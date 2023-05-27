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Агамбен - Оставшееся время

Джорджо Агамбен - ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ. Комментарий к Посланию к Римлянам
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Вы, конечно, помните образ горбатого карлика из первого «Тезиса о философии истории» Беньямина. Карлик сидит, спрятавшись под шахматным столом, и своими ответными ходами обеспечивает победу механической кукле, наряженной под турка. Беньямин заимствует этот образ из рассказа По; но, перенося его на почву философии истории, он добавляет, что этот карлик есть не что иное, как теология, «которая в наши дни стала маленькой и отвратительной, да и вообще ей лучше никому на глаза не показываться», и что если исторический материализм возьмет ее к себе на службу, то сможет выиграть историческую партию у своих грозных противников.

Тем самым Беньямин предлагает нам рассмотреть сам текст «Тезисов» как шахматную доску, на которой развертывается решающая теоретическая битва, — и мы должны предположить, что и здесь она ведется с помощью теолога, затаившегося между строк. Кто же этот горбатый теолог, которого автор настолько хорошо спрятал в тексте «Тезисов», что до сих пор еще никто не смог его опознать? И можно ли вообще обнаружить в этом тексте симптомы и следы, которые позволили бы назвать по имени того, кто ни в коем случае не должен дать себя увидеть?

Джорджо Агамбен - Оставшееся время - Комментарий к Посланию к Римлянам

Серия «Интеллектуальная история»)

Москва: Новое литературное обозрение, 2018 г. — 224 с.

ISBN 978-5-4448-0740-8

Джорджо Агамбен - Оставшееся время - Комментарий к Посланию к Римлянам - Содержание

Предуведомление

День первый. Paulos doulos christou lesou

  • Якобу Таубесу in memoriam

  • Язык Павла

  • Methodos

  • Десять слов

  • Paulos

  • О правильном использовании сплетен

  • Doulos

  • Christou Iesod

  • Имена собственные

День второй. Kletos

  • Beruf

  • Призвание и отозвание

  • Chresis

  • Klesis и класс

  • Как если бы

  • Импотенциальность

  • Требование

  • Незабываемое

День третий. Aphorismenos

  • Фарисей

  • Разделенный народ

  • Разрез Апеллеса

  • Остаток

  • Целое и часть

День четвертый. Apostolos

  • Nabi

  • Апокалиптик

  • Оперативное время

  • Kairos и chromos

  • Parousia

  • Typos

  • Подытоживание

  • Память и спасение

  • Стихотворение и рифма

День пятый. Eis euaggilion theoύ

  • Eis

  • Euaggelion

  • Plerophoria

  • Nomos

  • Авраам и Моисей

  • Katargein

  • Asthenia

  • Aufhebung

  • Чрезвычайное положение

  • Тайна аномии

День шестой. Eis euaggilion theou

  • Клятва

  • Deditio in fidem

  • Berit

  • Безвозмездность

  • Два завета

  • Разделенная вера

  • Верить в

  • Номинальная фраза

  • Слово веры

  • Перформатив

  • Performativum fidei

Порог или tornada

  • Цитата

  • Образ

  • Jetztzeit

Приложение. Отрывки Посланий, использовавшиеся в книге

Именной указатель

Views 1 550
Rating 5.0 / 5
Added 27.05.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
ЮрийБ 8 years ago

Дякую!

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