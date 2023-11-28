Амельченков, Епископ Серафим - Православное пастырство - Бог и человек в таинстве спасения

Богочеловек Иисус Христос, наш Спаситель, даровал людям счастливую возможность бытия в Его Святой Церкви, в которой каждый может приобщиться Божественной благодати Святого Духа и получить силы, чтобы бороться со злом и становиться лучше. Небесный Пастыреначальник наделяет особым даром священнослужения в Церкви тех, кто к этому призван и кто этого хочет, к этому устремляется и соответствующим образом готовится. Священники-пастыри призваны исполнять спасительную миссию Церкви по освящению окружающего мира, каким бы он ни был.

Сегодня вся жизнь, в том числе и церковная, в полной мере представлена в информационном пространстве, которое в одночасье может превратиться в поле битвы за души людей. Нередко подобное уже и происходит. Правильная реакция пастырей на происходящее в информационном поле, так сильно влияющем на умы современников, должна послужить устремлению человеческой души к свету. Подлинный путь к истинному Свету, которым является для мира Христос Спаситель (Ин. 8:12) хранит именно Святая Церковь. Задача пастыря — показывать этот путь и сопровождать по нему душу человека к единственному Источнику блага — Господу Богу.

Проблема загрязненности нашей духовной среды, наших чувств и намерений — не техническая, а идеологическая. Культивирование негативного фона бытия человека — это во многом охватившая мир философия, направленная на вытеснение религии. Для понимания современных процессов человек нуждается в правильной христианской интерпретации происходящего, необходимо овладеть инструментарием, помогающим отделять зерна от плевел, чтобы лучше разбираться в потоке информации и общественных отношениях. Важно отдавать себе отчет в том, что всякое общество строится на внутренней дисциплине, определенной субординации и ответственности. В случае их отсутствия общество подвергается деформации, а затем и разрушению. Несмотря на это, сейчас довольно часто приходится сталкиваться с ангажированными идеями эмансипации церковной жизни, в частности мыслями об освобождении от иерархической власти или о ее ограничении. К сожалению, делаются попытки перенести существующую в головах и поведении модель мирских человеческих отношений на отношение к Церкви и даже к Богу. Хотя идеальным должно быть обратное — когда отношения личности с Богом оказывают влияние и воздействие на коммуникацию в обществе. Современные пастыри призваны помочь человеку справиться с этой проблемой, и начать им следует с самих себя.

Епископ Серафим (Амельченков) - Православное пастырство - Бог и человек в таинстве спасения

М.: Издательский дом «Познание», 2023. — 272 с.

ISBN 978-5-6044878-8-4

Епископ Серафим (Амельченков) - Православное пастырство – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ В ПАСТОРОЛОГИЮ

§ 1. Формирование предметной области Предмет пастырского богословия. Содержание науки и ее методология. Источниковедение пастырского богословия. История пастырского богословия как науки

§ 2. Развитие пасторологии в России Отношение к пастырской подготовке в Древней Руси. Формирование школьной богословской среды. Подготовка священнослужителей в Российской империи. Формирование пастырского богословия как научной дисциплины. Частные педагогические подходы к преподаванию пасторологии. Появление систематических курсов пастырского богословия. Пастырское богословие на рубеже ХІХ-ХХ веков. Пастырское богословие в XX веке. Особенности пасторологических систем в XX веке. Пастырское богословие в XXI веке

§ 3. История образа пастыря Образ пастыря в языческих культурах. Образ пастыря в Ветхом Завете. Пастырство-священство в Ветхом Завете. Богоучрежденность новозаветного священства. Избрание и освящение служителей Церкви

§ 4. Пастырство Христа Спасителя и апостолов Пастырство Иисуса Христа. Пастырство апостолов. Пастырство по апостолу Павлу: пастырское слово, пастырская жизнь, пастырская любовь, пастырский дух, пастырская вера, пастырская чистота

§ 5. Христианское понимание мира и человека как основа пастырства Творение мира и человека. Образ Божий в человеке: свобода, разум, любовь. Христианин и мир

§ 6. Христианская антропология Путь спасения. Учение о синергии

Пастырский коллоквиум к Части I

II. ПАСТЫРСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА

§ 7. Православное учение о священстве Природа церковной иерархии. Служение церковной иерархии. Всеобщее священство и священство иерархическое

§ 8. Обязанности пастыря

§ 9. Пастырское призвание

§ 10. Подготовка к пастырству

§ 11. Искушения пастыря и противостояние им Типология возможных искушений. Борьба пастыря с искушениями

§ 12. Пастырское настроение

§ 13. Проявления любви Харизма брака. Харизма девства

§ 14. Понятие «совесть» в пастырском богословии Апостол Павел о совести

Пастырский коллоквиум к Части II

III. ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ

§ 15. Православное понимание греха и страсти

§ 16. Исповедь — пастырская перспектива Исповедь частная и общая

§ 17. Духовничество

§ 18. Старчество

§ 19. Пастырское попечение о людях в особых жизненных ситуациях Пастырское попечение о больных. Пастырская помощь умирающему. Помощь людям с психическими заболеваниями. Пастырское попечение о заключенных. Помощь алко- и наркозависимым

Пастырский коллоквиум к Части III

IV. ПАСТЫРСКАЯ ЭТИКА И АСКЕТИКА

§ 20. Введение в пастырскую аскетику

§ 21. Пастырская молитва Воспитание молитвы

§ 22. Пастырская любовь Пастырская любовь по апостолу Павлу. Воспитание пастырской любви. Возможные недостатки икономии и акривии

§ 23. Пастырское смирение Пастырское крестоношение

§ 24. Аспекты пастырского выгорания

Пастырский коллоквиум к Части IV

V. ПАСТЫРЬ, ОБЩИНА, ОБЩЕСТВО

§ 25. Приходское служение пастыря и его общественная деятельность Взаимоотношения пастырей. Общение в светской среде. Противостояние искушениям мира. Пастырское консультирование

§ 26. Евхаристическая и внебогослужебная жизнь прихода Евхаристия — центр общинной жизни. Миряне и формы церковного служения

§ 27. Примеры пастырского служения Преподобный Амвросий Оптинский. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священномученик архиепископ Серафим (Остроумов). Митрополит Антоний Сурожский

Пастырский коллоквиум к Части V

ФЛОРИЛЕГИЙ

ТЕМЫ ЭССЕ. ТЕМАТИКА СЕМИНАРОВ. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