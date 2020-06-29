Андреева - Сакрализация власти в истории христианской цивилизации
Ключевая антитеза цивилизаций осевого времени — «сущее-должное», в которой отражается противоречие между фактическим и нравственно-ценным положением дел, и ее конечное христианское воплощение — «образ-первообраз» — конкретизируются в первообразе богочеловека Иисуса Христа и соответствующего ему в земной иерархии властителя — наместника Христа. Из этого общехристианского представления и берет свое начало идея единой и универсальной Вселенской теократической империи, которая в истории христианской цивилизации воплощалась на латинском Западе (Священная Римская империя и ее соперник — папская теократическая монархия) и на православном Востоке (Византийская империя и ее правопреемник — Московское государство как «Третий Рим»). Отсюда извечный спор, длившийся на протяжении почти двух тысячелетий: кого же — светского или духовного властителя — считать единственным наместником Иисуса Христа на земле?
Лариса Анатольевна Андреева - Сакрализация власти в истории христианской цивилизации: Латинский Запад и православный Восток
М.: Ладомир, 2007 - 304 с.
ISBN 978-5-86218-432-7
Лариса Анатольевна Андреева - Сакрализация власти в истории христианской цивилизации: Латинский Запад и православный Восток - Содержание
- Предисловие
- Введение
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Глава 1 ФЕНОМЕН НАМЕСТНИЧЕСТВА ХРИСТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ ХРИСТИАНСТВА: ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ
- 1.1. Влияние дохристианского религиозно-социального наследия на сакрализацию власти в христианстве
- 1.2. Принятие христианства как государственного культа в Римской империи и становление христианской оппозиции «образ — первообраз»
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Глава 2 ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ НАМЕСТНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ САКРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ
- 2.1. Наместническая модель сакрализации власти в латинском мире: папство и Священная Римская империя
- 2.2. Наместническая модель сакрализации власти в Византийской империи
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Глава 3 НАМЕСТНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САКРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ В ЮССИИСКОЙ ИСТОРИИ
- 3.1. Христианизация Древней Руси и сакрализация власти и ее носителей в XI—XV вв
- 3.2. «Местник Божий» на царском троне: сакрализация власти в централизованном государстве Московском
- 3.3. Реформы Петра I и начало процесса секуляризации политической сферы
- Заключение
Примечания
Лариса Анатольевна Андреева - Сакрализация власти в истории христианской цивилизации: Латинский Запад и православный Восток - Введение
Сакрализация власти и ее носителей — одна из ключевых проблем при рассмотрении многообразия форм, направлений и пределов социополитической эволюции в архаических и традиционных обществах. Под сакральной властью подразумевается такая власть, которая легитимируется посредством апелляции к сверхъестественным силам. Онтологическая структура такой власти — подчинение человека сверхъестественной силе, авторитет которой переносится либо на особых людей, либо на целые общественные институты, представляющие собой сверхъестественную силу в социуме и обладающие высшей властью как носители сакрального авторитета.
По своей сущности феномен наместника Иисуса Христа на земле и наместническая модель власти принадлежат к области религиозно-социальных феноменов. Осознать значение такого рода феноменов, понять, как они возникли и эволюционировали, невозможно в отрыве от их метафизической основы. В «факте, неизбежно обусловленном историческим моментом и культурным сталем эпохи, [необходимо разглядеть] экзистенциальную ситуацию, в силу которой этот факт стал возможен».
Именно из метафизической первоосновы («образ — первообраз») вытекал вывод о властителе как «живом образе» сакрального первообраза — богочеловека Иисуса Христа, и это определило сакрализацию места и функций властителя в земной иерархии как наместника Христа. В христианской цивилизации единая по своей сути наместническая модель сакрализации была представлена в двух формах:
- на титул и выполнение функций наместника Иисуса Христа претендовало духовное лицо (Папа Римский, Патриарх Московский),
- на титул и выполнение функций наместника Иисуса Христа претендовал светский владыка (византийский император, император Священной Римской империи, московский царь).
Существование данной модели на протяжении двух тысячелетий и ее реализация в таких на первый взгляд, казалось бы, разных политических образованиях, как Священная Римская империя и Московское государство, позволяет по-новому оценить социополитическую эволюцию всей христианской цивилизации и прежде всего укоренившееся и ставшее традиционным противопоставление христианских Запада и Востока.
Тема исследования актуальна еще и потому, что анализ наместнической модели сакрализации власти способствует более глубокому пониманию явлений недавней истории, в том числе и отечественной, помогает лучше понять феномен «квазисакрализации» тоталитарных лидеров XX века — таких, как Сталин, Гитлер и другие.
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