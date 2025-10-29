Авторы, занимающиеся историей философии, все еще пишут — и читатели все еще им верят, — что философия зародилась в Греции. Обычно это доказывают тем, что слово «философия» в своем первом значении взято из греческого языка и состоит из двух частей: «фило» и «София». И поскольку философия в этом первоначальном смысле означала любовь к мудрости, а мудрость тогда означала все, что можно было извлечь из новых мнений, идей и изобретений, философия стала матерью науки, и между ее собственной областью и областью наук практически не было разделения. Отсюда популярное представление, что философия и наука — это греческие изобретения и что философия возникла в Греции чудесным образом, без источника, и началась с Фалеса и его школы в VI веке до н. э.

Я хотел бы обратить внимание на тот факт, что эта идея греческого чуда похожа на суеверие. Его пропагандируют западные расисты, которые не хотят признавать за другими народами никаких реальных цивилизационных достижений! Арабский историк тоже обычно следует за западным, рассматривая философию как греческое чудо и считая, что греки изобрели все без предшественников. Это распространенная ошибка, которую опровергают беспристрастные современные исследования, что подтверждается трудами самих древнегреческих историков и философов! Вдобавок известны свидетельства греческих мыслителей об их посещениях стран Древнего Востока, особенно Египта, извлечении из этого пользы, об обучении там у мудрецов. Кроме того, Геродот посвятил большой раздел в своей книге «История» неограниченному влиянию Египта на греческую философию, религию и науку.

В дополнение ко всему, что известно на этот счет из книг Джорджа Саргона «Введение в историю науки», Уильяма Дюранта «История цивилизации» и других, заявляю: я обнаружил, что Платон подтвердил в диалоге «Кратил», что слово «софия» не греческое, оно иностранного происхождения. Мартин Бернал в своем труде «Черная Афина» доказал: это слово имеет египетские корни, оно относится к иероглифу $S b 3$, «знает», и перешло в греческий язык в написании, которое стало читаться как «софия».

Первым человеком, который произнес слово «фило-софия» в Греции, был знаменитый греческий философ и ученый Пифагор. Когда его спросили: «Мудр ли ты?», он ответил: «Мудрый — это бог, а я лишь люблю мудрость!». И мы знаем, что Пифагор говорил это под влиянием своего обучения в Древнем Египте (согласно современным археологическим открытиям и рассказам древних историков), которое продолжалось более двадцати лет. И, в частности, под влиянием мысли, что наука создана богом; все приписывалось богу — и тексты в Древнем Египте писали только с позволения бога.

Мустафа аль-Нашар - Философия Древнего Египта

Перевод с арабского В.С. Харонов. М.: Издательский Дом «Русская Философия», 2025. — 176 с.

ISBN 978-5-6053949-6-9

Мустафа аль-Нашар - Философия Древнего Египта - Содержание