Агада - Сказания - Притчи - изречения талмуда и мидрашей
Кое-что об отсутствующей книге, возраст которой более двух тысяч лет. Многим ли в нашей стране удается прикоснуться к книге для взрослого читателя под названием “Агада” (в некоторых изданиях — “Хаггада”)? Между тем ее возраст только в качестве письменного памятника исчисляется с III - V веков, а устный исток теряется во временах до нашей эры. В НПО “Книжная палата” издательство было оповещено, что эта книга не издавалась на русском языке даже в последние — перестроечные — годы.
Ее старательно замалчивали. Статьи со словом “Агада” (или “Хаггада”) отсутствуют в Советском Энциклопедическом словаре, Словаре атеиста (198 С но было в 1966־м), в Литературном, Философском ЭС, в большинстве других справочных изданий. Кое-что о необходимости “Агады. Что же есть эта книга? Два известных и авторитетных ученых С.Аверинцев и Б. Мейлах утверждают следующее: “Агада (аггада, ”сказание") расцвечивала библейские сюжеты более или менее свободно измышленными назидательными или занимательными подробностями; она выросла из школьной раввинской интерпретации нарративных частей Библии и запечатлелась в первые века нашей эры прежде всего в т.н. мидрашах (толкованиях на библейские тексты) и таргумах (парафразах библейских книг на арамейском языке), отчасти в текстах Талмуда в двух его версиях — иерусалимская (возникла в IV в.) и особенно вавилонская (завершена к концу V в.)."
Добавлю, что на формирование Агады сказались не только иудаизм и христианство, но и, естественно, эллинистическая и римская культуры, даже Авеста. Уже это обстоятельство обосновывает считать “Агаду” памятником мировой духовной цивилизации и делает больше невозможным продолжать скрывать его от русского и русскоязычного читателя. Отныне появляется возможность свободного приобретения не только Библии и памятников православия с древних времен, Корана, книг буддистов и многих других верований. Данное издание исполнено по книге 1910 г. в переводе С.Г.Фруга по составу, который осуществили И.Х.Равницкий и Х.Н.Бялик. Судя по некоторым данным, та книга явилась первой на русском языке. Предполагаю, что она не совсем полное издание Агады. И будем надеяться, что последующие выпуски обретут не только надлежащий объем, но и должный научный аппарат.
Агада - Сказания - Притчи - изречения талмуда и мидрашей
Перевод С.Г.Фруга
Издательство “Раритет” — 319 с.
Москва,1993
ISBN 5-076-85735-Х
Агада - Сказания - Притчи - изречения талмуда и мидрашей - Оглавление
- От публикатора — два предваряющих пояснения
- О притче
Сотворение мира и первые поколения
- Сотворение мира
- Небо и земля
- Свет
- Деревья и злаки
- Солнце и луна
- И всякая тварь
- Человек
- В канун Субботы
- Апофеоз вселенной
- Ева
- Огонь
- Грехопадение
- После грехопадения
- Каин и Авель
- Енох
- Потоп
- Ной
- Нимрод и столпотворение
Праотцы
- Авраам
- Грехи Содома
- Потомство Авраама
- Жертвоприношение Исаака
- Целебный камень
- Иаков и Исав
- Слепота Исаака
- Благословение Исаака
- Иаков
- Гробница Рахили 39
- Иосиф в Египте
- Братья Иосифа в Египте
- Кончина Иакова
Рабство и Исход
- Рабство египетское
- Рождение и воспитание Моисея
- Моисей на работе египетской
- Моисей у Иофора
- Кровавая ванна
- Пастырь Божьего Стада
- Несгораемый куст
- Посох Моисея
- Старейшины
- Моисей и Аарон у фараона
- На работе египетской
- Ропот Моисея
- Египетские кары
- Гроб Иосифа
- Четыре заслуги
- Тройное наказание
- Рабство и свобода
- Меж двух огней
- Столп облачный
- Суд Божий
В пустыне
- Манна
- Амалик
- Дарование Завета
- Число “три”
- Надав и Авигу
- Поклонение тельцу
- Молитва Моисея
- Скрижали
- Скиния Завета
- Семисвечник
- Жало злословия
- В пустыне
- Облик Моисея
- Происки Корея
- Вода из камня
- Гора Ор
- Кончина Аарона
- Поток Арнон
- Or, царь Васанский
- Валаам
- Дочери Селафаада
- Война с Мидианом
- Одежда и продовольствие
- В конце сорокалетнего странствования
- Дар ясновидения
- Елдад и Медад
- Моисей и Иегошуа
- Кончина Моисея
- Могила Моисея
Судьи. Цари. Пророки
- Избранная земля
- Иегошуа Навин
- Иеффай и его дочь
- Самсон
- ЕлканаиАнна
- Самуил
- Саул
- Кончина Саула
- Давид-пастух
- Мудрость Господня
- Шершень и паук
- Гусли Давида
- Давид и Иесвий
- Кончина Давида
- Мудрость Соломона
- Мудрее всех людей
- Человек о двух головах
- Спор между человеком и змеей
- Который из трех?
