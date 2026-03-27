Агада - Сказания - Притчи - изречения талмуда и мидрашей

Кое-что об отсутствующей книге, возраст которой более двух тысяч лет. Многим ли в нашей стране удается прикоснуться к книге для взрослого читателя под названием “Агада” (в некоторых изданиях — “Хаггада”)? Между тем ее возраст только в качестве письменного памятника исчисляется с III - V веков, а устный исток теряется во временах до нашей эры. В НПО “Книжная палата” издательство было оповещено, что эта книга не издавалась на русском языке даже в последние — перестроечные — годы.

Ее старательно замалчивали. Статьи со словом “Агада” (или “Хаггада”) отсутствуют в Советском Энциклопедическом словаре, Словаре атеиста (198 С но было в 1966 ־ м), в Литературном, Философском ЭС, в большинстве других справочных изданий. Кое-что о необходимости “Агады. Что же есть эта книга? Два известных и авторитетных ученых С.Аверинцев и Б. Мейлах утверждают следующее: “Агада (аггада, ”сказание") расцвечивала библейские сюжеты более или менее свободно измышленными назидательными или занимательными подробностями; она выросла из школьной раввинской интерпретации нарративных частей Библии и запечатлелась в первые века нашей эры прежде всего в т.н. мидрашах (толкованиях на библейские тексты) и таргумах (парафразах библейских книг на арамейском языке), отчасти в текстах Талмуда в двух его версиях — иерусалимская (возникла в IV в.) и особенно вавилонская (завершена к концу V в.)."

Добавлю, что на формирование Агады сказались не только иудаизм и христианство, но и, естественно, эллинистическая и римская культуры, даже Авеста. Уже это обстоятельство обосновывает считать “Агаду” памятником мировой духовной цивилизации и делает больше невозможным продолжать скрывать его от русского и русскоязычного читателя. Отныне появляется возможность свободного приобретения не только Библии и памятников православия с древних времен, Корана, книг буддистов и многих других верований. Данное издание исполнено по книге 1910 г. в переводе С.Г.Фруга по составу, который осуществили И.Х.Равницкий и Х.Н.Бялик. Судя по некоторым данным, та книга явилась первой на русском языке. Предполагаю, что она не совсем полное издание Агады. И будем надеяться, что последующие выпуски обретут не только надлежащий объем, но и должный научный аппарат.

Агада - Сказания - Притчи - изречения талмуда и мидрашей

Перевод С.Г.Фруга

Издательство “Раритет” — 319 с.

Москва,1993

ISBN 5-076-85735-Х

Агада - Сказания - Притчи - изречения талмуда и мидрашей - Оглавление

От публикатора — два предваряющих пояснения

О притче

Сотворение мира и первые поколения

Сотворение мира

Небо и земля

Свет

Деревья и злаки

Солнце и луна

И всякая тварь

Человек

В канун Субботы

Апофеоз вселенной

Ева

Огонь

Грехопадение

После грехопадения

Каин и Авель

Енох

Потоп

Ной

Нимрод и столпотворение

Праотцы

Авраам

Грехи Содома

Потомство Авраама

Жертвоприношение Исаака

Целебный камень

Иаков и Исав

Слепота Исаака

Благословение Исаака

Иаков

Гробница Рахили 39

Иосиф в Египте

Братья Иосифа в Египте

Кончина Иакова

Рабство и Исход

Рабство египетское

Рождение и воспитание Моисея

Моисей на работе египетской

Моисей у Иофора

Кровавая ванна

Пастырь Божьего Стада

Несгораемый куст

Посох Моисея

Старейшины

Моисей и Аарон у фараона

На работе египетской

Ропот Моисея

Египетские кары

Гроб Иосифа

Четыре заслуги

Тройное наказание

Рабство и свобода

Меж двух огней

Столп облачный

Суд Божий

В пустыне

Манна

Амалик

Дарование Завета

Число “три”

Надав и Авигу

Поклонение тельцу

Молитва Моисея

Скрижали

Скиния Завета

Семисвечник

Жало злословия

В пустыне

Облик Моисея

Происки Корея

Вода из камня

Гора Ор

Кончина Аарона

Поток Арнон

Or, царь Васанский

Валаам

Дочери Селафаада

Война с Мидианом

Одежда и продовольствие

В конце сорокалетнего странствования

Дар ясновидения

Елдад и Медад

Моисей и Иегошуа

Кончина Моисея

Могила Моисея

Судьи. Цари. Пророки

Избранная земля

Иегошуа Навин

Иеффай и его дочь

Самсон

ЕлканаиАнна

Самуил

Саул

Кончина Саула

Давид-пастух

Мудрость Господня

Шершень и паук

Гусли Давида

Давид и Иесвий

Кончина Давида

Мудрость Соломона

Мудрее всех людей

Человек о двух головах

Спор между человеком и змеей

Который из трех?

