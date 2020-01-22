Просматривая предреволюционные и современные публикации, посвященные проблемам миссии, нельзя отделаться от впечатления, что, рассуждая о миссии, авторы разных эпох пишут о совершенно различных предметах. Очевидно, что понятие миссия за прошедшее столетие претерпело существенные изменения.

Если современный человек под миссионерской деятельностью Церкви понимает, в первую очередь, обращение в православие атеистов, агностиков и приверженцев некоторых наиболее одиозных сект, то в дореволюционной России под миссией понимали, с одной стороны, христианизацию неправославных народов империи, а с другой — переубеждение сектантов и староверов. В принятых в 1908 году «Правилах об устройстве внутренней миссии» миссия определялась как «защита православной веры и Церкви от пропаганды инославия, раскола, сектантства и неверия, а равно и обращение в лоно Церкви последователей существующих лжеучений» Изменение значения слова миссия соответствует изменению религиозной ситуации в стране. Если в дореволюционной России, до 1905 года не знавшей вневероисповедного состояния, все граждане, считавшиеся православными, не рассматривались как объект миссионерского воздействия, то в СССР и постсоветской России, где большинство населения получило антирелигиозное воспитание, объектом миссии стали все, кто не относится к числу «практикующих христиан».