- Соломон и мудрость египетская
- Храм и дом Соломонов
- Престол Соломона
- Царица Савская
- Дочь фараона
- Шамир
- Из царей в нищие
- Порция зелени
- Иеровоам
- Илия и жрецы Ваала
- Иона...!
- Иезеккия и Исаия
- Меродах-Баладан
- Манассия
- Это и еще другое
Разрушение Первого храма
- Плач вечный
- Девятое Аба
- На развалинах Иерусалима
- Уход Шехины
- Плач Господень
- Плач праотцев
- Кровь пророка Захарии
- Муки изгнанников
- На реках Вавилонских
- Скорбь Кенесет-Израиль
- Утешение
От Первого до Второго храма
- Хирам, царь Тирский
- Даниилом воскрешенные
- Ханания, Мисаил и Азария
- Пророк Ездра
- Члены Великого Собора
- Мардохей и Есфирь
- Пир Ахашвероша
- Бигфан и Фереш
- Возвеличение Амана
- Замысел Амана
- Ябедничество Амана и указ Ахашвероша
- Три стиха
- Печать глиняная
- Палачу впору
- Гнев на милость
- Падение Амана и возвеличение Мардохея
- Виселица Амана
Эпоха Второго храма
- Храм
- Симсон Праведный
- Александр Македонский
- Мать семерых
- Чудо с елеем
- Гиркан и Аристувол
- Ирод
- Жертвоприношения
- Не в меру усердные
- Приношение первинок
- Торжество возлияния
- Агриппе польстили!
- Жертва за врагов
- Паломники
- Искорки народного остроумия
Разрушение Второго храма
- Роковое предзнаменование
- Из-за чего?
- Злодейство Адриана
- Дети Сионские
- Господь Скорбящий
- Менахем
- Скорбь о Сионе
- С тех пор
- Утешения
Раби Симеон бен Шетах
- Возрождение Торы
- Кто казной, кто милостью Господней
- Царь пред судом
- Находка
- В пещере колдуний
- Во славу суда и Закона
Хони Гамеагел и его потомки
- Моление о дожде
- Сои Хони Гамеагела
- У ченые и поденщик
- Ради малых сих
Гиллель старший
- Вступление в академию
- Долготерпение Гиллеля
- Вся суть Торы
- Хочу быть первосвященником!
- Чистота телесная
- Гость в доме
- Патриарх-слуга
- Бедный жених
- По стопам Эзры
- Ученики Гиллеля
- Праведный и кроткий
Школа Шаммая и школа Гиллеля
- Победа кроткого
- Соперники во славу Божию
Ионатан бен Узиэль
- Божественный огонь
- Перевод Св. Писания
- Победа человеколюбия
Р. Акавия бен Магалалэл
- Мнение большинства
Рабан Иоханан бен Заккай
- В школе и в жизни
- Колесница Небесная
- Ученики р. Иоханана
- По-человечески
- Как не плакать?
