Издание осуществлено при финансовой поддержке общины храма Воскресения Христова в Кадашах. Совместный издательский проект ПСТГУ и Veneranda Biblioteca Ambrosiana «Собрание творений святителя Амвросия Медиоланского».

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Чем значительнее и многограннее личность, тем дальше следует «отойти» для более точного и справедливого суждения о ней. Сегодня, с того расстояния, которое отделяет нас от времени святителя Амвросия Медиоланского, крайне трудно переоценить этого удивительного человека и его заслуги в деле самоотверженного служения Христовой Церкви. Сразу после кончины святителя возникло широкое его почитание как на Западе, так и на Востоке христианской империи, о чем свидетельствуют появившиеся уже в V веке латинские и греческие жития. Подвижническая жизнь, увенчанная высокими добродетелями, блистательное красноречие и христианское мужество, и главное — многие сочинения принесли святителю Амвросию заслуженную славу не только в Италии и Галлии, но и в Греции, Малой Азии, Египте и других странах. Святитель Амвросий по праву занял особое место в традиции неразделенной Церкви. Долгое время в патристике было принято считать, что богословие святителя Амвросия отличается эклектичностью и носит нравственно-практический характер. Однако благодаря именно таким серьезным фундаментальным научным изданиям его трудов в последнее время наблюдается тенденция к пересмотру места святителя Амвросия Медиоланского в сфере догматического богословия и умозрительной философии. Свт. Амвросий является глубоким догматистом и тонким экзегетом, а его кажущийся эклектизм проистекает из прекрасного знания как западного, так и восточного богословия того времени. Его письменное наследие способствовало встрече богословской мысли Востока с Западом, благодаря чему и приобрело вселенское (экуменическое) измерение. Для западного богословия святитель Амвросий стал одним из важнейших проводников православного учения о Боге и Святой Троице, о человеке и его спасении. Святитель способствовал распространению на Западе аллегорического толкования Священного Писания, разработанного в Александрийской экзегетической школе, прежде всего Оригеном и Дидимом Слепцом. Кроме того, вместе со святителем Иларием Пиктавийским Амвросий Меди-оланский являлся одним из главных защитников православия перед лицом арианской ереси и ее влиятельных государственных покровителей. Его труды во многом способствовали формированию западной богословской традиции, оказав огромное влияние на блаженного Августина, святителя Иппонского.

Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений

Перевод с латинского Д. Е. Афиногенова, прот. А. Гриня, М. В. Герасимовой

Перевод со старославянского Ф. Б. Альбрехта

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том I

На латинском и русском языках.

Т. I / святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н. А. Кулькова]; [перевод с лат. Д. Е. Афиногенова, прот. А. Гриня, М. В. Герасимовой; перевод со старослав. Ф. Б. Альбрехта].

М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. — 440 с.

ISBN 978-5-2429-0757-2

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том I - Содержание

ЖИТИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ О ТАИНСТВАХ

О ТАЙНАХ О ПОКАЯНИИ

INTRODUCTIO / ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Предисловие к первому тому издания трудов святителя Амвросия Медиоланского митрополита Волоколамского Илариона

Приветственное слово кардинала Анджело Сколы, архиепископа Миланского

A. Р. Фокин Краткое жизнеописание святителя Амвросия Медиоланского

Н. А. Кулькова, Т. Л. Александрова, Г. Е. Захаров Творения святителя Амвросия Медиоланского

Список сокращений

Библиография

VITAE / ЖИТИЯ

Павлин. Житие свт. Амвросия

Предисловие переводчика Д. Е. Афиногенова

Paulinus. Vita Ambrosii

Павлин. Житие свт. Амвросия

B. Велинова. Пространное житие святого Амвросия Медиоланского в древнеславянской литературной традиции

Житие свт. Амвросия на старославянском языке

OPERA / ТВОРЕНИЯ

Предисловие переводчика прот. А. Гриня

Explanatio Symboli

Объяснение Символа веры

De sacramentis

О таинствах

Беседа первая

De mysteriis

О тайнах

О покаянии

Предисловие переводчика и редактора М. В. Герасимовой

De paenitentia

Liberprimus

О покаянии

Указатель имен и географических названий к Вступительной части и Житиям

Указатели к отдельным произведениям

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том II

Т. II / святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н. А. Кулькова]. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. — 568 с.

