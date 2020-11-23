Великие двунадесятые праздники месяцеслова являются важнейшей составляющей жизни Церкви как основы для годового богослужебного круга, так как в их праздничных службах сконцентрированы «воспоминания о выдающихся событиях из земной жизни Спасителя, свидетельствующие о домостроительстве Божием, о нашем спасении».

Богородичные праздники, рассматриваемые в данной работе, установлены в честь Пресвятой Богородицы, в знак особого прославления событий, произошедших в Ее земной жизни: Рождества, Введения во храм, Благовещения, Сретения Господня, Успения. При этом необходимо отметить, что праздник Сретения занимает совершенно особое положение, «он одновременно и Господский и Богородичный, но по уставным особенностям ближе к праздникам Богородичным». Особенностью богослужения великих праздников является назначение самой торжественной - бденной службы и поэтому знаком, установленным для них в месяцеслове, является крест в круге, означающий, что единая служба имеет в своем составе Всенощное бдение, состоящая, в свою очередь, из великой вечерни, утрени с полиелеем и первым часом.

Алешкина Лариса - Гимнография двунадесятых праздников в богословском и иконографическом осмыслении

Учебное пособие

М.: Издательство ООО «Киновек», 2013. 240 с.

Алешкина Лариса - Гимнография двунадесятых праздников в богословском и иконографическом осмыслении - Содержание

Часть первая Богородичные праздники и праздник Сретения Господня

Часть вторая Господские непереходящие праздники

Часть третья Господские переходящие праздники и праздник Пасхи

Часть четвертая Методические рекомендации к учебному пособию

Источники и литература

Приложение

Иконография Воскресения Христова и двунадесятых праздников

Алешкина Лариса - Гимнография двунадесятых праздников в богословском и иконографическом осмыслении - Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - История становления праздника

Установление праздника Воздвижения связано с праздниками в честь освящения Мартириума и ротонды Воскресения, по отношению к которым Воздвижение первоначально имело второстепенное значение. О значимости данных праздничных событий говорит то, что уже в конце 4 века это были главные христианские праздники наряду с Пасхой и Богоявлением. «По свидетельству паломницы конца 4 века Эгерии, Обновление праздновалось в продолжение 8 дней; каждый день совершалась Божественная литургия; храмы украшались как на Богоявление и на Пасху; на праздник в Иерусалим приходило множество людей, в т. ч. и из отдаленных областей - Месопотамии, Египта, Сирии. Эгерия подчеркивает, что Обновление праздновали в тот же день, когда был обретен Крест Господень, а также проводит параллель между событиями освящения Иерусалимских церквей и ветхозаветного храма, построенного Соломоном. Выбор 13 или 14 сентября как даты праздника Обновления мог быть обусловлен как самим фактом освящения именно в эти дни, так и сознательным выбором. По мнению ряда исследователей, праздник Обновления стал христианским аналогом ветхозаветного праздника Кущей, одного из 3 главных праздников ветхозаветного богослужения (Лев 34. 33-36), отмечавшегося на 15-й день 7-го месяца по еврейскому календарю (этот месяц примерно соответствует сентябрю), тем более что освящение Соломонова храма также произошло во время Кущей. Кроме того, дата праздника Обновления 13 сентября совпадает с датой освящения римского храма Юпитера Капитолийского, и христианский праздник мог быть установлен взамен языческого (эта теория не получила большого распространения). Наконец, возможны параллели между Воздвижением Креста 14 сентября и днем Распятия Спасителя 14 нисана, а также между Воздвижением и праздником Преображения за 40 дней до того.

Вопрос о причине выбора именно 13 сентября как дня праздника Обновления (и соответственно 14 сентября как дня праздника Воздвижения) окончательно не решен». Постепенно, судя по житиям святых, например, прп. Саввы Освященного, прп. Марии Египетской, уже к 6 веку праздник Воздвижения становится все более значительным. Само слово «воздвижение» среди сохранившихся памятников впервые встречается у кипрского автора Александра Монаха (527-565 годы), в его похвальном слове о Кресте, которое должно было читаться на праздник Воздвижения. После победы императора Ираклия над персами и торжественного возвращения святого Креста из плена в марте 631 г. празднование быстро распространяется по христианскому Востоку. На христианском Западе праздник Воздвижения Креста Господня впервые отмечается в первой половине 7 столетия при папе Гонории 1 (625-638гг.) Праздник же Обновления Иерусалимского храма Воскресения, хотя и сохранился в богослужебных книгах до настоящего времени, является предпраздничным днем перед Воздвижением. Канон праздника написан прп. Косьмой, епископом Маюмским (8 век). Интересная особенность есть у этого канона - в нем две 9-х песни. Предание гласит, что однажды прп. Косьма был в праздник Воздвижения в другом городе, в Антиохии, и услышал, что его канон исполняют не так, как он его написал. Он указал, что канон следует петь по- другому, но на его замечания не обратили внимания. Когда он сказал, что он автор этого канона, от него потребовали доказательств. Тогда прп. Косьма тут же написал вторую 9-ю песнь, подобную первой. Хотя некоторые исследователи допускают возможность и того, что вторая 9-я песнь является остатком какого-то более древнего канона. Канон имеет акростих («Краегранесие»): «Кресту надеявся, пение отрыгаю» (Полагаясь на Крест, изношу песнь). Известны и другие авторы богослужебных текстов праздника Воздвижения: св. Андрей Иерусалимский (7-8 века) - три стихиры на литии; св. Иоанн Дамаскин (7-8 века) - стихира на стиховне; св. Феофан Начертанный (8-9 века) - стихира на литии; Киприан Студит (9 век) - стихира на литии; Анатолий Студит (9 век) - две стихиры на литии; император Лев 6 Мудрый (9-10 века) - стихира на литии.