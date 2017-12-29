Книга удостоилась похвал как со стороны великих мудрецов Торы, так и со стороны ученых: историков, литературоведов и языковедов; и читательская аудитория во всем мире дала ей самую высокую оценку. И вот сейчас мы представляем ее на суд русскоязычному читателю.

Биография знаменитого гаона раби Йерухама Йеуды Лейба Перельмана (5595-5656), известного под именем «Гадоля из Минска», написана близким его семье человеком, равом Меиром Гальпериным, еще до Первой мировой войны. Однако только в 5751 году о существовании рукописи стало известно потомкам Гадоля, которым удалось, не без помощи чудес, обнаружить ее в Лондоне. Об этих поисках по всему свету и о чудесной находке рассказывается в предисловии к книге.

Мы благодарим Б-га, который удостоил нас Своей милостью и позволил выпустить в свет эту книгу о жизни моего прадеда, гениального знатока Торы, раввина Йерухама Йеуды Лейба Перельмана, да будет благословенна память о праведнике. В историю еврейской религиозной мысли он вошел под именем Гадоль миМинск (Великий из Минска) [1] и известен как автор книги Ор гадоль.

Это жизнеописание было создано человеком очень близким к Гадолю, наставником его сыновей и замечательным мудрецом равом Меиром Гальпериным. Книга была завершена примерно через 15 лет после смерти Гадоля, но выходит в свет только через 80 лет после написания. Удивительные приключения рукописи заслуживают отдельного рассказа - столь отчетливо просматривается в ее судьбе Небесный Промысел.

Прежде всего мы хотим рассказать о заслугах тех, кто принимал участие в поисках рукописи и ее издании. И первая заслуга принадлежит моей дочери Авигаиль, положившей начало всему поиску. Несколько лет назад, еще школьницей, она выполняла работу в рамках годичной программы "Великие люди народа Израиля" и решила написать о своем предке - Гадоле из Минска. Разыскивая биографический материал, Авигаиль обнаружила статью А.-М. Хабермана "У каждой книги своя судьба" (Арешет, т.З, 1961,с. 102-143). В статье был приведен список рукописей, которым не повезло с публикацией, и в этом списке, под номером 123, значилось: "Гадоль ми-Минск, о раве Йерухаме Перельмане, написано Меиром Гальпериным; в Иерусалиме, в 1941 году набрано 144 страницы из 168 страниц рукописи, без титульного листа".

В статье рассказывалось, что зять Меира Гальперина Михл Рабинович, принес рукопись в издательство «Рав Кук», но, обремененный множеством забот, не сумел проследить за завершением издания. Отпечатанные страницы были сброшюрованы и отправлены в переплетную мастерскую, однако, долго пролежав там на складе, пропитались влагой и оказались непригодными для издания. В заключение сообщалось, что сама рукопись находится в издательстве «Рав Кук».

Но обнаружить там рукопись не удалось. В то же время нам стало известно, что издательством «Рав Кук» уже был получен запрос о судьбе рукописи от внука Гадоля, реба Бецалеля Перельмана, живущего в Рамат-Гане, и ему ответили, что она "бесследно исчезла".

Начав усиленный поиск рукописи, мы стали переписываться с библиотекарями и коллекционерами из многих стран. В течение ряда лет все наши усилия были тщетными. Но вот, среди людей, к которым мы обращались, оказался рав Иосеф Буксбойм, глава "Махон Йерушалаим", который, благодаря счастливой случайности переписал рукопись Меира Гальперина. Вслед за этим стало известно, что сама рукопись неведомыми путями попала в руки одного собирателя, живущего в Лондоне. И только благодаря любезному посредничеству рава Шломо Фрайфельда, да благословится память о праведнике, рукопись была передана нам для издания. В заслугу самоотверженной помощи рава Фрайфельда, эта книга посвящается его памяти.

Вскоре после того, как рукопись обнаружилась, была сделана новая находка: на антресолях, в доме госпожи Ханы Ди-шон, внучки Меира Гальперина и дочери Михла Рабиновича - вдохновителя издания 1941 года, был найден экземпляр того самого выпуска, отпечатанного типографией издательства «Рав Кук». Заключительных страниц рукописи в этом оттиске не было. Возможно, их не успели тогда набрать. Не исключено также, что было набрано только несколько пробных экземпляров, которые не пошли в печать и, разделив судьбу рукописи, "бесследно исчезли".

Приступив к изданию рукописи, мы увидели, что ее невозможно публиковать в том виде, каком она попала к нам в руки. Нам показалось, что уникальный стиль Меира Гальперина, насыщенный ассоциациями и аллюзиями из Танаха и Талмуда, будет малопонятен современному читателю. С другой стороны, мы опасались подменять самобытный, сочный язык автора словарными клише, изготовленными в духе нашего времени, потому что любая такая "правка" стала бы искажением. Поэтому, в конце концов, мы решились оставить все в первоначальном виде, допустив лишь незначительные технические поправки. Более того, мы убрали даже изменения зятя автора, внесенные в рукопись Михлом Рабиновичем для издания 1941 года. Таким образом, мы сохранили авторский текст полностью, а вместо "поправок" снабдили его примечаниями. Так, при цитировании мы указали источники - Танах или изречения мудрецов, благословенна память о них. В трудных для понимания местах, и особенно в изречениях из Талмуда, которые приведены в оригинале на армейском языке, мы даем перевод и подстрочные объяснения. О некоторых героях этой книги, неизвестных нашему поколению, дана краткая биографическая справка. И кроме того, мы разбили всю книгу на небольшие главки, в то время, как в рукописи сплошной текст не разделен автором.