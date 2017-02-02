Эфиопия - христианство, ислам, иудаизм - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ Эфиопия всегда вызывала любопытство у окружающего мира. «Одной из удивительных странностей истории» назвал эту страну известный британский историк Арнольд Тойнби. Эфиопия возникла на грани контактов с древними культурами Ближнего Востока, находясь в то же время в дремучей Африке. Эта страна стала частью христианского мира еще при его зарождении, одновременно как бы прячась от него за высокими стенами мира ислама. Она впитала в себя основы библейской цивилизации, но все время, вплоть до наших дней, существовала как богатая и независимая культура. Секрет непрерывности ее существования и загадка ее противостояния различным историческим факторам способствовали созданию вокруг нее мистического ореола. Эфиопия не пала перед исламом, возникшим в непосредственной близости от нее, и не присоединилась к мощным империям, созданным им. Она не покорилась также ни европейской экспансии, включая попытки миссионеров заново сформировать эфиопское христианство, ни ее империалистической агрессии, достигшей своего апогея в Африке. Эфиопия нанесла удар пытавшемуся захватить ее исламу, и отразила также и притязания европейского колониализма. Эфиопия вступила в XX после большой победы в марте 1896 года в битве при Адуа против итальянской армии. В 1923, после создания Лиги Наций, Эфиопия вместе с Японией стала представительницей афро-азиатской независимости в семье суверенных стран. В этом статусе Эфиопия продолжала играть важную роль в мировой истории. Нападение фашистского лидера Муссолини на Эфиопию в 1935 г. было не только местью Италии за ее позорное поражение при Адуа, но и началом всеобщего скатывания ко Второй Мировой войне. Снова удостоившись независимости, Эфиопия стала символом освобождения всей Африки. В 1963 г. была создана Организация Африканского Единства, центр которой разместился в Аддис-Абебе.

Образ Эфиопии в глазах арабов и мусульман, христиан и европейцев, а также жителей Африки, с ее различными географическими районами и культурами, был, соответственно, полон разнообразия и противоречий. Тайна ее существования и выживания продолжала беспокоить ее врагов, и одновременно вызывала удивление у жителей других стран. Мусульмане Ближнего Востока наделяли ее такими свойствами, как злобность, злой умысел и ересь, но вместе с тем и высшим человеческим милосердием, благородством и особым правом на независимое существование. Христиане, из поколения в поколение, видели в ней воплощение дикости, но вместе с тем воспринимали ее как исполненное притягательности христианское царство, которое спасет Европу; как наивную, но сильную культуру, достойную уважения и любви. Африканцы во всем мире видели в ней образец самоуважения и способности черных сохранить свою независимость, хотя и не всегда были в состоянии по достоинству оценить ее внутренний мир.

Очевидные достижения Эфиопии, равно как и бедствия, постигшие эту страну, и ее экономическое отставание, привлекали к ней внимание. В последние годы и израильтяне вступили в круг заинтригованных этой страной. Откуда прибыли члены общины Бета Исраэль (Дома Израилева), новые граждане нашего государства? Что это за африканская страна, служившая им местом проживания? Каковы корни их еврейства, и каков источник древней библейской атмосферы, окутывающей их? В чем секрет тихой гордости на лицах старцев, и отчего молодежь переживает трудности приспособления к новой жизни в Израиле? Какова же Эфиопия, скрывающаяся за эфиопским обликом этих людей - страна с отсталой инфраструктурой, или с богатой духовной традицией? Страна жестких порядков и обычаев, или открытости и терпимости? Культура пассивности и смиренности, или динамичности, активности и инициативы? К какой структуре

принадлежали эти люди, в какой среде они жили, что повлияло на их формирование?

