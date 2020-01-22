Кравецкий - Церковная миссия в эпоху перемен
Просматривая предреволюционные и современные публикации, посвященные проблемам миссии, нельзя отделаться от впечатления, что, рассуждая о миссии, авторы разных эпох пишут о совершенно различных предметах. Очевидно, что понятие миссия за прошедшее столетие претерпело существенные изменения.
Если современный человек под миссионерской деятельностью Церкви понимает, в первую очередь, обращение в православие атеистов, агностиков и приверженцев некоторых наиболее одиозных сект, то в дореволюционной России под миссией понимали, с одной стороны, христианизацию неправославных народов империи, а с другой — переубеждение сектантов и староверов. В принятых в 1908 году «Правилах об устройстве внутренней миссии» миссия определялась как «защита православной веры и Церкви от пропаганды инославия, раскола, сектантства и неверия, а равно и обращение в лоно Церкви последователей существующих лжеучений» Изменение значения слова миссия соответствует изменению религиозной ситуации в стране. Если в дореволюционной России, до 1905 года не знавшей вневероисповедного состояния, все граждане, считавшиеся православными, не рассматривались как объект миссионерского воздействия, то в СССР и постсоветской России, где большинство населения получило антирелигиозное воспитание, объектом миссии стали все, кто не относится к числу «практикующих христиан».
Александр Кравецкий - Церковная миссия в эпоху перемен
Книга издана при поддержке итальянского фонда «Христианская Россия»
Культурный центр «Духовная библиотека», 2011. - 712 с.
ISBN 000-5-00000-000-0
Александр Кравецкий - Церковная миссия в эпоху перемен - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. МИССИЯ И НАЧАЛО СОБОРНОГО ДВИЖЕНИЯ
2. МИССИЯ ВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
3. МИССИОНЕРСКИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕРКВИ
4. ДИСКУССИЯ, ПРОПОВЕДЬ, ПОУЧЕНИЕ
5. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ВНУТРЕННЯЯ МИССИЯ
6. ВНУТРЕННЯЯ МИССИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА
7. ЦЕРКОВНЫЕ НЕСТРОЕНИЯ НАЧАЛА XX века
8. ШКОЛА И РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ
9. ЯЗЫЧНИКИ И МУСУЛЬМАНЕ
10. МИССИЯ СРЕДИ ИНОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН
11. МИССИЯ, ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
12. СТАРООБРЯДЧЕСТВО: ОТ ВЫРАБОТКИ МИССИОНЕРСКИХ СТРАТЕГИЙ К ДИАЛОГУ
13. МИССИОНЕРСКИЕ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
14. ПОСЛЕСЛОВИЕ
В погоне за временем
Опубликованные источники
Архивные материалы
Список сокращений
Указатель
Александр Кравецкий - Церковная миссия в эпоху перемен - Миссионерские стратегии в условиях послереволюционной России
Несмотря на то, что новая ситуация не предполагала существования не только миссии, но и самой церковной организации, в первые послереволюционные годы Высшее церковное управление не оставляло надежд наладить миссионерскую работу. Этим занимался Миссионерский совет — структура, образованная в соответствии с определением О внутренней и внешней миссии. Миссионерский совет анализировал происходящие в стране события и разрабатывал миссионерские стратегии, пригодные для послереволюционной России. Определение О внутренней и внешней миссии предусматривало, что для управления миссионерской деятельностью при Синоде будет создан Синодальный миссионерский совет1. Совет начал свою работу лишь после закрытия Собора, несмотря на то, что соответствующее определение было принято за пять месяцев до этого, 6/19 апреля 1918 г.
Инициатором создания Миссионерского совета стал А.Г. Куляшев, который в начале октября 1918 года написал патриарху Тихону, что в послереволюционной России миссионеры часто оказываются в ситуациях, с которыми раньше сталкиваться не приходилось: Современная жизнь выбила миссию из ее обычной колеи и предложила ей великое множество великих и трудных вопросов. Под влиянием текущих событий, под влиянием новой жизни существенно меняется и характер, и направление миссии. На беседы с раскольниками о двуперстии и с сектантами <...> об иконопочитании нужно вести ныне миссионерам. От них, прежде всего, требуется борьба с неверием и широкая организаторская в духе исключительно евангельского учения работа в приходах. Глашатаи голого неверия устно и письменно, планомерно и настойчиво ведут ныне свое разрушительное дело и властной рукой уводят народ православный от Господа.
No comments yet. Be the first!