Мы приехали в Латакию — крупнейший сирийский порт на Средиземном море — поздней ночью. Мой гид Хаммуд, выделенный Министерством туризма для сопровождения, остановил свой выбор на отеле «Меридиан» в 10-ти километрах от города: «Отсюда рукой подать до Угарита». Отель поражал роскошью, но в нем практически не было восточного колорита, свойственного многим гостиницам Алеппо и Дамаска. Типичный европейский, фешенебельный отель, где все отлажено до автоматизма. Только красивая мелодия и песня на арабском языке в исполнении местной знаменитости, раздававшаяся из бара, возвращали меня в реальность пребывания на Ближнем Востоке. После сытного ужина мы вышли подышать свежим воздухом и неожиданно попали в восточную сказку. Свет тусклых фонарей выхватывал из темноты экзотические цветы и деревья, беседки, увитые арабской вязью, мощеные плиткой дорожки и спокойное, совсем не по ноябрьски ласковое море. Мы обошли вокруг гостиницы и очутились на заброшенном пустыре. «Недопустимое расточительство, — подумал я, — ведь здесь можно построить еще один отель или разбить парк». — Это не простой пустырь, — объяснил Хаммуд, словно угадав ход моих мыслей, — его ждет великое будущее. Недавно археологи наткнулись на фундаменты двух больших дворцов. Предполагают, здесь находилась летняя резиденция угаритских царей. Представляешь, как повезло владельцам отеля, отбоя не будет от туристов! Хаммуд, по специальности инженер-электрик, в советское время учился в Ленинграде и прекрасно говорил по-русски. Сведения о древней истории Сирии приобретал самостоятельно. Это сыграло положительную роль в его новой профессии гида. Он, в отличие от людей, получивших университетское образование, не щеголял датами, именами, научными терминами, зато прекрасно разбирался в структуре Угарита и его месте в системе международных отношений Древнего Востока. В этот вечер мы не ложились спать допоздна. Обслуживающий персонал еще долго наблюдал за нашей оживленной беседой в холле гостиницы. Хаммуд готовил меня к встрече с Угаритом. Как соха откопала целый город Несмотря на то, что сведения о существовании Угарита давно уже стали известны ученым из переписки главных действующих лиц Древнего Востока — царей хеттов, правителей Египта и Вавилона, найти его долго не удавалось. Помог, как это часто бывает, случай. В 1928 году крестьянин из небольшого поселка Мина аль-Бейда, находящегося недалеко от морского побережья, вспахивая поле, обнаружил, что его соха скребет по какой-то твердой поверхности. С помощью приятелей он выкопал несколько громадных камней.
Первая часть книги посвящена изучению памятников Древней Финикии, в частности, связанных с именем богини Астарты, культ которой был весьма распространен в языческом Ливане и сохранялся некоторое время даже после появления первых христианских храмов. Почему из сонма финикийских божеств я выделил именно Астарту, богиню любви и плодородия? Мне показалось, что мой взгляд на любовь как на движущую силу развития человечества близок к финикийскому. Ведь не зря Астарта являлась главным божеством и покровительницей самых крупных финикийских городов Библа, Сидона и Тира. Искать финикийские древности Ливана ─ дело нелегкое. Страна кедров неоднократно подвергалась нападению многочисленных захватчиков, действия которых не отличались гуманностью. Так, ассирийцы в VII веке до н. э. сравняли с землей Сидон, а Александр Македонский в III веке до н. э. то же самое проделал с Тиром. Хорошо сохранились лишь памятники античного времени. Храмы Астарты I тысячелетия до н. э. и ранее лежали в руинах, и поэтому найти их среди груды развалин было нелегко. Думаю, мне все-таки удалось справиться с этой задачей, и читатель с интересом пройдет вместе со мной по следам богини Астарты
Александр Юрченко - Путешествие по Ливану - в поисках загадочной Финикии
Книгоноша, 2013. - 110стр
ISBN: 978-966-2615-15-9
Александр Юрченко - Путешествие по Ливану в поисках загадочной Финикии - Содержание
Предисловие
Часть I. По следам богини Астарты
Глава 1. Прежде всего, о ливанском гостеприимстве
Глава 2. Древний Библос — сердце Финикии
Глава 3. Адонис и Афродита. История любви
Глава 4. Сидон — пурпурная столица
Глава 5. Астарта и Эшмун. Легенда, ожившая в камне
Часть II. В поисках загадочной Финикии
Глава 1. Тир — финикийский остров свободы
Глава 2. Мелькарт приносит попутный ветер
Глава 3. Похищение Европы, основание Фив и финикийская Монна Лиза
Часть III. Наследники финикийцев
Глава 1. По дороге в хардин
Глава 2. Гора Хардин. Между прошлым и будущим
Глава 3. Люди и святые
Глава 4. Гора Харисса — «вавилонская башня» ливанских церквей
Вместо эпилога. Как сбываются мечты
Библиография
Об авторе
