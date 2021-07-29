Афанасьев - Православная социология
Несмотря на то что курс называется «Православная социология», его можно рассматривать и как курс общей социологии. Название курса вызвано основополагающим тезисом о том, что в основе развития любого общества лежит определенная религия и соответствующая ей церковная организация. Поскольку в России основной религией является православие, то и курс получил название «Православная социология», хотя, например, в Европе его можно было бы назвать «Католическая социология», а в Израиле — «Иудейская социология».
Дело в том, что любое общество основано на ценностях и существует до тех пор, пока эти ценности сохраняются. Как только наступает момент, что ценности утеряны, то и общество распадается, прекращает свое существование. Остающиеся куски и части прежнего общества могут войти в другие общества, исповедующее другие ценности, но прежнее общество уже невозможно возродить. Согласно социологической теории Т. Парсонса церковь и школа должны выполнять функцию «сохранения образца», что и означает сохранение основополагающих ценностей1.
В современной научной литературе встречаются различные трактовки социальных институтов, как нет и единой точки зрения на их количество. Остановимся на выделении четырех основных социальных институтов в соответствии с четырьмя их функциями по схеме Т. Парсонса. Но при этом мы будем располагать социальные институты по их значимости для общества, хотя ясно, что все они, так или иначе, важны и необходимы для нормальной жизнедеятельности. Порядок этот не случаен и встречается, в частности, в утопии Платона.
Валерий Владимирович Афанасьев - Православная социология : учебное пособие
2-е изд., перераб., испр. и доп.
(Высшее образование: Бакалавриат)
М. : ИНФРА-М, 2017. — 162 с.
ISBN 978-5-16-011556-6 (print)
ISBN 978-5-16-103888-8 (online)
Валерий Владимирович Афанасьев - Православная социология : учебное пособие - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ЦЕРКОВЬ КАК ОСНОВНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
- Религия как основа культуры и цивилизации
Глава 2. ГОСУДАРСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Глава 3. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
- Семья как основа «третьего сословия»
- Структура семьи
- Особенности современной российской семьи
- Особенности еврейской семьи
- Семья и экономика
Глава 4. КРИМИНАЛ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Глава 5. СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ПЛАТОНА
Глава 6. ГЕНДЕРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
- Гендерные различия
- В.В. Розанов о браке и гендере
Глава 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ШПЕНГЛЕРА
- Период идеального государства
- Период военной аристократии
- Демократия как господство городской буржуазии
- Цезаризм как форма столичной цивилизации
Глава 8. ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В РОССИИ
Глава 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЕВРАЗИЙСТВА
Глава 10. ПАРСОНС И СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ
Глава 11. ШПЕНГЛЕР О РАСЕ И НАРОДОНАСЕЛЕНИИ
Глава 12. «РУССКИЙ МИР» КАК НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
- Особенности российской цивилизации
Глава 13. РОССИЯ КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
- Национальный вопрос в России
Глава 14. КОММУНИЗМ КАК ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ
- Революционная интеллигенция и социальный протестантизм
- Федор Степун о революционной интеллигенции
- Антигосударственность интеллигенции
Выводы
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Православная социология Константина Леонтьева
- Трансцендентный эгоизм
- Формула развития
- Учение о социальных элементах
- Капитализм и социализм
- Византия и славяне
- Историческая роль Константинополя
- Консерватизм и пессимизм
- Будущее России
Спасибо.
Слабые учебники я видал. Но этот - маразматичный на грани экстремистского.
Одна только глава об особенностях еврейской семьи чего стоит!
Или, например, шедевральное по стилю из главы о криминале как социальном институте: "В целом преступников можно разделить на две категории: воров и убийц. Воры более гуманны и стараются не совершать убийств".
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