху Халкидонского собора, как на Западе, так и на Востоке.

Определение отрешенной хиротонии Халкидонским собором позволяет нам уяснить цель, которую преследовали отцы собора, издавая свое правило. Они имели в виду прекратить практику, соответственно которой существовали клирики, не состоявшие под властью епископа. В этом, по-видимому, состоял центр тяжести 6-го правила Халкидонского собора. Мы знаем, что этому собору как раз пришлось иметь дело с клириками и монахами, не имеющими определенного служения и не подчиняющимися епископам. На соборе выяснилось, что часто начало церковных смут исходило от них, а церковная власть была бессильна что-либо предпринять против них, т.к. они фактически не состояли под властью епископа.