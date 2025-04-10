Акунов Вольфганг - Кинжальщики - Орден низаритов без легенд и мифов

Основатель новой мировой религии — ислама — пророк Мухаммед учил своих приверженцев не сомневаться. Религия нищих мудрецов, прикровенно проповедующих спасительное учение — это отнюдь не ислам в том виде, в каком его замыслил Мухаммед. Он замыслил ислам, как молодую феодальную державу, и сам начал строить ее не только мечом духовным, который есть слово Божие, но и мечом земным, железным (не случайно сабля Мухаммада — знаменитый «зульфикар» — имела не одно острие, а два). Слова пророка Единого Бога Мухаммеда, опытного и расчетливого купца из славного и богатого города Мекки — были обращены не к «беглецам от мира сего», а, в первую очередь — к воинам и купцам, которые спешили мечом утвердить святую веру и получить торговые монополии.

Если бы у основателей предшествовавших исламу «мировых» религий были родные сыновья, они, вероятнее всего, стали бы такими же бездомными, странствующими по градам и весям подлунного мира, мудрецами и учителями нравственности, как и их отцы. Родных сыновей не имел и Мухаммед, но присоединившиеся к нему близкие родственниками стали феодалами, образовав аристократию созданной пророком духовно-светской мировой державы. Они были вполне реальны, царство их было «от мира сего» они боролись за место у трона пророка точно так же, как сыновья, племянники, братья и сестры светского феодала.

Секты и расколы в буддизме, зороастризме и других религиях пророческого (профетического) типа возникали, как правило, в связи с различиями в толковании учения. В исламском же мире возникновение расколов, толков, «сект» и «ересей» чаще всего определялось политическими причинами. Порой между мусульманскими толками не было разногласий в обрядах или вероучении — в недрах формально и внешне единой «нации ислама» — мусульманской «уммы» — бурлили чисто политические страсти. Центрами притяжения враждующих толков в исламе оказывались не столько идеи, сколько люди — нередко родственники Мухаммеда и последнего праведного халифа «хазрата» Али.

Акунов Вольфганг - Кинжальщики - Орден низаритов без легенд и мифов

СПб.: Алетейя, 2025, 468 с., ил.

Серия "Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма"

ISBN 978-5-00165-926-6

Акунов Вольфганг - Кинжальщики - Орден низаритов без легенд и мифов - Оглавление

Зачин

1. Сотворение мира ислама

2. Восход звезды измаилитов

3. Прозорливец

4. Раскол измаилизма

5. Наследники Хасана ибн Саббаха

6. О сирийском филиале низаритского ордена

7. Явление имама своему народу

8. «Горный старец»

9. Вновь обретенное единство

10. Конец иранских низаритов

11. Конец сирийских низаритов

Приложение

Степени (ступени) посвящения ордена низаритов (батинитов, саббахитов)