- Предсмертное благословение
- Кожаный мех и мыши
Р. Ханнна бен Доса
- Горсть рожков
- Самопекущая печь
- Ножка золотого стола
- Чудо с кровельными балками
- Сказка о чудесных козах
- Чудо с горящим уксусом
- Чудесные носильщики
- Змея
- И тварь бессловесная
- Пощажен или обречен
- Минута в минуту
- Слуга и вельможа
Рабан Гамлиель II Ямнийский
- Не власть, а рабство
- Спор о новолунии
- Лишение патриаршества
- Виночерпий
- Проклятие — благословенье
- Ради Торы
- Раб — святой человек
Р. Элиэзер (великий) бен Гиркан
- Первые испытания
- Камень р. Элиэзера
- Не женское дело
- Чудеса — не доказательства
- Все плачут, один радуется
- С покорностью и любовью
- Отлучение снято
Р. Иошуа бен Ханания
- Благо родившей его
- Мудрость и красота
- Лев и журавль
- Среди семидесяти волков
- Дитя в темнице
- Дети смутили его
- Гляди на солнце
- Пир для Бога
- Бей-Илаийский лев
Нахум Иш-Гамзо
- Иш-Гамзо
- Чудесная землица
- Сам на себя накликал
Р. Тарфон
- Пирамида из орехов
- Приключение с сушеными фигами
- Покупка поместья
- Мать и сын
- Радость венчальная
Р. Акиба
- Венчики Торы
- Пастух и его жена
- Вода и камень
- Тройная польза
- Его удовольствие
- Нагибал голову
- Рознь в среде ученых
- Все к лучшему
- Долг повелевает
- Вельможа обиделся
- Лисица и рыбы
- Казнь р. Акибы
- Ночлег блаженный
Десять великомучеников
- Печать кары Господней
- Р. Симеон и р. Исмаил
- Р. Акиба бен Иосиф
- Р. Ханина бен Терадион
- Р. Иуда бен Баба
- Р. Иуда бен Дамма
- Раби Хуцпит Тургеман
- Р. Ханина бен Хахинай
- Р. Иешевав Га-Софер
- Р. Элиэзер бен Шаммуа
Р. Меир (Негорай). Элиша бен Абуя (Ахер). Берурия
- Ремесло р. Меира
- Священная работа
- Титан
- Из-за чинопочитания
- Ахер
- Ради семейного мира
- Убежище сатаны
- Мой брат Ки-Тов
- Отданное на хранение
- Не грешники, но грехи
- Ликуй, неплодная!
- Из басен р. Меира
Р. Симеон бен Иохай и сын его Элазар
- Два рта
- В пещере и по выходе оттуда
- Исцеление через беса
- Долина золотых динариев
- Носильщик и пророк
Р. Пинхас бен Яир
- Чужого ни крошки
- Для чужого урожая
- Дорожные приключения
- Сказка о потерянной и найденной жемчужине
Р. Иуда-Наси (Раби, Рабену Га-Кадош)
- Обмен детьми
- Восемь благ
- Из-за теленка
- В голодный год
- Двенадцать вдов
- Дочь вероотступника
- Неоценимый подарок
- Преждевременный Мессия
- Мухи
- Пригодится для потомков
- Холод и зной
- Патриарх-сноповяз
- Причина долголетия
- Кончина Раби
Р. Хия
- Чтобы Тора никогда не забывалась
- Р. Хия и Ангел смерти
- Трон праведника
Р. Иоханан и р. Симеон бен Лакиш (Реш-Лакиш)
- Власть жизни
- За богатством
- Выбрал благую часть
- Все люди — братья
- О том, как Реш-Лакиш спасся от людоедов
- Лев из Вавилона
- Четыре монумента
- Князю — свое, Богу — свое
Рав (рав Аба)
- Искры мудрости
- Ложь не допустима никогда
Самуил (Ярхинаи)
- Сиротские деньги
Рав Гуна
- В общественной и частной жизни
- Четыреста бочек скисшего вина
- Кончина и погребение рав Гуны
Рав Шешет
- Зрячий слепой
Раба бар Нахмани ,
- Испытания и кончина его
Р. Иосе из Юкрата
- Насилие над природой
- Проклятие красоты
Прежние и нынешние
В честь учителя
Салданы
- На смерть Раббины
- На смерть рав Оше
- На смерть р. Зеры
- Сокращения
Агада - Сказания - Притчи
Не относись к притче пренебрежительно. Подобно тому, как при свете грошовой свечки отыскивается оброненный золотой или жемчужина, так с помощью притчи познается истина. (Ш.-Гаш. Р.)
