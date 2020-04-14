Кочетков Георгий - Идите, научите все народы - Катехизис для катехизаторов

Кочетков - Идите, научите все народы
Главная цель этой книги — помочь православным катехизаторам в том, чтобы современные взрослые люди могли получать последовательное и целостное наставление в христианской вере и жизни, то, что в церкви на протяжении всей её истории называется катехизацией, оглашением.
Этот своего рода Катехизис написан не сейчас, работа над ним велась долго, с 1986 года. Но и теперь он не претендует на полноту, а является лишь подсобным материалом для катехизаторов на втором этапе оглашения, собственно в то время, с древности называемое «просвещением», когда закончился первый этап оглашения и человек окончательно совершил свой выбор, лично почувствовал первую благодать и реальную возможность что-то менять в своей жизни и в жизни вокруг себя, когда он, перейдя на второй этап, был допущен церковью к непосредственной подготовке к крещению и (или) воцерковлению через первую сознательную исповедь и первое причастие.
Предлагаемая система просвещения состоит прежде всего из 14-ти концептуальных тем. Она предполагает возможность регулярной (лучше — групповой) катехизации взрослых сознательных людей, готовящихся стать «верными», или «полными», членами Церкви, людей, желающих стать чадами Бога и Церкви, не просто по внешности называться христианами, а действительно жить в приобщении к полноте Церкви, к полноте благодати Божьей, полноте Духа и Истины, духа и смысла.
Второй этап оглашения не сводится только к устному научению. Есть ещё такие его аспекты, как участие в богослужении, доступном оглашаемым, личная молитва, познание Христа через евангельское слово, особенно через три синоптические евангелия (ибо четвёртое — Евангелие от Иоанна — читается, главным образом, лишь на третьем этапе оглашения). Также необходимо исправление своей жизни через внимание к себе, осознание себя и своих недостатков и грехов, своих проблем и, в то же время, познание любви Божьей, прощения Божьего и силы покаяния, которая приводит к освящению человека, к его очищению и прощению.
Кочетков Георгий - Идите, научите все народы - Катехизис для катехизаторов - В 7 частях
Изд. 2-е, испр. и доп.
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015-2016.
ISBN 978-5-89100-143-5
Кочетков Георгий - Идите, научите все народы - Катехизис для катехизаторов - В 7 частях - Содержание
Книга 1
Предисловие архиеп. Михаила (Мудьюгина) Предисловие автора ко второму изданию
Предисловие к первой части Катехизиса
Введение Беседа о мистике «божественного мрака»: Слово после паремии (Исх 20:1—21)
Тема 1 Бог и мир. Сотворение мира
Приложение 1. Основные представления о Боге и богах
Приложение 2. Священно-исторические источники Пятикнижия
Приложение 3. Справка о современной космологии
Тема 2 Божественное Откровение. Богопознание в Вере, Надежде и Любви. Библия и способы её толкования. Никео-Цареградский символ веры, его смысл и значение
Приложение 1. «Доказательства бытия Божьего»
Приложение 2. Триадическое различение писания и предания Церкви. Священное Писание и Священное Предание церкви, её писания и предания
Приложение 3. Символы веры
Книга 2 Предисловие ко второй части Катехизиса
Тема 3 Бог и человек. Сотворение человека. Первый (доисторический) Завет — Бога с Адамом
Приложение 1. В чём библейско-христианское учение о жизни и человеке совпадает и чем отличается от современных биологических и антропологических научных теорий и нехристианских представлений
Приложение 2. О понятии эволюции и современных эволюционных теориях
Приложение 3. О святоотеческой традиции толкования отрывка Быт 2:21
Тема 4 Проблемы отношениятварного человека к себе и другому человеку, к миру и дару тварной жизни: экология и биоэтика
Приложение 1. Болезнь и смерть человеческого тела. Генетика и евгеника
Приложение 2. Словарь специальных терминов
Книга 3 Предисловие к третьей части Катехизиса
Тема 5 Добро и зло, грех и закон. Грехопадение. Начало истории человечества
Приложение. Триадическое различение (трёхчастное членение по типу «писание Церкви» и «преданиеЦеркви») основных дихотомий мира сего: «грех — правда», «беззаконие — закон», «зло — добро»
Тема 6 Ветхий Завет Бога с людьми: четыре завета — с Ноем; Авраамом, Исааком и Иаковом; Моисеем; Давидом. Закон как «детоводитель ко Христу». «Десять заповедей» как основной ветхозаветный закон отношений к единому Богу и ближним. Пророки и основные пророчества — «мессианские места» Ветхого завета
Книга 4 Предисловие к четвёртой части Катехизиса
Тема 7 Первый, подготовительный, этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: Богоявление (Рождество и Крещение с последующим искушением)
Приложение. Сын Божий
Тема 8 Четвероевангелие,особенно «синоптики». Жизнь Иисуса на земле — «исполнение» Закона и Пророков. Внешнее и внутреннее подражание Христу
Книга 5 Предисловие к пятой части Катехизиса
Тема 9 Второй, благовестнический, этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: евангельское учение Господа (до входа в Иерусалим). Его центр — евангельские «блаженства» и молитва Господня «Отец наш Небесный»
Тема 10 Участие просвещаемых в «синаксарных» богослужениях. Основная часть и особые элементы Литургии оглашаемых. Введение в таинство просвещения — таинство слова и таинства покаяния, крещения, миропомазания и евхаристии
Приложение 1. Краткое чинопоследование Вечерни
Приложение 2. Краткое чинопоследование Утрени
Приложение 3. Краткое чинопоследование Литургии оглашенных (оглашаемых)
Приложение 4. Краткое чинопоследование Литургии верных
Книга 6 Предисловие к шестой части Катехизиса
Тема 11 Третий,искупительно-спасительный,этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: от «царского» Входа в Иерусалим до Вознесения к Отцу. Христос — Новая Пасха. Заключение Христом — Новым Адамом — Нового (последнего в истории) Завета с Богом
Тема 12 Христианство и основные существующие религии: иудаизм и ислам, буддизм и индуизм. Другие распространённые в наше время нехристианские учения и секты
Приложение. Новые религиозные движения христианского и нехристианского происхождения
Книга 7 Предисловие к седьмой части Катехизиса
Тема 13 Исполнение обетования — вступление в действие Нового Завета: Пятидесятница и Сошествие Святого Духа. Троическое Богоявление. Рождение Церкви — нового Народа Божьего
Тема 14 Церковь и церкви в истории. Православие и основные христианские исповедания. Церковь и современный человек, церковь и общество. Церковь и государство в нашей стране. Законодательство о свободе совести и религиозных объединениях. Современное положение и жизнь Русской православной церкви. Автокефальные православные церкви. Роль и место в церкви своей епархии. Жизнь в своей приходской и (или) братской общине
Заключение. Об исповеди за всю жизнь
Огромное спасибо за этот полный и систематизированный материал для научения новообращенных и катехизации!