Соломон и мудрость египетская

Храм и дом Соломонов

Престол Соломона

Царица Савская

Дочь фараона

Шамир

Из царей в нищие

Порция зелени

Иеровоам

Илия и жрецы Ваала

Иона...!

Иезеккия и Исаия

Меродах-Баладан

Манассия

Это и еще другое

Разрушение Первого храма

Плач вечный

Девятое Аба

На развалинах Иерусалима

Уход Шехины

Плач Господень

Плач праотцев

Кровь пророка Захарии

Муки изгнанников

На реках Вавилонских

Скорбь Кенесет-Израиль

Утешение

От Первого до Второго храма

Хирам, царь Тирский

Даниилом воскрешенные

Ханания, Мисаил и Азария

Пророк Ездра

Члены Великого Собора

Мардохей и Есфирь

Пир Ахашвероша

Бигфан и Фереш

Возвеличение Амана

Замысел Амана

Ябедничество Амана и указ Ахашвероша

Три стиха

Печать глиняная

Палачу впору

Гнев на милость

Падение Амана и возвеличение Мардохея

Виселица Амана

Эпоха Второго храма

Храм

Симсон Праведный

Александр Македонский

Мать семерых

Чудо с елеем

Гиркан и Аристувол

Ирод

Жертвоприношения

Не в меру усердные

Приношение первинок

Торжество возлияния

Агриппе польстили!

Жертва за врагов

Паломники

Искорки народного остроумия

Разрушение Второго храма

Роковое предзнаменование

Из-за чего?

Злодейство Адриана

Дети Сионские

Господь Скорбящий

Менахем

Скорбь о Сионе

С тех пор

Утешения

Раби Симеон бен Шетах

Возрождение Торы

Кто казной, кто милостью Господней

Царь пред судом

Находка

В пещере колдуний

Во славу суда и Закона

Хони Гамеагел и его потомки

Моление о дожде

Сои Хони Гамеагела

У ченые и поденщик

Ради малых сих

Гиллель старший

Вступление в академию

Долготерпение Гиллеля

Вся суть Торы

Хочу быть первосвященником!

Чистота телесная

Гость в доме

Патриарх-слуга

Бедный жених

По стопам Эзры

Ученики Гиллеля

Праведный и кроткий

Школа Шаммая и школа Гиллеля

Победа кроткого

Соперники во славу Божию

Ионатан бен Узиэль

Божественный огонь

Перевод Св. Писания

Победа человеколюбия

Р. Акавия бен Магалалэл

Мнение большинства

Рабан Иоханан бен Заккай

В школе и в жизни

Колесница Небесная

Ученики р. Иоханана

По-человечески

Как не плакать?

Предсмертное благословение

Кожаный мех и мыши

Р. Ханнна бен Доса

Горсть рожков

Самопекущая печь

Ножка золотого стола

Чудо с кровельными балками

Сказка о чудесных козах

Чудо с горящим уксусом

Чудесные носильщики

Змея

И тварь бессловесная

Пощажен или обречен

Минута в минуту

Слуга и вельможа

Рабан Гамлиель II Ямнийский

Не власть, а рабство

Спор о новолунии

Лишение патриаршества

Виночерпий

Проклятие — благословенье

Ради Торы

Раб — святой человек

Р. Элиэзер (великий) бен Гиркан

Первые испытания

Камень р. Элиэзера

Не женское дело

Чудеса — не доказательства

Все плачут, один радуется

С покорностью и любовью

Отлучение снято

Р. Иошуа бен Ханания

Благо родившей его

Мудрость и красота

Лев и журавль

Среди семидесяти волков

Дитя в темнице

Дети смутили его

Гляди на солнце

Пир для Бога

Бей-Илаийский лев

Нахум Иш-Гамзо

Иш-Гамзо

Чудесная землица

Сам на себя накликал

Р. Тарфон

Пирамида из орехов

Приключение с сушеными фигами

Покупка поместья

Мать и сын

Радость венчальная

Р. Акиба

Венчики Торы

Пастух и его жена

Вода и камень

Тройная польза

Его удовольствие

Нагибал голову

Рознь в среде ученых

Все к лучшему

Долг повелевает

Вельможа обиделся

Лисица и рыбы

Казнь р. Акибы

Ночлег блаженный

Десять великомучеников

Печать кары Господней

Р. Симеон и р. Исмаил

Р. Акиба бен Иосиф

Р. Ханина бен Терадион

Р. Иуда бен Баба

Р. Иуда бен Дамма

Раби Хуцпит Тургеман

Р. Ханина бен Хахинай

Р. Иешевав Га-Софер

Р. Элиэзер бен Шаммуа

Р. Меир (Негорай). Элиша бен Абуя (Ахер). Берурия

Ремесло р. Меира

Священная работа

Титан

Из-за чинопочитания

Ахер

Ради семейного мира

Убежище сатаны

Мой брат Ки-Тов

Отданное на хранение

Не грешники, но грехи

Ликуй, неплодная!

