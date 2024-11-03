Предлагаемая общему вниманию книга ставит целью дать русскоязычному читателю возможность составить целостное представление о пятивековом отрезке истории греческой поэзии, который обычно совершенно упускается из виду и как бы не существует вообще. В традиционных курсах античной литературы на него, как правило, не остается времени, и в лучшем случае дается общая его характеристика с упоминанием отдельных наиболее значимых персоналий. Для византинистов он, напротив, оказывается слишком ранней предысторией, которой опять-таки уделяется минимальное внимание. В курсах христианской литературы в поле зрения попадает только христианская гимнография, рассматриваемая отдельно от всего остального, а при разговоре о поэтах, писавших в античной традиции, христианские авторы часто даже не упоминаются, или же не воспринимаются всерьез. Правда, в последнее время ситуация начала меняться.

Мне довелось в течение двенадцати лет читать курс «Позднеантичная и раннехристианская Литература» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, и в этой книге я попыталась учесть те сложности, с которыми сталкивалась сама в процессе преподавания. Как оказалось, в настоящее время легче найти критические издания и фундаментальные исследования по отдельным авторам, нежели обзорный, но в то же время не слишком краткий очерк, охватывающий весь литературный процесс. Значительная часть поэтических текстов не переведена, или переведена не полностью, а существующие переводы разбросаны по различным сборникам и периодическим изданиям. Все это привело к мысли о необходимости книги, посвященной позднеантичной поэзии в целом, которая была бы полезна и студентам, и преподавателям, и всем, кого этот период интересует. Таким образом, потребности преподавателей и студентов учитывались в первую очередь, что не могло не наложить отпечатка на всю работу. Я только констатирую факт, предоставляя читателю самому решить, достоинство это, или недостаток.

Используемая терминология, вынесенная в заглавие, может вызвать нарекания. Традиционно термин «позднеэллинистический» применяется к периоду, близкому к условной дате окончания «эллинистического» времени - 31 г. до н. э. Более поздний период обычно именуется «императорским». Однако для поэзии интересующего нас отрезка времени: с начала II до конца VI в. - такой термин малоинформативен: во-первых, он не позволяет отличить греческий материал от латинского, во-вторых, сама империя претерпевает существенные изменения в связи с принятием христианства. Поэтому я предпочла отойти от этой традиционной терминологии тем более, что в современной научной литературе используется и та, которой пользуюсь я.

Татьяна Александрова - Позднеэллинская и ранневизантийская поэзия II-VI вв. - Очерк истории литературного процесса

М.: ИМЛИ РАН, 2024. - 592 с.

ISBN: 978-5-9208-0746-5

Татьяна Александрова - Позднеэллинская и ранневизантийская поэзия II-VI вв. - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. ПОЭЗИЯ II-III ВВ. Н. Э

ГЛАВА 1. ГИМНЫ

ГЛАВА 2. ДРУГИЕ МАЛЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

ГЛАВА 3. ORACULA

ГЛАВА 4. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ЭПОС

ГЛАВА 5. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭПОС

ЧАСТЬ II. ПОЭЗИЯ IV — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ V В. Н. Э

ГЛАВА 1. ПОЭЗИЯ ГРИГОРИЯ НАЗИАНЗИНА

ГЛАВА 2. ПОЭЗИЯ МАЛЫХ ФОРМ

ГЛАВА 3. ЭПОС — МИФОЛОГИЧЕСКИЙ, ДИДАКТИЧЕСКИЙ, ХРИСТИАНСКИЙ

ГЛАВА 4. ПАРАФРАЗЫ И ЦЕНТОНЫ

ЧАСТЬ III. ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ V — VI ВВ

ГЛАВА 1. ПОЭЗИЯ НОННА

ГЛАВА 2. ЭПОС — МИФОЛОГИЧЕСКИЙ, ДИДАКТИЧЕСКИЙ, ХРИСТИАНСКИЙ

ГЛАВА 3. ПОЭЗИЯ МАЛЫХ ФОРМ.

ГЛАВА 4. ЛАТИНСКАЯ ПОЭЗИЯ В ГРЕЧЕСКОМ МИРЕ

ГЛАВА. 5. ХРИСТИАНСКАЯ ПОЭЗИЯ V-VI ВВ

Заключение