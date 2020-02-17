Максим Грек - Нина Синицына

Жизнь замечательных людей Первая биография Максима Грека, созданная известным специалистом по русской словесности XVI века Н.В. Синицыной, соединяет жизнеописание преподобного с обстоятельным анализом его произведений.

Максим Грек (1475—1555) — греческий православный монах, гуманист, лингвист и философ, сыгравший главную роль в переводе Св. Писания и иной философско-богословской литературы на русский язык.

Нина Синицына - Максим Грек

М.: Молодая гвардия, 2008. — 236[4] с: ил.

Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1162

ISBN 978-5-235-03104-3

Нина Синицына - Максим Грек - Содержание

Глава первая. Греческий город Арта

Родители и образование

О гипотезе Ильи Денисова

Глава вторая. Италия

Флоренция: гуманизм

Флоренция: аскетизм

Замок Мирандола и монастырь Сан-Марко

Венеция и удаление на Афон

Глава третья. Святая гора Афон

Монастырская жизнь

Труды: поэтическое творчество

На пути к новому служению

Глава четвертая. Москва

Константинопольское посольство в Москве

Первые собеседники

Переводы и книгописные центры

Полемика: пространство свободы

Глава пятая. Чаша

Первый суд

Дело о разводе великого князя

Второй суд

Глава шестая. Освобождение

После суда: ответ обвинителям

Царское венчание и освобождение

Прижизненные собрания сочинений

Вместо эпилога

Примечания

Хронология жизни и творчества Максима Грека

Краткая библиография

Нина Синицына - Максим Грек - Пролог

Курбский, живя в Литве после бегства из России в 1564 году, написал так: «В книгах и книжных занятиях я находил утешение от бед и скорбей мира. Постигая разум древних мужей, я прочитал и изучил "Физику" Аристотеля, десять книг его "Этики", а также часто обращался к родным мне священным писаниям, по которым мои праотцы воспитывали свои души. Вникая в них, я часто вспоминал о преподобном Максиме, новом Исповеднике, потому что некогда случилось мне с ним беседовать. И я спросил его о книгах учителей наших восточных: все ли они переведены с греческого языка на наш словенский язык и где они сохранились — у сербов ли, или у болгар, или у других славянских народов? Он же отвечал, что не переведены не только на словенский, но и на латинский язык долго не было дозволено их перевести.

Римляне очень хотели их перевести, много просьб обращали к греческим царям, но они запрещали: "Не знаю, — добавил Максим, — почему они так делали". А когда Константинов град был окружен безбожными турками и последний царь Константин понял, что большая и нестерпимая беда предстоит граду, он ополчился против турок с воинством, обороняя стены столицы, пока не погиб. А свою царицу с казной и царской книгохранительницей отправил по Белому морю на кораблях на Родос и в Венецию. И потом — по грехам христианским — Константинов град Божиим праведным судом был передан под власть безбожных турок... и великое святилище Божией мудрости, Святая София была осквернена, и повергнут великий алтарь, и патриарх Анастасий, пресвитеры и клирики изгнаны из церкви, взяты в плен и в рабство. Но потом патриарх с пресвитерами и диаконами совершил побег из плена в Венецию и вынес с собой церковную библиотеку.

Венецианцы же, увидев в своих руках то, чего они давно желали, оставили все другие дела, принялись единодушно за книги учителей восточных Церквей и поручили перевод двум пресвитерам Святой Софии и Петру архидиакону, мужам искусным не только в Священном писании, но и в светских науках, и к ним приставили своих премудрых ученых, и перевели книги всех учителей наших восточных, сколько их нашли, на латинский язык. Переводы отдали для напечатания, размножили большим тиражом и послали их продавать не только в Италии, но и в других западных странах для воспитания, исправления и обучения христианских народов. Все это мне поведал Максим, я слышал от превозлюблен-ного учителя моего, из его преподобных уст. И приехав сюда из моего отечества, я стал учиться латинскому языку, чтобы перевести на свой язык то, что еще не преложено, потому что чужие наслаждаются трудами наших учителей, а мы таем гладом духовным, на свое взирая».

Так рассказывал Курбский. Таков был его стиль. Таков был стиль эпохи.

Курбский продолжил и дополнил рассказ Максима Грека. Он сообщил о дальнейших переводах, теперь уже «на наш язык словенский»; на него переведена немалая часть греческих книг, притом «без всякие цены, даром». «Одни переведены Максимом философом и его учеником Селиваном, другие — мною многогрешным, с моими помощниками, искусными учеными мужами». Имелись в виду переводы Бесед святителя Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна, переведенные в 1524 году Максимом Греком и его учеником, троицким монахом Селиваном.

Курбский включил не только своего учителя, но и — без ложной скромности — самого себя в длительную традицию передачи знания, учености (translatio studii). В истории мировой культуры передача, традиция, трансляция, перевод играют не меньшую роль, чем новация и новаторы. Только их сосуществование обеспечивает полнокровное развитие культуры. Переводы являются показателем активности национальной культуры, а не ее пассивности.

Максим Грек был не только причастен к этой трансляции, точнее, к обоим направлениям в истории культуры. Он сам, в реальности своей жизненной судьбы, повторил путь греческих книг его рассказа; к тому же собственная Одиссея рассказчика дополнила и изменила вектор движения, расширила его ареал. Из Греции, своей родины, он сначала отправился на запад, в итальянские города. В частности, он трудился в Венеции, упомянутой у Курбского. Здесь знаменитый итальянский печатник Альд Мануций издал в 90-х годах XV века и в начале XVI века большое количество греческих книг, а будущий Максим Грек (тогда он носил еще мирское имя) сотрудничал с ним.