Андрей Кесарийский - Толкование на Апокалипсис
Толкование св. Андрея Кесарийского является древнейшим из дошедших до нас толкований на Апокалипсис св. Иоанна Богослова, эту единственную пророческую книгу Нового Завета.
О времени жизни св. Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской, существует разногласие у церковных историков; более вероятия, однако, на стороне тех, которые относят его жизнь и деятельность к V–VI векам.
Греческий текст толкования помещен в Патрологии Миня (PG. T. 106. Col. 207–486).
Св. Андрей находит в Апокалипсисе тройной смысл: буквальный или исторический, иносказательный и анагогический; последний он считает наиболее важным.
Главная задача его толкования сводится к указанию в истории исполнения содержащихся в Апокалипсисе пророчеств, причем он признает, что такое указание возможно лишь отчасти, потому что многое из сказанного в Апокалипсисе принадлежит еще будущности.
Толкование св. Андрея служит главным отеческим толкованием на Апокалипсис, потому что все последующие отеческие толкования этой книги являются извлечением из него с присоединением некоторых новых объяснений (например, у Арефы, архиепископа Кесарийского, выдающегося писателя Византийской эпохи).
Перевод свой мы сверяли с лучшим переводом толкования, принадлежащим протоиерею М. С. Боголюбскому (в изданиях 1882 и 1902 годов).
Святитель Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской - Толкование на Апокалипсис
Сибирская Благозвонница, Москва, 2013
Объем: 210 стр., 53 иллюстрации
ISBN: 978-5-91362-734-6
Святитель Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской - Толкование на Апокалипсис - Содержание
Предисловие к современному изданию
Предисловие к изданию 1911 года
Предисловие [PG. T. 106. COL. 216]
Слово 1
- Глава 1 Откр. 1, 1–9 Откровение св. Иоанну Богослову
- Глава 2 Откр. 1, 10–20 Видение, в котором видел посреди семи золотых светильников Облеченного в подир
- Глава 3 Откр. 2, 1–7 Написанное Ангелу Ефесской Церкви
Слово 2
- Глава 4 Откр. 2, 8–11 Открытое Ангелу Смирнской церкви
- Глава 5 Откр. 2, 12–17 Открытое Ангелу Пергамской церкви
- Глава 6 Откр. 2, 18–29 Открытое Ангелу Фиатирской церкви
Слово 3
- Глава 7 Откр. 3, 1–6 Открытое Ангелу Сардийской церкви
- Глава 8 Откр. 3, 7–13 Открытое Ангелу Филадельфийской церкви
- Глава 9 Откр. 3, 14–22 Открытие Ангелу Лаодикийской церкви
Слово 4
- Глава 10 Откр. 4, 1–10 О видении на Небе двери и о 24 старцах и о прочем
- Глава 11 Откр. 5, 1–5 О книге, запечатанной семью печатями, которую никто не мог открыть
- Глава 12 Откр. 5, 6–14 О видении того, что посреди Престола, и четырех животных
Слово 5
- Глава 13 Откр. 6, 1–2 Снятие первой печати, означающее апостольское учение
- Глава 14 Откр. 6, 3–4 Снятие второй печати, означающее вражду неверных против верующих
- Глава 15 Откр. 6, 5–6 Снятие третьей печати, показывающее отпадение от Христа тех, которые не твердо веровали в Него
Слово 6
- Глава 16 Откр. 6, 7–8 Снятие четвертой печати, показывающее язвы, наводимыя на нечестивых
- Глава 17 Откр. 6, 9–11 Снятие пятой печати, показывающее вопль святых душ к Господу о конце
- Глава 18 Откр. 6, 12–17 Снятие шестой печати, означающее язвы, ниспосылаемые при конце
Слово 7
- Глава 19 Откр. 7, 1–8 О ста сорока четырех тысячах людей, которые не потерпели вреда от язвы четырех Ангелов
- Глава 20 Откр. 7, 9–17 О бесчисленном из языков народе, носящем белые одежды
- Глава 21 Откр. 8, 1–6 Снятие седьмой печати, показывающее, что Ангельские силы приносят Богу молитвы святых, как фимиам
Слово 8
- Глава 22 Откр. 8, 7 О семи Ангелах и о том, что, когда вострубил первый из них, на землю пали град, огонь и кровь
- Глава 23 Откр. 8, 8–9 О втором Ангеле и о гибели живущих в море
- Глава 24 Откр. 8, 10–11 О третьем Ангеле и о гибели многих от горечи речных вод
