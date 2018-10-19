Ранко Стефанович - Откровение Иисуса Христа - Комментарий на книгу Откровение

Обыкновенно, прежде чем подробно исследовать текст, обсуждаются вопросы общего характера, книга Откровение рассматривается в целом. Данный комментарий не исключение. Первая половина введения поднимает основные вопросы авторства, времени и цели написания книги, ее важнейших тем, а также правильных методов ее исследования. Во второй части введения описываются цели данного комментария, приводится структура и план всей книги Откровение.

Этот комментарий представляет собою скромный вклад в понимание этой часто неверно толкуемой и неправильно применяемой книги Нового Завета. Предлагая свежий подход к книге Откровение, этот комментарий помогает читателю углубиться в текст и достичь глубинного понимания, заложенного богодухновенным автором. Читатель обнаружит, что эта трудная книга содержит евангельскую весть и действительно стоит того, чтобы ее изучать.

Эта книга позволяла им увидеть Христа, такие небесные реалии, такие вопросы вселенской борьбы, которые нигде более не открыты. Понимание читателями главной вести книги вело их к добродетельной жизни. Елена Г. Уайт ясно утверждает, что понимание книги Откровение приводит к совершенно отличному от всего религиозному опыту.

С другой стороны, несмотря на негативное отношение многих, особый язык и трудный стиль, Откровение было на протяжении истории источником утешения, мужества и надежды для каждого поколения христиан, которые на фоне страданий и трудностей жизни задавались вопросом: «Действительно ли Бог действует и контролирует события? Эта необычная книга вдохновляла их во время острой нужды, когда они испытывали отвержение и гонение со стороны мира, враждебного Евангелию.

Толкования также многочисленны и разнообразны, как и комментарии на эту книгу. В результате, многие высказывают мнение, что Откровение – запечатанная книга. Один отчаявшийся комментатор дошел до того, что заявил: «Изучение Откровения либо показывает сумасшествие человека, либо делает его безумным после этого».

Книга Откровение принадлежит к жанру апокалиптических, она является единственной книгой такого рода в Новом Завете. Она насыщена непривычными символами и сценами, которые современный читатель находит трудными для понимания. Многочисленные комментарии и различные исследования пытаются истолковать и объяснить символы и сцены книги. Они являют собою широкий спектр, начиная от научных толкований текста до популярных сочинений с интерпретацией, взятых из газетных статей о последних событиях с аллегорическими спекуляциями чьего-то бурного воображения.

Ranko Stefanovic , Revelataion of Jesus Christ

Ранко Стефанович преподает в университете Эндрюса, США

Ранко Стефанович - Откровение Иисуса Христа - Комментарий на книгу Откровение - перевод на русский язык

Зверь из моря (13:1-10)

Понимание того, как построена структура следующего отрывка, является решающим для его взвешенной интерпретации. Откр. 13:1-4 представляет первого союзника сатаны в заключительном кризисе, приводя его общее описание с помощью языка видения Даниила из Дан. 7. Откр. 13:5-7 дает дальнейшую информацию для идентификации зверя из моря, описывая его действия в течение сорока двух месяцев. Таким образом, в этих двух отрывках наблюдается параллелизм мысли. [1] Откр. 13:8 является своего рода введением к заключительному противостоянию, которое должно произойти в заключительные дни земной истории, и которое описано далее в Откр. 13:11-18.

1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные.

2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него -- как у медведя, а пасть у него -- как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.

3 И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,

4 и поклонились зверю, говоря: « Кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним?

5 И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца.

6 И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.

7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем.

8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.

9 Кто имеет ухо, да слышит.

10 Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.

Примечания

13:1 "Стал". Большинство современных переводов предпочитают прочтение «он стоял» (гр., estathe) прочтению «я стоял» (estathen), которое присутствует в переводе короля Иакова и предполагает, что Иоанн, стоя на берегу морском, видел выходящего из воды зверя. Вариант «он стоял», скорее всего, является более верным потому, что основан на ранних греческих рукописях, а вариант, встречающийся в переводе короля Иакова, основан на более позднем греческом тексте. Соответственно, фраза «он стоял на берегу морском» относится к дракону, который, стоя на берегу, ожидал своего первого союзника - зверя из моря.

"Зверя". Греческое слово tfienon означает дикого зверя, свирепого животного, существа со звериной сущностью. [2] Описание зверя в Откр. 13:1-2 похоже на картину морского чудовища [3] (См. Примечания на Откр. 12:3). Многоглавое чудовище упоминается в книге Псалмов (73:13-14). Символ зверя, символизирующий мировые империи, восходит к книге Даниила (cм. Дан. 7:17,23). Зверь является символом политической силы, через которую сатана активно действует на протяжении земной истории в целом и, в особенности, в последние дни (Откр. 11:7; 13:1-18; 14:9-11; 15:2; 16:2,10, 13; 17:3-17; 19:19-20; 20:4, 10).

