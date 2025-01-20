Предисловие автора. Я рада представить читателям новую книгу по библеистике, являющуюся итогом моей пятилетней преподавательской деятельности в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете на Филологическом, Миссионерском факультетах и факультете Социальных наук. Импульсом для создания этой книги стала осознаваемая мною нехватка компактных учебных пособий для сокращенных учебных курсов по Ветхому и Новому Заветам, причем таких, которые были бы понятны и интересны не только для воцерковленных людей, но и для широкой аудитории. В разработке курса из 30-ти уроков по Библии мне также помог опыт чтения семестрового курса «Древние языки и культура» в Международном Университете в Москве, где моей задачей было дать студентам большое количество материала в сжатом виде, и в то же время изложить его максимально доступно.

Настоящую книгу можно по праву назвать «экспериментальной» — пособие является фактически первым опытом систематического изложения Библии на русском языке, адресованным как светской аудитории, так и церковной. Я постаралась написать такую книгу, которую сама бы с удовольствием прочла лет 15 назад как «введение в Библию». При обучении в ПСТГУ в 2004-2009 гг. для меня было огромной радостью открыть для себя содержание библейских текстов, и я надеюсь, что теперь смогу передать эту радость другим людям, которые будут читать эту книгу.

Хочется выразить благодарность коллективу издательства «Никея», подвигшему меня на написание книги по Библии для массового читателя, преподавателям кафедры библеистики Богословского факультета ПСТГУ, рецензировавшим эту книгу, преподавателям и студентам ПСТГУ, а также издательству «Даръ», взявшему на себя труд по ее изданию. Главную благодарность я адресую моим родителям Александру и Елене, которые поддерживали меня на протяжении всей продолжительной работы над текстом и стали первыми внимательными читателями этой книги.

Вероника Александровна Андросова - Библия для всех - курс 30 уроков - Том I - Ветхий Завет

В.А. Андросова. — М.: ДАРЪ, 2017. — 12+.

ISBN 978-5-485-00552-8 Том I: Ветхий Завет. — 448 с.

ISBN 978-5-485-00553-5 (т. 1)

Рецензенты: кафедра библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Вероника Андросова - Библия для всех - курс 30 уроков - Содержание 2-х томов

Том I. Ветхий Завет

Вводный урок

Урок 1. Книга Бытия (Быт 1-11): праистория человечества

Урок 2. Возникновение народа Божия (Быт 12-50): ветхозаветные патриархи Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф

Урок 3. Книга Исход

Урок 4. Книги Левит, Числа, Второзаконие

Урок 5. Исторические книги: Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, Книга Руфи, Первая и Вторая книги Царств

Урок 6. Исторические книги: Третья и Четвертая книги Царств, Первая и Вторая книги Паралипоменон

Урок 7. Книги малых пророков: Амоса, Осии, Ионы, Иоиля, Авдия, Михея, Наума, Софонии, Аввакума

Урок 8. Книга пророка Исайи

Урок 9. Книги пророков Иеремии и Иезекииля, книга Плач Иеремии Урок 10. Пророческие и исторические книги эпохи после Вавилонского плена: книги пророков Даниила, Аггея, Захарии, Малахии; книги Ездры и Неемии, Маккавейские книги

Урок 11. Книги Мудрости: Притчи Соломоновы, Книга Иова, Книга Екклесиаста, Песнь Песней Соломона, Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, Книга Премудрости Соломона

Урок 12. Псалтирь

Том II. Новый Завет

Урок 13. Начало евангельской истории. Исполнение ветхозаветных обетовании

Урок 14. Галилейский период. Нагорная проповедь и чудеса Иисуса Христа

Урок 15. Период пути на Страсти. Притчи Иисуса Христа

Урок 16. Страстная неделя. Поучения и речи Иисуса Христа

Урок 17. Распятие и Воскресение Иисуса Христа

Урок 18. Характерные особенности Евангелий от Матфея, Марка и Луки

Урок 19. Особенности Евангелия от Иоанна

Урок 20. Деяния апостолов: начало истории христианской Церкви. Служение апостола Петра (Деян 1-12)

Урок 21. Деяния апостолов: распространение Благовестия. Служение апостола Павла (Деян 13-28)

Урок 22. Послания апостола Павла: Первое и Второе послания к фессалоникийцам, Первое послание к коринфянам

Урок 23. Второе послание к коринфянам, Послание к галатам

Урок 24. Послание апостола Павла к римлянам

Урок 25. Послания апостола Павла из уз (Флп, Кол, Еф, Флм)

Урок 26. Пастырские послания апостола Павла (1 и 2 Тим, Тит)

