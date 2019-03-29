Антонини - Экзегезис книг Ветхого Завета
Библия как священная книга есть отражение многовекового опыта богообщения, который сначала передавался устно и лишь впоследствии был записан. Следовательно, формирование Библии - это результат многовекового процесса, в котором приняли участие не только непосредственные носители этого опыта, но и те, кто собирал его, хранил, распространял и прославлял, обучал ему, внося при этом свои добавления, давая ответы на конкретные жизненные вопросы, обогащая его новыми свидетельствами. Очевидно, что современному читателю Библии, если он действительно хочет понять ее в контексте истории спасения, необходимо учитывать всю сложность и богатство отраженного в ней пути.
Понять Библию - значит принять историю спасения, которая касается нас, обращена к нам, а это возможно лишь в том случае, если мы вступим в мир Библии, в мир Бога и человека! "Dei Verbum" (Догматическая Конституция "О Божественном откровении") напоминает нам о том, что "композиционно Божественное откровение состоит из слов и событий, тесно связанных между собой, так как деяния Господа в истории спасения укрепляют и раскрывают вероучение и те реальности, которые скрываются за словами. Слова же, в свою очередь, объясняют дела и приоткрывают их таинственный смысл" (DV 2). При этом толкователь Библии должен найти тот "смысл, который автор Священного Писания стремился выразить и выразил в соответствии с условиями своей эпохи и культуры в принятых в то время литературных формах". Следовательно, вступить в мир Бога - значит понять и мир тех людей, которые создали Библию. В нашем случае это значит понять, как сложился Ветхий Завет, в котором мы выделяем Закон, Пророков и Писания: по-еврейски сокращенно - "Танах" (см. схему "История Ветхого Завета").
Профессор о. Бернардо Антонини - Экзегезис книг Ветхого Завета
Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского
МОСКВА
Бернардо Антонини - Экзегезис книг Ветхого Завета - Содержание
От издательства
ВВЕДЕНИЕ В ЭКЗЕГЕЗИС КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Часть I. ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ
- Глава 1. Формирование Ветхого Завета как литературного произведения
- Глава 2. Бог, человек и сотворение мира в книге Бытия, гл. 1-11
- Глава 3. Предания о праотцах в книге Бытия
- Глава 4. Книга Исхода
- Глава 5. Книга Второзакония
- Глава 6. Круг Второзакония
Часть II. ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
- Глава 7. Кто такие пророки?
- Глава 8. Начало израильского пророчества
- Глава 9. Пророк Амос и его возвещение
- Глава 10. Книга Осии и любовь к Богу
- Глава 11. Исайя-глава школы пророков
- Глава 12. Иеремия: пророк ценой жизни
- Глава 13. Священник становится пророком: Иезекииль
- Глава 14. Второисайя (Ис 40-55)
- Глава 15. Книга Даниила и апокалиптическая литература
Часть III. КНИГИ ПРЕМУДРОСТИ
- Глава 16. Библейская Премудрость
ЭКЗЕГЕЗИС ВАЖНЕЙШИХ ОТРЫВКОВ
Часть I. Исторические книги
- Первый отрывок: Быт 1.1 — 2.4а - "Увертюра" ко всей Библии
- Второй отрывок: Быт 2.46-25; 3.1,11-15 - Сотворение человека; грехопадение
- Третий отрывок: Быт 12,1-9 - Призвание Авраама
- Четвертый отрывок: Исх 3,1-15. - Призвание Моисея. Имя Божие
- Пятый отрывок: Втор 7.5-15 - Избрание Израиля
- Шестой отрывок: Ис Нав 24.1-28 - Собрание народа в Сихеме
- Седьмой отрывок: Суд 9,7-15 - Притча Иоафама о терновнике
- Восьмой отрывок: 1 Цар 2,1-10 - Песнь Анны
- Девятый отрывок: 3 Цар 19,9-18 - Пророк Илия. Явление Бога Илие на горе Хорив
- Десятый отрывок: 4 Цар 5,1-19 - Пророк Елисей - исцеление Неемана
Часть II. Пророческие книги и книги Премудрости
- Первый отрывок: Ис 7.1-17 - Вера спасающая
- Второй отрывок: Ис 40.1-11 - Весть об освобождении
- Третий отрывок: Ис 65.17-25 - Новое творение
- Четвертый отрывок: Иер 1.4-10 - Призвание пророков
- Пятый отрывок: Ос 11.1-11 - Любовь Господа непознанного
- Шестой отрывок: Ам 5.21-27 - Против внешнего поклонения
- Седьмой отрывок: Иов 38.1-29 - Мудрость творения недоступна Иову
- Восьмой отрывок: Еккл 3.1-8 - Всему свое время
- Девятый отрывок: Песн 2.8-17 - Вторая поэма - песнь весны
- Десятый отрывок: Прем 13.1-9 - Неразумность идолопоклонства
