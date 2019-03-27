Что же именно представляет из себя творческое наследие пастыря-миссионера? Его воспоминания «Из виденного и пережитого» публиковались в нескольких номерах в течение 1917 года в издававшемся Киевским религиознофилософским обществом журнале «Христианская мысль», редколлегию которого возглавлял проф. В. И. Экземплярский. Он же стал и редактором публикуемых текстов о. Спиридона. Эти не такие большие по объему воспоминания уже в наше время не единожды переиздавались. Его «Исповедь…», отправленная им на Поместный Собор в Москву, волей председателя Собора, митр. Московского Тихона (позднее – патриарха), не была представлена членам. Митрополит Тихон небезосновательно посчитал, что она вызовет непонимание и возмущение у делегатов. Эта «Исповедь», так и не нашедшая слушателей и читателей на Соборе, дополненная размышлениями о. Спиридона о своем жизненном пути и служении, была издана в 1919 году в послереволюционном Киеве отдельной книгой.

Впечатление она произвела сильное и противоположное по оценкам. «Многие из прочитавших мою книгу – писал о. Спиридон, – осаждают меня своими письмами и вопросами, в которых одни всячески злословят меня за нее, а другие, наоборот, благодарят Бога за то, что “наконецто раздался голос и со стороны представителей Церкви в защиту веками попранных заветов Христа”, а иные просто обвиняют меня в том, что я в своей исповеди якобы настолько отделил Христа от Церкви, что всякий, прочитавший мою книгу, невольно чувствует в себе впечатление такого рода: Христос или Церковь?» В качестве ответа на все недоумения в 1920 году о. Спиридон публикует размышление «Царь христианский», в котором несколько театрализованно представляет свои мысли о подлинном Царстве христиан и об их Царе в виде диалогов между учителемпроповедником и несколькими внимающими ему учениками. Эта небольшая книга оказалась последним произведением о. Спиридона, опубликованным при его жизни. Наступало время, когда печатать книги о Христе становилось невозможно. Но это нисколько не остудило его творческий жар.

Как мы помним, первые мемуарные заметки о. Спиридон стал записывать по совету В. И. Экземплярского. Совет наставника и друга пришелся о. Спиридону по вкусу – с той же неукротимой энергией, которая наполняла все стороны его жизни, он принялся писать. По разным сведениям, речь может идти о нескольких крупных, на сотни страниц, рукописях: «Дневник» и «Воспоминания» (обе созданы около 1925 года), «Размышления над Евангелием», «Психологические типы». Судьба этих рукописей драматична. Основная их часть (если не все) в течение советских лет хранились у духовной дочери о. Спиридона Софии Лукиничны Лукьяновой. Она была вдовой расстрелянного в 1937 году священникаиосифлянина Евгения Лукьянова, также духовного сына о. Спиридона. После войны она пекла просфоры в Макарьевском храме, была настоящей праведницей, по отзывам знавших ее. Будучи человеком строгой церковности, при всей любви к своему пастырю она очень настороженно относилась к его наследию и крайне неохотно знакомила с ним когото еще.

Тем не менее коекто из киевских «собирателей древностей» имел возможность просмотреть рукописи в начале 1980х годов. После визита одного из таких собирателей все рукописи о. Спиридона из дома Софьи Лукиничны полностью исчезли, и все попытки убедить присвоившего их человека возвратить всё владелице оказались бесплодны. Уже после распада СССР информация об этих рукописях стала регулярно всплывать в издательских кругах Киева. Увы, но бумаги о. Спиридона, вдохновенного обличителя любых форм материального стяжания, в какойто момент стали предметом откровенного торга, переходя из рук в руки. В итоге издательство «Камо грядеши» всетаки стало готовить к публикации в Киеве две две большие рукописи о. Спиридона, «Дневник» и «Воспомианания», но это стало невозможно после событий конца 2013 – начала 2014 года. На сегодня эти тексты получило возможность опубликовать издательство ЭКСМО. Именно из фрагментов этих двух произведений и составлено наше издание. Остальные тексты о. Спиридона или в существенной части утрачены (так, сообщают, что значительная часть «Психологических типов» была сожжена еще в советское время при угрозе обыска), или пока остаются на руках у хранителей, предпочитающих не заявлять о себе.

