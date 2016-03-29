Одесские богословские чтения - Выпуск 3 - Два Завета единой истории спасения

«Еврейский вопрос» в истории христианства был и остается одним из наиболее острых. И действительно: Иисус был евреем, Его Апостолы – евреи, Его народ, не распознавший в Иисусе своего Мессию – еврейский народ. С одной стороны, с народом Израиля связаны Божии обетования. С другой стороны, - и этот вопрос задают себе многие христиане - актуальны ли еще эти обетования? А если да, то какова сегодня Божия воля о Церкви и народе Израиля? Как должны складываться их отношения? Что ценного и важного может взять для себя Церковь из религиозной жизни еврейского народа?

Со второй половины ХХ столетия в среде различных христианских Церквей наблюдается рост интереса к истории и религии еврейского народа, и делаются попытки их нового переосмысления. Встречный интерес к личности Иисуса пробуждается в среде еврейских философов, богословов, духовных наставников. В еврейской среде появляются общины, принявшие Иисуса как Господа, но ревностно оберегающие собственное еврейство.

Католическая Церковь настойчиво призывает своих верующих к внимательному изучению еврейских корней своей веры. Революционной вехой, ознаменовавшей новый этап в отношениях католиков с евреями, стала принятая Вторым Ватиканским Собором 28 октября 1965 г. декларация Nostra aetate. В последующие годы было проведено множество встреч и опубликован ряд документов, развивающих идеи соборной декларации.

Особое значение для понимания данной проблемы имеет опубликованный в 1992 году новый Катехизис Католической Церкви. Вопросу взаимоотношений Церкви и народа Израиля здесь отводится несколько параграфов. Катехизис утверждает, что обетования Божии не отняты у Израиля. Еврейский народ каким-то сокрытым образом находятся в центре тайны спасения. Катехизис обращает внимание католиков и на то, что еврейская литургия и литургия христианская имеют много общих элементов: «Глубина познания веры и религиозной жизни еврейского народа, в том виде, в котором они и по сей день исповедуются и переживаются, может способствовать лучшему пониманию некоторых аспектов христианской литургии».

Другим важным документом, определяющим отношение католиков к иудеям является документ Папской Библейской Комиссии от 19 ноября 2001 года, озаглавленный «Еврейский народ и его Священные Писания в христианской Библии». Авторы документа убедительно показывают, что «без Ветхого Завета Новый остался бы книгой, не поддающейся расшифровке и пониманию, растением, лишенным корней и обреченным на умирание».

В третьем выпуске «Одесских богословских чтений» мы публикуем три статьи, в которых рассматриваются учение Католической Церкви об иудаизме и евреях; проблемы христанско-иудейского диалога, вопросы истории и современности мессианского иудаизма. В основу сборника легли лекции, прочитанные отцом Питером Хоккеном и Александром Доброером в одесской Школе апостольства мирян им. Станислава Шульминского SAC в марте 2005 года.

Одесские богословские чтения - Выпуск 3 - Два Завета единой истории спасения

Серия: «Одесские богословские чтения». Одесса 2007. - 36 с.

Под общей редакцией Александра Доброера

Одесские богословские чтения - Выпуск 3 - Два Завета единой истории спасения - Содержание

Предисловие

о. Питер Хоккен. Учение Католической Церкви об Иудаизме

о. Питер Хоккен. Еврейское мессианское движение

Александр Доброер. «Младшая сестра» и«старшие братья»: надежда на примирение

Сведения об авторах

Одесские богословские чтения - Выпуск 3 - Два Завета единой истории спасения - Раввин Иешуа и Его Церковь

Лет тридцать тому назад два художника еврейского происхождения, принявшие христианство и крещенные в Православной Церкви, были приглашены настоятелем пригородной одесской церквушки для росписи храма. Пока они занимались своей работой, рядом вертелись какие-то женщины, которые недовольно ворчали:» сами жиды и таких же жидов рисуют». Уверения в том, что Господь и Его Апостолы были евреями, не вызывал особого энтузиазма у местных хранительниц ортодоксии. Но когда в разговоре «выяснилось», что и Богородица была еврейкой, одна из его участниц не выдержала и завопила: „Русская Она была! Русская!”. Ситуация анекдотичная, и вряд ли о ней стоило бы вспоминать. Если бы она не была выражением определенной тенденции. Давайте откровенно: мало кто из нас, христиан, хоть изредка задумывается над тем, что «всепетая Мати, родшая всех святых святейшее Слово» - еврейка. Еврей и Тот, перед чьим Распятием мы преклоняем колени на ежедневной молитве.

Я не перечу тому, что во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея». Более того, вслед за святым Игнатием Богоносцем я держусь мнения, что «лучше от человека, имеющего обрезание, слышать христианство, нежели от необрезанного – иудейство». Однако нельзя пройти мимо того факта, что Сам Иисус был евреем. На протяжении последних сорока лет священноначалие Католической Церкви многократно обращало на это внимание своих верующих. Сперва Церковь высказалась по этому поводу в Декларации Второго Ватиканского собора об отношении к нехристианским религиям, которая носит название Nostra aetate. Затем в 1974 году Комиссия по делам религиозных отношений с иудаизмом в одном из изданных ею документов подчеркивает, как очень важно то, «чтобы христиане старались лучше узнавать основные составляющие религиозной традиции иудаизма». «Иисус еврей, и Он еврей навеки», - утверждает эта Комиссия в документе Евреи и иудаизм (1985).

Жизнь Иисуса интегральным образом связана с жизнью Его народа. Верховный предстоятель Католической Церкви Папа Иоанн Павел II говорил: «Кто встречает Иисуса Христа, тот встречает иудаизм». Иисус был еврейским раввином, чтущим Закон и традиции Своего народа. Его учение глубоко укоренено в среде, из которой Он происходил. Евреями были и Его Апостолы. С самого начала своего существования Церковь вполне осознавала не только фундаментальное единство Ветхого и Нового Завета, но также и то, что Церковь произрастает из Израиля, как ветвь из корня, что она – «дикая маслина», как называет ее Апостол Павел в Послании к Римлянам, привитая к благородному оливковому дереву Избранного Народа. Мысль о еврейском народе заключена в извечном Божием плане. И речь идет здесь не только о каком-то далеком прошлом, но и о сегодняшнем дне, о современном нам иудаизме, „ибо дары и призвание Божие непреложны” (Рим 11, 29). И эта любовь Божия непреложна.

В течение столетий в христианстве существовали попытки отречения от этой связи с иудаизом. Но эти пути всегда были путаны и приводили христианство в тупик. Так, к примеру, Маркион делал попытку исправить Евангелия таким образом, чтобы очистить их от каких-либо упоминаний Ветхого Завета. Попытка эта была решительно отвергнута Церковью. Но древняя ересь возрождается и в наше время. В частности некоторые протестанские богословы рубежа XIX и XX столетий основываясь на том, что Иисус был Галилеян, делали вывод о Его арийском происхождении. Известны такие слова Геббельса: «Меня не волнует, что говорит наука. Иисус не был евреем! Это факт!». В этом же направлении идут размышления достаточно известного в конце ХХ века российского проповедника и духовного автора, сказанные им незадолго до смерти в интервью для одной из российских газет: «Иисус пришел для того, чтобы развеять миф о Богоизбранности еврейского народа».