Серия — Города и люди еврейской диаспоры в восточной Европе до начала XX века

Эта книга является второй в серии «Города и люди еврейской диаспоры в Восточной Европе до начала XX века». В ней излагается краткая история небольших городов Белоруссии (Витебска, Гомеля, Пинска, Полоцка и Слуцка). В процессе феодального дробления древнерусского государства в конце XI-XII веков на западнорусских землях образовался ряд самостоятельных княжеств, в том числе Полоцкое и Слуцкое. В начале XIV века эти земли были завоеваны и вошли в состав Великого княжества Литовского. В результате обособления от остальных земель Древней Руси у населения западнорусских земель стали усиливаться свойственные ему особенности языка, культуры и обычаев. Эко- номические и другие связи сделали эти особенности характерными для всего населения западнорусских земель, входивших в Великое княжество Литовское. Позднее на все эти земли распространилось название «Белая Русь». После совместной победы над Тевтонским орденом в Грюнвальдской битве в июле 1410 года и последующего разгрома ордена в 1413-м между Польшей и Литвой была заключена Городольская польско-литовская уния. По ней признавалась самостоятельность Литвы, но при верховной власти польского короля над великим князем литовским. Ослабление немецких рыцарских орденов содействовало росту торговли городов Белой Руси с западноевропейскими странами. Рост экономического значения городов давал им возможность самоуправления на основе магдебургского права и делал менее зависимыми от центральной власти. Из рассматриваемых в этой книге городов такого права добились Слуцк в 1441 году, Полоцк в 1498 году, Пинск в 1581 году, Витебск в 1597 году. По Люблинской унии 1569 года произошло политическое объединение Польши и Литвы в одно государство. Белорусские земли вошли в это государство в составе Литвы. В XVI веке в Польше проживало значительное число евреев. Они жили здесь более спокойно, чем в Западной Европе, пользовались свободой и самоуправлением внутри своих общин. Польша сделалась для евреев в это время тем, чем была в древности Вавилония, а в средние века - Испания: она стала духовным центром, который притягивал все остальные части рассеянного народа. После трех разделов, в период с 1772 по 1795 год, Речь Посполитая (Польша) прекратила существование как самостоятельное государство и частично вошла в состав Российской империи. После первого раздела в 1772 году в состав России вошли Витебск, Гомель и Полоцк, причем Витебск и Полоцк стали городами Псковской губернии, а Гомель был пожалован графу Румянцеву-Задунайскому. После третьего раздела, в 1795 году, в состав России вошли Пинск и Слуцк, которые стали уездными городами Минского наместничества. Знаковыми фигурами в истории евреев Белоруссии в конце XVIII - начале XIX века можно назвать рабби Леви-Ицхока из Бердичева, который долгое время был раввином в Пинске, и рабби Шнеура-Залмана бен Баруха из Лиозно, знаменитого автора «Тании» и основателя учения Хабад. Оба они были учениками рабби Дов-Бера из Межерича (Маггида), и история их жизни является ярким отражением развития новых течений в иудаизме.

Яков Шульман - Города и люди еврейской диаспоры в Восточной Европе до начала XX века – Витебск – Гомель – Пинск – Полоцк - Слуцк

Издательство Параллели — 264 с.

Москва — 2008 г.

ISBN 978-5-98831-023-0

Яков Шульман - Города и люди еврейской диаспоры в Восточной Европе до начала XX века – Витебск – Гомель – Пинск – Полоцк - Слуцк - Содержание

Предисловие

Краткая история Витебска до начала XX века

Приложение

Краткая история Гомеля до начала XX века

Приложение

Краткая история Пинска до начала XX века

Приложение

Краткая история Полоцка до начала XX века

Приложение

Краткая история Слуцка до начала XX века

Приложение

Примечания (Предисловие)

Примечания (Витебск)

Примечания (Гомель)

Примечания (Пинск)

Примечания (Полоцк)

Примечания (Слуцк)

Алфавитный указатель фамилий людей, чьи краткие биографии имеются в приложениях

Литература

Яков Шульман - Города и люди еврейской диаспоры в Восточной Европе до начала XX века – Витебск – Гомель – Пинск – Полоцк - Слуцк - Краткая история Витебска до начала XX века

Витебск расположен на берегах Западной Двины при впадении в нее реки Витьбы, от которой и произошло название города. Предание, записанное витебским летописцем, приписывает его основание великой княгине Ольге. В русской летописи Витебск упоминается в 1021 году, когда Ярослав I дал Витебск Брячиславу, князю полоцкому. После этого в течение 80 лет Витебск принадлежал сначала Брячиславу, а затем его сыну Всеславу. На левом берегу Западной Двины жили литовские племена, а на правом - латышские и славяне (кривичи - новгородские или ильменские славяне), которые обосновались на месте впадения реки Полоты в Западную Двину, основали город Полотск, впоследствии Полоцк, и расселились по течению реки.

