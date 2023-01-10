Алфеев - Иларион - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах
Современная библеистика
Иисус Христос. В истории нет человека, о котором было бы столько написано. Библиография о Нем включает в себя Евангелия, послания апостолов, творения отцов Церкви, литургические тексты Восточной и Западной Церквей, многочисленные христологические трактаты разных эпох, сочинения православных, католических и протестантских теологов, размышления об «историческом Иисусе» авторов нового времени, художественную и научную литературу.
Эта библиография состоит из сотен тысяч томов, миллионов страниц, ознакомиться с которыми не под силу не только одному человеку, но даже целому научно-исследовательскому институту. Спустя две тысячи лет после пришествия в мир Иисуса Христа мы ощущаем пророческую силу слов, завершающих корпус Четвероевангелия: Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг (Ин. 21:25).
В истории нет другого человека, которому посвящено такое количество произведений живописного искусства. Лик Иисуса и отдельные события из Его жизни запечатлены для нас в многочисленных изображениях, начиная от фресок римских катакомб II—IV веков, равеннских мозаик V-VI веков, бесчисленных византийских и русских икон, западных средневековых картин и статуй, творений художников эпохи Возрождения и кончая произведениями, появившимися в новое время и продолжающими появляться на наших глазах.
Иисусу Христу посвящены музыкальные произведения, начиная от раннехристианской литургической музыки, включая многочисленные кантаты и величественные «пассионы» Баха, вплоть до рок-оперы «Иисус Христос — супер-звезда» и произведений современных композиторов, работающих как в классических, так и в популярных жанрах.
В обширный список произведений художественного творчества, посвященных Иисусу, следует включить появившиеся уже в XX веке экранизации Его земной жизни и отдельных ее эпизодов, а также огромное количество документальных фильмов об истории Иисуса и Его учеников, о местах, где протекала Его земная жизнь, о различных аспектах Его деятельности и учения, о становлении и развитии основанной Им Церкви.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 1 - Начало Евангелия
Второе издание:
М. : Общецерковная аспирантура и докторантура; Издательский
дом «Познание»; Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 800 с.: ил.
ISBN 978-5-906960-03-0 (т. 1)
ISBN 978-5-906960-02-3
дом «Познание»; Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 800 с.: ил.
ISBN 978-5-906960-03-0 (т. 1)
ISBN 978-5-906960-02-3
Первое издание:
М.: Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2016. — 800 с: ил.
ISBN 978-5-7533-1211-2 (т. 1)
ISBN 978-5-7533-1210-5
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 1 - Начало Евангелия - Содержание
Предисловие
Глава 1.В ПОИСКАХ «ИСТОРИЧЕСКОГО ИИСУСА»
- 1. Существовал ли Иисус?
- 2. Авторитет свидетелей
- 3. Был ли Иисус Богом?
- 4. Поиск «исторического Иисуса» и Его керигмы .
Глава 2. ИСТОЧНИКИ
- 1.Евангелия и их изучение
- Феномен четырех Евангелий
- Происхождение Евангелий
- Синоптическая проблема
- Роль устной традиции
- Демифологизация новозаветной науки
- Время написания Евангелий
- 2. Евангелие от Матфея
- 3. Евангелие от Марка
- 4. Евангелие от Луки
- 5. Евангелие от Иоанна
- 6. Послания Павла
- 7. Канон Нового Завета и апокрифические евангелия
- 8. Текст Евангелий в рукописной традиции
- 9. Интерпретация источников
Глава 3. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
- 1. Народ, страна, язык
- 2. Годы жизни
- 3. Проблема двух родословных
- 4. События, предшествовавшие рождению Иисуса
- 5. Рождение от Девы
- 6. Обстоятельства рождения
- 7. Место рождения
- 8. « Родители », « братья и сестры »
- 9. Детство и отрочество.
- 10. Два предания — два свидетеля?
