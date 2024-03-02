Андреев, Александр Радьевич - Еврейские цари и первосвященники - Жизнь, быт и нравы

Андреев - Еврейские цари и первосвященники
Палестина простирается от южных предгорий Ливана до северных границ Аравийской пустыни. На западе она омывается Средиземным морем, а на востоке граничит с сирийско- месопотамской степью. Территория Палестины крайне невелика и достигает лишь около 26 000 км2. В географическом отношении Палестину легко разделить на четыре части: побережье, плоскогорье к западу от Иордана, долину Иордана и плоскогорье к востоку от Иордана. Южная часть побережья имеет плодородную почву, орошаемую множеством речек. Здесь в древности земледелие получило значительное развитие. Через эту область проходил большой торговый путь, шедший из Египта в Сирию. Особенно отличалась своим плодородием Саронская низменность, которую иногда называли «райским садом». Не менее плодородны и некоторые внутренние области Западной Палестины. Такова Иерихонская равнина, прекрасно орошаемая Вади-Кельтом. Благодаря жаркому климату и обилию влаги здесь растет даже финиковая пальма.
К западу от северной части долины Иордана простирается Галилея со своими долинами, равнинами и склонами гор, хорошо орошаемыми горными источниками и потоками. Эта часть Палестины была благоприятна для развития земледельческого хозяйства и в древности была густо заселена, о чем свидетельствуют многочисленные развалины древних городов. Большим плодородием отличались и некоторые области, лежавшие к востоку от Иордана. Такова страна Башан, которая уже в древности славилась своими продуктами сельского хозяйства. Однако не все части Палестины были удобны для развития земледельческого хозяйства. Наряду с плодородными равнинами здесь встречаются плоскогорья, горные области и сухие степи. Таковы, например, горные области, расположенные в южной части Западной Палестины, которые у древних евреев носили названия «горы Эфраима» и «горы Иуды». Местность здесь постепенно переходит в сухую степь, где население занималось главным образом скотоводством. Малоплодородные и плохо орошенные плоскогорья Восточной Палестины также представляли больше удобств для развития скотоводства, чем для земледелия. Особыми природными условиями отличалась долина Иордана. В некоторых своих частях, как, например, около Генисаретского озера, долина Иордана была плодородна и удобна для сельского хозяйства, но почти на всем своем протяжении это была узкая полоска земли, заросшая тростником и представлявшая собой дикие джунгли, заселенные хищными животными. Поэтому долина Иордана была своего рода барьером, резко отделяющим Западную Палестину от восточной части этой страны.
Естественные богатства Палестины незначительны. В восточной части Палестины и в ее южной части в древности были леса, но это были, скорее, рощи или кустарники, чем леса в прямом смысле этого слова. Высокие деревья здесь встречались редко и считались обиталищем божества. Строевой и мачтовый лес приходилось привозить из соседних стран. Своей металлической руды Палестина не имела. Ближайшие медные рудники находились в горах Ливана и в стране Эдом, расположенной к юго-востоку от Палестины, а также около залива Акаб, где были обнаружены древние разработки меди. Почва Палестины была богата глиной, прекрасным керамическим сырьем, служившим для изготовления сосудов и кирпича. Различными сортами камня пользовались для постройки крепостных и городских стен, а также крупных зданий.
Андреев, Александр Радьевич - Еврейские цари и первосвященники - Жизнь, быт и нравы
М.: Крафт+, 2007. - 640 с.
ISBN 978-5-93675-121-9
Андреев, Александр Радьевич - Еврейские цари и первосвященники – Содержание
В. И. Авдиев. Древняя Палестина
- Природные условия
- Раскопки
- Письменные источники
- Население
- Ханаан в III и II тысячелетиях до н.э
- Завоевание Палестины древнееврейскими племенами
- Развитие хозяйства и общественный строй
- Землевладение
- Образование Израильского царства
- Давид
- Соломон
- Отделение Израиля от Иудеи
- Пророки
- Падение Израиля и Иудеи
- Религия и литература
С. А. Терновский. Земля Обетованная
- Занятия жителей Палестины
- Пища, жилища и одежда жителей Палестины
- Семейный быт евреев
И. Г. Троицкий. Общественный быт древних евреев
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Глава I. Семья и ее устройство
- Семья как основа еврейского общества
- Общий характер законодательства относительно семейной жизни
- Недозволенные браки
- Совершение законного брака
- Левиратный брак
- Многоженство
- Развод
- Рождение и воспитание детей
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Глава II. Общество израилево и его устройство
- Право на включение в общество. Пришельцы
- Основные законы, определявшие быт общества израилева
- Мщение за кровь убитого и города убежища
- Ограждение личной безопасности
- Ограждение прав собственности
- Осуществление права наследования
- Право первородства
- Ограждение чистоты нравов общества израилева
- Устроение общественных отношений по началам ^справедливости и милосердия
- Соблюдение санитарных условий жизни
- Соблюдение правил общественного приличия
- Погребение умерших. Содержание кладбища
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Глава III. Государство израилево и его устройство
- Основные начала государственного устройства израильтян и их неодинакое выражение в разные периоды еврейской истории
- Государственное устройство в древний период (до избрания царя)
- Государственное устройство во время царей
- Государственное устройство после вавилонского плена (до разрушения иерусалимского храма)
- Суд и право в государстве израильском. Синедрион
- Судопроизводство у израильтян
- Наказания за уголовные преступления
- Распятие на кресте
- Наказания за преступления неуголовные
- Государственные повинности
- Организация военного дела
- Примечания
Я.А. Богородский. Соломон внебиблейский
- Примечания
- Еврейские цари
- Саул
- Давид
- Соломон
- Примечания
А. Миролюбов. Быт еврейских царей
- Вступление еврейского царя на царство
- Внешнее положение царя
- Домашний быт царя
- Примечания
Т. Будкевич. Синедрион и первосвященники
- Примечания
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