Слово 9
- Глава 25 Откр. 8, 12–13 О четвертом Ангеле и о затмении светил
- Глава 26 Откр. 9, 1–12 О пятом Ангеле и о мысленной саранче
- Глава 27 Откр. 9, 13–21 О шестом Ангеле и об Ангелах, разрешенных при Евфрате
Слово 10
- Глава 28 Откр. 10, 1–7 Об Ангеле, облеченном в облако и радугу
- Глава 29 Откр. 10, 8–11, 2 О том, как Евангелист взял книжку от Ангела
- Глава 30 Откр. 11, 3–10 О Енохе и Илии
Слово 11
- Глава 31 Откр. 11, 11–14 О том, как воскреснут умерщвленные антихристом эти два пророка
- Глава 32 Откр. 11, 15–18 О седьмой трубе и о святых, славословящих Бога за будущий Суд
- Глава 33 Откр. 11, 19–12, 6 О прежних гонениях на Церковь и о гонениях от антихриста
Слово 12
- Глава 34 Откр. 12, 7–12 О борьбе Ангелов и демонов и о ниспадении сатаны
- Глава 35 Откр. 12, 13–17 О гонении змия на Церковь
- Глава 36 Откр. 13, 1–10 О семиглавом и десятирогом звере
Слово 13
- Глава 37 Откр. 13, 11–17 О лжепророке
- Глава 38 Откр. 13, 18 О скверном имени антихриста
- Глава 39 Откр. 14, 1–5 Об Агнце и ста сорока четырех тысячах стоящих с Ним на Сионской горе
Слово 14
- Глава 40 Откр. 14, 6–7 Об Ангеле, возвещающем близость Суда
- Глава 41 Откр. 14, 8 О втором Ангеле, возвещающем падение духовного Вавилона
- Глава 42 Откр. 14, 9–13 О третьем Ангеле, убеждающем верных не принимать антихриста
Слово 15
- Глава 43 Откр. 14, 14–16 О том, как Сидящий на облаке пожнет серпом земные произрастания
- Глава 44 Откр. 14, 17–20 О четвертом Ангеле, обрезывающем лозу горечи
- Глава 45 Откр. 15, 1–8 О семи Ангелах, насылающих язвы на людей, и о стеклянном море
Слово 16
- Глава 46 Откр. 16, 1–2 О излиянии первой чаши на поклоняющихся антихристу
- Глава 47 Откр. 16, 3 О излиянии второй чаши на находящихся в море
- Глава 48 Откр. 16, 4–7 О излиянии третьей чаши в реки и о превращении воды в кровь
Слово 17
- Глава 49 Откр. 16, 8–9 О излиянии четвертой чаши
- Глава 50 Откр. 16, 10–11 О излиянии пятой чаши
- Глава 51 Откр. 16, 12–16 О излиянии шестой чаши в реку Евфрат
Слово 18
- Глава 52 Откр. 16, 17–21 О излиянии седьмой чаши на воздух
- Глава 53 Откр. 17, 1–5 Об одном из семи Ангелов, показывающем апостолу Иоанну суд над великой блудницей
- Глава 54 Откр. 17, 6–18 Как Ангел объясняет апостолу Иоанну виденную тайну
Слово 19
- Глава 55 Откр. 18, 1–24 Об ином Ангеле, возвещающем падение Вавилона
- Глава 56 Откр. 19, 1–7 О песнопении святых и троекратной аллилуие
- Глава 57 Откр. 19, 7–10 О таинственном браке и вечери Агнца
Слово 20
- Глава 58 Откр. 19, 11–16 О видении Евангелистом Христа на коне с силами Ангельскими
- Глава 59 Откр. 19, 17–21 Об антихристе и вверженном с ним в геенну
- Глава 60 Откр. 20, 1–3 О сатане, связанном на тысячу лет
Слово 21
- Глава 61 Откр. 20, 4 О престолах для сохранивших исповедание Христово
- Глава 62 Откр. 20, 5–6 О первом воскресении и второй смерти
- Глава 63 Откр. 20, 7–10 О Гоге и Магоге
Слово 22
- Глава 64 Откр. 20, 11–15 О Седящем на Престоле, общем Воскресении и Суде
- Глава 65 Откр. 21, 1–4 О новом небе, новой земле и Небесном Иерусалиме
- Глава 66 Откр. 21, 5–8 О том, что сказал Сидящий на Престоле
Слово 23
- Глава 67 Откр. 21, 9–27 О городе святых, который был показан Тайнозрителю одним из семи Ангелов
- Глава 68 Откр. 22, 1–5 О чистой реке, исходящей от Престола
- Глава 69 Откр. 22, 6–7 Христос есть Бог пророков и Владыка Ангелов
Слово 24
- Глава 70 Откр. 22, 8–9 О достоверности виденного Иоанном Богословом
- Глава 71 Откр. 22, 10–15 Христос повелевает не запечатлевать слова пророчества, заключающегося в Откровении
- Глава 72 Откр. 22, 16–21 О том, что Церковь и обитающий в ней Дух ожидают Пришествия Христова, и о проклятии, которому подвергаются повреждающие эту книгу
Комментарии
