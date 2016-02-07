Толкование св. Андрея Кесарийского является древнейшим из дошедших до нас толкований на Апокалипсис св. Иоанна Богослова, эту единственную пророческую книгу Нового Завета. О времени жизни св. Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской, существует разногласие у церковных историков; более вероятия, однако, на стороне тех, которые относят его жизнь и деятельность к V–VI векам. Греческий текст толкования помещен в Патрологии Миня (PG. T. 106. Col. 207–486). Св. Андрей находит в Апокалипсисе тройной смысл: буквальный или исторический, иносказательный и анагогический; последний он считает наиболее важным. Главная задача его толкования сводится к указанию в истории исполнения содержащихся в Апокалипсисе пророчеств, причем он признает, что такое указание возможно лишь отчасти, потому что многое из сказанного в Апокалипсисе принадлежит еще будущности. Толкование св. Андрея служит главным отеческим толкованием на Апокалипсис, потому что все последующие отеческие толкования этой книги являются извлечением из него с присоединением некоторых новых объяснений (например, у Арефы, архиепископа Кесарийского, выдающегося писателя Византийской эпохи). Перевод свой мы сверяли с лучшим переводом толкования, принадлежащим протоиерею М. С. Боголюбскому (в изданиях 1882 и 1902 годов).

Святитель Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской - Толкование на Апокалипсис

Сибирская Благозвонница, Москва, 2013

Объем: 210 стр., 53 иллюстрации

ISBN: 978-5-91362-734-6

Святитель Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской - Толкование на Апокалипсис - Содержание

Предисловие к современному изданию

Предисловие к изданию 1911 года

Предисловие [PG. T. 106. COL. 216]

Слово 1

Глава 1 Откр. 1, 1–9 Откровение св. Иоанну Богослову

Глава 2 Откр. 1, 10–20 Видение, в котором видел посреди семи золотых светильников Облеченного в подир

Глава 3 Откр. 2, 1–7 Написанное Ангелу Ефесской Церкви

Слово 2

Глава 4 Откр. 2, 8–11 Открытое Ангелу Смирнской церкви

Глава 5 Откр. 2, 12–17 Открытое Ангелу Пергамской церкви

Глава 6 Откр. 2, 18–29 Открытое Ангелу Фиатирской церкви

Слово 3

Глава 7 Откр. 3, 1–6 Открытое Ангелу Сардийской церкви

Глава 8 Откр. 3, 7–13 Открытое Ангелу Филадельфийской церкви

Глава 9 Откр. 3, 14–22 Открытие Ангелу Лаодикийской церкви

Слово 4

Глава 10 Откр. 4, 1–10 О видении на Небе двери и о 24 старцах и о прочем

Глава 11 Откр. 5, 1–5 О книге, запечатанной семью печатями, которую никто не мог открыть

Глава 12 Откр. 5, 6–14 О видении того, что посреди Престола, и четырех животных

Слово 5

Глава 13 Откр. 6, 1–2 Снятие первой печати, означающее апостольское учение

Глава 14 Откр. 6, 3–4 Снятие второй печати, означающее вражду неверных против верующих

Глава 15 Откр. 6, 5–6 Снятие третьей печати, показывающее отпадение от Христа тех, которые не твердо веровали в Него

Слово 6

Глава 16 Откр. 6, 7–8 Снятие четвертой печати, показывающее язвы, наводимыя на нечестивых

Глава 17 Откр. 6, 9–11 Снятие пятой печати, показывающее вопль святых душ к Господу о конце

Глава 18 Откр. 6, 12–17 Снятие шестой печати, означающее язвы, ниспосылаемые при конце

Слово 7

Глава 19 Откр. 7, 1–8 О ста сорока четырех тысячах людей, которые не потерпели вреда от язвы четырех Ангелов

Глава 20 Откр. 7, 9–17 О бесчисленном из языков народе, носящем белые одежды

Глава 21 Откр. 8, 1–6 Снятие седьмой печати, показывающее, что Ангельские силы приносят Богу молитвы святых, как фимиам

Слово 8

Глава 22 Откр. 8, 7 О семи Ангелах и о том, что, когда вострубил первый из них, на землю пали град, огонь и кровь