Урок 27. Послание к евреям

Урок 28. Послание апостола Иакова и три послания апостола Иоанна

Урок 29. Первое и Второе послания апостола Петра и Послание Иуды

Урок 30. Апокалипсис

Вероника Андросова - Библия для всех - курс 30 уроков - Общая структура пособия

Настоящее пособие состоит из тридцати основных уроков и одного вводного, раскрывающего необходимые основополагающие понятия и термины. Пособие разделено на две части— Ветхий Завет и Новый Завет (Евангелия, Деяния апостолов, апостольские послания и Откровение Иоанна Богослова / Апокалипсис). Двенадцать уроков посвящены книгам Ветхого Завета, восемнадцать — книгам Нового Завета. Анализу четырех Евангелий посвящено семь уроков, два из которых — обобщающие. Такая структура изложения обусловлена тем, что в распоряжении русскоязычного читателя находится много разнообразной литературы по Евангелиям, в то время как по Ветхому Завету и корпусу апостольских посланий доступной богословской литературы недостаточно, и содержание этих библейских книг гораздо менее известно. Два урока посвященокниге Деяний апостолов, восемь уроков отведено на апостольские послания и один урок — на Апокалипсис. В отличие от большинства пособий, разбор библейских книг основывается не на порядке следования глав, а на выявлении и анализе основных тем, что существенно облегчает усвоение материала.

Кроме основного текста, в пособии присутствуют объемные примечания, где более детально раскрывается историко-культурный контекст библейской эпохи, даются цитаты из авторитетных христианских комментариев и богослужебных текстов. После каждого урока даны вопросы для самопроверки, в конце каждой части пособия приведен подробный тематический список литературы. Таким образом, пособие максимально удобно для самостоятельного изучения.

Использование в учебном процессе

Настоящее издание представляет собой учебное пособие для изучающих курсы «Священное Писание Ветхого и Нового Заветов», «Библеистика», «Экзегетика». Данные дисциплины присутствуют в программах высшего образования по специальностям теология и религиоведение и в программах духовных учебных заведений. В качестве основного учебного пособия книга может быть использована студентами очного отделения, для которых теология является дополнительной специальностью, а также студентами-теологами и религиоведами заочного, вечернего и дистанционного отделений (в частности, студентами ПСТГУ). Систематичность разбора всех библейских книг делает пособие полезным и для изучающих расширенные учебные курсы по Библии: «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета: Четвероевангелие», «Священное Писание Нового Завета: Апостол». Пособие также может быть рекомендовано для слушателей катехизаторских курсов и преподавателей воскресных школ.

Преимущества пособия

По сравнению с западной христианской традицией, в распоряжении русскоязычного читателя имеется сравнительно немного книг, посвященных систематической интерпретации Библии[1]. Отличительнал особенность и уникальность настоящего пособия состоит в том, что в нем даются основные сведения обо всех библейских книгах; по его прочтении читатель будет иметь четкое представление о Библии в целом. В пособии в краткой форме собраны воедино материалы по книгам Ветхого Завета, Евангелиям, книге Деяний и апостольским посланиям, Апокалипсису. Через цитаты и список литературы книга знакомит читателей с различными доступными русскоязычными трудами, учебниками, комментариями, статьями, посвященными изучению библейских текстов.

Использование разных переводов Библии

Самый известный перевод Библии на русский язык — это так называемый «Синодальный» перевод. Этот перевод стал создаваться в начале XIX века по инициативе Российского Библейского общества; он был составлен известными церковными деятелями и одобрен органом высшей церковной власти того времени — Священным Синодом. Традиционно в богослужениях Русской Православной Церкви используется перевод Библии на церковнославянский язык, а Синодальный текст был предназначен для «домашнего» чтения русскоязычными верующими. В наши дни Синодальный перевод пользуется заслуженным авторитетом в Русской Православной Церкви.

Однако Синодальный перевод, законченный в 1876 году, местами оказывается труден для понимания (к примеру, в части апостольских посланий). Преподавательский опыт автора показывает, что студенты небогословских факультетов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета испытывают затруднения при чтении Синодального перевода; для современного читателя язык отдельных мест Синодального перевода представляется частично устаревшим и иногда неясным. Этот фактор становится препятствием для восприятия библейского текста русскоязычными читателями и не способствуют развитию мотивации к самостоятельному чтению Библии.

Для людей, углубленно изучающих Библию, помимо переводов важно обращаться к оригиналам библейских книг, то есть древнееврейскому и древнегреческому текстам. В настоящей книге, представляющей собой научно-популярное пособие по Библии, некоторым приближением к первоисточникам послужат другие переводы, выполненные учеными, стремившимися максимально отразить особенности словоупотребления и стиля древних текстов оригинала.

В последнее десятилетие постоянно создаются различные новые переводы, обладающие разным качеством. К сожалению, нанастоящий момент еще не подготовлено обновленного современного перевода, который был бы признан Русской Православной Церковью как нормативный. В создавшихся условиях настоящее пособие должно помочь читателям сориентироваться и познакомить их с новыми переводами Библии, которые, несмотря на неизбежные недостатки, могут быть рекомендованы для ознакомления — они выполнены с благоговейным уважением к Слову Божию и одновременно соответствуют нормам современного русского литературного языка. В частности, в пособии предлагаются фрагменты Нового Завета из перевода под редакцией епископа Кассиана (Безобразова) (1970 г.), из перевода под ред. М.П. и М.М. Кулаковых (2000) и из перевода новозаветных посланий А.С. Десницкого (2015). Ряд фрагментов Ветхого Завета цитируются по «Современному переводу Библии» Российского Библейского общества (2011) и в некоторых местах — по переводу под ред. М.П. и М.М. Кулаковых (2015).