Святитель Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской - Толкование на Апокалипсис - Предисловие
Часто, когда многие, по любви ко мне имевшие лучшее, чем должно, о моем разумении мнение, просили истолковать [Col. 217] Апокалипсис Иоанна Богослова и применить видения ко временам, бывшим после него, я откладывал взяться за то, что выше сил моих, зная, что изъяснение таинственно виденного Святым и имеющего исполниться в будущее время есть дело великого и просвещенного Божественным Духом разума. И если писания древних пророков, уже многими истолкованные, еще полны незримой глубины тайн до того дня, когда знание, еже отчасти, упразднится, и настанет совершенное, хотя большинство их повествует о Первом Пришествии Великого Бога и Спасителя нашего (впрочем, некоторые и из них говорят о Втором Его Пришествии), то не окажется ли дерзостью, особенно со стороны лица, непричастного пророческому Духу, изъяснение того, чему не видно и конца. Но так как послушание лучше жертвы (Еккл. 4, 17), упование же, по Апостолу, не посрамит (Рим. 5, 5), а любовь никогда не перестает (1 Кор. 13, 8), то, будучи связан с твоею, Макарий, богоугодною душою чрез эту любовь и надеясь ради нее получить восполнение недостатков и награду за послушание, — сей плод любви, кратко с помощью умудряющего Бога, выполню мне повеленное.
Во-первых, и сам ты знаешь, что всякое Божественное Писание дано Духом в трояком виде, как троечастен и человек. Как бы некоторое тело его составляют буквы и подлежащий чувству рассказ, как бы душу — образные, переносящие читателя от чувственного к мыслимому, выражения и как бы дух его — указание и созерцание самого возвышенного — будущего: первое приличествует сущим под Законом, второе — сущим под Благодатью и третье — блаженному состоянию, в котором царствует Дух, поборовший все плотские помыслы и движения. Первое занимается передачею событий, уже совершившихся, но не редко и не мало украшается и предстоящими образами истины; второе — поучениями притчевыми и другими подобными учительными рассуждениями, как например: терния прозябают в руце пияницы (Притч. 26, 9), или: усрамися Сидоне. Рече море (Ис. 23, 4) и т. п.; третье же, т. е. духовное, по преимуществу заключается в Апокалипсисе Иоанна Богослова.
Правда, вместе с историческим и образным видимо оно во множестве и у других пророков, но здесь в особенной мере преизобилует; посему Богом повелено возвещать его только совершенным в знании. Потому же и мы приступаем к изъяснению виденного блаженным Богословом не как постигшие глубину сокрытого в нем [Col. 220] духа, ибо не осмеливаемся и не имеем в виду даже изъяснить всего сказанного в буквальном смысле, но желаем только дать упражнение уму в дальнейшем стремлении, презрении, как непостоянного, настоящего и желании будущего, как вечного; совершенное же познание сего предоставляем Божественной Премудрости, знающей и те времена, в которые исполнится предсказанное, испытание нами коего запрещено Апостолами.
Предприняв сие ради послушания, настоящее сочинение мы разделили на двадцать четыре слова и семьдесят две главы по троечастности существа — телу, душе и духу, двадцати четырех старцев, которыми, как подтвердится ниже, обозначается полнота благоугодивших Богу от начала до скончания века. Дальнейшие же рассуждения о сей Богодохновенной книге считаем совершенно излишними. Потому что ее достоверность засвидетельствовали блаженные Григорий Богослов и Кирилл и еще древнейшие: Паппий, Ириней, Мефодий и Ипполит. Заимствовав от них повод, почему в некоторых местах и привели их рассуждения, приступили и мы к сему труду. А ты, человек Божий, вознагради своими молитвами труд, много, как думаю, содействующий сокрушению чрез напоминание о наградах праведникам и наказаниях грешникам.
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