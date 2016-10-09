Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке

Наука представляет собой вид познавательной деятельности с целью получения объективных знаний о мире, о явлениях и процессах в нем; она находится во взаимодействии с другими видами постижения мира – с мифологическим, философским, художественным, обыденным. В отличие от обыденного познания, результатом которого является некий конгломерат, совокупность сведений, наука обеспечивает взаимосвязанность и систематизированность полученных знаний, их обоснованность и доказанность. В науке разрабатываются и используются методы познания и установления истинности знания.

Научную деятельность ведут специально профессионально обученные и подготовленные индивидуальные и коллективные субъекты, для которых главной ценностной ориентацией является ориентация на поиск истинны. Ценностная ориентация на поиск истинны – центральная в этике науки. В развитии научной деятельности выделяют стадии преднауки и науки.

Среди историков и методологов науки нет единого мнения о времени ее возникновения. Одни считают, что она существовала уже в древнем мире, прежде всего в Античности, другие полагают, что она – продукт Возрождения и Нового времени. Представители первой точки зрения ссылаются на появление знаний в древнем мире и в средние века: геометрические знания в Древнем Египте и Вавилоне; знания, полученные древнегреческим ученым Евклидом (ΙΙΙвек до н.э.) в области математики (в том числе «Евклидова геометрия»), астрономии, оптики, теории музыки; открытия древнегреческого ученого Архимеда (ок. 287–212 до н.э.) в области математики, статики и гидростатики (в том числе «Закон Архимеда»), техники; медицинские знания древнегреческого врача Гиппократа (ок. 460– 370 до н.э.); аристотелевская логика (Аристотель 384–322 до н.э.); сведения о небесных телах и их движении, идея импетуса Ж. Буридана (ок. 1300–ок. 1359) в физической механике в средние века и пр.

Согласно второй точке зрения, знания возникавшие и развивавшиеся в древнем мире и в средние века, следует относить к периоду преднауки. Я разделяю вторую точку зрения. Но, конечно же, знания о различных областях действительности –

о природе, обществе, человеке – и их взаимосвязях развивались тысячелетиями.