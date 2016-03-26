Термин «богословие» (по греч. θεολογία — составное слово, состоящее из двух слов: θεός — Бог и λόγος — слово) был заимствован христианами у древних греков, называвших богословом того, кто учил о богах. В христианском восприятии термин «богословие» может быть осмыслен двояким образом. Во-первых, как слово Бога о Самом Себе. Богословие в строгом смысле — как слово о Боге — стало возможным лишь после сошествия на землю Сына Божия, Который открыл нам истинное учение о Боге. По мысли святителя Григория Паламы, Бог ради нас не только воплотился, но и стал богословом. Это слово Бога о Себе и о сотворенном Им мире составляет содержание Божественного Откровения.

Во-вторых, в общепринятом значении под богословием понимают учение о Боге Церкви или какого-то богослова. Таким образом, богословие есть осмысление Божественного Откровения — свидетельство о постигнутом в Откровении. В древней Церкви областью богословия считался вопрос о Святой Троице. Не случайно в богослужебных текстах Божественная Троица именуется «истиннейшим предметом богословия». Так святой Апостол Иоанн, святитель Григорий Нази- анзин и преподобный Симеон именуются Церковью богословами: первый яснее других евангелистов изложил учение о Святой Троице и Божестве Сына; второй ревностно защищал и возвышенно проповедовал троичный догмат; третий воспел соединение человека с Триединым Божеством.

Все остальные части вероучения: о творении мира, о Воплощении Слова, о спасении, о Церкви и ее Таинствах, о Втором Пришествии Христовом и т. д. древние отцы относили к области икономии. Лишь позднее было принято понимать под богословием все вероучение о Боге и Его Домостроительстве, Его отношениях с миром и человеком. Ныне богословие — это целая совокупность наук, среди которых различают: догматическое, основное, сравнительное, нравственное и пастырское богословие.

Православное догматическое богословие — наука, в систематическом порядке раскрывающая содержание основных христианских вероучительных истин (догматов), принимаемых всей полнотой Православной Церкви.

Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), Архимандрит Исаия (Белов) - Догматическое Богословие - Курс лекций

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2014, стр. 290

ISBN 978-5-00009-060-2

Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), Архимандрит Исаия (Белов) - Догматическое Богословие - Курс лекций - Содержание

К читателю

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ

I. Понятие о богословие

II. Понятие о догматах

III. Полнота Новозаветного откровения и развитие догматической науки

IV. Священное Предание

V. Священное Писание

VI. Вероучительные тексты Православной Церкви

VII. Краткий очерк истории догматической науки

VIII. Понятие о Богопознании

IX. Божественные свойства и их именования

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОГМАТ О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

I. Политеизм и два монотеизма

II. Догмат о Святой Троице—основание христианской религии

III. Непостижимость догмата о Святой Троице

IV. Аналогии Святой Троицы в мире

V. Троичная терминология

VI. Краткая история догмата о Пресвятой Троице

VII. Основные свидетельства Откровения о троичности Бога

VIII. Свидетельства Откровения о равенстве Божественных Лиц

IX. Божественные ипостаси и их свойства

X. Единосущие Лиц Святой Троицы

XI. Образ Откровения Святой Троицы

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БОГ — ТВОРЕЦ И ПРОМЫСЛИТЕЛЬ МИРА

I. Творение

II. Грехопадение

III. Промысл Божий

Приложение I. Символические книги

Приложение II. Различия восточной и западной триадологии

Литература

Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), Архимандрит Исаия (Белов) - Догматическое Богословие - Курс лекций - Предисловие

Будьте всегда готовы всякому, требующему отчета у вас в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. (1 Пет, 3, 15) Христианская жизнь состоит из практической и созерцательной деятельности. Последнюю отцы Церкви называли богословием. Невозможно постичь тайны богословия и достигнуть истинного созерцания тому, кто не очистился от страстей путем практической деятельности, которая включает молитву, пост и исполнение заповедей Христовых, «Глубина догматов неисследима... Небезопасно и касаться богословия тому, кто имеет какую-нибудь страсть», — пишет святой Иоанн Лествичник, Поэтому святые отцы считали, что начинающим духовную жизнь не следует заниматься исследованием догматов. Для них достаточно исповедовать истины, заключенные в Символе веры.

