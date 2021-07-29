Несмотря на то что курс называется «Православная социология», его можно рассматривать и как курс общей социологии. Название курса вызвано основополагающим тезисом о том, что в основе развития любого общества лежит определенная религия и соответствующая ей церковная организация. Поскольку в России основной религией является православие, то и курс получил название «Православная социология», хотя, например, в Европе его можно было бы назвать «Католическая социология», а в Израиле — «Иудейская социология».

Дело в том, что любое общество основано на ценностях и существует до тех пор, пока эти ценности сохраняются. Как только наступает момент, что ценности утеряны, то и общество распадается, прекращает свое существование. Остающиеся куски и части прежнего общества могут войти в другие общества, исповедующее другие ценности, но прежнее общество уже невозможно возродить. Согласно социологической теории Т. Парсонса церковь и школа должны выполнять функцию «сохранения образца», что и означает сохранение основополагающих ценностей1.

В современной научной литературе встречаются различные трактовки социальных институтов, как нет и единой точки зрения на их количество. Остановимся на выделении четырех основных социальных институтов в соответствии с четырьмя их функциями по схеме Т. Парсонса. Но при этом мы будем располагать социальные институты по их значимости для общества, хотя ясно, что все они, так или иначе, важны и необходимы для нормальной жизнедеятельности. Порядок этот не случаен и встречается, в частности, в утопии Платона.

Валерий Владимирович Афанасьев - Православная социология : учебное пособие

2-е изд., перераб., испр. и доп.

(Высшее образование: Бакалавриат)

М. : ИНФРА-М, 2017. — 162 с.

ISBN 978-5-16-011556-6 (print)

ISBN 978-5-16-103888-8 (online)

Валерий Владимирович Афанасьев - Православная социология : учебное пособие - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ЦЕРКОВЬ КАК ОСНОВНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Религия как основа культуры и цивилизации

Глава 2. ГОСУДАРСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Глава 3. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Семья как основа «третьего сословия»

Структура семьи

Особенности современной российской семьи

Особенности еврейской семьи

Семья и экономика

Глава 4. КРИМИНАЛ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Глава 5. СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ПЛАТОНА

Глава 6. ГЕНДЕРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Гендерные различия

В.В. Розанов о браке и гендере

Глава 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ШПЕНГЛЕРА

Период идеального государства

Период военной аристократии

Демократия как господство городской буржуазии

Цезаризм как форма столичной цивилизации

Глава 8. ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В РОССИИ

Глава 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЕВРАЗИЙСТВА

Глава 10. ПАРСОНС И СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ

Глава 11. ШПЕНГЛЕР О РАСЕ И НАРОДОНАСЕЛЕНИИ

Глава 12. «РУССКИЙ МИР» КАК НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Особенности российской цивилизации

Глава 13. РОССИЯ КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Национальный вопрос в России

Глава 14. КОММУНИЗМ КАК ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ

Революционная интеллигенция и социальный протестантизм

Федор Степун о революционной интеллигенции

Антигосударственность интеллигенции

Выводы

ПРИЛОЖЕНИЕ