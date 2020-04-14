Кочетков Георгий - Идите, научите все народы - Катехизис для катехизаторов

Главная цель этой книги — помочь православным катехизаторам в том, чтобы современные взрослые люди могли получать последовательное и целостное наставление в христианской вере и жизни, то, что в церкви на протяжении всей её истории называется катехизацией, оглашением.

Этот своего рода Катехизис написан не сейчас, работа над ним велась долго, с 1986 года. Но и теперь он не претендует на полноту, а является лишь подсобным материалом для катехизаторов на втором этапе оглашения, собственно в то время, с древности называемое «просвещением», когда закончился первый этап оглашения и человек окончательно совершил свой выбор, лично почувствовал первую благодать и реальную возможность что-то менять в своей жизни и в жизни вокруг себя, когда он, перейдя на второй этап, был допущен церковью к непосредственной подготовке к крещению и (или) воцерковлению через первую сознательную исповедь и первое причастие.

Предлагаемая система просвещения состоит прежде всего из 14-ти концептуальных тем. Она предполагает возможность регулярной (лучше — групповой) катехизации взрослых сознательных людей, готовящихся стать «верными», или «полными», членами Церкви, людей, желающих стать чадами Бога и Церкви, не просто по внешности называться христианами, а действительно жить в приобщении к полноте Церкви, к полноте благодати Божьей, полноте Духа и Истины, духа и смысла.

Второй этап оглашения не сводится только к устному научению. Есть ещё такие его аспекты, как участие в богослужении, доступном оглашаемым, личная молитва, познание Христа через евангельское слово, особенно через три синоптические евангелия (ибо четвёртое — Евангелие от Иоанна — читается, главным образом, лишь на третьем этапе оглашения). Также необходимо исправление своей жизни через внимание к себе, осознание себя и своих недостатков и грехов, своих проблем и, в то же время, познание любви Божьей, прощения Божьего и силы покаяния, которая приводит к освящению человека, к его очищению и прощению.

Кочетков Георгий - Идите, научите все народы - Катехизис для катехизаторов - В 7 частях

Изд. 2-е, испр. и доп.

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015-2016.

ISBN 978-5-89100-143-5

Кочетков Георгий - Идите, научите все народы - Катехизис для катехизаторов - В 7 частях - Содержание

Книга 1

Предисловие архиеп. Михаила (Мудьюгина) Предисловие автора ко второму изданию

Предисловие к первой части Катехизиса

Введение Беседа о мистике «божественного мрака»: Слово после паремии (Исх 20:1—21)

Тема 1 Бог и мир. Сотворение мира Приложение 1. Основные представления о Боге и богах Приложение 2. Священно-исторические источники Пятикнижия Приложение 3. Справка о современной космологии

Тема 2 Божественное Откровение. Богопознание в Вере, Надежде и Любви. Библия и способы её толкования. Никео-Цареградский символ веры, его смысл и значение Приложение 1. «Доказательства бытия Божьего» Приложение 2. Триадическое различение писания и предания Церкви. Священное Писание и Священное Предание церкви, её писания и предания Приложение 3. Символы веры



Книга 2 Предисловие ко второй части Катехизиса

Тема 3 Бог и человек. Сотворение человека. Первый (доисторический) Завет — Бога с Адамом Приложение 1. В чём библейско-христианское учение о жизни и человеке совпадает и чем отличается от современных биологических и антропологических научных теорий и нехристианских представлений Приложение 2. О понятии эволюции и современных эволюционных теориях Приложение 3. О святоотеческой традиции толкования отрывка Быт 2:21

Тема 4 Проблемы отношениятварного человека к себе и другому человеку, к миру и дару тварной жизни: экология и биоэтика Приложение 1. Болезнь и смерть человеческого тела. Генетика и евгеника Приложение 2. Словарь специальных терминов



Книга 3 Предисловие к третьей части Катехизиса

Тема 5 Добро и зло, грех и закон. Грехопадение. Начало истории человечества Приложение. Триадическое различение (трёхчастное членение по типу «писание Церкви» и «преданиеЦеркви») основных дихотомий мира сего: «грех — правда», «беззаконие — закон», «зло — добро»

Тема 6 Ветхий Завет Бога с людьми: четыре завета — с Ноем; Авраамом, Исааком и Иаковом; Моисеем; Давидом. Закон как «детоводитель ко Христу». «Десять заповедей» как основной ветхозаветный закон отношений к единому Богу и ближним. Пророки и основные пророчества — «мессианские места» Ветхого завета

Книга 4 Предисловие к четвёртой части Катехизиса

Тема 7 Первый, подготовительный, этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: Богоявление (Рождество и Крещение с последующим искушением) Приложение. Сын Божий

Тема 8 Четвероевангелие,особенно «синоптики». Жизнь Иисуса на земле — «исполнение» Закона и Пророков. Внешнее и внутреннее подражание Христу

Книга 5 Предисловие к пятой части Катехизиса

Тема 9 Второй, благовестнический, этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: евангельское учение Господа (до входа в Иерусалим). Его центр — евангельские «блаженства» и молитва Господня «Отец наш Небесный»

Тема 10 Участие просвещаемых в «синаксарных» богослужениях. Основная часть и особые элементы Литургии оглашаемых. Введение в таинство просвещения — таинство слова и таинства покаяния, крещения, миропомазания и евхаристии Приложение 1. Краткое чинопоследование Вечерни Приложение 2. Краткое чинопоследование Утрени Приложение 3. Краткое чинопоследование Литургии оглашенных (оглашаемых) Приложение 4. Краткое чинопоследование Литургии верных



Книга 6 Предисловие к шестой части Катехизиса

Тема 11 Третий,искупительно-спасительный,этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: от «царского» Входа в Иерусалим до Вознесения к Отцу. Христос — Новая Пасха. Заключение Христом — Новым Адамом — Нового (последнего в истории) Завета с Богом

Тема 12 Христианство и основные существующие религии: иудаизм и ислам, буддизм и индуизм. Другие распространённые в наше время нехристианские учения и секты Приложение. Новые религиозные движения христианского и нехристианского происхождения



Книга 7 Предисловие к седьмой части Катехизиса