Глава 23 Откр. 8, 8–9 О втором Ангеле и о гибели живущих в море

Глава 24 Откр. 8, 10–11 О третьем Ангеле и о гибели многих от горечи речных вод

Слово 9

Глава 25 Откр. 8, 12–13 О четвертом Ангеле и о затмении светил

Глава 26 Откр. 9, 1–12 О пятом Ангеле и о мысленной саранче

Глава 27 Откр. 9, 13–21 О шестом Ангеле и об Ангелах, разрешенных при Евфрате

Слово 10

Глава 28 Откр. 10, 1–7 Об Ангеле, облеченном в облако и радугу

Глава 29 Откр. 10, 8–11, 2 О том, как Евангелист взял книжку от Ангела

Глава 30 Откр. 11, 3–10 О Енохе и Илии

Слово 11

Глава 31 Откр. 11, 11–14 О том, как воскреснут умерщвленные антихристом эти два пророка

Глава 32 Откр. 11, 15–18 О седьмой трубе и о святых, славословящих Бога за будущий Суд

Глава 33 Откр. 11, 19–12, 6 О прежних гонениях на Церковь и о гонениях от антихриста

Слово 12

Глава 34 Откр. 12, 7–12 О борьбе Ангелов и демонов и о ниспадении сатаны

Глава 35 Откр. 12, 13–17 О гонении змия на Церковь

Глава 36 Откр. 13, 1–10 О семиглавом и десятирогом звере

Слово 13

Глава 37 Откр. 13, 11–17 О лжепророке

Глава 38 Откр. 13, 18 О скверном имени антихриста

Глава 39 Откр. 14, 1–5 Об Агнце и ста сорока четырех тысячах стоящих с Ним на Сионской горе

Слово 14

Глава 40 Откр. 14, 6–7 Об Ангеле, возвещающем близость Суда

Глава 41 Откр. 14, 8 О втором Ангеле, возвещающем падение духовного Вавилона

Глава 42 Откр. 14, 9–13 О третьем Ангеле, убеждающем верных не принимать антихриста

Слово 15

Глава 43 Откр. 14, 14–16 О том, как Сидящий на облаке пожнет серпом земные произрастания

Глава 44 Откр. 14, 17–20 О четвертом Ангеле, обрезывающем лозу горечи

Глава 45 Откр. 15, 1–8 О семи Ангелах, насылающих язвы на людей, и о стеклянном море

Слово 16

Глава 46 Откр. 16, 1–2 О излиянии первой чаши на поклоняющихся антихристу

Глава 47 Откр. 16, 3 О излиянии второй чаши на находящихся в море

Глава 48 Откр. 16, 4–7 О излиянии третьей чаши в реки и о превращении воды в кровь

Слово 17

Глава 49 Откр. 16, 8–9 О излиянии четвертой чаши

Глава 50 Откр. 16, 10–11 О излиянии пятой чаши

Глава 51 Откр. 16, 12–16 О излиянии шестой чаши в реку Евфрат

Слово 18

Глава 52 Откр. 16, 17–21 О излиянии седьмой чаши на воздух

Глава 53 Откр. 17, 1–5 Об одном из семи Ангелов, показывающем апостолу Иоанну суд над великой блудницей

Глава 54 Откр. 17, 6–18 Как Ангел объясняет апостолу Иоанну виденную тайну

Слово 19

Глава 55 Откр. 18, 1–24 Об ином Ангеле, возвещающем падение Вавилона

Глава 56 Откр. 19, 1–7 О песнопении святых и троекратной аллилуие

Глава 57 Откр. 19, 7–10 О таинственном браке и вечери Агнца

Слово 20

Глава 58 Откр. 19, 11–16 О видении Евангелистом Христа на коне с силами Ангельскими

Глава 59 Откр. 19, 17–21 Об антихристе и вверженном с ним в геенну

Глава 60 Откр. 20, 1–3 О сатане, связанном на тысячу лет

Слово 21

Глава 61 Откр. 20, 4 О престолах для сохранивших исповедание Христово

Глава 62 Откр. 20, 5–6 О первом воскресении и второй смерти

Глава 63 Откр. 20, 7–10 О Гоге и Магоге

Слово 22

Глава 64 Откр. 20, 11–15 О Седящем на Престоле, общем Воскресении и Суде

Глава 65 Откр. 21, 1–4 О новом небе, новой земле и Небесном Иерусалиме

Глава 66 Откр. 21, 5–8 О том, что сказал Сидящий на Престоле

Слово 23

Глава 67 Откр. 21, 9–27 О городе святых, который был показан Тайнозрителю одним из семи Ангелов

