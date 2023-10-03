В этой сравнительно небольшой для подобного предприятия энциклопедии мы попытались представить прошлое и настоящее религий — от их возникновения до наших дней. «Все религии мира» — название довольно претенциозное. Но мы, действительно, сделали попытку хотя бы кратко представить и племенные, и национальные, и мировые религии, существовавшие и существующие в мире. Основное внимание уделено тем религиям, воззрения которых оказали наибольшее влияние на современную цивилизацию. Особенно выделены, конечно, мировые религии — христианство, ислам и буддизм. С другой стороны, большинство «мертвых» религий, порожденных первобытностью и древнейшими цивилизациями, мы представляем сознательно краткими общими очерками. Исключение сделано для религии античного мира ввиду ее огромного воздействия на позднейшую культуру.

Структура энциклопедии достаточно проста. После общей статьи об отдельной религии (иногда — о группе религий) следует список изданных на русском языке источников и основной литературы. Затем дается словарь основных образов и понятий, а также связанных с религией исторических персоналий. Он построен по алфавитному принципу. Включены в него в основном образы, понятия и имена, упоминавшиеся в общей статье. Что касается ранних религий, то после общих статей о племенных верованиях и религиях древних цивилизаций следуют очерки об отдельных религиях.

Авторы данной работы — специалисты по истории религий, преподающие в московских вузах. С.В. Алексеев — доктор исторических наук, автор более чем 150 научных работ и учебных пособий. Г.А. Елисеев — кандидат исторических наук, доцент, автор более чем 100 научных работ и учебных пособий.

Сергей Викторович Алексеев - Все религии мира - Энциклопедический справочник

М.: Вече, 2007. - 592 с. - ил.

ISBN 978-5-9533-2139-6

Сергей Алексеев - Все религии мира - Энциклопедический справочник - Содержание

От авторов

Введение