Из басен р. Меира

Р. Симеон бен Иохай и сын его Элазар

Два рта

В пещере и по выходе оттуда

Исцеление через беса

Долина золотых динариев

Носильщик и пророк

Р. Пинхас бен Яир

Чужого ни крошки

Для чужого урожая

Дорожные приключения

Сказка о потерянной и найденной жемчужине

Р. Иуда-Наси (Раби, Рабену Га-Кадош)

Обмен детьми

Восемь благ

Из-за теленка

В голодный год

Двенадцать вдов

Дочь вероотступника

Неоценимый подарок

Преждевременный Мессия

Мухи

Пригодится для потомков

Холод и зной

Патриарх-сноповяз

Причина долголетия

Кончина Раби

Р. Хия

Чтобы Тора никогда не забывалась

Р. Хия и Ангел смерти

Трон праведника

Р. Иоханан и р. Симеон бен Лакиш (Реш-Лакиш)

Власть жизни

За богатством

Выбрал благую часть

Все люди — братья

О том, как Реш-Лакиш спасся от людоедов

Лев из Вавилона

Четыре монумента

Князю — свое, Богу — свое

Рав (рав Аба)

Искры мудрости

Ложь не допустима никогда

Самуил (Ярхинаи)

Сиротские деньги

Рав Гуна

В общественной и частной жизни

Четыреста бочек скисшего вина

Кончина и погребение рав Гуны

Рав Шешет

Зрячий слепой

Раба бар Нахмани ,

Испытания и кончина его

Р. Иосе из Юкрата

Насилие над природой

Проклятие красоты

Прежние и нынешние

В честь учителя

Салданы

На смерть Раббины

На смерть рав Оше

На смерть р. Зеры

Сокращения

Агада - Сказания - Притчи

Не относись к притче пренебрежительно. Подобно тому, как при свете грошовой свечки отыскивается оброненный золотой или жемчужина, так с помощью притчи познается истина. (Ш.-Гаш. Р.)

“Сверх того, что Екклезиаст был мудр, он еще учил народ знанию. Он все изучал, исследовал и много притчей составил”. Рав Нахман учил: ״ До Соломона Тора, источник мудрости и истины, представлялась людям в виде лабиринта со множеством входов и выходов, в которых невозможно было не заблудиться. Явился Соломон - и притча стала тем клубком ниток, с помощью которого люди стали свободно ходить по лабиринту Торы”. Раби Ханина говорил: “Был глубокий колодезь с превосходной, студеной водой, которою долгое время никто не пользовался, пока не нашелся человек, который, связав вместе несколько веревок, начал черпать воду из колодца, а за ним и другие стали черпать и пить. Так и Соломон: сказание за сказанием, притча за притчей - он достиг до сокровеннейших источников знания” (там же).

В одном городе поучали народ одновременно раби Абагу и рав Хия бар Аба. Рав Хию, который объяснял галаху (закон), вскоре все покинули и собрались вокруг раби Абагу, с увлечением слушая сказания и притчи. Покинутый слушателями рав Хия пал духом. Видя это, раби Абагу обратился к нему со следующей притчей: “В одно место пришли два торговца: один продает драгоценные камни, другой — простые, но полезные предметы домашнею обихода. Не естественно ли, что у второю окажется несравненно больше покупателёй, нежели у первого?”(Сота, 40)

Велико было соперничество между галахистами и агадистами. Раби Исаака Нафха пришли послушать рав Ами и рав Аси. Первый желал поучиться галахе, второй послушать агаду, и каждый просил о своем, не давая учителю приступить ни к той, ни к другой лекции. По поводу этого раби Исаак сказал: “Своим соперничеством вы поставили меня в положение человека средних лет, имеющего двух жен — молодую и старую: первая выщипывает у него седые волосы, чтобы он имел вид молодого, а вторая — темные волосы, чтобы он более походил на старика. В конце концов бедный человек остается лысым”.(Б.-К60)

“Змей был хитрее всех зверей полевых ״ . Он рассуждал: “Если я обращусь прямо к Адаму, он меня не послушается. Обольщу сначала Еву, ״ — женщины легковерны. И начал змей хулить Господа, говоря: — Он сам вкусил от этого дерева — и создал мир. А вам, людям, сказал: “Не ешьте от него ״ , ибо опасался, чтобы вы не стали тоже творить миры. И еще говорил змей: — Будущее принадлежит позже родившемуся. Вы созданы после всех творений, дабы властвовать над миром. Поспешите же поесть плодов этих, пока Бог еще не создал других людей, которые начнут властвовать над вами.