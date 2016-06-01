Хорошо известно, сколь многообразным было раннее египетское монашество. Деление монашества на три основных типа, а именно отшельничество и киновия — два вида монашества, которые с точки зрения авторов, принадлежащих Церкви, были хорошими, — и так называемые remnuoth (Hier., Ep. 22. 34), или sarabaita (Cassian., Conlat. XVIII. 3.2), которые по своему образу жизни были плохими, — деление, предложенное в IV–V вв. такими церковными авторами, как Иероним и Кассиан, безусловно, не исчерпывало всего многообразия форм монашеской жизни. Это было очевидным, и уже Бенедикт добавил к этой схеме еще один вид, а именно gyrovagi, т.е. странствующие монахи (RegB. I. 10–11). Исидор Севильский, спустя столетие, пытался дать еще более подробный каталог форм монашеской жизни, выделяя уже шесть ее типов, из которых три, а именно киновиты, пустынники и отшельники, достойны подражания, а три другие, т.е. псевдоотшельники, киркумкеллионы/catopitae и sarabaitae/remobothitae, заслуживают всяческого порицания. Но скорее всего мы имеем дело всего лишь со схемой, которая уже едва ли имела основания в реальной жизни VI–VII вв.

Александр Хосроев - Пахомий Великий - Из ранней истории общежительного монашества в Египте

СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2003. — 508 с., ил.

ISBN 5-98187-009-5 Александр Хосроев - Пахомий Великий (Из ранней истории общежительного монашества в Египте) - Содержание Введение Глава I. Источники для изучения раннего пахомиева монашества Письменные источники Житийная литература «Житие Пахомия» и «Паралипомена»

«Житие Пахомия»: версия G1

«Паралипомена»

«Житие Пахомия»: версия G2

Латинская версия «Жития»

Прочие греческие версии «Жития»

Коптские версии «Жития»

Арабские версии «Жития»

«Послание Аммона»

Греческие фрагменты (Драге) Оригинальные сочинения пахомиан «Правила» Пахомия

«Послания» Пахомия

«Поучения» Пахомия Сочинения последователей Пахомия Феодор

Орсисий

Чарур

Исторические свидетельства о пахомианах

Иероним. Из «Письма к Евстохии» (Ep. 22)

История монахов в Египте

Лавсаик

Иоанн Кассиан

Геннадий. «О прославленных мужах» Археологический материал Итоги Глава II. Пахомий — основатель общежительного монашества Хронология жизни Пахомия и его преемников а. Пахомий

б. Петроний

в. Орсисий

г. Феодор Устройство пахомиевых монастырей Как выглядели пахомиевы монастыри

Местоположение

Монастырские стены

Монастырские строения и их назначение

Место собрания или часовня

«Домы»

Трапезная

Келья, ее утварь и одежда монаха

Лазарет Внутренняя организация монастырей Должностные лица

Глава общежития

Эконом общежития

Глава монастыря

Эконом монастыря

Глава дома

«Второй» Глава III. Оригинальный язык и среда возникновения «Жития» Пахомия Глава IV. «Житие» и «Правила» Глава V. Объяснение некоторых терминов i. Embrimium

ii. О двери в келью пахомиева монаха Приложения Житийная литература Греческое «Житие Пахомия». Версия G Коптские версии «Жития» Пахома Из бохайрского «Жития» Пахома Из саидского «Жития» Пахома (S2) Из саидского «Жития» Пахома (S3 и S1) Из саидского «Жития» Пахома (S7) Из саидского «Жития» Пахома (S5) Из саидского «Жития» Пахома (S6) «Паралипомена» Апофтегмы из версии G3 Послание Аммона Греческий фрагмент 1 Оригинальные сочинения пахомиан «Правила» Пахомия Предисловие Иеронима к латинскому переводу (Praefatio) «Правила» (Praecepta) «Правила и установления» (Praecepta atque Instituta) «Правила и законы» (Praecepta ac Leges) «Послания» Пахомия 2-е «Послание» Пахомия 5-е «Послание» Пахомия 6-е «Послание» Пахомия 7-е «Послание» Пахомия 11-е (а) «Послание» Пахомия Пахомий. «Поучение о шести днях Пасхи» «Послания» Феодора 1-е Послание Феодора 2-е Послание Феодора «Поучение» Феодора (отрывок) «Правила» Орсисия (отрывки) Наставления экономам (o„konТmoj) И об экономах (o„konТmoj), которые готовят (пищу) О тех, кто заботится (prosљcw) о больных О том, как следует работать во время жатвы Правила для пекарни Исторические свидетельства Иероним. Отрывок из «Послания к Евстохии» (Ep. 22) Из «Истории монахов в Египте» Глава 3. Об Аммоне Из «Лавсаика» Глава 32. О Пахомии и табеннесиотах Глава 33. О женском монастыре Геннадий. «О прославленных мужах» I. Хронологическая таблица II. Указатель библейских цитат в G1 III. Указатель библейских цитат в SBo IV. Топонимы (G1 и Par.) V. Имена собственные (G1 и Par.) VI. Термины (G1 и Par.) а. монахи и клирики б. монашеские обители, их устройство и хозяйство, занятия монахов и монашеская практика в. одежда, пища, утварь и продукты труда монахов VII. Латинские термины (Pr., Inst., Leg.) VIII. Коптские термины (Pr., Inst.) IX. Сокращения Тексты Исследования и издания текстов Периодика и серийные издания Карты и иллюстрации

