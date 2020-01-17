Епископ Михаил Грибановский - сочинения, письма, жизнеописание

Грибановский - сочинения, письма, жизнеописание
Русская богословская библиотека
История Русской Православной Церкви XIX в. есть история медленного ее вырастания из рамок чуждого ей по характеру и навязанного извне синодального режима. Важнейшей заслугой великих русских иерархов и представителей церковной науки является то, что они сумели устоять против земного тяготения века сего и добиться, вопреки Регламенту, возвращения церковной жизни и сознания в традиционное святоотеческое русло.
Догматов и канонов Церкви не может изменить или отменить что-либо внешнее или наносное. Но и зримый, исторический подвиг православной иерархии имеет глубокий смысл и наполняет благоговейным трепетом сердце человека, размышляющего о судьбах своей Церкви и своей страны. Подлинный источник богословского творчества Русской Церкви XVIII—XIX вв. историк должен искать в недрах православного подвижничества, в сокровенных молитвах святых, таких как преподобный Серафим Саровский, старец Амвросий Оптинский, святители Феофан Затворник и Иеремия Отшельник. Но не менее важно жертвенное служение представителей русской богословской науки.
Перед ними стояла трудная задача. Синодальный образ правления способствовал выработке со временем и «синодального образа мышления», который характеризуется не только слабостью и робостью мысли, но и подчинением ее инославным зарубежным стандартам с неизбежными отклонениями от вселенского церковного сознания. Достаточно сравнить состояние русской богословской науки в начале и в конце XIX в., проследить ее развитие от «Сокращенной богословии» митрополита Платона (Левшина) до «Православного учения о спасении» архимандрита (в будущем — патриарха) Сергия (Страгородского), вспомнить, что практически до 1820-х гг. преподавание в духовных академиях и семинариях осуществлялось по латиноязычным руководствам Феофилакта (Горского), Иакинфа (Карпинского) и Иринея (Фальковского), что «отцом русского церковного права» является епископ Иоанн (Соколов) — автор курса, изданного в 1852 г., что историческая литургика создана трудами И. Д. Мансветова, Н. Ф. Красносельцева и А. А. Дмитриевского лишь в последнюю треть девятнадцатого столетия, а развитие патрологии как самостоятельной дисциплины только-только начиналось в начале XX в., — тогда ясным станет магистральный путь развития отечественной богословской науки в так называемый синодальный период. А отметив для себя, как быстро и глубоко к концу названного периода совершался количественный и особенно качественный рост основных богословских дисциплин, поймем, быть может, и сокровенную для большинства современников промыслительность происходившего церковного развития. Не над разработкой отвлеченных школьно-богословских схем и систематик трудились не покладая рук в своих ученых кабинетах владыки архиереи и отцы архимандриты, профессора и доценты академий, догматисты и историки, канонисты и экзегеты, но над приуготовлением, идейным и нравственным, Церкви и паствы к тому времени, когда наступит крушение искусственно-консервативного синодального строя и Русская Церковь останется один на один с окружающим, отнюдь не доброжелательным, миром.
Оглядывась сегодня, с рубежа XXI столетия, в далекое синодальное прошлое, нельзя, конечно, сказать, что Церковь вступила вполне подготовленной в эпоху ломки прежних государственных и правовых отношений, в эпоху отделения Церкви от государства. Тем не менее на уровне богословского академического знания многое было сделано. И провозвестниками «освободительной войны в области русского богословия», о которой говорил в 1915 г. святитель Иларион (Троицкий), были епископ Таврический Михаил (Грибановский), его друзья и ученики.
Епископ Михаил Грибановский - сочинения, письма, жизнеописание
Серия "Русская богословская библиотека"
Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011г. 884 с.
