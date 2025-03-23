Алхимические символы до сих пор живы в современной культуре, о чём свидетельствует, например, нынешняя популярность книг и фильмов о Гарри Поттере.

Карл Юнг, основатель аналитической психологии, был увлечён алхимией. Она вдохновляла его, когда он писал «Красную книгу» — дневник своего путешествия, имевшего целью внутреннее познание. Он посвятил алхимии большую часть своей жизни, используя алхимические символы в качестве метафоры для бессознательных процессов.

В своей работе «Алхимия и психотерапия» Юнг исследует проблему применения алхимии в кабинете психотерапевта и возможность её приложения к социальным и политическим проблемам. В этой книге приводятся аргументы против господствующего дискурса в современной психотерапии — научного материализма — в пользу обнаружения духовного смысла.

Под редакцией Дейла Матерса - Алхимия и психотерапия. Постъюнгианский подход

М.: «Добросвет», ИД «Городец», 2016. — 424 с., ил.

978-5-906815-057־ («Добросвет»)

978-5-7913-0119-2 (ИД «Городец»)

Под редакцией Дейла Матерса - Алхимия и психотерапия – Содержание

Предисловие

Об авторах

Предисловие (Джон Биби)

Предисловие (Сьюзан Роуланд)

Благодарности

Введение (Дейл Матерс)

Часть I. Алхимия и значение

Глава 1. Камень, отвергнутый строителями (Рабби Давид Л. Фримен)

Глава 2. Mysterium coniunctionis. Материя жизни (Катрин Бижо)

Глава 3. Rosarium philosophorum (Дейл Матерс)

Часть II. Символический подход

Глава 4. Королева и её слуга (Карола Матерс)

Глава 5. В тот момент в розовом саду (Антониа Болл)

Глава 6. Точка во времени. Гороскоп как живая мандала (Карин Сирретт)

Глава 7. Обучение движению: воображение и живое тело (Ричард Уэйнрайт)

Часть III. Дух и природный мир