Ландини Грегори – Рассел

Бертран Рассел родился в аристократической семье в Рейвенскрофте, Уэльс, в викторианскую эпоху в Англии 18 мая 1872 года. Его семья, младшая ветвь герцогов Бедфордских, была знаменитой. Его отец, виконт эмберли, был убежденным атеистом, чья политическая карьера в Парламенте была разрушена взглядами, которые тогда все еще шокировали общественное мнение, такими как поддержка избирательного права женщин и контроль над рождаемостью. Интеллектуальная свобода его матери от порабощения эпохой была результатом ее дружбы с Джоном Стюартом Миллом, который стал крестным отцом маленького Берти. К сожалению, его мать и сестра умерли от дифтерии, когда ему было два года, а его отец умер примерно восемнадцать месяцев спустя. В завещании Эмберли содержались инструкции по воспитанию его сыновей агностиками, одним из которых был ученый Д.А. Сполдинг, который первоначально работал репетитором у старшего брата Берта Фрэнка. Но бабушка с дедушкой выиграли последовавшую судебную тяжбу. Фрэнк был несчастен в доме своего деда Джона Рассела, и его бунтарство привело к тому, что его отправили в школу-интернат. Вскоре после этого умер его дед, и Берта был оставлен на милость своей пуританской бабушки - шотландской пресвитерианки, исповедовав- шей добродетели викторианской морали среднего класса.

Они жили в Пембрук-Лодж, где немецкие и швейцарские гувернантки Берта с раннего возраста учили его свободно говорить по- немецки. Изолированный классом от обычного общения в детстве и юности, он нашел убежище в череде своих наставников, и его бунты были направлены протав «доказательств», найденных в геометрии Евклида. В возрасте одиннадцати лет его брат Фрэнк привил Расселу любовь к геометрии — любовь, вскоре утраченную, когда геометрия не смогла дать ему независимость от его окружения. Тем не менее эта «ослепительная первая любовь», в конечном счете, привела его к тому, что в 1890 году он получил стипендию для изучения математики в Тринити-колледже в Кембридже. Альфред Норт Уайтхед, тамошний математик, благосклонно прочитал его экзаменационное сочинение на получение стипендии и проявил к нему интерес Их интерес к фундаментальным исследованиям перерастет в долговременную дружбу.

В Кембридже преподавание математики было плохим. Рассел вскоре пресытился и обратил свой ум к изучению философии. Он объясняет:

Мои учителя предлагали мне доказательства, которые я считал ошибочными и которые, как я узнал позже, были признаны ошибочными. Ни тогда, ни в течение некоторого времени после того, как я покинул Кембридж, я не знал, что немецкие математики нашли лучшие доказательства... (PfM, с. 15).

Доминирование прикладной математики в Кембридже было результатом экзаменов (система Tripos). Эго эффективно делало преподавание абстрактной математики заложником скучных упражнений. Но для философии это увлечение стало счастливым следствием. Бабушка была недовольна, так как это занятие не было подходящим для «будущего премьер-министра». У него была короткая схватка с верой, основанной на разуме, еще не освободившейся от догматизмов его детства. Он пишет:

В течение двух или трех лет я был гегельянцем. Я точно помню момент, когда на четвертом курсе [в 1894 году] я стал одним из них. Я вышел купить жестянку табака и возвращался с ней по Тринити-лейн, как вдруг подбросил ее в воздух и воскликнул: «Великий Боже! (Great God in Boots!) - онтологический аргумент верен!» (A. v. I, с. 84).

Ландини Грегори – Рассел

Пер. с англ. В.В. Целищева. - Μ.: Ка- Η0Η+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 480 а: ил.

ISBN 978-5-88373-829-5

Ландини Грегори – Рассел – Содержание

НУЛЬ СОКРАЩЕНИЯ

ХРОНОЛОГИЯ

ОДИН ЖИЗНЬ И РАБОТА

Дальнейшее чтение

АДА МАТЕМАТИКИ И МЕТАФИЗИКИ

Числовые дьяволы

Преимущества честного труда над воровством

Укрощение бесконечности

Логицизм

Натуральные числа как Объекты

Число чисел

Дальнейшее чтение

ТРИ PRINCIPIA МАТНЕМАТСА

PrincipiaL

Prindpiac

He-класс теория

Номиналистическая семантика Principia

Or Principles к Principia

Дальнейшее чтение

ЧЕТЫРЕ ФИЛОСОФИЯ ЛОГИЧЕСКОГО АТОМИЗМА ,.

Пути парадокса

Парадигма Рассела: Определенные дескрипции

Логический мираж

Дальнейшее чтение

ПЯТЬ НАУЧНАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

«Проблемы философии»

Наше познание внешнего мира

Утерянная книга Рассела Теория познания

Знакомство и логика

Дальнейшее чтение

ШЕСТЬ УМ И МАТЕРИЯ

Материя: постановка проблемы

Нейтральный материал (stuff): действительно, ли он нейтрален?

Проблема индексикалов

Образы и ощущения составляют умы

Нейтральный монизм и истина

Структурный реализм

Дальнейшее чтение

СЕМЬ PRINCIPIA: ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Ученик Рассела

Рассел и Рамсей об «Оракуле»

Дальнейшее чтение

ВОСЕМЬ ВЕРОЯТНОСТНОЕ ЗНАНИЕ

Логика не есть часть философии?

Вероятность и индукция

О понятии причины

Дальнейшее чтение

ДЕВЯТЬ ИКАР

Либеральный декалог

Sub Specie Aeternitatis

Наука этики

Дальнейшее чтение

СЛОВАРЬ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