Вторая книга серии «Древности Средиземноморья» неслучайно посвящена Томасу Эдварду Лоуренсу, или Лоуренсу Аравийскому. Обычно, когда говорят об этой легендарной личности, благодаря которой на карте мира со временем появились независимые арабские государства, то вспоминают знаменитый фильм «Лоуренс Аравийский»8 с Питером О‘Тулом9 в главной роли. Но мало кто знает о юношеских годах этой главной легенды времён Британской империи — суперагента британской разведки, боевого офицера, лидера арабского восстания против Османской империи, авантюриста — искателя приключений, археолога, писателя, политика, поэта и философа.Ещё в детстве Томас путешествовал вместе с отцом по средневековым замкам Уэльса, затем юноша заинтересовался орденом тамплиеров10 и в девятнадцатилетнем возрасте совершил велосипедный 2-хмесячный поход по средневековым замкам Франции. В двадцать один год выпускник Оксфордского колледжа Иисуса11 Томас Лоуренс осуществил пеший поход по Ближнему Востоку, и, пройдя более 1000 миль12 за 2 месяца, изучил крепости крестоносцев в Палестине, Ливане и Сирии. Эти путешествия легли в основу дипломной работы «Влияние крестоносцев на средневековую военную архитектуру Европы», которая была издана в виде книги «Крепости крестоносцев»13 его младшим братом Арнольдом Лоуренсом 14, через год после трагической гибели Лоуренса Аравийского в результате несчастного случая.Изучая крепости и замки Сирии, я постоянно думал о пути, пройденном молодым Томасом Лоуренсом. Во многом наши дороги совпадали, но иногда они расходились. Наши подходы к изучению фортификационных сооружений на Ближнем Востоке во многом отличались. Томас изучал преимущественно крепости крестоносцев, меня же интересовали все крепости на территории Сирии, как европейские, так и мусульманские. Главное отличие этих сооружений в том, что крестоносцы были завоевателями и строили громадные крепости, в которых можно было укрыться большому гарнизону и защищаться длительное время. Крепости мусульман служили укрытием для арабских князей-феодалов и их челяди — они находились в своей стране и могли найти защиту в любом другом месте, поэтому не считали нужным возводить фундаментальные сооружения. Крепости крестоносцев в Сирии в основном располагались вдоль берега Средиземного моря или вблизи от него. Небольшие арабские крепости строились в горах в труднодоступной для конницы местности, более крупные сооружения размещались в больших городах — например, крепости в Алеппо и Дамаске.В отличие от дипломной работы Лоуренса Аравийского, моя книга не носит научный характер. Это не монография, а скорее путеводитель для туристов-одиночек или коллективных групп, желающих ознакомиться не только с устройством фортификационных сооружений, но и с историей раннего и позднего Средневековья.
Александр Юрченко - Крепости и замки Сирии эпохи крестовых походов
Книгоноша, 2012. - 160 стр
ISBN: 978-966-2615-03-6
Александр Юрченко - Крепости и замки Сирии эпохи крестовых походов - Содержание
Как родилась серия «Древности Средиземноморья»
Предисловие к книге «Крепости и замки Сирии. По следам Лоуренса Аравийского»
Ещё одно предисловие. Вынужденное. Кто такой Лоуренс Аравийский
Часть 1. По следам Лоуренса Аравийского
Крак де Шевалье
Кастель Блан, Кастель Руж и Калаат Арийма в придачу
Тартус — весёлый город
В логове ассасинов
Крепость Маркаб
Саон
Алеппо
Часть 2. Крепости и замки Сирии
Цитадель Дамаска
Крепость Джендаль
Крепость Субейба
Театр-цитадель в Босре
Крепость Салхад
Замок Крак де Шевалье
Белая крепость в Сафите (Кастель Блан)
Калаат Арийма
Замок Кастель Руж
Крепость Тортоза (Тартус)
Крепость Арвад
Крепость Хаваби
Крепость Масьяф
Калаат Кадмус
Калаат Кахф
Маркаб
Крепость Маника
Калаат Улайка
Крепость Абу Кбейс
Калаат Мадык
Крепость Бени Кахтан
Калаат аль-Махальбе
Саон
Калаатейн
Крепость Шейзар
Крепость Борзей
Калаат Шамамис
Салямия
Цитадель Алеппо
Крепость Симеона
Крепость Харим
Цитадель Циррус
Город-форт Расафа
Крепость Дура-Эвропос
Город-крепость Халябия
Залябия
Калаат аль-Маани
Калаат Неджм
Калаат Джабар
Крепость Сиффин
Калаат Рахба
Замок Каср аль-Хейр аль-Гарби
Замок Каср аль-Хейр аш-Шарки
Каср ибн Вардан
Часть 3. Эпоха крестовых походов как венец фортификационного зодчества на Ближнем Востоке
Положение Сирии накануне первого Крестового похода
Сцена боевых действий в эпоху крестовых походов и главные действуюшие лица на ней
Первый Крестовый поход
Исторические портреты
Ситуация в Сирии после первого крестового похода. Взгляд мусульман на приход крестоносцев
Второй Крестовый поход
Сирия после второго Крестового похода
Исторические портреты
Третий Крестовый поход
Четвёртый Крестовый поход
Пятый Крестовый поход
Шестой Крестовый поход
Седьмой Крестовый поход
Восьмой Крестовый поход
Выводы
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