Глава 4. СЫН БОЖИЙ
- 1. «В начале было Слово»
- 2. «Явился Иоанн, крестя в пустыне»
- 3. Крещение Иисуса
- 4. Искушение от диавола
- 5. Иисус и Иоанн Креститель
- 6. « Галилея языческая »
- 7. Иисус и Его родственники
- 8. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
Глава 5. ПРОРОК ИЗ НАЗАРЕТА ГАЛИЛЕЙСКОГО
- 1. Ветхозаветные пророки
- 2. «Пророк, сильный в деле и слове»
Глава 6. ИИСУС И УЧЕНИКИ
- 1. Призвание первых учеников
- 2. Избрание двенадцати
- 3. Непонимание
- 4. Иисус и Петр
- 5. Другие ученики из числа двенадцати
- 6.Наставление двенадцати
- 7.Ученики не из числа двенадцати
Глава 7. ИИСУС И ЕГО ПРОТИВНИКИ: НАЧАЛО КОНФЛИКТА
- 1. Кто состоял в оппозиции Иисусу?
- 2. Начало полемики с книжниками и фарисеями
- Можно ли есть с мытарями и грешниками?
- Можно ли есть неумытыми руками?
- «Ничто входящее в человека извне, не может осквернить его»
- Можно ли срывать колосья в субботу?
Глава 8. ИИСУС: ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
- 1. Внешность
- 2. Дистанции
- 3. Рацион
- 4. Безбрачие
- 5. Черты характера
- 6. Особенности речи
Заключение
Библиография
Список сокращений
Именной указатель
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель иллюстраций, вошедших в книгу
В первой книге были изложены общие принципы, на которых будет строиться вся серия, и сведения, касающиеся четырех Евангелий — главного источника информации о жизни и учении Иисуса. Мы также рассказали об основных направлениях, в которых развивается современная новозаветная наука, обратив внимание на необходимость критического подхода к ее выводам и достижениям. Затем были рассмотрены начальные главы четырех Евангелий, включая повествования о рождении Иисуса, Его крещении от Иоанна, искушении в пустыне, выходе на проповедь, призвании учеников.
Отдельные главы книги были посвящены пророческому служению Иисуса, началу конфликта между Ним и фарисеями, а также описанию некоторых наиболее характерных особенностей Его личности и характера.
Вторая книга посвящена Нагорной проповеди, содержащей квинтэссенцию нравственного учения Иисуса Христа. Несмотря на то что существуют различные теории происхождения проповеди (есть мнение, что она представляет собой собрание изречений, произнесенных в разное время), мы будем рассматривать ее как единый связный текст — в том виде, в каком она дошла до нас.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 2 - Нагорная проповедь
Изд. 2-е. — М. : Общецерковная аспирантура и докторантура; Издательский дом «Познание»; Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 616 с.: ил.
ISBN 978-5-906960-09-2 (т. 2)
ISBN 978-5-906960-02-3
ISBN 978-5-906960-09-2 (т. 2)
ISBN 978-5-906960-02-3
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 2 - Нагорная проповедь - Содержание
Предисловие
Глава 1. ОБЩИЙ КОНТЕКСТ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ
Глава 2. ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
Глава 3. «СОЛЬ ЗЕМЛИ» И «СВЕТ МИРА»
Глава 4. ЗАКОН И ПРОРОКИ
Глава 5. МИЛОСТЫНЯ И МОЛИТВА
Глава 6. «ОТЧЕ НАШ»
Глава 7. ПОСТ
Глава 8. БОГАТСТВО ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ
Глава 9. СУД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И СУД БОЖИЙ
Глава 10. «НЕ ДАВАЙТЕ СВЯТЫНИ ПСАМ»
Глава 11. «ПРОСИТЕ, И ДАНО БУДЕТ ВАМ»
Глава 12. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО»
Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Заключение
Библиография
Список сокращений
Именной указатель
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель иллюстраций, вошедших в книгу
В первой книге серии мы изложили общие принципы, которые легли в основу исследования, рассказали о важнейших направлениях современной новозаветной науки, о Евангелиях как главном источнике наших сведений об Иисусе. Затем были рассмотрены начальные главы четырех Евангелий и намечены некоторые магистральные темы, которые должны быть более полно изучены в последующих томах.
Вторая книга была посвящена Нагорной проповеди — самому продолжительному публичному выступлению Иисуса из всех вошедших в синоптические Евангелия. В нем сформулированы фундаментальные принципы Его нравственного учения, отражены Его взгляды на некоторые предписания закона Моисеева, перечислены качества, которыми должен обладать Его последователь, изложено учение о посте, молитве, милостыне.
Третья книга посвящена чудесам Иисуса, описанным в четырех Евангелиях.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 3 - Чудеса Иисуса
Изд. 2-е . — М. : Общецерковная аспирантура и докторантура;
Издательский дом «Познание»; Изд-во Сретенского монастыря,
Издательский дом «Познание»; Изд-во Сретенского монастыря,
2018. — 624 с.: ил.
