Благодаря систематическим исследованиям и влиянию катехизации на личную жизнь человека она неустанно раскрывает содержание спасительной вести. Связь теории с практикой - основная задача катехитического поучения; практика - это применение теории в реальной деятельности. Наибольшее влияние на человека, особенно на молодого человека, оказывают не сугубо теоретические правила поведения, а примеры поступков, вытекающих из принятой системы ценностей.

Это делает катехизатора свидетелем Воскресшего Христа: он может рассчитывать на доверие лишь тогда, когда его жизнь, подобно жизни библейских пророков, пронизана словом Божиим. Ему не обойтись без личного опыта - если катехизатор не будет свидетелем реальности, которую проповедует, то его весть окажется второстепенной и быстро забудется. Катехизатор учит свидетельством жизни. В Церкви пророческая харизма (дар) осуществляется взаимосвязью свидетельства и поучения. Такой пример оставил нам Сам Христос. О том же напоминает Иоанн Павел П: «...Величие Христа научающего, внутреннее единство и убедительность Его учения коренятся в том, что все Его слова, притчи и рассуждения неотделимы от Его жизни и Его Личности» (Ct 9).

Епископ Антоний Длугош, Беата Стипулковская - Введение в библейскую дидактику

Санкт-Петербург 2006 г. - 256 с.

Книга подготовлена Санкт-Петербургским католическим региональным Центром катехизации. Издание осуществлено при содействии: RENOVABIS, Германия

Епископ Антоний Длугош, Беата Стипулковская - Введение в библейскую дидактику - Содержание

От редакции

Список сокращений

I. Введение в предмет библейской дидактики

1. Вступление

2. Предмет и задачи библейской дидактики

3. Этапы библейской подготовки катехизаторов

II. Объем знаний о Библии в катехитической формации

1. Введение в проблему базового объема знаний о Библии

2. Историко-литературоведческие принципы толкования библейских текстов

3. Богословские принципы толкования библейских текстов

4. Экзистенциальное прочтение Библии

5. Ошибочные подходы к чтению Священного Писания.

III. Методика библейской катехизации

1. Трехчастная структура антрополого-керигматической катехизации

2. Работа над конспектом

3. Вторая часть катехезы - катехитические библейские методы, показывающие буквальный и богословский смысл текста

4. Третья часть катехезы - катехитические библейские методы, позволяющие понять богословский и экзистенциальный смысл текста

IV. Формы высшего образования в библейской подготовке катехизаторов

1. Введение в проблему дидактической подготовки катехизаторов на базовом этапе

2. Лекции

3. Катехитические и дидактические семинары и практика в школе

4. Научные семинары

V. Формы направляемого самообразования в библейской подготовке катехизаторов

1. Введение в проблематику направляемого самообразования

2. Техника обучения в самообразовании

3. Индивидуальное направляемое самообразование

4. Направляемое самообразование в малых группах

5. Направляемое самообразование с использованием пособий программного обучения

6. Направляемое образование при дистанционном обучении

VI. Проект программы библейской подготовки (формации) катехизаторов

1. Введение в проблематику планирования библейской подготовки катехизаторов

2. Подробная программа лекций и семинаров по библейской дидактике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Епископ Антоний Длугош, Беата Стипулковская - Введение в библейскую дидактику - Заключение

Катехизация - встреча со Христом. Знать Его - знать Священное Писание, как говорил св. Иероним. Наша книга, как богословско-практическое пособие, предназначена прежде всего катехизаторам. Мы хотели помочь их библейской подготовке и научить правильно составлять конспекты катехитических встреч, главный источник которых - Священное Писание. Мы приводим много основной и вспомогательной литературы по библейской проблематике, потому что никакое организованное образование не заменит собственных усилий катехизатора. Вот почему мы так часто возвращались к проблеме самообразования. Катехизатор сам отвечает за свое развитие, за то, как он научится катехизировать. Концепции, принципы и дидактические формы, о которых мы говорили, в широком смысле могут пригодиться не только катехизаторам, но и всем, кто участвует в проповеди слова Божия. Мы говорили о книгах по библеистике, катехетике, дидактике и педагогике. Некоторые из них - научные труды, другие - катехитические пособия. Мы приводим их с одной целью - побудить катехизаторов читать книги, выходящие за рамки катехетической практики. Каждый катехизатор, помимо тщательной подготовки к проповеди слова Божия, призван заботиться о своем приближении ко Христу и постоянном общении с Ним, о том, чтобы самому принимать обращенную к людям спасительную весть. Это возможно при постоянном вдумчивом общении со словом Божиим. Первый, к кому обращено слово, - сам катехизатор, тот, кто его проповедует. Только так он сможет передать слово Божие другим людям. Иначе говоря, служение катехизатора - один из видов библейского пророческого служения.

Катехизатор сохранит верность Богу и верность человеку, если будет знать правила верного толкования Священного Писания и уметь пользоваться ими в своей катехитической проповеди слова Божия. Использовать герменевтические принципы можно только будучи знакомым со всей библейской вестью. Вот почему мы сначала говорили о базовом объеме знаний о Священном Писании, а затем - о принципах толкования библейских текстов (историко-литературоведческих, богословских и принципах экзистенциального чтения Библии). Трехуровневый подход к толкованию текстов Священного Писания был изобретен не нами (много раньше об этом писал Тадеуш Лоска), но в катехитической литературе он по-прежнему не принимается в расчет. Для библеистической подготовки катехизаторов очень важно, чтобы в катехетике были разработаны свои ясные принципы толкования Священного Писания. Они помогут христианам верно понимать библейские тексты, а катехизаторам осознать, ради чего читают Библию те, кто не занимается экзегетикой профессионально, потому что цель такого чтения - экзистенциальное постижение слова Божия, позволяющее читателю прилепиться ко Христу.