"Моря". Упоминание моря, как места, откуда выходит подобный чудовищу зверь из Откр. 13:1 – это явная аллюзия на Дан. 7:2-3. Это становится очевидным из того факта, что собирательный зверь вбирает в себя характеристики всех четырех зверей из видения Даниила (Дан. 7:3-7). В Ветхом Завете море часто символизирует жилище морских чудовищ (Иов. 26:12-13; Пс. 73:13-14; Ис. 27:1; 51:9-10; Иез. 32:2), из которого исходят злые враждебные силы, притесняющие Израиль (См. Примечание на Откр. 12:3). Символ моря в Откровении соответствует символу бездны (Откр. 11:7; 17:8).

В Откр. 17 Иоанн говорит о том же звере (у него семь голов и десять рогов, он преисполнен именами богохульными (17:3,7,12). На этот раз сказано, что он выходит из бездны (17:8). Это может означать, что и море, и бездна, бездонная яма, - это то же самое символическое место, откуда выходит зверь в Откр. 13:1 (о концепции бездны, как о жилище сатаны и бесов см. Примечания на Откр. 9:1). Стоит заметить, что «воды многие», на которых сидит блудница Вавилон в Откр. 17:1 параллельны зверю, «преисполненному именами богохульными, с семью головами и десятью рогами», на котором сидит жена (17:3).

Воды, на которых сидит жена, идентифицируются как «люди, и народы, и племена, и языки», что явно то же самое, что и десять рогов зверя (17:12-18). Евгеник Корзини утверждает, что море здесь «представляет не только космическую, но и историческую реальность бездны». [4] Есть основания утверждать, что море, из которого выходит зверь Откр. 13:1 может быть символом «волнующихся и штормовых социальных, и политических условий, которые обычно рождают тиранию» [5] (cм. Откр. 17:15).

"…Десять диадим…"

Венцы на рогах зверя – это диадемы – царские венцы (Греч. diadema, "диадемы"). Для дальнейшего объяснения этой концепции см. Примечание на Откр. 2:10.

13:3 "…Была ранена… ".

Слово, переведенное здесь как «ранена», это форма греческого глагола sphazo («закалывать», «умерщвлять», «убивать»). То же слово используется в греческом в отношении Агнца (Откр. 5:6, 9,12; 13:8). Из этого можно предположить, что смертельная рана зверя была такой же, как у закланного Агнца. Это же слово используется, когда говорится о смерти верных Богу людей, погибших из-за верности Богу и Евангелию (Откр. 6:9; 18:24). Еще в Новом Завете это слово встречается в 1 Ин. 3:12, где сказано о Каине, который «убил» брата своего Авеля.

13:5 "Богохульно". Богохульство в Новом Завете – это заявление о своем равенстве с Богом (Ин 10:33; cм. Mф. 26:63-65), и посягательство на прерогативы, присущие только одному Богу (Mк. 2:7). То, что богохульство зверя из моря относится к Богу, становится ясным в Откр. 13:6, где он отверзает «уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе». Как утверждает Джордж Е. Лэдд, богохульство зверя состоит в «уничижении божества при помощи возведения себя в ранг бога». [6]

"…Сорок два месяца…». См. Примечания на Откр.11:2 и 12:6.

13:8 "…Живущие на земле…». См. Примечания на Откр. 6:10.

"…В книге жизни у Агнца…» См. Примечания на Откр. 3:5.

13:10 "Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Это прочтение утверждения-пословицы (присутствует в переводах короля Иакова, исправленном стандартном переводе и NASB). Оно основано на некоторых греческих манускриптах, включая Синайский кодекс 4-го века. Там ставится ударение на судьбу преследователя - зверя. Вариант прочтения, находящийся в Новом Международном переводе и в NEB: «Кому надлежит быть убиту мечом, тот мечом и будет убит».

Для такого прочтения основанием служат и другие греческие манускрипты, включая Александрийский кодекс. Здесь делается ударение на судьбу верных Богу. Хотя не было найдено удовлетворительного решения, но прочтение в переводе короля Иакова, исправленном стандартном переводе и NASB более вероятно, так как эхом отражает утверждение, сделанное пророком Иеремией в отношении суда над отступившим народом (Иер. 15:2) и Египтом (Иер. 43:11). Это соответствует словам Иисуса, ставшим пословицей, находящимся в Мф. 26:52: «Все, взявшие меч, мечом погибнут».

