Ключевая антитеза цивилизаций осевого времени — «сущее-должное», в которой отражается противоречие между фактическим и нравственно-ценным положением дел, и ее конечное христианское воплощение — «образ-первообраз» — конкретизируются в первообразе богочеловека Иисуса Христа и соответствующего ему в земной иерархии властителя — наместника Христа. Из этого общехристианского представления и берет свое начало идея единой и универсальной Вселенской теократической империи, которая в истории христианской цивилизации воплощалась на латинском Западе (Священная Римская империя и ее соперник — папская теократическая монархия) и на православном Востоке (Византийская империя и ее правопреемник — Московское государство как «Третий Рим»). Отсюда извечный спор, длившийся на протяжении почти двух тысячелетий: кого же — светского или духовного властителя — считать единственным наместником Иисуса Христа на земле?

Лариса Анатольевна Андреева - Сакрализация власти в истории христианской цивилизации: Латинский Запад и православный Восток

М.: Ладомир, 2007 - 304 с.

ISBN 978-5-86218-432-7

Лариса Анатольевна Андреева - Сакрализация власти в истории христианской цивилизации: Латинский Запад и православный Восток - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1 ФЕНОМЕН НАМЕСТНИЧЕСТВА ХРИСТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ ХРИСТИАНСТВА: ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ 1.1. Влияние дохристианского религиозно-социального наследия на сакрализацию власти в христианстве 1.2. Принятие христианства как государственного культа в Римской империи и становление христианской оппозиции «образ — первообраз»

Глава 2 ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ НАМЕСТНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ САКРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ 2.1. Наместническая модель сакрализации власти в латинском мире: папство и Священная Римская империя 2.2. Наместническая модель сакрализации власти в Византийской империи

Глава 3 НАМЕСТНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САКРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ В ЮССИИСКОЙ ИСТОРИИ 3.1. Христианизация Древней Руси и сакрализация власти и ее носителей в XI—XV вв 3.2. «Местник Божий» на царском троне: сакрализация власти в централизованном государстве Московском 3.3. Реформы Петра I и начало процесса секуляризации политической сферы

Заключение

Примечания

Лариса Анатольевна Андреева - Сакрализация власти в истории христианской цивилизации: Латинский Запад и православный Восток - Введение

Сакрализация власти и ее носителей — одна из ключевых проблем при рассмотрении многообразия форм, направлений и пределов социополитической эволюции в архаических и традиционных обществах. Под сакральной властью подразумевается такая власть, которая легитимируется посредством апелляции к сверхъестественным силам. Онтологическая структура такой власти — подчинение человека сверхъестественной силе, авторитет которой переносится либо на особых людей, либо на целые общественные институты, представляющие собой сверхъестественную силу в социуме и обладающие высшей властью как носители сакрального авторитета.

По своей сущности феномен наместника Иисуса Христа на земле и наместническая модель власти принадлежат к области религиозно-социальных феноменов. Осознать значение такого рода феноменов, понять, как они возникли и эволюционировали, невозможно в отрыве от их метафизической основы. В «факте, неизбежно обусловленном историческим моментом и культурным сталем эпохи, [необходимо разглядеть] экзистенциальную ситуацию, в силу которой этот факт стал возможен».

Именно из метафизической первоосновы («образ — первообраз») вытекал вывод о властителе как «живом образе» сакрального первообраза — богочеловека Иисуса Христа, и это определило сакрализацию места и функций властителя в земной иерархии как наместника Христа. В христианской цивилизации единая по своей сути наместническая модель сакрализации была представлена в двух формах:

на титул и выполнение функций наместника Иисуса Христа претендовало духовное лицо (Папа Римский, Патриарх Московский),

на титул и выполнение функций наместника Иисуса Христа претендовал светский владыка (византийский император, император Священной Римской империи, московский царь).

Существование данной модели на протяжении двух тысячелетий и ее реализация в таких на первый взгляд, казалось бы, разных политических образованиях, как Священная Римская империя и Московское государство, позволяет по-новому оценить социополитическую эволюцию всей христианской цивилизации и прежде всего укоренившееся и ставшее традиционным противопоставление христианских Запада и Востока.

Тема исследования актуальна еще и потому, что анализ наместнической модели сакрализации власти способствует более глубокому пониманию явлений недавней истории, в том числе и отечественной, помогает лучше понять феномен «квазисакрализации» тоталитарных лидеров XX века — таких, как Сталин, Гитлер и другие.