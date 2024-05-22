Андерсон - Майлендер - Семейная жизнь во Христе

—Мальчики, вставайте! — позвала снизу мама.

Нам с братом страшно не хотелось вылезать из теплой постели. На втором этаже старого фермерского дома в Миннесоте, который служил нам спальней, было холодно. Пол был словно лед, а со стен зимой можно было соскабливать иней — отопления наверху не было. Обычно мы выжидали до последней минуты (пока не скажет своего слова отец), а потом хватали свою одежку и мчались вниз. Одевались мы перед решеткой обогревателя, через которую на первый этаж поступал теплый воздух от дровяной печки в подвале. Мама обычно поднималась в пять утра и растапливала ее. Уборку надо было сделать до завтрака, а потом — с полкилометра по проселочной дороге, чтобы успеть на автобус, который доставлял нас к школе нашего небольшого городка.

О детстве у меня сохранились прекрасные воспоминания. Вся жизнь сосредотачивалась вокруг церкви, школы и семейных посиделок. Семью нашу нельзя было назвать идеальной — да и вряд ли такие вообще существуют,— но все-таки мы были вместе. Пятидесятые годы... Это было прекрасное время, особенно, если ты растешь. Родители наши пережили Великую депрессию, вторую мировую... Патриотизм цвел вовсю. Четвертое июля, День памяти и День ветеранов праздновались всеми. После салюта национальных гвардейцев мы, пацаны, рыскали повсюду в поисках стреляных гильз. Семьи, сообща творившие молитву, не разрушались. Развод случался лишь в одной из тысячи семей, посещавших церковь.

Затем пришли шестидесятые. Страна наша оказалась втянутой в ужасную войну, и все пошло наперекосяк. В то же время во весь рост встала проблема расовой сегрегации, игнорировать которую было уже нельзя. Надо было что-то делать, но простого ответа на этот вопрос не существовало. Некоторые из моих ровесников подались в Канаду — лишь бы избежать призыва в армию. Многие соседи переехали в пригороды — лишь бы их деток не возили в негритянские районы (это делалось специально, ради так называемой десегрегации). Вся наша «глубинка» распалась на отдельные части. Соседи — против соседей, отцы — против детей... В колледжах и университетских городках уже царили наркотики, наступала эра «свободного секса»... «Битлы» заявили, что они стали популярнее, чем Иисус Христос.

Немой жертвой этой культурной революции стала семья. Народ живо обсуждал войну, расизм, подростковую преступность, проблемы секса, наркотиков, музыки... Лишь намного позже стало заметно разрушающее воздействие всего этого на семью. Служители Церкви оказались застигнутыми врасплох. Священникам было предложено «идти в семьи» — ведь церковь состояла из семей. В то время служителей ориентировали на работу с супругами, пребывавшими в «первом и последнем» браке, где муж работал, а жена сидела дома с детьми.

Нил Т. Андерсон, Чарльз Майлендер - Семейная жизнь во Христе

Перевод с английского Д. Рапопорта. - Под общей редакцией И. Воробьевой. - СПб.: «Кайрос», 2000. – 324 с.

ISBN 5-89829-003-6

Нил Т. Андерсон, Чарльз Майлендер - Семейная жизнь во Христе – Содержание

Введение. Культурная революция

Глава первая Идеальный замысел Бот

Глава вторая Проклятие грехопадения

Глава третья Христе прежде всего

Глава четвертая Соответствие Его образу

Глава пятая Разочарование в браке

Глава шестая Сотворен мужчиной, сотворена женщиной

Глава седьмая Разрешаем конфликты

Глава восьмая Язык любви

Глава девятая Жажда денег

Глава десятая Сексуальная свобода

Глава одиннадцатая Змеиные укусы супружеских измен

Глава двенадцатая Прощайте, прощайте, и еще раз прощайте

Глава тринадцатая Когда пытается лишь кто-то один

Глава четырнадцатая Шаги к свободе в вашем браке

Приложение. Шаги к свобод во Христе