Открытый Университет уже давно работает над преподаванием темы Эфиопии. В 1997 г. в рамках курса «Возникновение новых государств в Африке» вышла книга «Эфиопия - империя и революция на Африканском Роге». Последняя книга является также важным введением к данному учебнику, она содержит краткое описание истории Эфиопии с древнейших времен. Книга «Эфиопия - империя и революция» содержит обзор важнейших политических структур и в первую очередь - института императорской власти, и прослеживает историю этого государства до наших дней. Центральным моментом книги является обсуждение этнического аспекта развития истории. Эфиопия - «музей народов», по определению итальянского историка Конти-Россини - отличается исключительно богатым разнообразием этнических, языковых и религиозных групп. Наличие института императорской власти и государственной политической традиции, поощрявшей построение централизованного государства, с одной стороны, и наличие многочисленных этнических, языковых и религиозных групп, с другой стороны - все это создавало напряженность, которая в значительной степени оказывалась движущей силой в развитии внутренней истории Эфиопии. Книга «Эфиопия - империя и революция» обращает особое внимание на динамику борьбы между основной группой населения, говорящей на амхарском языке и стремящейся к контролю над всеми сферами жизни страны, и группой населения, говорящей на языке тигринья, тяготеющей к децентрализации. Данная книга выдвигает на обсуждение также оценку третьей по важности этнической группы (и первой по численности): оромо, и в этом контексте (а также и в других) обсуждает вопрос напряженности между христианскими и мусульманскими группами населения. Идя по пути обсуждения межэтнических конфликтов и касаясь образа власти в стране, книга поднимает вопрос о древних корнях Эфиопии, но концентрирует внимание главным образом на процессах, происходящих в Новое время. После рассмотрения достижений и неудач амхарских правителей, начиная с периода «начинающего Новое время» императора Теводроса II (1855-1868) и до современного военного диктатора Менгисту Хайле-Мариама (1974-1991), книга описывает победу народа тигринья в наши дни. С 1991 г. и до момента написания этих строк Эфиопия проходит процесс изменений как многонациональное государство, как федерация девяти разных провинций, которая строится в духе идей тигринья, а также и других этнических и языковых групп. Изложение материала затрагивает, естественно, также и другие важные темы. В книге подчеркивается гибкость политической культуры Эфиопии, непрерывная конкуренция между представителями власти в стране, преимущества и недостатки общественного устройства, в рамках которого даже сын простых крестьян мог достичь вершины политической лестницы. Книга «Эфиопия - империя и революция» касается также различных факторов, связанных с победами над внешними врагами, и той тяжелой цены, которую пришлось заплатить за эти победы - утрата гибкости и зацикленность консервативных моделей в обществе, застой, слабость тенденций модернизации почти во всех сферах жизни.

Книга, лежащая перед вами, «Эфиопия - христианство, ислам, иудаизм», имеет цель углубить обсуждение истории этой страны и увидеть ее в ином ракурсе, сквозь призму религиозной культуры и межконфессиональной напряженности, существовавшей на протяжении многих поколений, живших в ней. Три великих монотеистических религии соприкоснулись в Эфиопии (книга не касается различных анимистических религий, часть которых сохранилась в Эфиопии среди групп населения, проживающих в удаленных от центра районах). Иудаизм, христианство и ислам прибыли в Эфиопию на заре ее и своей собственной истории и боролись на протяжении сотен лет за души верующих. В качестве арены столь длительного контакта между тремя религиями, Эфиопия является исключительным случаем. Знакомство с этими контактами призвано углубить изучение истории страны, а также обогатить понимание трех великих религий, рассматривая их с новой точки зрения.

Обсуждение разных религий в нашем изложении является полным опровержением исторического эссенциализма (essentialism), (мировоззрение, воспринимающее такие явления, как религия и национализм как единое целое). Ни одна из великих религий не прибыла в Эфиопию как сформированная система догм в сфере духа и культа, и ни одна из них не была полностью навязана жителям страны. Законы ни одной из них не исполнялись в Эфиопии в том виде, в каком они были приняты официальными институтами каждой из них. Каждая из этих религий - иудаизм, христианство и ислам, претерпела изменения под влиянием местных условий.

