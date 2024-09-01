Афанасьев - История Ирландии

Первоначальными поселенцами Ирландии считают иберов, родственников аборигенов Испании, которые в свою очередь сродни берберам и карфагенянам. Это родство чуется и во внешнем виде части обитателей Ирландии, в особенности на юге, в смутных воспоминаниях о первобытных верованиях, в присвоении, например, солнцу названия, напоминающего бога Бэла; кое-где и в языке слышится это семитское родство. Затем, после вторжения кельтов, иберы смешались с последними; но нельзя сказать, чтобы при этом кельты поглотили иберов или наоборот. Произошло амальгамирование, которое отразилось на языке и на религиозных воззрениях ирландцев. Еще в начале XIII века епископ Дублина указывал на существование в Кильдэре обычая в часовне, рядом с церковью, поддерживать неугасимый огонь. Честь поддерживания его принадлежала девушкам знатнейших аристократических семейств. Епископ потушил этот огонь, но потом он снова был зажжен и указанный обычай продержался до самого упразднения монастырей. Он напоминает культ Весты и культ Бэла и Астарты, словом, культ аборигенов Ирландии иберийцев, сквозящий через позднейший кельтический слой.

Овладев Ирландией, кельты внесли туда свои друидические верования и свои общественные установления. Эти последние нашли выражение в ряде обычаев, определявших политическую жизнь и гражданские отношения. Закон «Танистри» определял политическую жизнь старой Ирландии. Во главе отдельных племен стоят короли, носящие название «риагов» или «тирнов». Они были избираемы всем народом. Обыкновенно еще при жизни риага ему выбирали преемника «таниста». Его выбирали не из семейства риага, а вообще из числа храбрейших племени. Эти выборы были источником ссор и усобиц. Риагов было четыре: риаг Армага или Ольстера, риаг Коннаута с резиденцией в Голуэе, риаг Мунстфра со столицей в Лиммерике и риаг Лейнстера с Уотерфордом в качестве главного города. Над ними всеми был «ард-риаг», владетель Мита. Он считался представителем всей Ирландии и при выборе клялся хранить обычаи и законы всей страны, тогда как каждый из риагов приносил присягу только своему племени. Хотя ард-риаг и считался главою всех, но он не решал дела, а только исполнял решения, так как все дела решались на больших и малых сходах, собиравшихся на холмах, окруженных рвом. Там создавались законы и решались споры областей, городов и частных лиц. Эта организация была источником усобиц и слабости страны при столкновении с лучше организованными противниками.

Что касается частного права, оно сводилось на нормы владения землей, выраженные в целом ряде законов-обычаев, которые в совокупности носили название «габаильцин» (Gabailcine). Принцип этих обычаев тот, что земля не составляет частной собственности. Она принадлежит данному роду и клану и по смерти владельца не переходит к его наследникам, а возвращается к общине, причем происходит передел земель, бывавший обыкновенно ежегодно. Хранителями старинных юридических обычаев были «брегоны», судьи, признававшиеся авторитетными знатоками права и толкователями законов. Первая редакция последних произошла по преданию в VII веке до P. X. в царствование короля Олама Фодла. Оставляя в стороне предание, следует сказать, что исследователи древнего ирландского права, отыскивающие и издающие его памятники, опубликовали «Сенхус Мор» (Senchus Mor) или «Великую Книгу» и книгу Анцилля. Они устанавливают, что правовые нормы, изложенные в «Великой Книге», сложились в первом столетии нашей эры, а юридические трактаты были составлены в пятом веке нашей эры, во время введения христианства, и записаны были в VIII веке, после длинного периода передачи их путем устного предания. Вначале они имели стихотворную форму. Для изучения исходных основ и эволюции древнего индоевропейского права, говорит г. Яновский, нет другого источника, за исключением разве законов Ману, который превосходил бы своей важностью старинные ирландские законы. «Сенхус Мор» состоит из пяти книг и трактует о судопроизводстве, воспитании детей, о различных формах аренды и об отношениях разных лиц между собою и к церкви.

Афанасьев, Г. Е. - История Ирландии

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-12541-2

Есть также издание 2024 г.



Афанасьев, Г. Е. - История Ирландии – Содержание

Предисловие

Глава I. Ирландия до XV века

Глава II. Религиозные преследования и обезземеление ирландцев

Глава III. Последние Стюарты и окончательный погром

Глава IV. Восстановление потерянных прав

Глава V. Уния. Эмансипация католиков

Глава VI. Земельные отношения. Фенианство. Реформы Гладстона

Глава VII. Земельная лига и гомруль

Заключение