ISBN 9785-7429-0378-9
(ПСТГУ) ISBN 978-5-88017-209-2
Епископ Михаил Грибановский - сочинения, письма, жизнеописание - Содержание
От редакции
Н. Н. Лисовой. Освобождающая сила
Свящ. Павел Хондзинский. Над временем
ЛЕКЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ В КРУГ БОГОСЛОВСКИХ НАУК
- От редакции
- Определение науки «Введение в круг богословских наук»
- О Боге
- О происхождении идеи Бога по Канту
- Определение понятия Божественной природы
- О Троичности
- О творении мира
- О человеке
- О бессмертии человека
- О религии
- О происхождении зла и свободе
ИСТИНА БЫТИЯ БОЖИЯ
Предисловие автора
Введение
Часть первая
- Глава I. Что такое должное для нашего непосредственного сознания. В чем выражается стремление к нему
- Глава II. Логическое определение должного, или истины. Истина одна и едина. Истина есть совершеннейший организм психической жизни. Истина имеет самостоятельное и независимое от нас существование
- Глава III. Истина есть реальное бытие. Она есть бытие в себе и для себя, следовательно, самосознательна
- Глава IV. Истина есть самоочевидная причина самой себя и, следовательно, свободна. Истина есть самодовлеющая причина самой себя и, следовательно, нравственное благо. Общее определение истины как абсолютно реального и абсолютно совершенного Личного Существа
- Глава V. Логическое оправдание инстинктивных стремлений человечества к истине
Часть вторая
- Глава I. Определение задачи. Субъективизм Канта. Что такое субъективный и объективный мир. Что в нашей душе причисляется к объективной и что к субъективной областям, и какое между ними отношение. Субъект как самообнаружение объекта
- Глава II. Душевные изменения суть изменения объективные. Самосознание есть самообнаружение объективности. Сознание есть объективирующая деятельность
- Глава III. Оценка психической деятельности с точки зрения познания. Душевные изменения могут иметь бесконечно различную ценность в этом отношении. Сознание настолько достоверно в познании, насколько достоверный материал представляет наша бессознательная душа. Оно достоверно по форме. Самосознание абсолютно достоверно как по форме, так и по содержанию
- Глава IV. Бытие, открывающееся нам в самосознании, есть единое, реальное, самодовлеющее и свободное бытие
- Глава V. Самосознание как регулятив внутренней сознательной жизни: рассудочной деятельности, чувствований и воли. Самосознание есть наш разум. Идеи разума суть стороны нашего самосознания. Самосознание есть самооткрывающаяся действительная идея Безусловного
- Глава VI. Идея Безусловного есть единственная направительница всей нашей сознательной жизни как в субъективном, так и в объективном смысле
- Глава VII. Тожество субъективной идеи Безусловного с ее объективным бытием. Неразрывная связь идеи Безусловного с самим Безусловным Бытие Существа Безусловного так же абсолютно достоверно, как бытие нашего самосознания
- Глава VIII. Общий обзор отдела и заключительные соображения. Существенное значение для решения вопроса о бытии Бога принятой нами психологической теории. Эта теория - библейская
- Заключение
НАД ЕВАНГЕЛИЕМ
Примечания
ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ
СТАТЬИ И РЕЧИ
- Высокопреосвященный Костромской архиепископ Платон как ректор Тамбовской семинарии (1847-1852)
- Посмертные сочинения Д. Г. Льюиса
- Развитие представления «я» в человечестве
- В чем состоит церковность?
- Из речи, читанной иеромонахом Михаилом Грибановским в заседании Братства Пресвятой Богородицы 14 декабря 1886 года
- Наши страдания и их главная причина
- Слово на вечерни Светлого Христова Воскресения
- Еще о так называемом монашестве ученом
ПИСЬМА
- Письма к высокопреосвященному Димитрию (Самбикину), архиепископу Казанскому и Свияжскому
- Письма к митрополиту Антонию (Храповицкому) 1884-1896 гг.
- Из писем преосвященного Михаила, епископа Таврического (f 19 августа 1898 г.), к протоиерею А. К. Смирнопуло (1887-1896)
- Письма к родителям
- Письма к товарищам по семинарии (1882-1887)
- Письмо воспитанникам Полтавской духовной семинарии
- Из писем к настоятельнице Вировской пустыни матери Анне (Потто) (1894-1897)
- Письма к разным лицам
- Из письма к монахине Леснинского монастыря Иустине
- Из писем к А. П. К. 1895-1897 гг.
- Письма к А. Ф. 1892-1893 гг. (№ 1-8)
- Письмо к Полиевкту Ильичу, бывшему секретарю епископа Михаила. 1895 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Жизнеописание преосвященного Михаила, епископа Симферопольского и Таврического
- Глава I. Годы раннего детства и обучения в духовном училище
- Глава II. Годы обучения в семинарии
- Глава III. Годы обучения в Петербургской духовной академии
- Глава IV. Годы службы отца Михаила при Санкт-Петербургской духовной академии
- Глава V. Годы служения в Афинах
- Глава VI. Епископство в Полтаве
- Глава VII. Годы епископства в Симферополе
- Александр Иванович Леонтьев - друг и жизнеописатель епископа Михаила (Грибановского). И. Пшенева, С. Филимонов
Приложение 2. Наречение и хиротония архимандрита Михаила во епископа Прилукского, викария Полтавской епархии
- Речь архимандрита Михаила при наречении его во епископа Прилукского
Приложение 3. Епископ Антоний (Храповицкий). О монашестве ученом
Приложение 4. Епископ Антоний (Храповицкий) о почившем епископе Михаиле (Грибановском) Слово в день Преображения Господня
- Disciplina arcana
- Слово при погребении преосвященнейшего епископа Михаила (22 августа 1898 г.)
