Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке
Наука представляет собой вид познавательной деятельности с целью получения объективных знаний о мире, о явлениях и процессах в нем; она находится во взаимодействии с другими видами постижения мира – с мифологическим, философским, художественным, обыденным. В отличие от обыденного познания, результатом которого является некий конгломерат, совокупность сведений, наука обеспечивает взаимосвязанность и систематизированность полученных знаний, их обоснованность и доказанность. В науке разрабатываются и используются методы познания и установления истинности знания.
Научную деятельность ведут специально профессионально обученные и подготовленные индивидуальные и коллективные субъекты, для которых главной ценностной ориентацией является ориентация на поиск истинны. Ценностная ориентация на поиск истинны – центральная в этике науки. В развитии научной деятельности выделяют стадии преднауки и науки.
Среди историков и методологов науки нет единого мнения о времени ее возникновения. Одни считают, что она существовала уже в древнем мире, прежде всего в Античности, другие полагают, что она – продукт Возрождения и Нового времени. Представители первой точки зрения ссылаются на появление знаний в древнем мире и в средние века: геометрические знания в Древнем Египте и Вавилоне; знания, полученные древнегреческим ученым Евклидом (ΙΙΙвек до н.э.) в области математики (в том числе «Евклидова геометрия»), астрономии, оптики, теории музыки; открытия древнегреческого ученого Архимеда (ок. 287–212 до н.э.) в области математики, статики и гидростатики (в том числе «Закон Архимеда»), техники; медицинские знания древнегреческого врача Гиппократа (ок. 460– 370 до н.э.); аристотелевская логика (Аристотель 384–322 до н.э.); сведения о небесных телах и их движении, идея импетуса Ж. Буридана (ок. 1300–ок. 1359) в физической механике в средние века и пр.
Согласно второй точке зрения, знания возникавшие и развивавшиеся в древнем мире и в средние века, следует относить к периоду преднауки. Я разделяю вторую точку зрения. Но, конечно же, знания о различных областях действительности –
о природе, обществе, человеке – и их взаимосвязях развивались тысячелетиями.
Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы: сборник материалов Третьего конгресса российских исследователей религии (7 ‒ 9.10.2016, Владимир, ВлГУ) - 6 томов
Владимир : Аркаим, 2016.
ISBN 978-5-93767-164-6
Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы: сборник материалов Третьего конгресса российских исследователей религии (7 ‒ 9.10.2016, Владимир, ВлГУ) - 6 томов - Краткое содержание
Апполонов А. В. Демаркация между научным и богословским подходами к исследованию религии: проблемы и возможные решения
Бурнашева А. А. Современные западные психологические и социологические исследования религиозности и духовности
Погасий А. К. Современные проблемы государственно-конфессиональных отношений в свете последних изменений в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
Макарова Г. А. Теолингвистический анализ библейских благословений и проклятий колена Ефремова
Локшин А. Е. Еврейские иконы
Борзов А. В. Феномен «черной церкви» в США: особенности христианской религиозности афроамериканцев (по материалам американской историографии)
Коростиченко Е. И.Отто фон Корвин как предшественник западного религиоведения второй половины XIX в
Копылов О. В. А. Мень: диалог светского и религиозного, как основа государственно-конфессиональных отношений
Хорина В. В. Эсхатология в феминистской и женской теологии
Ленков П. Д. Практика покаяния в позднем даосизме, буддизме и в христианстве: опыт сопоставления
Кузоро К. А. Осмысление церковной исторической науки в трудах историков и богословов конца XIX – первой половины ХХ в.
Кирилова А. Р. Интерпретация протестантской музыки XVI века в контексте социальной философии Западной Европы
Даведьянов А. В. История Веслианской церкви в России
Самойлова И. Г. Специфика самопредъявления личности с нетрадиционной религиозной идентичностью
Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы: сборник материалов Третьего конгресса российских исследователей религии (7 ‒ 9.10.2016, Владимир, ВлГУ) - Алексеев А. И. - О подлинной или мнимой природе ереси жидовствующих
Успех пропаганды жидовствующих в Новгороде, а затем в Москве был во многом обусловлен насаждавшимися еретиками среди православных религиозными сомнениями в связи с окончанием седьмой тысячи лет от сотворения мира, пришедшейся на 1492 г. от Рождества Христова. Конкретный механизм обращения в иудаизм в сохранившихся источниках о ереси жидовствующих подробно не описан, но представление о нем можно получить на основании хорошо известных в XVIII–XIX вв. случаев обращений в иудаизм, которые стали предметами расследований [9, с. 166–182]. Характерно, что в приведенных случаях роль важнейшего инструмента в деле обращения в иудаизм играют тексты Ветхого Завета, используемые в обиходе православной церкви. Чрезвычайно плодотворным представляется рассмотрение ереси жидовствующих как феномена «текстуального сообщества», изученного Б. Стоклем на примере ереси вальденсов в Западной Европе [12, p. 17]. Центральным моментом обращения к чужой религии является внезапное уверение в истинности последней.
Таким образом, ересь жидовствующих следует рассматривать как частный успешный случай иудейского прозелитизма на территории фомирующегося русского государства. В истории тысячевекового межконфессионального диалога иудеев и христиан Восточный Европы этот эпизод не имел каких-либо фатальных следствий, но выявил кризис религиозной идентичности в Московском государстве и ускорил процессы укрепления православной веры [1, с. 503].
Да, тема интересная.
Друзья, напишите, есть ли потребность в такого рода публикациях по религиоведению.
Я думаю, что всех отпугивает название. А зря! Как ещё обобщить столь разнообразные исследования по религиоведению? Краткое содержание не отражает всей полноты этого разнообразия. Материалы многих секций даже не заявлены в нём, например, "Академическое изучение эзотеризма". Думаю, прежде всего, это должно интересовать те учебные теологические центры, которые сотрудничают с сайтом, их студентов и преподавателей.
А что значит "такого рода публикации по религиоведению"? Собственно говоря, именно это и есть религиоведение, а многие книги, которые включены в этот раздел, ему не соответствуют.
Потребность конечно есть!