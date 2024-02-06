Трапезников Александр - Десять веков Православия - От Крещения Руси до наших дней

Церковь не зря сравнивают с Кораблем. Ее плавание в житейском море всегда было сопряжено со штормами и бурями, но и в непогоду светит ей заветный спасительный маяк — Фаворский Свет Христовой Истины. История Русской Православной Церкви также полна многих печалей и радостей, поскольку она неотделима от самой истории России, нашего многострадального Отечества. Они соединены навсегда, навечно. Русское государство на всем протяжении своего более чем тысячелетнего существования никогда не мыслилось вне православной веры, хотя его любящие подданные исповедывали и другие религии. Но Святая Русь — это именно Русь Православная. Здесь и само начало ее — Крещение святым равноапостольным князем Владимиром, и Киевские иноческие пещеры, и летописные своды, и даже межкняжеские усобицы. Тут и тяжкое татарское иго (не из-за княжеских ли раздоров и вызванное по попущению Божиему?), и духоносные подвиги русских святых — Сергия Радонежского, Димитрия Донского, Александра Невского, и пустынные жительства преподобных молитвенников, и Куликовская битва, и освобождение от рабства, когда окрепло само нравственное сознание народа.

В русской православной истории живет древний библейский закон: за преступлением против Закона Божия всегда грядет наказание, а за покаянием и молитвами — прощение и новый расцвет. Так было и в Смутное время начала XVII века. Всеобщее нравственное одичание едва не привело к гибели Корабля. Но он выстоял и продолжил плавание. Выстояли Россия и Церковь и во времена Раскола, и в годину нашествия Наполеона «с двунадесяти языками», и в самую страшную пору кровавых революций XX века, и в Великую Отечественную, поистине Священную войну. Безбожная эпоха советской власти едва не сгубила Церковь. Но пагуба обратилась против нее самой, завершившись крахом коммунистических устоев в обществе. Обречены те, кто мечтает увидеть Россию без Православия.

Почему? Стоит привести слова нашего великого писателя Достоевского, который сказал: «Бели русский, то, значит, и православный. А если не православный, то, значит, и не русский... Русский человек без Православия просто дрянь человек». Точно и емко сказано. Добавить можно лишь слова другого классика, Гоголя: «Поблагодарите Бога, прежде всего за то, что вы русский, ибо вам более, чем кому-либо, открыты смысл жизни и смысл истории. Нужно лишь внимательно рассмотреть его, и тогда становится ясно, почему Русь назвали Святой. Это не гордыня, а истина, особая бого- носность русского народа». И еще (тут уж мы приводим слова религиозного философа К. Леонтьева): «Не сила России нужна Церкви, но сила Церкви необходима России... Россия, лишившись Православия, погибнет». Об этом надо помнить всегда, особенно нашим современникам, в дни, когда все здоровое православное самосознание вновь погребено под грудой фальшивых «общечеловеческих ценностей», под нечистотами масс-культуры и либерально-богоборческих идеологем.

Александр Трапезников - Десять веков Православия - От Крещения Руси до наших дней

М.: Вече, 2011. — 128 с.: ил. — (Россия Православная).

ISBN 978-5-9533-5897-2

Александр Трапезников - Десять веков Православия – Содержание

Предисловие

Глава первая. КРЕЩЕНИЕ РУСИ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ

Какому Богу служить?

Апостольское благовестие на Руси

Святослав Великий

Первые русские святые мученики

Слово русского златоуста

Развитие христианства

Училища благочестия

Русь удельная

Русские святые того времени

Глава вторая. ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО В НАЧАЛЕ СТРАШНЫХ БЕД

Горнило страданий

Не погубить душу

Возвышение Московии

Сергий Радонежский. К полю Куликову

Премудрость книжная

Митрополит Фотий и стригольники

Крепость Церкви

Глава третья. ОТ КОНЦА ИГА — К ТРЕТЬЕМУ РИМУ

Православные иереи в период ига

«Великое стояние» на Угре и освобождение от ига

Православие и державность

Ересь жидовствующих

Иосифляне и нестяжатели

Пророчество инока Филофея

Глава четвертая. ДЕРЖАВА И СМУТА

Начало царствования Иоанна IV

Царь грозный, но справедливый

Смиренный инок Иона

Установление патриаршества

Царь Борис и начало Смуты

Хаос, измена и разорение

Зовущие на брань за Отечество

Очищение Москвы и избрание на царство

Глава пятая. НОВАЯ ЦАРСКАЯ ДИНАСТИЯ И РАСКОЛ

Жизнь за царя

Царь Михаил и патриарх Филарет: два государя

Тишайший государь

Причины и особенности Раскола

Глава шестая. РЕФОРМЫ В ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВЕ

Малая смута

Софья и Петр. Противостояние

Первые плоды реформ

Учреждение Святейшего Синода

«Бабьи царства»

Воцарение Екатерины П

Глава седьмая. ПРАВОСЛАВИЕ В ХVIII ВЕКЕ

Синодальное управление и жизнь Церкви

Общее состояние культуры и духовной жизни

Масоны и секты

Глава восьмая. ПАВЕЛ I, АЛЕКСАНДР I И НИКОЛАЙ I

«Русский Гамлет»

Трагедия императора и монах Авель

Александр I и его реформы

Николай I и митрополит Филарет (Дроздов)

Старообрядчество. Истоки западничества и славянофильства

Глава девятая. РОССИЯ И ЦЕРКОВЬ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Освободитель-мученик

Творцы катаклизмов

«У России есть только два союзника — ее армия и ее флот»

Духовная сфера

На рубеже веков

Глухие не слышат зрячих

Глава десятая. КРУШЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ

Богоискательство среди интеллигенции

Русско-японская война, Дума и первая революция

Личность Распутина

Личность Столыпина

Первая мировая, как предтеча революции

Начало конца

Поместный Собор и избрание Патриарха

Глава одиннадцатая. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК И НАЧАЛО НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Российские новомученики

Последние ли дни?

Война Священная

«Оттепель»

«Застой»

Новая эра и новое тысячелетие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