“Сверх того, что Екклезиаст был мудр, он еще учил народ знанию. Он все изучал, исследовал и много притчей составил”. Рав Нахман учил: ״До Соломона Тора, источник мудрости и истины, представлялась людям в виде лабиринта со множеством входов и выходов, в которых невозможно было не заблудиться. Явился Соломон - и притча стала тем клубком ниток, с помощью которого люди стали свободно ходить по лабиринту Торы”. Раби Ханина говорил: “Был глубокий колодезь с превосходной, студеной водой, которою долгое время никто не пользовался, пока не нашелся человек, который, связав вместе несколько веревок, начал черпать воду из колодца, а за ним и другие стали черпать и пить. Так и Соломон: сказание за сказанием, притча за притчей - он достиг до сокровеннейших источников знания” (там же).
В одном городе поучали народ одновременно раби Абагу и рав Хия бар Аба. Рав Хию, который объяснял галаху (закон), вскоре все покинули и собрались вокруг раби Абагу, с увлечением слушая сказания и притчи. Покинутый слушателями рав Хия пал духом. Видя это, раби Абагу обратился к нему со следующей притчей: “В одно место пришли два торговца: один продает драгоценные камни, другой — простые, но полезные предметы домашнею обихода. Не естественно ли, что у второю окажется несравненно больше покупателёй, нежели у первого?”(Сота, 40)
Велико было соперничество между галахистами и агадистами. Раби Исаака Нафха пришли послушать рав Ами и рав Аси. Первый желал поучиться галахе, второй послушать агаду, и каждый просил о своем, не давая учителю приступить ни к той, ни к другой лекции. По поводу этого раби Исаак сказал: “Своим соперничеством вы поставили меня в положение человека средних лет, имеющего двух жен — молодую и старую: первая выщипывает у него седые волосы, чтобы он имел вид молодого, а вторая — темные волосы, чтобы он более походил на старика. В конце концов бедный человек остается лысым”.(Б.-К60)
“Змей был хитрее всех зверей полевых״. Он рассуждал: “Если я обращусь прямо к Адаму, он меня не послушается. Обольщу сначала Еву, ״— женщины легковерны. И начал змей хулить Господа, говоря: — Он сам вкусил от этого дерева — и создал мир. А вам, людям, сказал: “Не ешьте от него״, ибо опасался, чтобы вы не стали тоже творить миры. И еще говорил змей: — Будущее принадлежит позже родившемуся. Вы созданы после всех творений, дабы властвовать над миром. Поспешите же поесть плодов этих, пока Бог еще не создал других людей, которые начнут властвовать над вами.
Подошел змей к дереву, взялся за ствол и начал трясти его. Затрепетало дерево, зашумела листва его: “Не смей дотрагиваться до меня, нечестивец!״ А змей говорит Еве: — Вот я дотронулся до дерева — и не умер. Дотронься и ты; у видишь — жива останешься. Дотронулась Ева до дерева и видит — призрак смерти стоит перед нею. — Горе мне! — воскликнула она. — Теперь я умру, а Бог сделает другую женщину и даст ее Адаму! Тотчас же она взяла плодов и ела, и дала также Адаму, и он ел. И не только Адаму дала Ева поесть плодов от запретного дерева, но покормила ими и животных, и птиц, и зверей. Не поддалась искушению одна только птица феникс. Эта птица и живет вечно, через каждые тысячу лет сгорая в пламени, выходящем из ее гнезда, и снова возрождаясь из пепла.
No comments yet. Be the first!