Дошедшие до нас памятники, написанные так называемой круглой глаголицей, датируются концом Х-рубежом XI-XII вв. и распространены на весьма широкой территории: от Македонии до Хорватии и Чехии, от Болгарии до Новгорода. Изобретение глаголицы приписывается свв. Кириллу и Мефодию, которые разработали славянский алфавит, взяв за фонетическую основу говор солунских славян (т. е. славян, населявших окрестности города Салоники в области Македония).

Они сделали переводы текстов Священного Писания с греческого на старославянский язык и применили вновь созданную азбуку во время своей миссии в Моравию в 863 г. В конце XI в. традиция писать глаголицей у православных славян постепенно затухает, поскольку болгары, сербы и русские стали употреблять на письме только кириллицу.

Большинство текстов, написанных кругл ой глаголицей, - болгарские и македонские по происхождению, поэтому она часто называется болгарской. Однако сохранилось несколько глаголических памятников с элементами древнечешского языка, доказывающих распространение круглой глаголицы в Чехии и Моравии (Киевские глаголические листки, Пражские глаголические листки). На Руси глаголические надписи имеются на стенах храмов XI в. в Киеве и Новгороде, причем в последнем надписей найдено больше. Несколько глаголических надписей, представляющих собой глаголический алфавит, обнаружено при раскопках Кругл ой церкви в Преславе (Болгария). Таким образом, географически распространение кругл ой глаголицы было весьма широким.

Т. И. Афанасьева, В. В. Козак, А. Н. Соболев - Глаголическая письменность западных Балкан X-XVI веков - Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург, «НАУКА» 2016 г. – 71 с.

ISBN 978-5-02-038237-4

Т. И. Афанасьева, В. В. Козак, А. Н. Соболев - Глаголическая письменность западных Балкан X-XVI веков - Учебно-методическое пособие - Содержание

Введение

Глава 1. Круглая (болгарская) глаголица

Глава 2. Угловатая (хорватская) глаголица.

Глава 3. Обзор памятников глаголической письменности Западных Балкан .

Глава 4. Древнейшие глаголические надписи Западных Балкан

Глава 5. Богослужебная христианская литература

Глава 6. Внебогослужебная христианская литература

Глава 7. Памятники светского права

Глава 8. Памятники церковного и канонического права

Список иллюстраций

Т. И. Афанасьева, В. В. Козак, А. Н. Соболев - Глаголическая письменность западных Балкан X-XVI веков - Учебно-методическое пособие - Введение

Российской науке в XXI в. приходится решать многочисленные задачи, связанные с сохранением или даже с восстановлением прерванной или почти прерванной в прошлом веке филологической традиции. Одним из серьезных вызовов современному поколению филологов-славистов стало осознание необходимости продолжить традицию изучения славянского глаголического письменного наследия. К счастью, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге хранятся как древнейшие старославянские рукописи, так и более поздние глаголические памятники Западных Балкан и прежде всего - коллекция рукописей Ивана Берчича. Не менее актуальным является научное изучение процессов ревитализации глаголической письменности в современной Хорватии (от интенсивного издания памятников древней литературы до придорожных указателей, объявлений и сувенирной продукции на глаголице).

В весеннем семестре 2013 г. на кафедре общего языкознания Санкт-Петербургского государственного университета А. Н. Соболевым был организован и совместно с Т. И. Афанасьевой и В. В. Козаком проведен лекционный и практический курс «Балканославянская диалектология: Чакавский язык. Cakavski jazik». В лекциях были представлены важнейшие сведения об истории Западных Балкан, рассмотрены основные этапы развития и внутренние структуры чакавской части хорватского языкового пространства, а также изложены важнейшие сведения о средневековой глаголической литературе. На практических занятиях отрабатывал ись навыки чтения и филологического анализа хорватских глаголических чакавских текстов разных веков и разных жанров, как и современных текстов на северно- и южночакавских диалектах.

Проявившийся в ходе занятий неподдельный интерес многих студентов к глаголической письменности вообще и к письменности Западных Балкан в частности, а также их заинтересованность в изучении хорватских чакавских диалектов побудили инициатора курса, читаемого с 2009 г., продолжить его в новой форме в весеннем семестре 2014 г. и обратиться к коллегам Т. И. Афанасьевой и В. В. Козаку с предложением провести его совместно. По итогам курса Т. И. Афанасьева предложила написать пособие «Глаголическая письменность Западных Балкан X-XVI веков». За время, прошедшее со дня первого рабочего совещания 27 октября 2013 г., было подготовлено настоящее издание, жанр которого - учебно-методическое пособие к спецкурсу «Балканославянская диалектология» для студентов СПбГУ. Изучение глаголической письменности на материале текстов XVI в. носит формальный характер и обусловлено количеством часов, выделяемых для реализации данного учебного курса на филологическом факультете СПбГУ.