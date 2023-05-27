Вы, конечно, помните образ горбатого карлика из первого «Тезиса о философии истории» Беньямина. Карлик сидит, спрятавшись под шахматным столом, и своими ответными ходами обеспечивает победу механической кукле, наряженной под турка. Беньямин заимствует этот образ из рассказа По; но, перенося его на почву философии истории, он добавляет, что этот карлик есть не что иное, как теология, «которая в наши дни стала маленькой и отвратительной, да и вообще ей лучше никому на глаза не показываться», и что если исторический материализм возьмет ее к себе на службу, то сможет выиграть историческую партию у своих грозных противников.

Тем самым Беньямин предлагает нам рассмотреть сам текст «Тезисов» как шахматную доску, на которой развертывается решающая теоретическая битва, — и мы должны предположить, что и здесь она ведется с помощью теолога, затаившегося между строк. Кто же этот горбатый теолог, которого автор настолько хорошо спрятал в тексте «Тезисов», что до сих пор еще никто не смог его опознать? И можно ли вообще обнаружить в этом тексте симптомы и следы, которые позволили бы назвать по имени того, кто ни в коем случае не должен дать себя увидеть?

Джорджо Агамбен - Оставшееся время - Комментарий к Посланию к Римлянам

Серия «Интеллектуальная история»)

Москва: Новое литературное обозрение, 2018 г. — 224 с.

ISBN 978-5-4448-0740-8

Джорджо Агамбен - Оставшееся время - Комментарий к Посланию к Римлянам - Содержание

Предуведомление

День первый. Paulos doulos christou lesou

Якобу Таубесу in memoriam

Язык Павла

Methodos

Десять слов

Paulos

О правильном использовании сплетен

Doulos

Christou Iesod

Имена собственные

День второй. Kletos

Beruf

Призвание и отозвание

Chresis

Klesis и класс

Как если бы

Импотенциальность

Требование

Незабываемое

День третий. Aphorismenos

Фарисей

Разделенный народ

Разрез Апеллеса

Остаток

Целое и часть

День четвертый. Apostolos

Nabi

Апокалиптик

Оперативное время

Kairos и chromos

Parousia

Typos

Подытоживание

Память и спасение

Стихотворение и рифма

День пятый. Eis euaggilion theoύ

Eis

Euaggelion

Plerophoria

Nomos

Авраам и Моисей

Katargein

Asthenia

Aufhebung

Чрезвычайное положение

Тайна аномии

День шестой. Eis euaggilion theou

Клятва

Deditio in fidem

Berit

Безвозмездность

Два завета

Разделенная вера

Верить в

Номинальная фраза

Слово веры

Перформатив

Performativum fidei

Порог или tornada

Цитата

Образ

Jetztzeit

Приложение. Отрывки Посланий, использовавшиеся в книге

Именной указатель