Александр Хосроев - Пахомий Великий - Из ранней истории общежительного монашества в Египте - Введение

Двадцатый век принес нам не только великие открытия, которые позволили лучше понять такие религиозные движения первых веков новой эры, как иудейское сектантство (Кумран), гностицизм (коптские тексты из Наг Хаммади), манихейство (коптские тексты из Мединет Мади, греческий Кельнский кодекс, греческие и коптские тексты из поселения Келлис), но и открытия многочисленных текстов, которые дали возможность по-новому взглянуть на историю раннего монашества в Египте и лучше ее понять (например, архив мелетианских монахов, архив Нефера, документальные папирусы из картонажа кодексов Наг Хаммади). К этим монашеским текстам принадлежат и тексты, проливающие новый свет на историю той формы монашества, создание которой в 20-е гг. IV в. традиция единодушно связывает с именем египтянина Пахома (в греческой традиции Пахомия) Великого и которую называют общежительной (или киновитской).

Предлагаемая работа не претендует на большее, чем быть введением в проблемы, встающие перед исследователями того гигантского корпуса сочинений, который обычно обозначают латинским собирательным термином Pachomiana. В отечественной научной и богословской литературе этим текстам никогда не уделялось заслуженного внимания. Достаточно сказать, что ни «Житие» Пахомия, ни его «Послания» никогда не переводились на русский язык (в лучшем случае мы имеем дело с пересказом), а исследования в области общежительного монашества в русской богословской науке XIX — начала XX вв., которые к тому же к настоящему времени совершенно устарели, всегда оставались, можно сказать, маргинальными. Работы последнихлет по истории монашества также не заполняют этой лакуны.

В настоящей работе не ставится задачи исследовать происхождение этой формы монашеской жизни и установить ее связь с другими формами аскетической практики: наши источники не содержат прямых сведений об этом, а строить произвольные гипотезы, в которых в предшествующей научной литературе нет недостатка, я не считаю нужным. Также, в первую очередь из-за ограниченного объема книги, не будет здесь ответа и на многие другие вопросы (например, об экономической жизни монастырей, о взаимоотношении монастырей и Церкви), которые неизбежно встанут перед тем, кто пожелает серьезно заниматься изучением пахомиева общежития. Для этого читателю придется обращаться к научной литературе, указанной в библиографии. Материал настолько велик, что охватить его весь в рамках одной книги не представляется возможным, поэтому были сокращены до минимума ссылки на иную, нежели пахомиева, древнюю монашескую литературу, в которой можно найти интересные параллели. К некоторым вопросам, оставшимся за рамками этой книги, автор надеется вернуться в дальнейшем.

Здесь будут рассмотрены только сами источники по истории пахомиева общежития (глава I) и даны переводы важнейших из них (Приложение) с тем, чтобы облегчить работу тех, кто в будущем пожелает заняться этой темой. На основе этих источников мы обратимся к проблеме хронологии начального периода общежития, дадим краткие очерки личности Пахомия и его первых последователей, рассмотрим вопрос о том, как были организованы общежительные монастыри (глава II). Далее будет исследован до сих пор спорный вопрос о том, на каком языке было написано древнейшее «Житие Пахомия» (глава III) и в каких отношениях находятся различные версии «Жития» и «Правила» Пахомия (глава IV).

Поскольку издания пахомиевых текстов не содержат указателей, то мы сочли необходимым дать как можно более полный список важнейшей лексики переведенных в Приложении текстов. Этот список позволит без труда находить то или иное место в тексте и лучше ориентироваться как в пахомиевой терминологии, так и в многочисленных именах и библейских цитатах, которыми изобилуют наши тексты. Хронологическая таблица даст возможность соотносить события из жизни киновитов с современными им событиями политической и христианской истории.

Следует иметь в виду, что наши знания о начальном периоде общежительного монашества всегда останутся далекими от полноты. Это не удивительно, потому что «Житие Пахомия», наш основной источник по истории созданного им общежития, не является историческим сочинением: ведь ученики и последователи Пахомия, взявшись за написание «Жития», не ставили перед собой задачи составить исчерпывающую «историю» пахомиева общежития. Они не были историками, и их вовсе не интересовали те подробности, которые интересуют нас сегодня. Их сочинение преследовало иную цель. Они писали для того, чтобы в художественной форме сохранить для потомства образ своего великого отца, и, выбрав из огромного материала по своему вкусу то, что, по их убеждению, наиболее полно передавало этот образ, и щедро снабдив свой рассказ легендарными и вторичными деталями, тем самым, наверное, существенно обеднили и исказили наши знания о начальном периоде общежития. Надежными мы можем считать лишь те свидетельства «Жития», которые подтверждаются независимыми от него источниками, принадлежащими совершенно иному жанру, а именно «Правилами», «Посланиями» и «Поучениями» как самого Пахомия, так и его учеников.