Принципы выбора варианта перевода в данной книге можно кратко изложить следующим образом. В пособии в качестве основного используется Синодальный перевод. Однако в тех случаях, когда в соответствующем библейском отрывке Синодальный перевод несколько «архаичен» или не полностью передает оттенки смысла оригинала, то используются альтернативные современные переводы. Автор пособия может оценить смысловую точность перевода на основании знания древнегреческого языка, знания основ еврейского языка и сравнения с переводами на современные европейские языки. Представляется, что данный подход поможет повысить интерес читателей к чтению Библии, а навык сравнения разных переводов позволит оценить богатство и красоту, неисчерпаемость и многоли-кость библейского текста[2].





[1] Непреходящую ценность имеют толкования Библии, сделанные отцами Церкви, такими как св. Иоанн Златоуст, св. Василий Великий, св. Кирилл Александрийский, блж. Феофилакт Болгарский, св. Феофан Затворник и многие другие. Среди качественных полноценных учебных пособий по библейским книгам можно назвать: «Четвероевангелие. Апостол» архи-еп. Аверкия (Таушева), «Христос и первое христианское поколение» еп. Кассиана (Безобразова); отметим также книги «Христос и Церковь в Новом Завете» прот. Александра Сорокина, «Над строками Нового Завета» иер. Георгия Чистякова. Учебными пособиями по Ветхому Завету служат «Исагогика Ветхого Завета» прот. Александра Меня, «Общее введение в Священное Писание Ветхого Завета. Пятикнижие» А.С. Кашкина, «Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций» иер. Геннадия Егорова.

Представляют интерес переведенные на русский язык труды зарубежных библеистов, к примеру «Введение в Новый Завет» православного греческого исследователя Иоанниса Каравидопулоса, комментарий к книгам Нового Завета английского протестантского ученого У. Баркли, книги авторитетных библеистов Брюса Мецгера и Рэймонда Брауна и пр.

[2] Ср. слова ученого и переводчика Библии А.С. Десницкого: «Перевод я часто сравниваю с фотографией. Есть живой человек, и есть снимок. Если он хороший, то дает о человеке довольно точное представление. Но можно снять его с другим настроением, другим освещением, другой техникой — и получится совсем другая фотография, хотя это тот же самый человек. Для того чтобы составить впечатление о человеке, нужно посмотреть не один снимок... Любой сложный древний текст должен быть доступен в разных переводах, чтобы высветить нам разные грани первоисточника» — Интервью Валдайскому благочинию. Подробное описание работы переводчиков Библии см. в книге Десницкий А.С. Современный библейский перевод: теория и методология. М., 2015.

2017-05-15

Вероника Андросова - Библия для всех - курс 30 уроков - Том II - Новый Завет

В.А. Андросова. — М.: ДАРЪ, 2017. —12+.

ISBN 978-5-485-00552-8

Т. II: Новый Завет. — 672 с.

ISBN 978-5-485-00554-2 (т. 2)

Вероника Андросова - Библия для всех - курс 30 уроков - Том II - Новый Завет - Содержание

Введение

Урок 1 (13).Начало евангельской истории. Исполнение ветхозаветных обетовании

Урок 2 (14). Начало общественного служения Иисуса Христа. Галилейский период. Нагорная проповедь и чудеса Иисуса Христа

Урок 3 (15). Период пути на Страсти. Притчи Иисуса Христа

Урок 4 (16). Страстная неделя. Поучения и речи Иисуса Христа

Урок 5 (17). Распятие и Воскресение Иисуса Христа

Урок 6 (18). Характерные особенности Евангелий от Матфея, Марка и Луки

Урок 7 (19). Особенности Евангелия от Иоанна

Урок 8 (20). Деяния святых апостолов: начало истории христианской Церкви. Служение апостола Петра (Деян 1-12)

Урок 9 (21). Распространение Благовестил: служение апостола Павла (Деян 13-28)

Урок 10 (22). Ранние послания апостола Павла: Первое и Второе послания к фессалоникийцам, Первое послание к коринфянам

Урок 11 (23). Послания, отражающие полемику апостола Павла с иудействующими: Второе послание к коринфянам и Послание к галатам

Урок 12 (24). Послание апостола Павла к римлянам

Урок 13 (25). Послания апостола Павла из уз: послания к филиппийцам, к колоссянам, к эфесянам и к Филимону

Урок 14 (26). Пастырские послания апостола Павла: Первое и Второе послания-к Тимофею, Послание к Титу

Урок 15 (27). Послание к евреям

Урок 16 (28). Соборные послания: Послание апостола Иакова; Первое, Второе и Третье послания апостола Иоанна

Урок 17 (29). Первое и Второе послания апостола Петра, Послание апостола Иуды

Урок 18 (30). Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис

Список литературы по Евангелиям

Список литературы по Деяниям, апостольским посланиям и Апокалипсису

Список понятий и имен по Новому Завету