Глава 68 Откр. 22, 1–5 О чистой реке, исходящей от Престола

Глава 69 Откр. 22, 6–7 Христос есть Бог пророков и Владыка Ангелов

Слово 24

Глава 70 Откр. 22, 8–9 О достоверности виденного Иоанном Богословом

Глава 71 Откр. 22, 10–15 Христос повелевает не запечатлевать слова пророчества, заключающегося в Откровении

Глава 72 Откр. 22, 16–21 О том, что Церковь и обитающий в ней Дух ожидают Пришествия Христова, и о проклятии, которому подвергаются повреждающие эту книгу

Комментарии

Святитель Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской - Толкование на Апокалипсис - Предисловие

Часто, когда многие, по любви ко мне имевшие лучшее, чем должно, о моем разумении мнение, просили истолковать [Col. 217] Апокалипсис Иоанна Богослова и применить видения ко временам, бывшим после него, я откладывал взяться за то, что выше сил моих, зная, что изъяснение таинственно виденного Святым и имеющего исполниться в будущее время есть дело великого и просвещенного Божественным Духом разума. И если писания древних пророков, уже многими истолкованные, еще полны незримой глубины тайн до того дня, когда знание, еже отчасти, упразднится, и настанет совершенное, хотя большинство их повествует о Первом Пришествии Великого Бога и Спасителя нашего (впрочем, некоторые и из них говорят о Втором Его Пришествии), то не окажется ли дерзостью, особенно со стороны лица, непричастного пророческому Духу, изъяснение того, чему не видно и конца. Но так как послушание лучше жертвы (Еккл. 4, 17), упование же, по Апостолу, не посрамит (Рим. 5, 5), а любовь никогда не перестает (1 Кор. 13, 8), то, будучи связан с твоею, Макарий, богоугодною душою чрез эту любовь и надеясь ради нее получить восполнение недостатков и награду за послушание, — сей плод любви, кратко с помощью умудряющего Бога, выполню мне повеленное.

Во-первых, и сам ты знаешь, что всякое Божественное Писание дано Духом в трояком виде, как троечастен и человек. Как бы некоторое тело его составляют буквы и подлежащий чувству рассказ, как бы душу — образные, переносящие читателя от чувственного к мыслимому, выражения и как бы дух его — указание и созерцание самого возвышенного — будущего: первое приличествует сущим под Законом, второе — сущим под Благодатью и третье — блаженному состоянию, в котором царствует Дух, поборовший все плотские помыслы и движения. Первое занимается передачею событий, уже совершившихся, но не редко и не мало украшается и предстоящими образами истины; второе — поучениями притчевыми и другими подобными учительными рассуждениями, как например: терния прозябают в руце пияницы (Притч. 26, 9), или: усрамися Сидоне. Рече море (Ис. 23, 4) и т. п.; третье же, т. е. духовное, по преимуществу заключается в Апокалипсисе Иоанна Богослова.

Правда, вместе с историческим и образным видимо оно во множестве и у других пророков, но здесь в особенной мере преизобилует; посему Богом повелено возвещать его только совершенным в знании. Потому же и мы приступаем к изъяснению виденного блаженным Богословом не как постигшие глубину сокрытого в нем [Col. 220] духа, ибо не осмеливаемся и не имеем в виду даже изъяснить всего сказанного в буквальном смысле, но желаем только дать упражнение уму в дальнейшем стремлении, презрении, как непостоянного, настоящего и желании будущего, как вечного; совершенное же познание сего предоставляем Божественной Премудрости, знающей и те времена, в которые исполнится предсказанное, испытание нами коего запрещено Апостолами.

Предприняв сие ради послушания, настоящее сочинение мы разделили на двадцать четыре слова и семьдесят две главы по троечастности существа — телу, душе и духу, двадцати четырех старцев, которыми, как подтвердится ниже, обозначается полнота благоугодивших Богу от начала до скончания века. Дальнейшие же рассуждения о сей Богодохновенной книге считаем совершенно излишними. Потому что ее достоверность засвидетельствовали блаженные Григорий Богослов и Кирилл и еще древнейшие: Паппий, Ириней, Мефодий и Ипполит. Заимствовав от них повод, почему в некоторых местах и привели их рассуждения, приступили и мы к сему труду. А ты, человек Божий, вознагради своими молитвами труд, много, как думаю, содействующий сокрушению чрез напоминание о наградах праведникам и наказаниях грешникам.