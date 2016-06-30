Хотя Вестминстерское Исповедание Веры является непревзойденным в четкости и лаконичности, некоторые исповедующие христианство люди отвергают его, говоря, что их исповеданием веры является только Библия.

Некоторым, эти слова кажутся убедительными и благочестивыми, но очень часто возражения против исповеданий веры обнаруживают нежелание подчинятся точным формулировкам учения Библии.

Доктор Джон Кеннеди из Динволла (Шотландия) 140 лет тому назад сказал о тех, кто приводит аргументы в пользу пересмотра или упразднения исповеданий веры: «Для них исповедания веры – вещь неудобная, и это не потому, что исповедание вклинивается между ними и Священным Писанием, а потому, что оно показывает, когда они сами отступают от Писания».

Из предисловия к русскому изданию

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

1. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

2. БОГ – СВЯТАЯ ТРОИЦА

3. БОЖИИ ВЕЧНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ

4. ТВОРЕНИЕ

5. ПРОВИДЕНИЕ

6. ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ

7. ЗАВЕТ БОГА С ЧЕЛОВЕКОМ

8. ХРИСТОС ПОСРЕДНИК

9. СВОБОДНАЯ ВОЛЯ

10. ДЕЙСТВЕННОЕ ПРИЗВАНИЕ

11. ОПРАВДАНИЕ

12. УСЫНОВЛЕНИЕ

13. ОСВЯЩЕНИЕ

14. СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА

15. ПОКАЯНИЕ В ЖИЗНЬ

16. ДОБРЫЕ ДЕЛА

17. НЕОТСТУПНОСТЬ СВЯТЫХ

18. УВЕРЕННОСТЬ В БЛАГОДАТИ И СПАСЕНИИ

19. ЗАКОН БОЖИЙ

20. ХРИСТИАНСКАЯ СВОБОДА И СВОБОДА СОВЕСТИ

БОГОСЛУЖЕНИЕ И СУББОТНИЙ ДЕНЬ

22. ЗАКОННЫЕ КЛЯТВЫ И ОБЕТЫ

23. ГРАЖДАНСКАЯ ВЛАСТЬ

24. БРАК И РАЗВОД

25. ЦЕРКОВЬ

26. ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ

27. ТАИНСТВА

28. КРЕЩЕНИЕ

29. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

30. ЦЕРКОВНЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

31. СИНОДЫ И СОБОРЫ

32. СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

33. ПОСЛЕДНИЙ СУД

ИНДЕКС БИБЛЕЙСКИХ ССЫЛОК

Шо Роберт - Толкование вестминстерского исповедания веры написанное - Отрывок из гравы 1 "Священное Писание"

Хотя свет природы и дела творения и провидения настолько доказывают благость, мудрость и силу Божию, что оставляют людей без извинения (Рим.1:19-20;2:14-15; Пс.18:2-4; Рим.1:32; 2:1), все же их недостаточно для того, чтобы дать то познание Бога и Его воли, которое необходимо для спасения (1Кор.1:21; 2:13-14). Поэтому Господу было угодно многократно и многообразно открывать Себя, и объявлять Свою волю Его Церкви (Евр.1:1); а затем, для лучшего сохранения и распространения истины и для более надежного упрочнения и утешения Церкви против испорченности плоти, злобы сатаны и мира – полностью записать ее (Прит.22:19-21; Лк.1:3-4; Рим.15:4; Мф.4:4,7,10; Ис.8:19-20), что и делает Священное Писание в наивысшей степени необходимым (2Тим.3:15; 2Пет.1:19), поскольку прежние способы, которыми Бог открывал Свою волю Своему народу, ныне прекратились (Евр.1:1-2).

Толкование Почти все доктрины сверхъестественного откровения отрицались и оспаривались в тот или иной период времени, и особое превосходство Вестминстерского исповедания веры состоит в том, что его составители изложили учение в словах, наиболее пригодных не только сообщить точные понятия о священных истинах, но и предостеречь от противоположных заблуждений. Вопреки, с одной стороны, тем, кто отвергает существование естественной религии, и, с другой стороны, вопреки деистам, утверждающим достаточность “света природы” для того, чтобы вести человека к вечному счастью, эта статья утверждает:

1) Знание о существовании Бога и Его совершенствах можно достичь с помощью “света природы”, наблюдения дел творения и провидения.

2) “Света природы” недостаточно для того, чтобы дать падшему человеку такое познание о Боге и Его воле, какое необходимо для спасения.

3) Богу было угодно дать Церкви сверхъестественное откровение Своей воли.

4) Это откровение было записано; Священное Писание является самым необходимым; и древние средства, которыми Бог сообщал ранее Свою волю Своему народу, ныне перестали существовать.

Первое. То, что Бог существует, является первым принципом всякой религии, будь она естественной или сверхъестественной, поэтому здесь излагается, что бытие Божие и Его совершенства могут открываться через “свет природы”. Словом “Бог” обозначается Существо безграничного совершенства, Самосущее, Независимое, Творец, Хранитель и Господь всего сущего.

“Это правда, что точного определения Бога дать невозможно, и что наш ограниченный разум никак не может стать соразмерным бесконечности. И все же у нас есть некоторое понятие о таком Божестве, которое обычно включает три основных факта: что это – Некто, существующий сам по себе и независимо от кого-либо другого; что это – Некто, от Которого зависит все творение, и что Он управляет всем”.



Когда мы говорим, что бытие Бога можно постичь благодаря “свету природы”, мы имеем ввиду, что чувства и разум, принадлежащие природе человека, способны дать ему достаточно света, чтобы сделать существование Бога очевидным. Через чувства мы знакомимся с Его делами, и, видя Его дела, наш разум может прийти к выводу, что существует более превосходное, соделавшее их Существо. Об этом ясно говорит Писание: “Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им; ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны” (Рим.1:19-20).



Существование Бога не менее очевидно, чем наше собственное существование. Каждый человек абсолют но уверен в своем собственном существовании. Он знает также, что имел начало и получил бытие от череды подобных ему существ. Как бы далеко в прошлое он ни проследил свое родословие, он не сможет найти удовлетворительного объяснения своего бытия. Его предки не более, чем он, могли себя сотворить. Поэтому он должен подняться к некоему изначальному Существу, не имевшему начала, но от вечности обладавшему жизнью в Самом Себе, Которое давало бы жизнь и существование всем другим существам. Это Существо и есть Тот, Кого мы называем Богом.



“Однако мы не только сознаем собственное существование, но также знаем, что существует огромное разнообразие других существ – как материальных, так и духовных. Одинаково немыслимо, что эти существа существовали от вечности в их теперешнем виде, или что они приняли такой вид случайно. Следовательно, поскольку было время, когда их не существовало, и поскольку им было невозможно сотворить самих себя, отсюда вытекает, что был некий внешний Делатель или Творец, Которому мир обязан своим началом и нынешней формой. Этого Делателя или Творца мы и зовем Богом”.