После смерти князя Всеслава на прилегающих к Витебску землях образовалось удельное Витебское княжество, в котором правили потомки Всеслава. В это время часто происходили междоусобные столкновения, и в конце XII века витебский князь подчинился смоленскому князю. В первой половине XIII века Витебское княжество стало подвергаться нападениям литовских князей. В 1235 году Витебск был взят Ердзвиллом, сыном Рингольда. В княжение Мин довга Витебском владел его племянник Викунт, сын Ердзвилла. В 1263 году Витебском овладел литовский князь Гердень. С 1281 по 1297 год Витебск вновь находился в зависимости от смоленского князя. Последним витебским князем был Ярослав Васильевич, дочь которого, Мария, была женой великого князя литовского Ольгерда.

После смерти Ярослава в 1320 году Витебское княжество перешло по наследству к Ольгерду и окончательно вошло в состав Литвы. Ольгерд отдал Витебск своему старшему сыну Андрею, затем Ягайло. После Ягайло Витебском владел его младший брат Свидригайло, но затем Ягайло присоединил Витебск к своим коронным литовским владениям. Трижды Свидригайло возвращался в Витебск и сражался здесь против Витовта. После смерти Витовта в 1430 году Свидригайло, которого литовская рада избрала ве- ликим князем литовским, вступил в борьбу за Витебск с Сигизмундом, сыном Кейстута. Однако около 1435 года Витебск перешел под правление Казимира IV, ставшего в 1440 году великим князем литовским, а с 1447 года - королем Польши.

В 1441 году Казимир даровал городу уставную грамоту, в которой восстановил прежние права и привилегии всех сословий по отношению к городскому правлению и вероисповеданию. Около 1500 года Витебское княжество было переименовано в воеводство, которое состояло из двух поветов - Витебского и Оршанского, но занимало обширную территорию. Уже в это время стали претендовать на владение Витебском великие московские князья. Во время борьбы Литвы и Польши с Московским государством Витебск часто страдал. В период с 1502 по 1536 год его окрестности были опустошены, а город и его предместья сожжены 5 раз, а в 1562-1568 годах - дважды. Первые упоминания о евреях в Витебске относятся к 1551 году.

Однако в раскладке чрезвычайной подати на еврейские «зборы» в Литве в 1563 году Витебск отсутствует. В грамоте короля Сигизмунда III Витебским мещанам с дарованием городу магдебургского права в 1597 году, в разделе, где речь идет о приезжих купцах - гостях, говорится: «...евреи в городе Витебске, согласно давнему обычаю, никакой оседлости иметь не могут». В 1605 году имеется упоминание о двух еврейских купцах в Витебске. Началом образования еврейской общины в Витебске, вероятно, можно считать 1627 год, когда воевода Симеон Сангушко разрешил евреям, на имя арендатора Юды Якубовича, построить синагогу на собственной земле, в замке или городе в соответствии с королевскими привилегиями и листами прежних витебских воевод.

Община была объявлена свободной от постоя и всяких повинностей. Согласно королевской привилегии 1634 года, за евреями Витебска признавалось право приобретать в Витебске земельную собственность и дома, уплачивая за них обыкновенные налоги; они были подчинены воеводе. Это право давалось им в дополнение к общим для всех евреев Литвы правам и льготам по торговле и устройству синагог и кладбищ. Тяжелые времена наступили для еврейской общины Витебска в 1654 году, когда началась война между Польшей и Московским государством. Евреи участвовали в обороне Витебска наравне с остальными жителями. Еще до осады они принимали участие в укреплении фортов и крепостных ворот и пожертвовали деньги для фортификационных работ и содержания польских войск.

Вовремя 14 недельной осады Витебска они участвовали в отражении штурмов русских войск. 22 ноября 1654 года Витебск был взят. После взятия города командовавший русскими войсками Шереметев приказал евреям выдать 1000 злотых для угощения запорожских казаков. Затем евреи были посажены в тюрьму, а все их имущество отобрано. У них были взяты имеющиеся привилегии и долговые обязательства. Ограбленные евреи были отправлены в Россию. Сначала они содержались в новгородской тюрьме, а затем были доставлены в Казань, где находились до Андрусовского перемирия 1667 года. По дороге и в тюрьмах многие умерли от нужды и лишений. Несмотря на это, евреи оставались верны Речи Посполитой, как удостоверяли содержащиеся вместе с ними шляхтичи Витебского воеводства.