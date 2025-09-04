Социальное служение РПЦ
Русская православная благотворительность значительное свое развитие получила после Крещения Руси Владимиром I в 988 г. В «Повести временных лет» отмечается: «В лето... [996 г.] Владимир увидел, что церковь построена, вошел в нее и помолился Богу... И, помолившись Богу, сказал он так: “Даю церкви этой Святой Богородицы десятую часть от богатств моих и моих городов”» [10, с. 532- 534].
Таким образом, на содержание церквей, монастырей, лечебниц, богоделен была определена десятая часть поступлений княжеских доходов, или «десятая часть от всякого суда, и с торгу десятая доля... и от всякого хлеба на каждый год десятая доля» [2, с. 30]. Известный специалист в области изучения благотворительности и призрения в России Е. Максимов в 1894 г. отмечал: «Можно с уверенностью сказать, что никогда впоследствии, в течение всей остальной нашей истории, на дела благотворения не уделялось такой значительной части общих доходов, как в древнейший период княжеской власти. Этот век, по вниманию общества к делам благотворения и по жертвам для него, должен быть поставлен в тысячелетней жизни государства на первом месте» [1, с. 11].
Социальное служение Русской Православной Церкви
Учебое пособие
под ред. Н. Ф. Басова, священника Георгия Андрианова ; сост. разд. II Н. Ф. Басов
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2019. 512 с.
ISBN 978-5-906960-48-1
Социальное служение Русской Православной Церкви - Содержание
Введение
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
- Глава 1 ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОПЫТ ЦЕРКОВНОЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ В РОССИИ
- Глава 2 ЦЕРКОВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
- Глава 3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЛИЦАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ
- Глава 4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОЛОДЕЖИ
- Глава 5 ЦЕРКОВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
- Глава 6 ЦЕРКОВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
- Глава 7 ЦЕРКОВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
- Глава 8 ОПЫТ ЦЕРКОВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
- Глава 9 ЦЕРКОВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ
- Глава 10 ЦЕРКОВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ АЛКО- И НАРКОЗАВИСИМЫМ
- Глава 11 ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКОВНОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Глава 12 ПОТЕНЦИАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕРКОВНОГО СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
- ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- ДОКЛАД СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА НА ЕПАРХИАЛЬНОМ СОБРАНИИ г. МОСКВЫ
- ДОКЛАД СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА НА ЕПАРХИАЛЬНОМ СОБРАНИИ г. МОСКВЫ
- СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА ВСТРЕЧЕ С ДУХОВЕНСТВОМ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ЕПАРХИИ
- ПАТРИАРШЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ УГРОЗЫ
- ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ V ОБЩЕЦЕРКОВНОГО СЪЕЗДА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
- ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ТРЕЗВОСТИ
- ВЫСТУПЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕЗВОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА — ЦЕРКОВНЫЙ ПОДХОД»
- ЗЕМНОЕ И ВЕЧНОЕ
- ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО ФЕРАПОНТА УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ «СЕМЬЯ РОССИИ: ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА»
- ВСЕЦЕРКОВНЫЕ СЪЕЗДЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНОГО СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКОВНОЙ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, БЕРЕМЕННЫХ И ОДИНОКИХ ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СЕМЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ РОДИТЕЛЯ ИЛИ РЕБЕНКА, НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ И СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОСТАТКОМ
- ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ III ОБЩЕЦЕРКОВНОГО СЪЕЗДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ДУХОВНИКОВ И ГЛАВНЫХ СЕСТЕР СЕСТРИЧЕСТВ МИЛОСЕРДИЯ
- ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ IV ОБЩЕЦЕРКОВНОГО СЪЕЗДА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
- ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ V ОБЩЕЦЕРКОВНОГО СЪЕЗДА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
- ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ VI ОБЩЕЦЕРКОВНОГО СЪЕЗДА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
- ЦЕРКОВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — ДЕЛО ПРОФЕССИОНАЛА ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА?
