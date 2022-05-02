Об Иисусе из Назарета, которого христиане называют Христом и считают Сыном Божьим и Спасителем мира, написано и сказано больше, чем о какой бы то ни было личности в истории. Богословы и художники, проповедники и писатели, политики и блогеры прибегают к Его образу постоянно — но только четверть тысячелетия назад на него попытались взглянуть с позиций науки.

Одним из первых исследователей, подошедших к изучению личности и учения Иисуса с этих позиций, был Герман Самуэль Реймарус (1694-1768). И хотя работу Рей-маруса нельзя назвать строго научной в современном понимании этого слова, все же именно его называют основоположником светского, академического, внерелиги-озного и внеконфессионального подхода к изучению личности Иисуса Христа.

В конце XVIII—начале XIX века вслед за Реймарусом все большее число ученых пытались проникнуть сквозь богословское осмысление евангельских рассказов к событиям, которые представлялись им «реальной историей» Иисуса. Именно в это время происходит становление би-блеистики как самостоятельной академической дисциплины, не зависящей в своих методах и выводах от той или иной системы вероучения. Секулярная программа эпохи Просвещения создает мировоззренческие основания для изучения Библии, в том числе евангельских повествований об Иисусе, не как Священного Писания, внеположного научному анализу, но как ряда исторических источников, к которым применимы методы исторической и филологической науки. Естественно, первые работы исследователей, при всем стремлении к объективности и научности, носили отпечаток философских и мировоззренческих установок их авторов. Первые исследователи, писавшие об Иисусе, не были объединены в некую единую институциональную школу: ученые часто не опирались на работы коллег, не проводили совместные семинары или конференции, не издавали коллективные труды. Однако уже к началу XIX века оформился круг ключевых проблем, над разрешением которых работали европейские исследователи: какова датировка новозаветных текстов? Есть ли между ними литературная зависимость и если есть, то какая? Каким образом в евангельских повествованиях исторический материал соединен с материалом богословским? Какими методами можно выделить эту объективную историческую информацию? В чем заключался смысловой центр проповеди Иисуса? Каковы основные исторически верифицируемые факты Его жизни? и т.д. Исходя из этого, можно утверждать, что уже к началу XIX века появилось особое направление в академической гуманитарной науке, которое впоследствии получило название «Поиск исторического Иисуса»1 2 (Historische Jesusforschung, Quest for the historical Jesus, Quete du Jesus historique). Проект «Поиска исторического Иисуса» был и остается междисциплинарным: в нем изначально принимали участие профессиональные историки, филологи и богословы, а с XX века подключились религиоведы, социологи, антропологи, гебраисты и т.д.

Алексей Васильевич Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней

(Серия «Studia religiosa»)

М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 368 с.

ISBN 978-5-4448-1787-2

Алексей Васильевич Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней - Содержание

Благодарности

Введение

Что такое «Поиск исторического Иисуса»?

Изучение «Поиска исторического Иисуса» в России и за рубежом

Принцип отбора источников и исследовательской литературы

Структура книги

Глава 1. Постановка задачи: конец XVIII — начало XX века

1. Интерпретация евангельских текстов до XVIII века

2. Герман Самуэль Реймарус

3. «Рационалистическое» течение 3.1. Ранний рационализм 3.2. Зрелый рационализм 3.3. Поздний рационализм

4. «Либеральное» течение

5. Давид Фридрих Штраус

6. Скептическое течение 6.1. Бруно Бауэр 6.2. Вильям Вреде

7. Эсхатологическое течение

8. Мифологическое течение

9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» конца XVIII—начала XX века

Глава 2. Утрата интереса: 1910—1953 годы

1. Проблематика историко-критического изучения Нового Завета в работах Сёрена Кьеркегора и Мартина Келера

2. Карл Барт

3. Рудольф Еулътман

4. «Школа критики форм» и «школа критики редакций»

5. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» первой половины XX века

6. Результаты периода частичного отсутствия «Поиска исторического Иисуса»

Глава 3. Новые методы и идеи: 1953-1985 годы

1. От старого к новому Поиску

2. Эрнст Кеземан

3. Эрнст Фухс

4. Гюнтер Борнкам

3. Чарльз Додд

6. Иоахим Иеремиас

7. Норман Перрин

8. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» третьей четверти XX века

9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» в третьей четверти XX века

Глава 4. Современное состояние и перспективы на будущее

1. Эдвард Сандерс

2. Геза Вермеш

3. «Семинар по Иисусу» 3.1. Методология и реконструкция «Семинара по Иисусу» 3.2. Критика «Семинара по Иисусу»

4. Джон Доминик Кроссан

5. Маркус Борг

6. Джон Мейер

7. Барт Эрман

8. Бёртон Мэк и Джеральд Даунинг

9. Герд Тайсен и Ричард Хорсли

10. Николас Томас Райт

11. Прочие участники современного этапа «Поиска исторического Иисуса»

12. Результаты современного этапа «Поиска исторического Иисуса»

Заключение

Избранная библиография

Указатель имен