Эфиопия - христианство, ислам, иудаизм - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание

1 том - Эфиопия и христианство

Первая часть курса описывает христианство в качестве культурной и политической основы ценностей правящего большинства. В ней анализируется развитие духовно-теологических элементов уникальной эфиопской формы христианства и их роль в истории страны. 2 том - Эфиопия и ислам Вторая часть посвящена исламу в Эфиопии. Мусульманские общины составляют около половины населения страны. В курсе изучается социальная структура эфиопского ислама и его развитие в качестве религии меньшинства. Прослеживаются также отношения Эфиопии со странами Ближнего Востока. 3 том - Эфиопия и иудаизм Третья часть курса посвящена эфиопским евреям. В ней делается попытка понять сущность этой специфической группы, их обычаи и традиции, а также их историческое место в многоцветной религиозной и социальной мозаике эфиопского общества.

Эфиопия - христианство, ислам, иудаизм - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Введение: власть и многообразие

Эфиопия является одним из древнейших христианских государств, а ее население - одной из древнейших христианских наций на Земле. Принятию христианства эфиопским царем Эзаной, обычно относимым к 333 г. н.э., предшествовали только обращение в христианство правителя Армении в 301 г. н.э. и римского императора Константина - в 312 г. н.э. Однако, важность христианства в культуре и истории Эфиопии определяется не только его древностью и превосходит по своему значению этот факт. Христианство проникло в Эфиопию в ту историческую эпоху, когда впервые определялись составные компоненты всей эфиопской жизни, и с этой поры оно стало неотъемлемой частью как базисных основ этой жизни, так и всего сплетения её культурных и государственных аспектов. К примеру, эфиопская литература, разнообразные виды письменной культуры оставались, до ближайшей к нам эпохи, монополией служителей культа. По меньшей мере до 19-го века она, в основном, писалась на геэзе, древнем языке семитской группы, к которой относятся арабский и иврит, языке, прекратившем быть разговорным где-то уже с восьмого века н.э. Вместе с тем литература, во всем многообразии своей тематики - переводы Библии и прочие религиозные, юридические, исторические и иные сочинения, продолжала создаваться и читаться священниками и монахами, специально изучавшими этот язык, в значительной степени предназначенный, подобно латыни в средневековой Европе, для сохранения знания именно в руках священнического сословия. Различные виды искусства, такие как живопись, работы по металлу и музыка, также в значительной степени были порождениями и средствами выражения в культуре религиозной веры. Можно сказать в данном случае, что христианство являлось не только комплексом религиозных ценностей большой части населения государства. Оно было и остается вместилищем общих ценностей и всеобъемлющей формой выражения для его правящей культурно-политической элиты.

В традиционной Эфиопии всего лишь два общественных института пытались оформить и руководить на общенациональной основе повседневной жизнью населения, и только у них была возможность сделать это. Этими институтами были царская власть и ортодоксальная эфиопская церковь, во главе которой на практике стоял сам царь. Однако, связь и взаимоотношения между церковью и политической жизнью были гораздо более сложными, чем просто факт, что все представители правящего слоя в Эфиопии (почти до наших дней) были христианами. Основные символы политической легитимации власти были взяты из мира ТАНАХа и Нового Завета. Христианские династии обосновывали свое право на власть на их якобы имевших место связях с библейским прошлым и демонстрировали свою преданность вере с помощью строительства церквей и пожалования священникам земель, рукописей и предметов культа.

Политическая история Эфиопии неразрывно переплетена, таким образом, с историей ее церкви, и корона и крест как единое целое составили костяк господствующей в стране культуры.

Христианство в Эфиопии не только влияло на историю политических структур, но присвоило себе также и право на формирование исторической памяти. Христиане в Эфиопии были единственной группой, которая пыталась постоянно фиксировать и сохранять свою историю в письменной форме. Другие группы населения в стране также хранили, в достаточно подробной форме, свою историческую традицию, однако они не оформляли ее на письме в качестве постоянного способа ее фиксации. Монополия на письменную культуру в сочетании с политической властью предоставила христианам почти неограниченную гегемонию в оформлении и сохранении исторического повествования. До недавнего времени нехристианские группы удостаивались второстепенного и можно сказать даже невзрачного места в повествовании об истории страны. Да и в наши дни, несмотря на усилия многочисленных современных исследователей нарисовать уравновешенную историческую картину, тот, кто пожелал бы проследить за специфической историей нехристианских групп в Эфиопии, столкнется с большими трудностями.



