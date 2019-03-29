А. Священническая традиция (Р)

Эту традицию легче всего выделить в общей структуре Пятикнижия. От сотворения мира за семь дней (Быт 1.1 - 2.4а) до смерти Моисея (Втор 34.7) она выстраивает историю вокруг ряда родословных (ср. Быт 5). Она повествует о потопе, союзе с Ноем (Быт 9), доходит до союза с Авраамом (Быт 17). После рассказа о патриархах и откровении божественного имени Моисею (Исх 6) следует исход из Египта, после чего подробно повествуется о Законе и установлениях культа, полученных при посредничестве Моисея на Синае (Исх 15, Числ 10).

В качестве стилистических особенностей данной традиции следует отметить повторы, некоторую скованность стиля, пристрастие к точным цифровым данным, родословным, перечислениям, предпочтение всего, что связано с культом, и богослужение. Внимание, уделяемое в этой традиции святилищу (Исх 25-31 и 35-40), жертвоприношениям (Лев 1-7) и священнослужителям в лице Аарона и его сыновей (Лев 8-10), позволяет рассматривать ее как свидетельство, которое возникло в кругу священников, отсюда и название этой традиции - священническая, обозначаемая инициалом Р (Pristercodex- священнический кодекс). Эта традиция, красной нитью проходящая через все Пятикнижие, долгое время рассматривалась как отпечаток наиболее древнего его пласта. В настоящее время, однако, несмотря на наличие в ней древних элементов, считается, что она была зафиксирована позднее других, так как культовые установления, упомянутые в данной традиции, соответствуют организации общины уже после Плена. Действительно, следуя этим традиционным формам, иудейская община вновь обрела свою идентичность сразу после потрясений, перенесенных в период пленения, и, возможно, именно они послужили основой для реформы Ездры (Неем 8; ср. Неем 8.18 и Лев 23-36). На базе давних устных преданий эта традиция могла быть записана иерусалимскими священниками во время Вавилонского плена с целью реставрации культа в восстановленном храме.

Эта традиция подчеркивает, что Бог является господином вселенной, и каждый человек создан по его образу, чтобы служить и поклоняться Ему. Бог заключает союз со всем человечеством в лице Ноя, затем избирает Авраама, чтобы сделать его отцом множества народов, и заключает с ним союз. Среди Авра-амова потомства Господь выделяет левитов, а среди них - Аарона и его род для отправления культа от имени всего народа. Именно в святилище, отражающем Божественную силу, происходит спасительная встреча Господа и людей благодаря посредничеству Моисея и первосвященника Аарона.

Эта концентричность расположения заветов придает удивительную стройность и законченность всей композиции Пятикнижия, хотя нельзя забывать о том, что мы имеем дело с достаточно поздним и обработанным взглядом на древнейшую историю. И поэтому не следует удивляться, что именно эта основополагающая традиция была использована при редактировании всего Пятикнижия, что позволило переработать и включить в повествование наиболее древние свидетельства предания Израиля.