ISBN 978-5-7429-0760-2

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том II - Содержание

О ДЕВСТВЕННИЦАХ

О ВДОВИЦАХ

О ДЕВСТВЕ

О НАСТАВЛЕНИИ ДЕВЫ И ПРИСНОДЕВСТВЕ СВЯТОЙ МАРИИ

УВЕЩАНИЕ К ДЕВСТВУ

Т. Л. Александрова. Предисловие

Библиография

Список сокращений

DE VIRGINIBVS / О ДЕВСТВЕННИЦАХ

De uirginibus

О девственницах

DE VIDVIS / О ВДОВИЦАХ

De uiduis

О вдовицах

DE VIRGINITATE / О ДЕВСТВЕ

De uirginitate

О девстве

DE INSTITVTIONE VIRGINIS ET SANCTAE MARIAE VIRGINITATE PERPETVA / О НАСТАВЛЕНИИ ДЕВЫ И О ПРИСНОДЕВСТВЕ СВЯТОЙ МАРИИ

De institutione uirginis et sanctae Mariaeuirginitate perpetua

О наставлении девы и о приснодевстве святойМарии

EXHORTATIO VIRGINITATIS / УВЕЩАНИЕ К ДЕВСТВУ

УКАЗАТЕЛИ

Указатели к Предисловию

Указатели к произведениям

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том II - Предисловие

Среди обширного наследия свт. Амвросия Медиоланского, включающего, в частности, целый ряд нравственно-аскетических сочинений, выделяется группа произведений, посвященных девству, вдовству, браку и безбрачию — но все же по преимуществу именно девству как предпочтительному состоянию человека. Это трактаты «О девственницах», «О вдовицах», «О девстве», «О наставлении девы и о приснодевстве святой Марии и «Увещание к девству». Эти произведения традиционно пользовались большой популярностью среди читателей и достаточным вниманием исследователей. Причина этого, с одной стороны, в том, что в этих произведениях осуществлен уникальный синтез богословия, экзегезы, пастырской практики, а также обширной светской учености ме-диоланского епископа, а с другой — в том, что, несмотря ни на какие превратности истории, на неоднократно повторявшиеся эпохи тотального падения нравов и на противодействие со стороны светского мировоззрения, тема всецелого посвящения себя Богу не перестает быть актуальной, и стремление отдельных личностей к жизни «равноангельской» не иссякает.

Согласно христианским аскетическим воззрениям, разделяемым свт. Амвросием, подлинная история девства началась с пришествия на землю Христа, Который «сообщил человеческим телам образ небесной жизни». Девство было изначальным состоянием прародителей до грехопадения, восстановленным благодатью Христовой, оно же является естественным для каждого человека, приходящего в мир. В Откровении дается картина ста сорока четырех тысяч избранных, «непорочных пред Богом»: Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел (Откр. 14. 4). В данном случае это не столько девственники в собственном смысле слова, сколько образ душ, преданных Христу.

Христианское учение о девстве началось с апостола Павла, который мягко и рассудительно рекомендовал его своим адресатам как путь не обязательный, но желательный: кто решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше (1 Кор. 7. 37—38). Именно с апостола Павла начинается та неразрывная цепь традиции, к которой принадлежит и свт. Амвросий.

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том III

Т. III / святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н. А. Кулькова]; [перевод с лат. Н. А. Кульковой, Е. В. Матеровой, иером. Феодорита (Тихонова), С. А. Артюшина]

М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. - 432 с.

ISBN 978-5-7429-0834-0

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том III - Содержание

Список сокращений

Библиография

DE ISAAC VEL ANIMA / ОБ ИСААКЕ ИЛИ ДУШЕ

Н. А. Кулькова. Предисловие переводчика

De Isaac uel anima

Об Исааке или душе

DE BONO MORTIS / О БЛАГЕ СМЕРТИ

Е. В. Матерова. Предисловие переводчика

De bono mortis

О благе смерти

DE IACOB ET VITA BEATA / ОБ ИАКОВЕ И БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ

Иером. Феодорит (Тихонов). Предисловие переводчика

De Iacob et uita beata

Об Иакове и блаженной жизни

DE IOSEPH / ОБ ИОСИФЕ

С. А. Артюшин. Предисловие переводчика

DeIoseph

Об Иосифе

Указатели к отдельным произведениям

Краткое жизнеописание святителя Амвросия Медиоланского Святитель Амвросий, епископ Медиоланский, по праву может быть назван одним из великих отцов неразделенной христианской Церкви, имя которого наряду с именами блж. Иеронима, Августина и свт. Григория Двоеслова вошло в число великих западных учителей Церкви (magni doctores Ecclesiae), а на Востоке почиталось наравне с великими учителями и святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. Свт. Амвросий родился ок. 339/340 г. в г. Августа Треверов в Галлии (совр. Трир в Германии) в семье, принадлежавшей к потомственной римской аристократии и имевшей христианские традиции: среди его предков наряду с консулами была и св. дева Сотерия, пострадавшая в гонение Диоклетиана. Отец Амвросия, которого также звали Амвросий, занимал высокий пост преторианского префекта Галлии и заведовал гражданским управлением всех западных провинций империи. После его гибели семья Амвросия переехала в Рим. Впоследствии его старшая сестра Марцеллина приняла монашество, а брат Сатир стал чиновником. После избрания Амвросия в епископы Сатир помогал ему в церковных делах и постарался снять с брата бремя хозяйственных забот. Амвросий, самый младший в семье, обучался грамматике, риторике и юриспруденции, получив образование, обычное для людей его круга, готовившихся к государственной карьере. Его образованность и начитанность были весьма велики, в своих творениях он цитирует не только Цицерона, Вергилия, Горация, Саллюстия, Лукреция и других латинских авторов, но и греческих, например Платона и Плотина. Началом светской карьеры будущего епископа стала должность адвоката в Сирмии, в судебном ведомстве префектуры Иллирик, куда он был назначен ок. 365 г. Молодой юрист столь успешно трудился, что был замечен префектом претория Клавдием Петронием Пробом и назначен на должность советника3. Ок. 370 г. Проб ходатайствовал перед императором Валентинианом I о назначении Амвросия на должность губернатора (с титулом консуляра) провинций Лигурия и Эмилия с центром в Медиолане (совр. Милан), где с конца III в. находилась одна из западных императорских резиденций. Осенью 374 г. умер Медиоланский еп. Авксентий, сторонник арианства, что повлекло за собой острую борьбу между православными и арианами за епископскую кафедру. В городе начались беспорядки, и Амвросий для их пресечения вынужден был лично явиться в собор, где происходили выборы нового епископа. Вот как описывает избрание Амвросия Руфин Аквилейский в своей «Церковной истории» (2. 11) почти через 30 лет после этого события: «Когда он увидел, что городу угрожает погибель, в соответствии с положением своим и должностью желая устранить разногласия народа, он немедленно отправился в церковь. И когда он там много говорил в соответствии с законом и народной традицией ради установления покоя и мира, неожиданно поднялся крик и единый голос сражающегося между собой и спорящего народа. Жаждавшие видеть Амвросия епископом призывали немедленно крестить его (ведь он был оглашенным) и поставить над ними епископом.

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том IV-I

На латинском и русском языках. Т. IV. Ч. 1 / святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н. А. Кулькова]; [пер. с лат. Т. Л. Александровой, Е. В. Матеровой, Н. А. Кульковой]

М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.-480 с.

ISBN 978-5-7429-0883-8

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том IV-I - Содержание

Предисловие

Порядок писем в рукописях

Список сокращений

Библиография

LIBER PRIMVS / КНИГА 1

LIBER SECVNDVS / КНИГА 2

LIBER QVARTVS / КНИГА 4

LIBER QVINTVS / КНИГА 5

LIBER SEXTVS / КНИГА 6

LIBER SEPTIMVS / КНИГА 7

Список адресатов 1-7 книг писем

Указатель имен и географических названий

Указатель цитат из Священного Писания

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том IV-I - Предисловие

Эпистолярное наследие свт. Амвросия Медиоланского насчитывает 78 писем, к ним присоединяются 15 писем из собрания Extra coilectionem и два послания из Деяний Аквилейского собора. Рукописная традиция сохранила деление писем на десять книг, из которых третья книга не сохранилась [1] . Составителем этих книг считают самого свт. Амвросия (о своем собрании писем святитель пишет Сабину: «Таково у нас с тобой предисловие. И его я включу в сборники наших писем» — 32. 7); письма, не вошедшие в собрание (Extra coilectionem), возможно, были собраны секретарем и биографом свт. Амвросия Павлином уже после смерти святителя.