Архимандрит Спиридон (Кисляков) - Я хочу пламени. Жизнь и молитва

Москва, Эксмо, 2019

ISBN 978-5-04-096371-3

Архимандрит Спиридон (Кисляков) - Я хочу пламени. Жизнь и молитва - Содержание

«Предрасположен к одному творчеству святости…» Предисловие составителя

§ 1. Из моего раннего детства

§ 2. [Беседа с дедушкой Яковом]

§ 3. [Мои религиозные состояния]

§ 4. [Великий пост в деревне]

§ 5. [Наши крестные ходы]

§ 6. [Деревенский труд]

§ 7. [Молитвы и думы о Боге]

§ 8. Пронский мужской монастырь

§ 9. На богомолье в Киев

§ 10. Из Киева в Одессу

§ 12. Афон

§ 13. Моя жизнь в Константинополе

§ 17. [Посещение отца Мартиниана]

§ 20. Петроград

§ 22. Возвращение домой

§ 27. Осуществление пророчества юродивого Максима

§ 37. Интимная беседа с епископом Мефодием

§ 38. Вознесение

§ 39. Мои думы

§ 40. Мои мечты

§ 42. Продолжение крестного хода

§ 43. Алтай

§ 44. Моя беседа с владыкой

§ 45. Мое хождение с проповедью в тюрьму

§ 46. Проповедническая проба

§ 47. Мое размышление

§ 48. Второй раз с крестным ходом

§ 50. Я на архиерейской пасеке

§ 51. Мои мысли

§ 56. Третий и четвертый крестные ходы

§ 57. Моя поездка за границу

§ 58. Поклонники и поклонницы

§ 59. Мои мысли

§ 65. На море

§ 71. Мои размышления

§ 72. Мое размышление

§ 88. Экстатическое состояние

§ 91. Иркутск

§ 92. Иргень

§ 93. Моя беседа с иргенским настоятелем-миссионером

§ 94. Мое первое знакомство с бурятами

§ 95. Иргенское озеро

§ 98. Моя беседа с Зархаем

§ 99. Моя первая проповедь среди бурят

§ 105. Любовь ― ведение

§ 106. Поездка по миссии

§ 107. Речь отца Павла

§ 111. Крестный ход

§ 113. Нерчинская каторга

§ 114. [После Сибири]

§ 115. [Мое пребывание на войне]

§ 116. [Поворотное решение]

Архимандрит Спиридон (Кисляков) - Я хочу пламени. Жизнь и молитва - Предисловие составителя

Так получилось, что имя архимандрита Спиридона (Кислякова), в свое время хорошо памятное многим тысячам православных людей, едва не кануло в реку времени. Неутомимый миссионер, одаренный проповедник, вдохновенный пастырь, бескомпромиссный служитель Христовой правды, он на сломе исторических эпох российской жизни оказался одним из тех, кто наиболее рано и глубоко почувствовал их драматическую неизбежность. С болью и сокрушением он искал причины произошедшего страшного перелома и, вновь и вновь переосмысляя свой многолетний церковный опыт, приходил к убеждению, что в основе всех постигших Россию несчастий лежит трагический факт отпадения христиан от Христа. Родившийся в 1875 году в селе Козинка Скопинского уезда Рязанской губернии, Георгий Степанович Кисляков вырос в той русской народной стихии, которая на рубеже веков дала России самые разные примеры религиозного вдохновения – от Григория Распутина, до прп. Силуана Афонского. Егорий, как звали его в семье, с ранних лет отличался необычайной приверженностью Богу. Его воспоминания самым ярким образом описывают его детские вдохновенные и самозабвенные молитвы, поиски Творца в окружающем мире, искренние устремления уразуметь «божественное». Ранние попытки убежать в Иерусалим, жизнь восьмилетним мальчиком в Пронском монастыре, пешее паломничество к киевским святыням… Уже в четырнадцать лет он попадает на Афон, остается там на послушании в русском Андреевском скиту, потом долгое время проводит на Афонском подворье в Константинополе. Возвращается в Россию, на Андреевское афонское подворье в Петербурге. По представлению петербургского митрополита Палладия (Раева) он отправляется на Алтай, в распоряжение Макария (Невского), епископа Томского, известного миссионера и просветителя язычников. Несколько лет юноша участвует в ежегодных крестных ходах, открывает в себе незаурядный проповеднический дар, вместе со священникамимиссионерами спорит о вере со старообрядцами и проповедует язычникамбурятам…