Толкование

Отчаявшись в попытках уничтожить церковь, сатана теперь направляет свою ярость против прочих от семени жены.

13:1-2 Дракон теперь стоит «на песке морском», призывая своего первого союзника, чтобы наделить его силой и властью. Иоанн далее видит «выходящего из моря зверя». Упоминания моря в качестве места, откуда выходит зверь, напоминает видение из Дан. 7, где пророк видит четырех зверей, появляющихся из моря (7:3). Зверь из моря Откровения 13 подробно описывается в Откр. 17, где дается дополнительная информация для распознания личности этого морского чудовища.

Описание вида зверя в видении Иоанна дается по мере того, как различные части его тела появляются из воды. Этот зверь «с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим». Рога означают политические силы (Откр. 17:12). Десять рогов зверя из моря связаны с десятью рогами четвертого зверя в видении Даниила. Они символизируют царства, появляющиеся после распада Римской империи (cм. Дан. 7:7, 23-24; Откр. 17:12).

Как утверждает Уильям Г. Джонсон, семь голов дракона представляют «царства, через которые работал сатана, чтобы притеснять народ Божий на протяжении веков». [7] Зверь проявлял активность в истории то через одну, то через другую голову. Когда одна из голов была смертельно ранена, зверь перестал быть деятельным. Когда в будущем эта голова будет исцелена, зверь снова возобновит свою деятельность. Значимо то, что звери из Дан. 7 вместе имеют всего семь голов и десять рогов. [8] Зверь из моря описан так, что у него такое же количество голов и рогов, что и у дракона в Откр. 12:3. Это предполагает «единство дракона и зверя из моря, как пародию на единство Бога со Христом. Так же, как Иисус Христос и Отец – одно, так и дракон одно со зверем из моря». [9]

Однако если у дракона семь венцов на головах, то у зверя – на рогах. Мы уже ранее видели, что семь венцов на головах дракона означают ложные претензии сатаны на обладание полнотой силы и власти над миром. Десять диадим на рогах зверя из моря символизируют силу, престол и власть, данные ему драконом (Откр. 13:2) через политические и гражданские силы мира (cм. Откр. 17:12-13,17). Это противопоставляется Христу, «Господу господствующих и Царю царей» (Откр. 17:14), у которого на главе «много диадим» (19:12).

Далее сказано, что у зверя на головах «имена богохульные». Подобно этому, описано, что зверь из Откр. 17 преисполнен именами богохульными (17:3). В Откр. 13:6 зверь отверзает «уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе». Как поясняет Лэдд, эти богохульства зверя «не являются проклятиями в адрес божественного правления, произнесенными людьми в результате судов Божьих (16:9). Они состоят в уничижении божества при помощи возведения себя в ранг бога». [10] Эта сила претендует на прерогативы Бога и на равенство с Ним. Это сильное указание на то, что, будучи политической силой, этот союзник сатаны также является религиозной силой, действующей против Бога и Его народа (cм. 2 Фесс. 2:3-4). Он претендует на поклонение и абсолютную власть над землей, а это принадлежит только Христу (Откр. 13:3b-4, 12).

Зверь из Откр. 13 сочетает в себе черты и характеристики всех четырех зверей из Дан. 7, представляющих последовательность империй, управляющих миром. Тело зверя подобно барсу, ноги его как у медведя, пасть – как пасть у льва. Здесь становятся очевидными несколько моментов. Прежде всего, собирательный образ зверя из моря построен на видении Даниила. Дан. 7, таким образом, дает ключ для отождествления зверя из моря и его действий. Так как в книге Даниила зверь означает правящую власть, то описание зверя из моря предполагает, что этот союзник сатаны должен быть некоей правящей властью, и политической, и религиозной. Он – настоящий преемник всех сил, бывших до него. Деятельность этого зверя становится заметной некоторое время спустя после падения Римской империи, четвертой империи из Дан. 7.

Зверь из моря получает силу, « престол свой и великую власть» от дракона, который вызвал его. Как Христу была дана власть от Отца (Откр. 2:27), так зверю из моря дается власть от дракона. Сатана уже высказал притязания на этот мир. Иисус назвал его «князем мира сего» (Ин 12:31; 14:30; 16:11). Искушая Иисуса, он заявил, что власть над миром была «предана мне, и я, кому хочу, даю ее» (Лк. 4:6). Эта претензия на силу и власть над миром на протяжении истории теперь переходит к зверю из моря от Римской империи. Через действия первой личности триумвирата зла сам сатана осуществляет полную власть над землей в заключительные дни земной истории.