Первое печатное издание писем свт. Амвросия было выпущено в Милане в 1490 г. Георгием Крибеллом, который изменил порядок писем по своему усмотрению. Непосредственно за ним последовали базельское издание Иоганна Амербахия (1492 г.) и еще одно миланское (1491 г.), Стефана Дульциния. В 1527 г. увидело свет издание Эразма Роттердамского, основанное на издании Амербаха. Следующими изданиями были базельское (1555 г.) и парижское (1569 г.). Во всех этих изданиях отсутствовали письмо 77 и большая часть собрания Extra coilectionem. Они, а также Деяния Аквилейского собора появились в римском издании 1579-1585 гг., выпущенном кардиналом Феликсом де Монте Альто (который позднее стал папой Римским с именем Сикста V). Это издание, так называемое editio Romana, было наиболее авторитетным до появления парижского издания [2] 1686—1690 гг., подготовленного монахами конгрегации св. Мавра Ж. дю Фришем и Д.-Н. ле Нурри, которые также изменили порядок писем: письма были разделены на две категории (classis) — в первую вошли те письма, которые издатели смогли датировать, и они были представлены в хронологическом порядке, во вторую — остальные письма, распределенные согласно логике представленных в них тем. Это издание мавристов было воспроизведено в 16-м томе Патрологии Миня [3] (1845 г.).

[1] Полностью собрание писем (с лакуной) дошло до нас в двух рукописях: Codex Vaticanus Lat. 286 (IX в.) и Codex Berolinensis bibl. Nat. Lat. fol. 908. Целый ряд рукописей содержит отдельные книги писем и отдельные письма. Подробно о рукописной традиции см.: Zelzer М. Prolegomena // Sancti Ambrosii Opera. Pars X. Epistulae et Acta. T. 2: Epistula-rum VII-IX/ Recens. M. Zelzer. Vindobonae, 1990. P. XL-LXI. (Далее -Zelzer. Prolegomena.) [2] Подробнее см.: Zelzer Prolegomena. P. LXI-LXVII. [3] См.: PL 16: 849-1286.

2015-08-20

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том IV-II

На латинском и русском языках. Т. IV. Ч. 2 / святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н. А. Кулькова]; [пер. с лат. Т. Л. Александровой, Д. Е. Афиногенова, Н. А. Кульковой] М.: Изд-во ПСТГУ, 2015.-512 с. ISBN 978-5-7429-0963-7 Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том IV-II - Содержание Предисловие Порядок писем в рукописях Список сокращений Библиография LIBER OCTAWS/КНИГА 8 LIBER NONVS/КНИГА 9 LIBER DECIMVS /КНИГА 10 EPISTVLAE EXTRA COLLECTIONEM / ПИСЬМА, НЕ ВОШЕДШИЕ В СОБРАНИЕ Список адресатов 8—10 книг писем и писем, не вошедших в собрание Указатель имен и географических названий Указатель цитат из Священного Писания

Cвятитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - Том IV-II - Предисловие

Во второй том писем свт. Амвросия Медиоланского вошли 8—10 книги его собрания писем, а также письма, не вошедшие в собрание (Epistulae extra collectionem), — возможно, они были собраны в отдельный сборник уже после смерти святителя его секретарем и биографом Павлином. В этих письмах, адресатами которых являются императоры, известные церковные и политические деятели, христианские общины, обсуждаются важные политические и церковные вопросы. Даже письма сестре святителя Марцеллине (epist. 76, 77; epist. ex. с. 1) посвящены изложению значительных общественных событий: волнениям в связи с попыткой изъятия базилики у православной общины Медиолана для передачи ее арианам; обретению мощей мучеников Протасия и Гервасия; противостояниям с императором Феодосием из-за сожженной синагоги в Каллинике и из-за резни в Фессалониках.

Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - На латинском и русском языках - Том V Святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н. А. Кулькова]; [пер. с лат. Н. А. Иашвили, Н. А. Кульковой, Н. Г. Головниной] М.: Изд-во ПСТГУ, 2015.- 520 с. ISBN 978-5-7429-0992-7 Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - На латинском и русском языках - Том V - Содержание Список сокращений Библиография DE FIDE /О ВЕРЕ Г. Е.Захаров. Предисловие к трактату «О вере» Defide

Liber primus

Liber secundus

Liber tertius

Liber quartus

Liber quintus О вере Книга первая

Книга вторая

Книга третья

Книга четвертая

Книга пятая DE INCARNATIONIS DOMINICAE SACRAMENTO/ О ТАЙНЕ ГОСПОДНЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ Я. Г. Головнина. Предисловие переводчика De incarnationis dominicae sacramento

О тайне Господнего воплощения Индекс имен и географических названий Индекс цитат из Священного Писания Указатель имен

Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - На латинском и русском языках - Том VI святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н. А. Кулькова; пер. с лат. иером. Амвросия (Мацегоры), Т. Л. Александровой] М.: Изд-во ПСТГУ, 2016.-440 с. ISBN 978-5-7429-1045-9 Переводы с латинского языка: иером. Амвросия (Мацегоры) («О Святом Духе»), Т. Л. Александровой («Гимны. Эпиграммы. Надписи») Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - На латинском и русском языках - Том VI - Содержание Список сокращений DE SPIRITV SANCTO / О СВЯТОМ ДУХЕ Иером. Амвросий (Мацегора). Предисловие переводчика Г. Е. Захаров. Переписка свт. Амвросия Медиоланского с императором Грацианом Библиография De Spiritu Sancto Liber primus

Liber secundus

Liber tertius О Святом Духе Книга первая

Книга вторая

Книга третья Индекс имен и географических названий к трактату «О Святом Духе» Индекс цитат из Священного Писания к трактату «О Святом Духе» Указатель имен HYMNI, INSCRIPTIONES, TITVLI / ГИМНЫ, ЭПИГРАММЫ, НАДПИСИ Е. А. Трубенок. Гимн в христианском латинском богослужении Т. Л. Александрова. Предисловие переводчика Библиография Hymni Hymnus 1. [Ad galli cantum]

Hymnus 2. [In aurora]

Hymnus 3. [Ad horam tertiam]

Hymnus 4. [Ad horam incensi]

Hymnus 5. [In natale Domini]

Hymnus 6. [In Epiphaniis Domini]

Hymnus 7. [In die Paschae]

Hymnus 8. [In ss. Petri et Pauli]

Hymnus 9. [In sancti Iohannis]

Hymnus 10. [In sancti Laurentii]

Hymnus 11. [In sanctae Agnes uirginis et martyris]

Hymnus 12. [In ss. Victoris, Naboris, Felicis]

Hymnus 13. [In inuentione ss. Protasii et Geruasii]

Hymnus 14. [In natale martyrum]

Hymnus 15. [Hymnus uirginitatis]

Hymnus 16. [Ad horam tertiam]

Hymnus 17. [Ad horam sextam]

Hymnus 18. [Ad horam nonam]

Hymnus 19. [Те Deum] Inscriptions Tituli Гимны Гимны на часы дня Гимн 1. [На пение петуха] Гимн 2. [На восход солнца] Гимн 3. [На третий час дня] Гимн 4. [Светильничная молитва]

Гимны на праздники Гимн 5. [На Рождество Христово] Гимн 6. [На Богоявление] Гимн 7. [На праздник Пасхи]

Гимны «римским» святым Гимн 8. [На день памяти свв. апп. Петра и Павла] Гимн 9. [О св. ап. Иоанне Богослове] Гимн 10. [О св. мч. Лаврентии] Гимн 11. [О св. мц. деве Агнии]

Гимны «медиоланским» святым Гимн 12. [О свв. мчч. Викторе, Наборе и Феликсе] Гимн 13. [На обретение мощей свв. мчч. Протасия и Гервасия]

Гимны, приписываемые сет. Амвросию Гимн 14. [О святых мучениках] Гимн 15. [Гимн девству] Гимн 16. [На третий час дня] Гимн 17. [На шестой час дня] Гимн 18. [На девятый час дня] Гимн 19. [Тебе Бога хвалим]

Эпиграммы Надписи Е. М. Верещагин. Древнейшая славяно-русская традиция богослужебного почитания свт. Амвросия Медиоланского

Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - На латинском и русском языках - Том VII святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н. А. Кулькова; пер. с лат. Н. А. Федорова, Т. А. Миллер] М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. - 488 с. ISBN 978-5-7429-1107-4 Переводы с латинского языка: Н. А. Федорова («Об обязанностях»), Т. А. Миллер («О бегстве от мира») Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - На латинском и русском языках - Том VII - Содержание Список сокращений DE OFFICIIS / ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ Я. А. Кулькова. Трактат свт. Амвросия Медиоланского «Об обязанностях» в античной и христианской традиции

Библиография к трактату «Об обязанностях» De officiis Liber primus Liber secundus Liber tertius Об обязанностях. Пер. H. А. Федорова Книга первая Книга вторая Книга третья

Индекс имен и географических названий к трактату «Об обязанностях»

Индекс цитат из Священного Писания к трактату «Об обязанностях»

