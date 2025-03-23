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Алхимия и психотерапия - Постъюнгианский подход

Алхимия и психотерапия - Постъюнгианский подход
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия

Алхимические символы до сих пор живы в современной культуре, о чём свидетельствует, например, нынешняя популярность книг и фильмов о Гарри Поттере.

Карл Юнг, основатель аналитической психологии, был увлечён алхимией. Она вдохновляла его, когда он писал «Красную книгу» — дневник своего путешествия, имевшего целью внутреннее познание. Он посвятил алхимии большую часть своей жизни, используя алхимические символы в качестве метафоры для бессознательных процессов.

В своей работе «Алхимия и психотерапия» Юнг исследует проблему применения алхимии в кабинете психотерапевта и возможность её приложения к социальным и политическим проблемам. В этой книге приводятся аргументы против господствующего дискурса в современной психотерапии — научного материализма — в пользу обнаружения духовного смысла.

Под редакцией Дейла Матерса - Алхимия и психотерапия. Постъюнгианский подход

М.: «Добросвет», ИД «Городец», 2016. — 424 с., ил.

978-5-906815-057־ («Добросвет»)

978-5-7913-0119-2 (ИД «Городец»)

Под редакцией Дейла Матерса - Алхимия и психотерапия – Содержание

Предисловие

Об авторах

Предисловие (Джон Биби)

Предисловие (Сьюзан Роуланд)

Благодарности

Введение (Дейл Матерс)

Часть I. Алхимия и значение

  • Глава 1. Камень, отвергнутый строителями (Рабби Давид Л. Фримен)

  • Глава 2. Mysterium coniunctionis. Материя жизни (Катрин Бижо)

  • Глава 3. Rosarium philosophorum (Дейл Матерс)

Часть II. Символический подход

  • Глава 4. Королева и её слуга (Карола Матерс)

  • Глава 5. В тот момент в розовом саду (Антониа Болл)

  • Глава 6. Точка во времени. Гороскоп как живая мандала (Карин Сирретт)

  • Глава 7. Обучение движению: воображение и живое тело (Ричард Уэйнрайт)

Часть III. Дух и природный мир

  • Глава 8. Природа выгорания и выгорание природы. Лень и гаичка (Готфрид Хойер)

  • Глава 9. Воплощённое бытие как алхимия. Пост-постмодернист- ский подход (Биргит Хойер)

  • Глава 10. Aurum vulgi. Алхимия в анализе. Критика имитированного феномена (Майкл Вэн)

  • Часть IV. Клиническое применение

  • Глава 11. Искупление (Рут Уильямс)

  • Глава 12. Серные пары поднимаются из почерневшего тела (Мэ- риэнн Бароун-Чапман)

  • Глава 13. Маскулинность и claustrum как теневой сосуд (Фил Госс)

  • Глава 14. Анорексия и алхимия (Джон Колверсон)

  • Глава 15. Индивидуационный квест Юнга (Натан Филд)

Views 379
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2025
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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