Мы приехали в Латакию — крупнейший сирийский порт на Средиземном море — поздней ночью. Мой гид Хаммуд, выделенный Министерством туризма для сопровождения, остановил свой выбор на отеле «Меридиан» в 10-ти километрах от города: «Отсюда рукой подать до Угарита». Отель поражал роскошью, но в нем практически не было восточного колорита, свойственного многим гостиницам Алеппо и Дамаска. Типичный европейский, фешенебельный отель, где все отлажено до автоматизма. Только красивая мелодия и песня на арабском языке в исполнении местной знаменитости, раздававшаяся из бара, возвращали меня в реальность пребывания на Ближнем Востоке. После сытного ужина мы вышли подышать свежим воздухом и неожиданно попали в восточную сказку. Свет тусклых фонарей выхватывал из темноты экзотические цветы и деревья, беседки, увитые арабской вязью, мощеные плиткой дорожки и спокойное, совсем не по ноябрьски ласковое море. Мы обошли вокруг гостиницы и очутились на заброшенном пустыре. «Недопустимое расточительство, — подумал я, — ведь здесь можно построить еще один отель или разбить парк». — Это не простой пустырь, — объяснил Хаммуд, словно угадав ход моих мыслей, — его ждет великое будущее. Недавно археологи наткнулись на фундаменты двух больших дворцов. Предполагают, здесь находилась летняя резиденция угаритских царей. Представляешь, как повезло владельцам отеля, отбоя не будет от туристов! Хаммуд, по специальности инженер-электрик, в советское время учился в Ленинграде и прекрасно говорил по-русски. Сведения о древней истории Сирии приобретал самостоятельно. Это сыграло положительную роль в его новой профессии гида. Он, в отличие от людей, получивших университетское образование, не щеголял датами, именами, научными терминами, зато прекрасно разбирался в структуре Угарита и его месте в системе международных отношений Древнего Востока. В этот вечер мы не ложились спать допоздна. Обслуживающий персонал еще долго наблюдал за нашей оживленной беседой в холле гостиницы. Хаммуд готовил меня к встрече с Угаритом. Как соха откопала целый город Несмотря на то, что сведения о существовании Угарита давно уже стали известны ученым из переписки главных действующих лиц Древнего Востока — царей хеттов, правителей Египта и Вавилона, найти его долго не удавалось. Помог, как это часто бывает, случай. В 1928 году крестьянин из небольшого поселка Мина аль-Бейда, находящегося недалеко от морского побережья, вспахивая поле, обнаружил, что его соха скребет по какой-то твердой поверхности. С помощью приятелей он выкопал несколько громадных камней.

Александр Юрченко - Древние святыни Сирии - По стопам апостола Павла

2011 год - 130стр

ISBN: 978-966-2615-01-2

Александр Юрченко - Древние святыни Сирии - Содержание

Вместо предисловия

Угаритская музыка слова

Дамаск и окрестности

По стопам апостола Павла в Дамаске

Сейднайя — христианская жемчужина Сирии

Госпожа Сейднайской горы

Молитва на языке Иисуса Христа

Мечеть Омейядов — визитная карточка Дамаска

Хомс и окрестности

Колыбель императоров Древнего Рима

Кадеш — блуждающий город

Победить змея — победить зло

Хама и окрестности. Пальмира

Апамея — город пятисот слонов

Ключ к мозаикам монастыря Никертай

Тайны крепостей ассасинов

Пальмира — город-мираж

Зенобия пальмирская — царица пустыни

Алеппо и окрестности

Welcome!

Поездка в Наби Хури

Сказание о монастыре Святого Симеона, просидевшего на столпе сорок лет

К югу от дамаска

Трагедия крепости Джендаль

На родине императора Филиппа-аравитяина

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