Указатель имен к трактату «Об обязанностях» DE FVGA SAECVLI / О БЕГСТВЕ ОТ МИРА Я. А. Кулькова. Литературные предшественники сочинения «О бегстве от мира» свт. Амвросия Медиоланского

Библиография к трактату «О бегстве от мира» De fuga saeculi О бегстве от мира. Пер. Т А. Миллер

Индекс имен и географических названий к трактату «О бегстве от мира»

Индекс цитат из Священного Писания к трактату «О бегстве от мира» Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - На латинском и русском языках - Том VIII - Часть 1 святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н. А. Кулькова]; пер. с лат. С. А. Степанцова; литературная редакция Н. А. Кульковой. М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. - 416 с. ISBN 978-5-7429-1189-0 Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений - На латинском и русском языках - Том VIII - Часть 1 - Содержание Список сокращений EXPOSITIO EVANGELII SECVNDVM LVCAM / ИЗЪЯСНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ С. А. Степанцов «Изъяснение Евангелия от Луки» в корпусе сочинений свт. Амвросия Медиоланского

Библиография к «Изъяснению Евангелия от Луки» Expositio Euangelii secundum Lucam Prologus

Liber primus

Liber secundus

Liber tertius

Liber quartus

Liber quintus Изъяснение Евангелия от Луки Пролог.

Книга первая

Книга вторая

Книга третья

Книга четвертая

Книга пятая Индекс имен и географических названий Индекс цитат из Священного Писания Указатель имен Список опубликованных томов творений свт. Амвросия Медиоланского

Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений: На латинском и русском языках. Т. VIII. Ч. 2 сост. Н. А. Кулькова пер. с лат. С. А. Степанцова; лит. редакция Н. А. Кульковой, Н. Г. Головниной М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 504 с. ISBN 978-5-7429-1213-2 Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений: На латинском и русском языках. Т. VIII. Ч. 2 - Содержание От редактора Список сокращений Библиография EXPOSITIO EVANGELII SECVNDVM LVCAM / ИЗЪЯСНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ Expositio Euangelii secundum Lucam Liber sextus

Liber septimus

Liber octavus

Liber nonus

Liber decimus Изъяснение Евангелия от Луки Книга шестая

Книга седьмая

Книга восьмая

Книга девятая

Книга десятая Индекс имен и географических названий Индекс цитат из Священного Писания Указатель имен

Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений: На латинском и русском языках. Том IX М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. - 480 с. ISBN 978-5-7429-1395-5 Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений: На латинском и русском языках. Том IX - Содержание Список сокращений Н. А. Кулькова. Ранние толкования на книгу Бытия в экзегетическом наследии свт. Амвросия Медиоланского Библиография DE PARADISO / О РАЕ Н. Г. Головнина. Предисловие

De paradiso О рае. Пер. Н. А. Старостиной, Н. Г. Головниной DE CAIN ЕТ ABEL / О КАИНЕ И АВЕЛЕ Н. А. Кулькова. Толкование свт. Амвросием истории Каина и Авеля

De Cain et Abel

Liber primus

Liber secundus О Каине и Авеле. Пер. Н. С. Сорокиной Книга первая

Книга вторая DE ABRAHAM / ОБ АВРААМЕ Е. В. Матерова. Предисловие переводчика

De Abraham

Liber primus

Liber secundus Об Аврааме. Пер. Е. В. Матеровой Книга первая

Книга вторая ИНДЕКСЫ К ОТДЕЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ О рае Индекс имен и географических названий

Индекс цитат из Священного Писания О Каине и Авеле Индекс имен и географических названий

Индекс цитат из Священного Писания Об Аврааме Индекс имен и географических названий

Индекс цитат из Священного Писания Указатель имен

Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений : На латинском и русском языках. Том X. Часть 1 Москва: Изд-во ПСТГУ, 2022. - 416 с. ISBN 978-5-7429-1462-4 Святитель Амвросий Медиоланский - Собрание творений : На латинском и русском языках. Том X. Часть 1 - Содержание Список сокращений Библиография Explanatio XII psalmorum /Толкование на 12 псалмов В. В. Степанов - От переводчика Explanatio psalmi I

Explanatio psalmi XXXV

Explanatio psalmi XXXVI

Explanatio psalmi XXXVII

Explanatio psalmi XXXVIII

Толкование на первый псалом

Толкование на 35 псалом

Толкование на 36 псалом

Толкование на 37 псалом

Толкование на 38 псалом Индекс имен и географических названий Индекс цитат из Священного Писания Указатель имен