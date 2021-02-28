Настоящее учебное пособие продолжает книгу «Писания малых пророков», но посвящено уже двум из четырех великих пророков — Исаии и Иеремии. Прошедшие со времени издания предыдущего пособия годы показали правильность примененного подхода и необходимость создания аналога для изучения пророков великих — Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила. Однако, ввиду весьма значительного объема указанных книг, решено было поделить рассмотрение на две части. Первая, предлагаемая на суд читателя, включает в себя Введение в пророческие писания и рассмотрение книг Исаии и Иеремии. Надо сказать, что как для студента-богослова (и небогослова), так и для рядового прихожанина (а откуда чаще всего берутся студенты, как не из прихожан), пророческая письменность представляет весьма значительную сложность. Во-первых, книги многих пророков не используются в богослужении (или используются очень редко, как, например, Иеремии и Иезекииля), так что самые имена пророков не известны студентам (прихожанам). Во-вторых, эти книги в подавляющем большинстве бессюжетные, что еще больше усложняет их восприятие и запоминание. Есть и другие сложности в изучении пророческой литературы: значительная опора на Закон Моисеев, также недостаточно известный читателю, использование большого числа как исторических, так и географических и прочих малоизвестных фактов, что делает в конечном итоге пророческую письменность «темной».

Однако если Закон Моисеев являнтся основой, фундаментом Ветхого Завета, то пророки — его (Ветхого Завета) венец. Они не только толкуют Закон, но и призывают к его исполнению, буквально насаждают чистоту монотеизма и нравственности. Они в полном смысле слова — голос Божий (как некогда Аарон говорил вместо Моисея). Кроме того, пророческая письменность не случайно сохранилась на протяжении тысячелетий — то, что было сказано древним, находит свое отражение в дальнейшем. Во Введении будет показано особое значение понятия «день Господень», которое с течением времени приобретает все большую определенность, пока не приводит читателя к Великому Пятку и Второму Пришествию. Здесь мы можем увидеть особенность ветхозаветных пророчеств: с течением времени они выполняются все точнее и полнее, никак не теряя актуальность. Впрочем, важную роль играют пророки и для понимания Нового Завета. Иудеи изумляются о Христе: как Он знает Писания, не учившисъ? (Ин 1. 15). Откуда же это видно? Да хотя бы из того, что Он часто приводит слова Ветхого Завета даже без ссылки на соответствующую книгу. Интересно, что Спаситель иногда не просто ци- тирует Ветхий Завет, но и дополняет его. Это хорошо видно на примере 5 главы Исаии, развиваемой Христом в Евангелии (Мф 21. 33; Мк 12. 1; Лк 20. 9). Особенно важны пророческие книги и для по- нимания венца всего Священного Писания — Апокалипсиса. Понимание значительной части из его образов и пророчеств невозможно вне прочной связи как с Ветхим Заветом вообще, так и, особенно, с пророческой письменностью.

Протодиакон Иоанн Шевцов - Писания пророков Исаии и Иеремии: Учебное пособие

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. 180 с.

ISBN 978-5-7429-1342-9

Протодиакон Иоанн Шевцов - Писания пророков Исаии и Иеремии: Учебное пособие - Содержание

Предисловие

Введение в пророческие писания

1. Место и значение пророческих книг в Библии

2. Этимология слова «пророк»

3. Божественное призвание к пророческому служению

4. Сущность и задачи пророческого служения

5. Способы получения пророческого откровения

6. Способы сообщения народу полученных откровений

7. Пророки истинные и ложные. Сыны пророческие

8. Содержание пророческих книг

9. Краткая история пророческого служения

10. Тяжесть пророческого служения

Пророк Исаия и его книга

1. Личность пророка и его время

2. Время написания и авторство книги

3. Особенности книги

4. План книги Вариант I (краткий) Вариант II (подробный)

5. Основные пророчества, содержание книги I. Пророчества обличительного и утешительного характера (гл. 1-39) II. Утешительные пророчества о спасении из плена, о Христе и искуплении (гл. 40—55) III. Духовное царство Христово и распространение его при содействии Св. Духа среди языческих народов (гл. 56-66)

6. Богослужебное употребление книги

Пророк Иеремия и его книга

1. Личность пророка и его время

2. Время написания и авторство книги

3. Особенности, стиль книги

4. План книги

5. Основные пророчества 1. Призвание к пророческому служению 2. Пророческие речи к иудеям и Иерусалиму (гл. 2-25) 3. Пророчества перед открытием суда Божия над иудеями (гл. 26-35) 4. Падение Иерусалима, судьба побежденных и служение Иеремии (гл. 36—45) 5. Пророческие речи об участи языческих народов (гл. 46-51) 6. Историческое заключение — царствование Седекии, падение Иерусалима, переселение в Вавилон (гл. 52)

6. Богослужебное употребление книги

Библиография