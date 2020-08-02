Я с радостью вручаю читателю второе, исправленное и дополненное издание книги, которая оказалась очень востребованной в Польше и была крайне доброжелательно принята как широким кругом читателей, стремящихся к более глубокому пониманию Священного Писания, так и учебными заведениями для мирян и клира. С момента первого издания прошло уже семь лет. За это время появился очень важный документ Папской Библейской Комиссии «Толкование Библии в Церкви» (23. 04. 1993), вышло множество новых пособий для изучения синоптических Евангелий (новые публикации библейских и внебиблейских текстов, синопсисов, симфорний, словарей и справочников, энциклопедий, грамматик, учебников по библейским археологии, географии и истории, новых методик, введений и комментариев).

Кроме того, издана масса монографий, статей и различных работ, посвященных как широко понятой синоптической проблеме, так и рассматриваемой самими синоптическими авторами проблематике. Все это заставляет актуализировать как первую часть библиографии, служащую для изучения Нового Завета, в которой, по причине отсутствия сопоставимых по ценности польских изданий, я привожу также наиболее важные иноязычные источники, так и вторую ее часть, ситуация в которой ощутимо лучше.

Архиепископ Станислав Гондецкий - Введение в Синоптические Евангелия

Москва, 2004 г. - 396 с.

русский перевод и редактура: свящ. Зигмунт Заборовский

ISBN 5-94270-025-7

Архиепископ Станислав Гондецкий - Введение в Синоптические Евангелия - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Первая часть

Глава І. Общие сведения о Евангелиях

Глава ІІ. С иноптические Евангелия

Глава ІІІ. С иноптическая проблема

Глава ІV. Источник Q

Глава V. Критика форм

Глава VІ . Критика редакции

Глава VІІ. Основные методы, трактовки и подходы к чтению Евангелия

Вторая часть

Глава VIII. Евангелие Детства

Глава IX. Слова и поучения

Глава Х. Притчи

Глава XI. Чудеса

Глава XІІ. Евангелие Страстей и Воскресения

Библиография

Об Авторе

Архиепископ Станислав Гондецкий - Введение в Синоптические Евангелия - Предисловие ко второму изданию

Поль Клодель называл Священное Писание великолепной постройкой, ради поддержки и украшения которой был сотворен весь мир. Это ни с чем не сравнимое свидетельство о Боге, его смысл - в Боге. Кроме того, этот дом - лучшее обиталище для человеческой совести. «Эта книга - векам наука», - писал Ю. Словацкий. Кто способен вполне постичь ее значимость? Кто до конца осознал, что Новый Завет - единственный источник познания тайны Воплощения Сына Божия, того божественного дела, которое превосходит все дело творения? Кроме того, Новый Завет, утонченнейшее и плодотворнейшее собрание текстов человечества, средоточием которого есть Евангелие, представляет собой свидетельство веры первых христиан. Он был написан верующими людьми для верующих же. Его породила вера, но это не то рождение, каким рождаются сны, а то, каким свидетельство порождается опытом. Это - свuдетельства живых, мыслящих людей, обратившихся в расцвете лет под влиянием независящих от них событий, которые не могли не поделиться этими свидетельствами с другими.

Читая эти написанные без каких-либо литературных претензий книги, нельзя не поражаться тому огромному влиянию, которое они по-прежнему оказывают на литературу и искусство, на развитие мысли и духовность миллиардов людей. Эти свидетельства лежат в основе всех более поздних богословских исканий. Все христианское богословие черпает из этих текстов свои принципы, которые оно признало более важными, нежели логические законы. Оно ценит ничтожнейший из фрагментов этих текстов выше, нежели все, что само способно создать на их основе. В этих книгах есть нечто большее, чем красота и последовательность. Нечто более истинное, чем глубочайшее умствование. Наверное, это - простота, изливающаяся из глубин духовного опыта (J. Giiittoп). Синоптические Евангелия (от греч. «syпopsis» - охватывать единым взглядом, сопоставлять параллельные тексты так, чтобы иметь возможность сравнивать их между собой) это три первых книги Нового Завета (Евангелия от Матфея, Марка и Луки), содержание которых отличается исключительным сходством и единогласием. Сходство этих трех евангельских книг заставляет предполагать их литературное родство, которое казшюсь вероятным еще св. Августину. Хотя каждый из синоптических авторов (Матфей, Марк, Лука), подобно художнику, имеет собственную точку зрения, каждый из них, опираясь на доступные ему источники, предания Церкви, наитие Святого Духа и собственную духовность, рисует собственный портрет Иисуса, которые отличаются друг от друга деталями, каждый отбирает и описывает лишь те события, которые казались ему самыми важными и наиболее характерными, однако все они вместе дают единый портрет все Того же Иисуса Христа. Именно исключительное сходство описания Господа стало причиной того, что первые три Евангелия издавна анализируются вместе. Четвертое Евангелие - Евангелие от Иоанна - обычно рассматривается отдельно: причиной тому - иные обстоятельства возникновения, иная лексика и иной подход к проблематике.