Бернардо Антонини - Экзегезис книг Ветхого Завета - Формирование Пятикнижия
Первая часть еврейской Библии, называемая Торой Моисея (в христианской традиции - Пятикнижие), включает следующие книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Это литературное целое обладает сложной композиционной структурой, для которой характерны частые повествовательные повторы, различия в стиле изложения и особенности словаря (ср. знаменитую "Моисееву проблему", связанную с литературной композицией Торы). Все эти литературные особенности Торы свидетельствуют о длительном процессе ее составления. Первыми хранителями и наследниками так называемой Моисеевой традиции стали племенные старейшины, затем она перешла в святилище к ветхозаветным священникам. Не следует при этом забывать и о вкладе придворных историков и архивариусов. Укрепление межплеменных связей и слияние религиозных традиций способствовали формированию Пятикнижия в его современном виде. Несмотря на то что и сегодня проблема остается крайне сложной и появляются все новые точки зрения на нее, можно говорить о некоторой общности взглядов ученых, выделяющих четыре основные традиции в Пятикнижии, каждая из которых предлагает свое видение истории Завета и его основных положений.
А. Священническая традиция (Р)
Эту традицию легче всего выделить в общей структуре Пятикнижия. От сотворения мира за семь дней (Быт 1.1 - 2.4а) до смерти Моисея (Втор 34.7) она выстраивает историю вокруг ряда родословных (ср. Быт 5). Она повествует о потопе, союзе с Ноем (Быт 9), доходит до союза с Авраамом (Быт 17). После рассказа о патриархах и откровении божественного имени Моисею (Исх 6) следует исход из Египта, после чего подробно повествуется о Законе и установлениях культа, полученных при посредничестве Моисея на Синае (Исх 15, Числ 10).
В качестве стилистических особенностей данной традиции следует отметить повторы, некоторую скованность стиля, пристрастие к точным цифровым данным, родословным, перечислениям, предпочтение всего, что связано с культом, и богослужение. Внимание, уделяемое в этой традиции святилищу (Исх 25-31 и 35-40), жертвоприношениям (Лев 1-7) и священнослужителям в лице Аарона и его сыновей (Лев 8-10), позволяет рассматривать ее как свидетельство, которое возникло в кругу священников, отсюда и название этой традиции - священническая, обозначаемая инициалом Р (Pristercodex- священнический кодекс). Эта традиция, красной нитью проходящая через все Пятикнижие, долгое время рассматривалась как отпечаток наиболее древнего его пласта. В настоящее время, однако, несмотря на наличие в ней древних элементов, считается, что она была зафиксирована позднее других, так как культовые установления, упомянутые в данной традиции, соответствуют организации общины уже после Плена. Действительно, следуя этим традиционным формам, иудейская община вновь обрела свою идентичность сразу после потрясений, перенесенных в период пленения, и, возможно, именно они послужили основой для реформы Ездры (Неем 8; ср. Неем 8.18 и Лев 23-36). На базе давних устных преданий эта традиция могла быть записана иерусалимскими священниками во время Вавилонского плена с целью реставрации культа в восстановленном храме.
Эта традиция подчеркивает, что Бог является господином вселенной, и каждый человек создан по его образу, чтобы служить и поклоняться Ему. Бог заключает союз со всем человечеством в лице Ноя, затем избирает Авраама, чтобы сделать его отцом множества народов, и заключает с ним союз. Среди Авра-амова потомства Господь выделяет левитов, а среди них - Аарона и его род для отправления культа от имени всего народа. Именно в святилище, отражающем Божественную силу, происходит спасительная встреча Господа и людей благодаря посредничеству Моисея и первосвященника Аарона.
Эта концентричность расположения заветов придает удивительную стройность и законченность всей композиции Пятикнижия, хотя нельзя забывать о том, что мы имеем дело с достаточно поздним и обработанным взглядом на древнейшую историю. И поэтому не следует удивляться, что именно эта основополагающая традиция была использована при редактировании всего Пятикнижия, что позволило переработать и включить в повествование наиболее древние свидетельства предания Израиля.
спасибо