Ко времени принятия в 1903 году монашеского пострига (и практически сразу же – священства) иеромонах Спиридон повидал очень многое в церковной жизни того времени, сам пережил и искушения, и восстания со дна падений. Сразу же после принятия сана он стал нести тюремное служение – проповедовать и беседовать с заключенными и каторжанами. Бездна человеческой боли, ужасного греха и невыносимого страдания открывалась ему в этих встречах. Необычайно одаренный чувством сопереживания, он «страдал со страждущими», входя в самую глубину людского горя. Неуживчивый, не склонный к компромиссам, стремящийся к правде Божией – он раз за разом входил в конфликты с теми, кто его окружал. Не давая спуску другим, споря и отстаивая правду, он в то же время неуемно строг и к себе. Читатель еще поразится, как искренне он перечисляет как свои множество страшных грехов, совершенных каторжанами и поведанных ему в горьких исповедях – точно по словам Достоевского: «Всякий из нас пред всеми во всем виноват!» Во время первой русской революции его близость к заключенным и симпатии к ним послужили поводом для его ареста во время подавления карательной экспедицией революционной Читинской республики. Вскоре после этого он вынужден уехать на другой конец империи, на украинскую Волынь, в ведение знакомого ему по Алтайской миссии епископа Амвросия (Гудко). И там он не терпит архиерейской неправды и переходит в другую епархию. Первую мировую иеромонах Спиридон встречает в Одессе. В первые же ее дни он говорит резкую проповедь против войны, против убийства христианами друг друга – и вскоре после этого отправляется полковым священником на фронт.

Именно на фронте, среди неимоверного страдания и горя, поражающих его своей бессмысленностью, он переживает откровение, переворачивающее его жизнь. Вид немецких самолетов с нарисованными крестами, несущих смерть мирным людям (они бомбили колонну беженцев), внезапно поражает мыслью: если животворящий Крест Христов несет смерть, то христианство в человеческой истории потерпело поражение. Там, где в ожесточении и ярости христиане убивают христиан, не может идти и речи о стремлении к Небесному Царю. Нет оправдания тем, кто призывает благословение Божие на этот ничем не оправданный ужас войны ради непонятных целей. Скоро грянет возмездие всем, кто причастен этому обману, – к таким людям о. Спиридон, конечно, относит и себя. Этот переворот вынуждает его в растерянности искать выхода, отчаянно пытаться понять: что в эти дни должен делать христианин и священник? А тем временем неумолимо истекает отпущенный Российской империи срок, и вот уже везде: в войсках, в тылу, в умах людей – рушатся еще недавно казавшиеся неколебимыми устои, и лава безумия, гнева и смерти течет от фронтов в Россию. Течет огромная людская масса – измученная, озлобленная, потерявшая всякое уважение к жизни, лихо распевающая «Яблочко» и сквозь прищуренные в ненависти глаза глядящая на «буржуев». Один из тех, кто, по цветаевскому определению, наделен «безмерностью в мире мер», о. Спиридон не может найти для себя никакого «умеренного», разумного варианта жизни и служения. Как жить по правде Христовой – тоже не знает. Неожиданно выход и новый путь открывает ему его новый знакомый, киевский профессорбогослов Василий Ильич Экземплярский. Отец Спиридон познакомился с ним незадолго до революции, и в смутные дни распада Экземплярский призывает его возглавить только что образованное в Киеве церковное братство Иисуса Сладчайшего. Для деятельного, бурлящего энергией о. Спиридона это оказывается местом обретения нового, подлинного, искреннего служения. Предметом его заботы и попечения становятся городские бедняки, нищие, пролетарии, разбегающиеся с фронтов солдаты. Неустанно и самоотверженно он служит, проповедует, беседует, организовывает благотворительные столовые и кружки для просвещения бедняков. В кратчайшее время он становится героем и кумиром киевской бедноты, его обожают и упоенно слушают его призывы о возвращении христианской жизни ко Христу.