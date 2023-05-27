Агамбен - Оставшееся время
Вы, конечно, помните образ горбатого карлика из первого «Тезиса о философии истории» Беньямина. Карлик сидит, спрятавшись под шахматным столом, и своими ответными ходами обеспечивает победу механической кукле, наряженной под турка. Беньямин заимствует этот образ из рассказа По; но, перенося его на почву философии истории, он добавляет, что этот карлик есть не что иное, как теология, «которая в наши дни стала маленькой и отвратительной, да и вообще ей лучше никому на глаза не показываться», и что если исторический материализм возьмет ее к себе на службу, то сможет выиграть историческую партию у своих грозных противников.
Тем самым Беньямин предлагает нам рассмотреть сам текст «Тезисов» как шахматную доску, на которой развертывается решающая теоретическая битва, — и мы должны предположить, что и здесь она ведется с помощью теолога, затаившегося между строк. Кто же этот горбатый теолог, которого автор настолько хорошо спрятал в тексте «Тезисов», что до сих пор еще никто не смог его опознать? И можно ли вообще обнаружить в этом тексте симптомы и следы, которые позволили бы назвать по имени того, кто ни в коем случае не должен дать себя увидеть?
Джорджо Агамбен - Оставшееся время - Комментарий к Посланию к Римлянам
Серия «Интеллектуальная история»)
Москва: Новое литературное обозрение, 2018 г. — 224 с.
ISBN 978-5-4448-0740-8
Джорджо Агамбен - Оставшееся время - Комментарий к Посланию к Римлянам - Содержание
Предуведомление
День первый. Paulos doulos christou lesou
Якобу Таубесу in memoriam
Язык Павла
Methodos
Десять слов
Paulos
О правильном использовании сплетен
Doulos
Christou Iesod
Имена собственные
День второй. Kletos
Beruf
Призвание и отозвание
Chresis
Klesis и класс
Как если бы
Импотенциальность
Требование
Незабываемое
День третий. Aphorismenos
Фарисей
Разделенный народ
Разрез Апеллеса
Остаток
Целое и часть
День четвертый. Apostolos
Nabi
Апокалиптик
Оперативное время
Kairos и chromos
Parousia
Typos
Подытоживание
Память и спасение
Стихотворение и рифма
День пятый. Eis euaggilion theoύ
Eis
Euaggelion
Plerophoria
Nomos
Авраам и Моисей
Katargein
Asthenia
Aufhebung
Чрезвычайное положение
Тайна аномии
День шестой. Eis euaggilion theou
Клятва
Deditio in fidem
Berit
Безвозмездность
Два завета
Разделенная вера
Верить в
Номинальная фраза
Слово веры
Перформатив
Performativum fidei
Порог или tornada
Цитата
Образ
Jetztzeit
Приложение. Отрывки Посланий, использовавшиеся в книге
Именной указатель
спасибо
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