Святой Варсонофий Великий говорит новоначальному: «Не хотел бы я, чтобы ты занимался сими книгами, потому что они возносят ум горе, но лучше поучайся в словах старцев, которые смиряют ум долу. Я сказал сие не с тем, чтобы унижать догматические книги, но лишь даю тебе совет, ибо пища бывает различна». В другом случае он же поучает: «Никогда не состязайся о вере, Бог не требует от тебя сего, но лишь того, чтобы ты веровал право, как принял от Святой Церкви при крещении, и чтобы соблюдал заповеди Его. Сохрани сие, и спасешься. Беседовать же о догматах не следует, ибо это выше тебя, но молись Богу о своих согрешениях...»

Не нужно думать, что во времена Варсонофия Великого пустыня была местом безопасным от еретиков. Из «Руководства» святых Варсонофия и Иоанна и других памятников этой эпохи хорошо известно, что в VI в. пустыню населяли не только православные иноки, но и оригенисты, несториане и монофизиты. Отцы советовали неопытным уклоняться от споров с еретиками, чтобы избежать смущения и омрачения ума.

Современная ситуация в Православии такова, что большинство верующих не знают тонкостей богословия и не интересуются ими. Они веруют в истины, заключенные в Никео-Константинопольском Символе веры, и спасаются путем послушания Церкви, через жизнь в Православии. Пастырь, видимо, сделал бы ошибку, если бы без серьезных на то причин начал проповедовать о сложнейших перипетиях догматической полемики прошлого или взялся бы разъяснять, скажем, образ соединения двух природ во Христе. Еще святой Григорий Богослов говорил, что не каждый, не со всеми и не во всякое время может рассуждать о догматах. В этом деле необходимы рассудительность и осмотрительность.

Но в целом невысокий богословский уровень прихожан не может считаться достаточным для пастыря Церкви. Он должен быть во всеоружии веры. «Вникай в себя и в учениву занимайся этим постоянно, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя», — пишет Апостол Тимофею (1 Тим. 4, 16). На духовенстве лежит особая ответственность за точное знание православного вероучения. Пастырь будет не на высоте своего призвания и может оттолкнуть от себя мыслящих людей, если окажется «безгласным» перед поставленным догматическим вопросом. В соответствии с духовным и интеллектуальным уровнем пасомых, ему надлежит в проповеди и в частной беседе с верующими сочетать «мягкую пищу» нравственного учения с более «твердой» — богословием. Каждый верующий, безусловно, должен знать в общих чертах основные положения православного вероучения.

Митрополит Московский Филарет говорит, что «никому не позволено в христианстве быть вовсе не ученым и оставаться невеждой. Сам Господь не нарек ли Себя Учителем и Своих последователей учениками. Неужели это праздные имена, ничего не значащие? И зачем послал Господь в мир Апостолов? — Прежде всего учить все народы: шедше, научите вся языки... (Мф. 28, 19) Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, — не для тебя посланы Апостолы, — ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства; я не знаю, что ты такое и что с тобой будет».

Конечно, цель христианской жизни состоит не в накоплении каких-либо богословских знаний, а в стяжании благодати Святого Духа, однако несомненно, что эта цель без знания основополагающих истин христианской веры недостижима. Признавая ошибочность чисто рассудочного подхода к тайнам веры, Церковь в то же время всегда призывала к тому, чтобы человек учился небесной Премудрости, возрастал в разумении духовном (Кол. 1,9). Она призывает к тому, чтобы вера христиан была не слепой, а сознательной.