ISBN 978-5-7533-1213-6 (т. 3)
ISBN 978-5-7533-1210-5
ISBN 978-5-7533-1213-6 (т. 3)
ISBN 978-5-7533-1210-5
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 3 - Чудеса Иисуса - Содержание
Предисловие
Глава 1. ЧУДО КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ФЕНОМЕН
Глава 2. ПЕРВОЕ ЧУДО ИИСУСА
Глава 3. ИСЦЕЛЕНИЯ
Глава 4. ИЗГНАНИЯ БЕСОВ
Глава 5. ЧУДЕСА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИРОДОЙ
Глава 6. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Глава 7. ВОСКРЕШЕНИЯ МЕРТВЫХ
Заключение
Библиография
Список сокращений
Именной указатель
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель иллюстраций, вошедших в книгу
Настоящая книга посвящена притчам Иисуса Христа, содержащимся в трех синоптических Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки. Книга продолжает серию исследований, посвященных жизни и учению Иисуса Христа. В соответствии с общим замыслом серии ее основная тема разделена на крупные тематические блоки: 1) рождение и детство Иисуса, начало служения; 2) Нагорная проповедь; 3) чудеса; 4) притчи; 5) Иисус в Евангелии от Иоанна; 6) Страсти и воскресение. Каждому тематическому блоку соответствует одна книга.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 4 - Притчи Иисуса
М. : Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2017. — 608 с: ил.
ISBN 978-5-7533-1214-6 (т. 4)
ISBN 978-5-7533-1210-5
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 4 - Притчи Иисуса - Содержание
Предисловие
Глава 1. ПРИТЧИ ИИСУСА И ИХ ПОНИМАНИЕ
Глава 2. ПОУЧЕНИЕ В ПРИТЧАХ
Глава 3. ДРУГИЕ ГАЛИЛЕЙСКИЕ ПРИТЧИ
Глава 4. ПРИТЧИ НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ
Глава 5. ИЕРУСАЛИМСКИЕ ПРИТЧИ
Заключение
Библиография
Список сокращений
Именной указатель
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель иллюстраций, вошедших в книгу
В первых четырех книгах серии «Иисус Христос. Жизнь и учение» мы работали преимущественно с материалом из Евангелий от Матфея, Марка и Луки. К Евангелию от Иоанна мы обращались лишь эпизодически. В частности, в первой книге серии мы рассмотрели начальные стихи этого Евангелия, свидетельства о встречах Иисуса с Иоанном Крестителем и рассказ о призвании Иисусом первых учеников (Ин. 1:19-51). В третьей книге были рассмотрены повествования о шести чудесах — браке в Кане Галилейской (Ин. 2:1-11), исцелении расслабленного (Ин. 5:1-16), умножении хлебов и буре на море (Ин. 6:1-21), исцелении слепого (Ин. 9:1-38) и воскрешении Лазаря (Ин. 11:1-46).
Настоящая книга целиком построена на Евангелии от Иоанна.
Как и другие евангелисты, Иоанн выступает прежде всего как свидетель тех событий, о которых говорит. Больше, чем кто-либо другой из евангелистов, он настаивает на своей особой роли свидетеля и очевидца, имеющего право говорить о том, что видел и слышал:
- И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин. 1:14).
- И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили (Ин. 19:35).
- Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его (Ин. 21:24).
- О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, — о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. (1 Ин. 1:1-3).
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 5 - Агнец Божий
М. : Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2017. — 688 с.: ил.
ISBN 978-5-7533-1215-0 (т. 5)
ISBN 978-5-7533-1210-5
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 5 - Агнец Божий
Предисловие
Глава 1. АГНЕЦ БОЖИЙ
Глава 2. ИИСУС, ХРАМ И ИУДЕИ
Глава 3. ВОДА ЖИВАЯ
Глава 4. СУД СЫНА БОЖИЯ
Глава 5. ХЛЕБ ЖИЗНИ
Глава 6. ИИСУС НА ПРАЗДНИКЕ КУЩЕЙ. .