- О ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКОВНОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
- ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКОВНЫХ ПРИЮТОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ
- СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) И МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
- И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛОМ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА) И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБЛАСТИ
- ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
- ПОЗИЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО РЕФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ПРОБЛЕМАМ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 116 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ
- ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЗАБОТЫ О ПРЕСТАРЕЛЫХ
- РЕЗОЛЮЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ» XXIV МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАТРИАРШЕЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 10-ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»
- О ЗАЩИТЕ НЕРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
- ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИАРШЕЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЯТЕЛЯМ
- ТАИНСТВО БРАКА И ПРЕПЯТСТВИЯ К НЕМУ
- КОММЮНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРАВОСЛАВНЫЕ И КАТОЛИКИ ВМЕСТЕ В ЗАЩИТУ СЕМЬИ»
- ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО БИОЭТИКЕ «О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВЫ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА О ВЫВЕДЕНИИ АБОРТОВ ИЗ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
- ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННОМ ДУХОВЕНСТВЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИКОВ И РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ
- СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ И ФСИН РОССИИ
- МИССИЯ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Список рекомендуемой литературы
Социальное служение Русской Православной Церкви - Введение
Социальное служение Русской Православной Церкви неразрывно связано с древней традицией милосердия, которая имеет свои основания в Библии (Священном Писании Ветхого и Нового Завета). Так, в частности, ветхозаветное учение гласит: «О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим» (Мих. 6,8). Пророк Захария (VI в. до Р. X.) поучает: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем» (Зах. 7, 9-10). Подобно ему, и пророк Исайя (VIII в. до Р. X.) говорит: «...научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь» (Ис. 1,17-18). От имени Бога он провозглашает: «...разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его...» (Ис. 58, 6-7).
Новозаветное основание социального служения Русской Православной Церкви раскрывается в притче Христа Спасителя о Страшном Суде (Мф. 25, 31-46). Согласно тексту притчи, пастух отделяет овец от козлов. Это символ праведников и грешников, которые разделены в День Суда. Первые совершают дела милосердия естественно, поэтому они удивленно воспринимают похвалу: «...приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы посетили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 34-36). Апостол Иаков, развивая тему Божественного воздаяния в своем послании, пишет: «Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, — хорошо делаете. <...> Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Иак. 2,8,12-13).
В своем выступлении 24 июня 2010 г. в Днепропетровске Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Когда мы говорим о развитии социальной работы в Церкви, то многие не знают, что такое социальная работа. А я скажу просто — это добрые дела. Это добрые дела по отношению к прихожанам, к слабым, больным, одиноким, и не только к прихожанам». Русская Православная Церковь с начала своего возникновения занимала значительное место в социальной помощи нуждающимся. Истоки и корни рассматриваемого явления уходят ко временам Крещения Руси (988). Можно отметить, что уже тогда начали складываться два важных направления помощи нуждающимся: монастырское, то есть помощь монастырей, и приходская помощь.
В исторических летописях отмечаются частые экстремальные природные явления, вызывавшие голод, который всегда сопровождался мором — эпидемиями, в результате которых вымирали сотни тысяч людей. Основными очагами призрения нуждающихся становились монастыри. Они содержали богадельные избы, больницы, детские приюты. Сюда стекались увечные, слепые, престарелые, вдовы, сироты. К началу XX в. только в церковно-монастырских богадельнях призревалось около 10 тысяч человек. Довольно эффективной была приходская деятельность по оказанию помощи нуждающимся. Для сбора средств проводились тарелочные и кружечные сборы, устраивались детские приюты для подкидышей и сирот. Велико было значение приходов и в распространении грамотности. Общественное мнение прихожан настраивалось на необходимость помощи сироте, вдове, нищему. Людей, которые отказывались от подаяния нуждающемуся, осуждали. «Не творящему милости — суд без милости», — говорили в народе.
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