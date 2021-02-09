Протоиерей Георгий Флоровский - Письма к брату Антонию

Для историка философии эпистолярное наследие — такой же важный источник изучения эпохи, как и трактаты философов. В своих письмах великие мыслители отвечали на заданные им вопросы целыми текстами, миниатюрными произведениями или эссе, которые потом часто становились точкой отсчета для их книг. В письмах формулировались взгляды и идеи. Письма ученых во все времена служат не только средством коммуникации с родными и друзьями, но и способом вести научные дискуссии. Таковы «Философические письма» Чаадаева, переписка Декарта с принцессой Елизаветой Богемской, письма Вольтера к Екатерине Второй и многие другие. В этом контексте стоит обратить внимание на переписку философа Георгия Флоровского с братом, Антоном (Антонием) Флоровским, которому он объясняет многие «бездорожья» собственной судьбы. Одновременно в этих письмах нам открываются оригинальные, субъективные взгляды Г В. Флоровского на разные темы. В письмах к брату он мог позволить себе написать больше и выразительнее, чем в официальной переписке с коллегами. Письма отражают то, что мы называем культурным контекстом, эпохой.

Георгий Васильевич Флоровский (1893-1979) принадлежит к числу тех, кто оказал существенное влияние на характер русской интеллектуальной культуры XX в. Этот выдающийся философ, православный богослов, историк и экуменический деятель известен прежде всего тем, что в основе его богословия лежит идея творческого возвращения к святоотеческой традиции. Он прошел эволюцию от увлечения философией Владимира Соловьева и сотрудничества с философами Серебряного века к участию в евразийском движении в начале 1920-х гг. и критике не только софиологии, но и вообще религиозно-философского ренессанса. Флоровский жил во многих городах и работал во многих университетах мира в Софии и Праге, в парижском Свято-Сергиевском богословском институте, в американских университетах — Гарвардском и Принстонском. Он переписывался со многими учеными-эмигрантами, но дружил с немногими; не поддерживал тесных контактов с эмиграцией, полагая, что «русские круги» считают его «непреклонным диссидентом». Его эпистолярное наследие огромно и не до конца изучено.

Георгий Флоровский покинул Россию в 1920 г., уехав из Одессы в Софию вместе с родителями — отцом Василием Антоновичем Фло- ровским (1858-1928), матерью Клавдией Георгиевной (1863-1933) и сестрой Клавдией (1883-1965), которую в близком кругу звали Дусей. Недолго работал корректором в российско-болгарском книгоиздательстве, а в 1921 г. отправился в Прагу, где как раз началась «Русская акция» президента Масарика. В 1922 г. в Софию приехал брат Георгия и Клавдии — Антоний (1884-1968, историк, сотрудник Новороссийского университета, впоследствии профессор Карлова университета), но, не найдя там работы, тоже перебрался в Прагу.

Протоиерей Георгий Флоровский - Письма к брату Антонию

сост. Л. Киейзик

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. 216 с.: ил.

ISBN 978-5-7429-1350-4

Протоиерей Георгий Флоровский - Письма к брату Антонию - Содержание

Слово от составителя. Лилианна Киейзик

Письма из пражского архива прот. Георгия Флоровского к брату Антонию. Лилианна Киейзик

Письма 1946-1968 годов

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