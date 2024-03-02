Андреев, Александр Радьевич - Еврейские цари и первосвященники - Жизнь, быт и нравы

Палестина простирается от южных предгорий Ливана до северных границ Аравийской пустыни. На западе она омывается Средиземным морем, а на востоке граничит с сирийско- месопотамской степью. Территория Палестины крайне невелика и достигает лишь около 26 000 км2. В географическом отношении Палестину легко разделить на четыре части: побережье, плоскогорье к западу от Иордана, долину Иордана и плоскогорье к востоку от Иордана. Южная часть побережья имеет плодородную почву, орошаемую множеством речек. Здесь в древности земледелие получило значительное развитие. Через эту область проходил большой торговый путь, шедший из Египта в Сирию. Особенно отличалась своим плодородием Саронская низменность, которую иногда называли «райским садом». Не менее плодородны и некоторые внутренние области Западной Палестины. Такова Иерихонская равнина, прекрасно орошаемая Вади-Кельтом. Благодаря жаркому климату и обилию влаги здесь растет даже финиковая пальма.

К западу от северной части долины Иордана простирается Галилея со своими долинами, равнинами и склонами гор, хорошо орошаемыми горными источниками и потоками. Эта часть Палестины была благоприятна для развития земледельческого хозяйства и в древности была густо заселена, о чем свидетельствуют многочисленные развалины древних городов. Большим плодородием отличались и некоторые области, лежавшие к востоку от Иордана. Такова страна Башан, которая уже в древности славилась своими продуктами сельского хозяйства. Однако не все части Палестины были удобны для развития земледельческого хозяйства. Наряду с плодородными равнинами здесь встречаются плоскогорья, горные области и сухие степи. Таковы, например, горные области, расположенные в южной части Западной Палестины, которые у древних евреев носили названия «горы Эфраима» и «горы Иуды». Местность здесь постепенно переходит в сухую степь, где население занималось главным образом скотоводством. Малоплодородные и плохо орошенные плоскогорья Восточной Палестины также представляли больше удобств для развития скотоводства, чем для земледелия. Особыми природными условиями отличалась долина Иордана. В некоторых своих частях, как, например, около Генисаретского озера, долина Иордана была плодородна и удобна для сельского хозяйства, но почти на всем своем протяжении это была узкая полоска земли, заросшая тростником и представлявшая собой дикие джунгли, заселенные хищными животными. Поэтому долина Иордана была своего рода барьером, резко отделяющим Западную Палестину от восточной части этой страны.

Естественные богатства Палестины незначительны. В восточной части Палестины и в ее южной части в древности были леса, но это были, скорее, рощи или кустарники, чем леса в прямом смысле этого слова. Высокие деревья здесь встречались редко и считались обиталищем божества. Строевой и мачтовый лес приходилось привозить из соседних стран. Своей металлической руды Палестина не имела. Ближайшие медные рудники находились в горах Ливана и в стране Эдом, расположенной к юго-востоку от Палестины, а также около залива Акаб, где были обнаружены древние разработки меди. Почва Палестины была богата глиной, прекрасным керамическим сырьем, служившим для изготовления сосудов и кирпича. Различными сортами камня пользовались для постройки крепостных и городских стен, а также крупных зданий.

Андреев, Александр Радьевич - Еврейские цари и первосвященники - Жизнь, быт и нравы

М.: Крафт+, 2007. - 640 с.

ISBN 978-5-93675-121-9

Андреев, Александр Радьевич - Еврейские цари и первосвященники – Содержание

В. И. Авдиев. Древняя Палестина

Природные условия

Раскопки

Письменные источники

Население

Ханаан в III и II тысячелетиях до н.э

Завоевание Палестины древнееврейскими племенами

Развитие хозяйства и общественный строй

Землевладение

Образование Израильского царства

Давид

Соломон

Отделение Израиля от Иудеи

Пророки

Падение Израиля и Иудеи

Религия и литература

С. А. Терновский. Земля Обетованная

Занятия жителей Палестины

Пища, жилища и одежда жителей Палестины

Семейный быт евреев

И. Г. Троицкий. Общественный быт древних евреев

Глава I. Семья и ее устройство Семья как основа еврейского общества Общий характер законодательства относительно семейной жизни Недозволенные браки Совершение законного брака Левиратный брак Многоженство Развод Рождение и воспитание детей

Глава II. Общество израилево и его устройство Право на включение в общество. Пришельцы Основные законы, определявшие быт общества израилева Мщение за кровь убитого и города убежища Ограждение личной безопасности Ограждение прав собственности Осуществление права наследования Право первородства Ограждение чистоты нравов общества израилева Устроение общественных отношений по началам ^справедливости и милосердия Соблюдение санитарных условий жизни Соблюдение правил общественного приличия Погребение умерших. Содержание кладбища

Глава III. Государство израилево и его устройство Основные начала государственного устройства израильтян и их неодинакое выражение в разные периоды еврейской истории Государственное устройство в древний период (до избрания царя) Государственное устройство во время царей Государственное устройство после вавилонского плена (до разрушения иерусалимского храма) Суд и право в государстве израильском. Синедрион Судопроизводство у израильтян Наказания за уголовные преступления Распятие на кресте Наказания за преступления неуголовные Государственные повинности Организация военного дела

Примечания

Я.А. Богородский. Соломон внебиблейский

Примечания

Еврейские цари

Саул

Давид

Соломон

Примечания

А. Миролюбов. Быт еврейских царей

Вступление еврейского царя на царство

Внешнее положение царя

Домашний быт царя

Примечания

Т. Будкевич. Синедрион и первосвященники