Приложение 5. Надгробные речи и воспоминания друзей и близких епископа Михаила
- Надгробные речи и отклики на смерть [епископа Михаила (Грибановского)]
- Речи, произнесенные над гробом преосвященнейшего епископа Михаила, во время панихид, 20 и 21 августа, и при погребении 22-го августа
- Речь священника Павла Тихвинского, таврического епархиального миссионера
- Речь протоиерея Иоанна Тяжелова
- Речь протоиерея В. Знаменского, ректора семинарии
- Речь смотрителя духовного училища А. Леонтьева
- Воспоминания о почившем святителе Михаиле, епископе Таврическом и Симферопольском, священника Павла Тихвинского, таврического епархиального миссионера
- Из воспоминаний об А. П. Чехове (отрывок). Свящ. Сергий Щукин
- Памяти дорогого профессора, в Бозе почившего епископа Михаила (Грибановского). Свящ. Иоанн Слободской
Биография
Указатель цитат из священного писания и ссылок на него
Указатель библейских и мифологических имен
Указатель исторических имен
Епископ Михаил Грибановский - сочинения, письма, жизнеописание - Н. Н. Лисовой. Освобождающая сила
Епископ Михаил — в миру Михаил Михайлович Грибановский — родился в городе Елатьме, тогда Тамбовской губернии, в 1856 г. Отец его, протоиерей Михаил, сам был сыном священника (из села Малая Грибановка, там же, на Тамбовщине, — откуда и пошла фамилия). Поповские семьи в России славились своей многодетностью, и семья Михаила не была исключением. Но из одиннадцати детей шестеро умерли в детстве, две дочери уже взрослыми от чахотки, эта же болезнь на 42-м году жизни унесла и самого Михаила.
Мальчику было лет шесть, когда их дом, объезжая епархию, посетил епископ Тамбовский, знаменитый впоследствии Феофан Затворник. Михаил сам рассказывал позже, как владыка в их доме, зацепившись за притолоку, уронил клобук с головы прямо ему, шестилетнему, в руки — как бы предуказывая будущий путь в монашестве и богословии.
В 1872 г. Михаил окончил Тамбовское духовное училище, в 1879 г. — с опозданием по причине болезни — Тамбовскую духовную семинарию и в следующем, 1880-м, поступает в Санкт-Петербургскую духовную академию.
Он был старше своих однокашников. Например, Алексей Храповицкий, будущий митрополит Антоний, поступит в академию годом позже сразу после гимназии — семнадцатилетним юношей. Михаилу было двадцать четыре, когда он стал студентом. Он представлял собой вполне сформировавшуюся личность, о чем наглядно свидетельствуют его письма бывшему наставнику, ректору Тамбовской семинарии архимандриту Димитрию (Самбикину).
Еще в семинарии страстью Михаила стала философия. Его жизнь подтвердила афоризм одного из отцов Церкви, что философия есть приготовление души к принятию истинной веры. Вспомним эпоху: это время нигилистов и демократов, господство безверия и прагматизма. Василий Розанов назовет позже этот период «полюсом холода» в русской религиозной мысли. Грибановский, студент провинциальной семинарии, записывает в дневнике 4 марта 1878 г.: «Какой-то хаос везде — и в душе каждого порознь, и в целом человечестве! Какая-то стихийная борьба везде и во всем!.. Заглянешь себе в душу: всеразлагающий анализ, скептицизм и — вместе сильная жажда веры, жажда отдаться чему-нибудь нераздельно всей душой, всем существом, всей жизнью своею. Крайний эгоизм — и томление по самопожертвованию, индивидуализм — и мечтания о каком-то погружении в Бесконечное, бесцельность жизни — и невыносимая разрывающая сердце потребность найти высокую, священную цель, которая осветила бы, облагородила эту скучную, серую жизнь».
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