Глава 7. ЖЕНЩИНА, ВЗЯТАЯ В ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ
Глава 8. СЕМЯ АВРААМОВО
Глава 9. ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
Глава 10. ПШЕНИЧНОЕ ЗЕРНО
Глава 11. СВЕТ МИРУ
Глава 12. ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА С УЧЕНИКАМИ
Глава 13. МОЛИТВА О ЕДИНСТВЕ
Заключение
Библиография
Список сокращений
Именной указатель
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель иллюстраций, вошедших в книгу
Настоящая книга завершает серию под названием «Иисус Христос. Жизнь и учение».
В предыдущих пяти книгах серии мы рассмотрели материал из четырех канонических Евангелий, предшествующий последнему посещению Иисусом Иерусалима. В первой книге речь шла о рождении Иисуса, Его детстве, начале Его общественного служения. Вторая книга была посвящена Его нравственному учению, изложенному на основе Нагорной проповеди (Мф. 5-7). Третья и четвертая книги были посвящены, соответственно, чудесам и притчам Иисуса. В пятой книге мы сконцентрировались на том материале Евангелия от Иоанна, который не имеет параллелей у синоптиков.
К событиям, относящимся к последним дням земной жизни Иисуса, мы до настоящего времени не обращались, за исключением одного чуда (иссушения смоковницы), которое было рассмотрено в третьей книге, нескольких притч, рассмотренных в четвертой книге, и изложенной в Евангелии от Иоанна беседы Иисуса с учениками после Тайной Вечери, ставшей объектом нашего внимания в пятой книге. В ней же мы рассказали об изгнании торгующих из храма — событии, которое Иоанн относит к началу земного служения Иисуса, а Матфей и Марк — к концу (мы придерживаемся взгляда, согласно которому речь идет о двух разных эпизодах).
Настоящая книга целиком посвящена событиям, разворачивавшимся в течение нескольких дней и знаменовавшим собой окончание земной истории Иисуса Христа — Сына Божия и Сына Человеческого.
Что говорят нам евангелисты о последних днях, часах и минутах Его жизни? Как описывают Его воскресение? Почему их повествования об этих событиях столь существенно разнятся и насколько они достоверны? Почему жизнь Иисуса закончилась столь мучительной и позорной смертью? В чем значение смерти Иисуса для христиан и почему Воскресение Христово остается главным праздником христианской Церкви, центральным пунктом христианского богословия? Почему история последних дней земной жизни Христа продолжает двадцать веков спустя оказывать столь мощное духовно-эмоциональное воздействие на миллионы людей? На все эти и многие другие вопросы призвана ответить настоящая книга.
Четыре канонических Евангелия построены по единому плану в том отношении, что их завершающие, весьма значительные по объему разделы посвящены последним дням земной жизни Иисуса и Его воскресению. Наиболее показательно в этом плане Евангелие от Иоанна. Лишь половина его (главы 1-11) посвящена событиям, вмещающимся в три с небольшим года общественного служения Иисуса. Вся вторая половина (главы 12-24) посвящена последним дням Его земной жизни, Его смерти и воскресению. В синоптических Евангелиях соотношение несколько иное: у Матфея и Марка события последних дней составляют около трети повествования (Мф., гл. 21-28, Мк., гл. 11-16), у Луки — около четверти (Лк. 19:19-24:53).
Тем не менее во всех четырех Евангелиях при всей разнице между ними именно завершающий раздел составляет смысловую сердцевину: все предшествующее повествование может быть названо развернутым введением в него.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 6 - Смерть и воскресение
М. : Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2017. — 848 с.: ил.
ISBN 978-5-7533-1216-7 (т. 6)
ISBN 978-5-7533-1210-5
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос - Жизнь и учение - В 6 книгах - Книга 6 - Смерть и воскресение - Содержание
Предисловие
Глава 1. «ИЕРУСАЛИМ, ИЗБИВАЮЩИЙ ПРОРОКОВ»
Глава 2. ДИАЛОГИ В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ
Глава 3. ИЕРУСАЛИМ. ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ
Глава 4. ЗАГОВОР ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ, ВЕЧЕРЯ В ВИФАНИИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ
Глава 5. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Глава 6. ГЕФСИМАНИЯ
Глава 7. ИИСУС ПЕРЕД ИУДЕЙСКИМИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКАМИ
Глава 8. СУД ПИЛАТА
Глава 9. РАСПЯТИЕ
Глава 10. ВОСКРЕСЕНИЕ
Заключение
Библиография
Список сокращений
Именной указатель
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель иллюстраций, вошедших в книгу
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