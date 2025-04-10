Акунов Вольфганг - Кинжальщики - Орден низаритов без легенд и мифов

Акунов - Кинжальщики
Основатель новой мировой религии — ислама — пророк Мухаммед учил своих приверженцев не сомневаться. Религия нищих мудрецов, прикровенно проповедующих спасительное учение — это отнюдь не ислам в том виде, в каком его замыслил Мухаммед. Он замыслил ислам, как молодую феодальную державу, и сам начал строить ее не только мечом духовным, который есть слово Божие, но и мечом земным, железным (не случайно сабля Мухаммада — знаменитый «зульфикар» — имела не одно острие, а два). Слова пророка Единого Бога Мухаммеда, опытного и расчетливого купца из славного и богатого города Мекки — были обращены не к «беглецам от мира сего», а, в первую очередь — к воинам и купцам, которые спешили мечом утвердить святую веру и получить торговые монополии.
Если бы у основателей предшествовавших исламу «мировых» религий были родные сыновья, они, вероятнее всего, стали бы такими же бездомными, странствующими по градам и весям подлунного мира, мудрецами и учителями нравственности, как и их отцы. Родных сыновей не имел и Мухаммед, но присоединившиеся к нему близкие родственниками стали феодалами, образовав аристократию созданной пророком духовно-светской мировой державы. Они были вполне реальны, царство их было «от мира сего» они боролись за место у трона пророка точно так же, как сыновья, племянники, братья и сестры светского феодала.
Секты и расколы в буддизме, зороастризме и других религиях пророческого (профетического) типа возникали, как правило, в связи с различиями в толковании учения. В исламском же мире возникновение расколов, толков, «сект» и «ересей» чаще всего определялось политическими причинами. Порой между мусульманскими толками не было разногласий в обрядах или вероучении — в недрах формально и внешне единой «нации ислама» — мусульманской «уммы» — бурлили чисто политические страсти. Центрами притяжения враждующих толков в исламе оказывались не столько идеи, сколько люди — нередко родственники Мухаммеда и последнего праведного халифа «хазрата» Али.
Акунов Вольфганг - Кинжальщики - Орден низаритов без легенд и мифов
СПб.: Алетейя, 2025, 468 с., ил.
Серия "Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма"
ISBN 978-5-00165-926-6
Акунов Вольфганг - Кинжальщики - Орден низаритов без легенд и мифов - Оглавление
Зачин
- 1. Сотворение мира ислама
- 2. Восход звезды измаилитов
- 3. Прозорливец
- 4. Раскол измаилизма
- 5. Наследники Хасана ибн Саббаха
- 6. О сирийском филиале низаритского ордена
- 7. Явление имама своему народу
- 8. «Горный старец»
- 9. Вновь обретенное единство
- 10. Конец иранских низаритов
- 11. Конец сирийских низаритов
Приложение
Степени (ступени) посвящения ордена низаритов (батинитов, саббахитов)
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