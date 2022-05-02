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Андреев - Поиск исторического Иисуса

Алексей Васильевич Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology
Series Studia religiosa (33 books)
Об Иисусе из Назарета, которого христиане называют Христом и считают Сыном Божьим и Спасителем мира, написано и сказано больше, чем о какой бы то ни было личности в истории. Богословы и художники, проповедники и писатели, политики и блогеры прибегают к Его образу постоянно — но только четверть тысячелетия назад на него попытались взглянуть с позиций науки.
Одним из первых исследователей, подошедших к изучению личности и учения Иисуса с этих позиций, был Герман Самуэль Реймарус (1694-1768). И хотя работу Рей-маруса нельзя назвать строго научной в современном понимании этого слова, все же именно его называют основоположником светского, академического, внерелиги-озного и внеконфессионального подхода к изучению личности Иисуса Христа.
В конце XVIII—начале XIX века вслед за Реймарусом все большее число ученых пытались проникнуть сквозь богословское осмысление евангельских рассказов к событиям, которые представлялись им «реальной историей» Иисуса. Именно в это время происходит становление би-блеистики как самостоятельной академической дисциплины, не зависящей в своих методах и выводах от той или иной системы вероучения. Секулярная программа эпохи Просвещения создает мировоззренческие основания для изучения Библии, в том числе евангельских повествований об Иисусе, не как Священного Писания, внеположного научному анализу, но как ряда исторических источников, к которым применимы методы исторической и филологической науки. Естественно, первые работы исследователей, при всем стремлении к объективности и научности, носили отпечаток философских и мировоззренческих установок их авторов. Первые исследователи, писавшие об Иисусе, не были объединены в некую единую институциональную школу: ученые часто не опирались на работы коллег, не проводили совместные семинары или конференции, не издавали коллективные труды. Однако уже к началу XIX века оформился круг ключевых проблем, над разрешением которых работали европейские исследователи: какова датировка новозаветных текстов? Есть ли между ними литературная зависимость и если есть, то какая? Каким образом в евангельских повествованиях исторический материал соединен с материалом богословским? Какими методами можно выделить эту объективную историческую информацию? В чем заключался смысловой центр проповеди Иисуса? Каковы основные исторически верифицируемые факты Его жизни? и т.д. Исходя из этого, можно утверждать, что уже к началу XIX века появилось особое направление в академической гуманитарной науке, которое впоследствии получило название «Поиск исторического Иисуса»1 2 (Historische Jesusforschung, Quest for the historical Jesus, Quete du Jesus historique). Проект «Поиска исторического Иисуса» был и остается междисциплинарным: в нем изначально принимали участие профессиональные историки, филологи и богословы, а с XX века подключились религиоведы, социологи, антропологи, гебраисты и т.д.

Алексей Васильевич Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней

(Серия «Studia religiosa»)
М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 368 с.
ISBN 978-5-4448-1787-2

Алексей Васильевич Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней - Содержание

  • Благодарности
  • Введение
  • Что такое «Поиск исторического Иисуса»?
  • Изучение «Поиска исторического Иисуса» в России и за рубежом
  • Принцип отбора источников и исследовательской литературы
  • Структура книги
Глава 1. Постановка задачи: конец XVIII — начало XX века
  • 1. Интерпретация евангельских текстов до XVIII века
  • 2. Герман Самуэль Реймарус
  • 3. «Рационалистическое» течение
    • 3.1. Ранний рационализм
    • 3.2. Зрелый рационализм
    • 3.3. Поздний рационализм
  • 4. «Либеральное» течение
  • 5. Давид Фридрих Штраус
  • 6. Скептическое течение
    • 6.1. Бруно Бауэр
    • 6.2. Вильям Вреде
  • 7. Эсхатологическое течение
  • 8. Мифологическое течение
  • 9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» конца XVIII—начала XX века
Глава 2. Утрата интереса: 1910—1953 годы
  • 1. Проблематика историко-критического изучения Нового Завета в работах Сёрена Кьеркегора и Мартина Келера
  • 2. Карл Барт
  • 3. Рудольф Еулътман
  • 4. «Школа критики форм» и «школа критики редакций»
  • 5. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» первой половины XX века
  • 6. Результаты периода частичного отсутствия «Поиска исторического Иисуса»
Глава 3. Новые методы и идеи: 1953-1985 годы
  • 1. От старого к новому Поиску
  • 2. Эрнст Кеземан
  • 3. Эрнст Фухс
  • 4. Гюнтер Борнкам
  • 3. Чарльз Додд
  • 6. Иоахим Иеремиас
  • 7. Норман Перрин
  • 8. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» третьей четверти XX века
  • 9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» в третьей четверти XX века
Глава 4. Современное состояние и перспективы на будущее
  • 1. Эдвард Сандерс
  • 2. Геза Вермеш
  • 3. «Семинар по Иисусу»
    • 3.1. Методология и реконструкция «Семинара по Иисусу»
    • 3.2. Критика «Семинара по Иисусу»
  • 4. Джон Доминик Кроссан
  • 5. Маркус Борг
  • 6. Джон Мейер
  • 7. Барт Эрман
  • 8. Бёртон Мэк и Джеральд Даунинг
  • 9. Герд Тайсен и Ричард Хорсли
  • 10. Николас Томас Райт
  • 11. Прочие участники современного этапа «Поиска исторического Иисуса»
  • 12. Результаты современного этапа «Поиска исторического Иисуса»
Заключение
Избранная библиография
Указатель имен
Views 737
Rating 5.0 / 5
Added 02.05.2022
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (2)

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