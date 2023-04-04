Церковь и власть

Достаточно общим местом в ряде исследований, а более всего в обыденном сознании является тезис о том, что существовавшая в России «симфония» Церкви и государства была разрушена в Петровскую эпоху. Высказывались и иные точки зрения, но в целом можно констатировать, что мнения о существовании симфонии или ее отсутствии более зависят отличной позиции авторов, чем от их научной аргументации. Связано это прежде всего с тем, что сам концепт симфонии некритически воспринимается исследователями из публицистической литературы, при этом фундаментальные исследования по истории богословской мысли Византии, историками, изучающими отечественную Церковь Синодального периода, часто игнорируются. Кроме того, «симфония» — это церковный концепт, и для его изучения необходима богословская методология. Ни историческая, ни философская, ни филологическая, ни юридическая науки не предполагают существование внутренней невидимой Церкви (ибо Церковь — это предмет веры) и понимают Церковь как общественный институт, ограничивая свое рассмотрение только внешней стороной церковной жизни. Но при таком подходе осмыслить концепт «симфонии» практически невозможно. Концепт «симфонии» Византийского царства был сформулирован св. Юстинианом Великим, а затем переосмыслен свт. Фотием Константинопольским. Мое выступление посвящено средневековому концепту «симфонии» и его восприятию на русской земле.

После обращения к истинной вере императора Константина и признания св. Феодосием Великим христианства государственной религией полития стала тезоименита Господу Иисусу Христу и воспринималась как единое христианское общество, организованное политически и церковно. Исповедание истинной веры стало одной из главных составляющих принадлежности к обществу новых ромеев. При этом имперское понимание мира как тождественность империи всей Ойкумене не только сохранилось, но и наложилось на кафоличный, вселенский характер Церкви. Император воспринимался как единственный глава христианского мира, при этом люди и народы, еще не принадлежавшие к этому земному образу Небесного царства, как вне, так и внутри империи, должны были со временем познать истинную веру и стать полноправными гражданами pax romana Christiana. Будучи земным образом Небесного Царя, он обладал абсолютной властью, ограниченной только волею Творца и сложившимися традициями.

Церковь и власть - К 300-летию учреждения Святейшего Синода в Русской Церкви

Материалы Международной научной конференции 11-13 ноября 2021 г.

Отв. ред. Г. В. Бежанидзе. — Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. - 248 с.

ISBN 978-5-7429-1502-7

Церковь и власть – Содержание

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Бежанидзе Г. В. Концепт «симфонии» церковно-государственных отношений и синодальная реформа

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО И СОБОРНЫЕ ИНСТИТУТЫ ВДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

Захаров Г. Е. Сирмийские соборы 50-х гг. IV в. в контексте развития соборных институтов в эпоху арианских споров - Омельченко Д. М. Роль епископа Цезария Арелатского в развитии института церковного собора в Южной Галлии - Пашков П. А. Особенности понимания 34-го Апостольского правила в византийской антилатинской полемике (на примере архиепископа Нила Кавасилы)

ИСТОЧНИКИ И МОДЕЛИ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ В АНТИЧНОСТИ, СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И НОВОМ ВРЕМЕНИ

Михеев С. Ф., Остапенко С. Н. Идея царской власти и роль великих московских князей в становлении автокефалии Русской Церкви - Борщ И. В. Лютеранское государство в сравнительноконфессиональной перспективе с точки зрения истории права

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Запалъский Г. М. «Синодальная система» в историографии: понятие и его интерпретации - Фирсов А. Г. Изучение Синодального периода истории Русской Церкви: некоторые методологические вопросы - Бушкович П. А. Учреждение Синода Петром Первым: историографические заметки (П. В. Верховской) - Крылов А. О. Феофан Прокопович и Георгий Дашков: 1725—1735 гг - Соколов А. В. Русские политические масоны начала XX века и Православная Церковь - Хондзинский П. В. Богословие Синодальной эпохи в богословии диаспоры - Апанасенок А. В. Православие и советская идентичность: как соединялось несоединимое в отечественном социуме 1940-1950-х гг

СВЯТЕЙШИЙ СИНОД В РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЭПОХУ